En İyi Kindle Fire VPN: Amazon tabletler için en iyisi

Kindle Fire'ınızdan daha fazlasını alın

Kindle Fire nedir? Kindle Fire, Amazonun meşhur e-kitap okuyucularının tablet hâlidir. Yeni versiyonlara sadece Fire denir.

Mükemmel renkte HD görüntüsü ve güçlü işlemcisi ile yeni Fire cihazlar sadece okuma için ideal olmakla kalmıyor, aynı zamanda internetten video izleme ve web gezintisi için de kullanılabiliyor.

Kindle Fire cihazınızda ExpressVPN kullandığınızda şunları yapabilirsiniz:

Netflix, Hulu, Amazon Prime Video veya BBC iPlayer gibi video izleme hizmetlerindeki programlar ve filmler için İSS yavaşlatmasını atlatın. Trafiğiniz VPN tarafından gizlendiğinde, İSS'niz içerik bazlı ayrım yapamaz. ExpressVPN'in yavaşlamayı nasıl atlattığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bağlantınızı tabletinizde şifreleyin. ExpressVPN verilerinizi şifreler ve bu sayede üçüncü şahısların sizi gözetlemesini önleyebilirsiniz. Çevrimiçi güvenlik hakkında daha fazlasını okuyun.