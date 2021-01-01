Hemen kaydolduğunuzda ücretsiz 30 gün edinin.

En İyi Kindle Fire VPN: Amazon tabletler için en iyisi

Kindle Fire için risksiz VPN ile çevrimiçi aktivitenizi güvene alın.

  • Yüksek hızda gezinme ve internetten izleme için yapıldı
  • Uygulama ve video dünyasının kilidini açın
  • Fire, Fire HD 9. nesil, 8. nesil ve alt sürümlerde çalışır
  • 30 günlük para iade garantisiyle gelir
ExpressVPN Edinin
Kindle için en iyi VPN'i edinin.
Bass arttırıcı.

Kindle Fire'ınızdan daha fazlasını alın

Kindle Fire nedir? Kindle Fire, Amazonun meşhur e-kitap okuyucularının tablet hâlidir. Yeni versiyonlara sadece Fire denir.

Mükemmel renkte HD görüntüsü ve güçlü işlemcisi ile yeni Fire cihazlar sadece okuma için ideal olmakla kalmıyor, aynı zamanda internetten video izleme ve web gezintisi için de kullanılabiliyor.

Kindle Fire cihazınızda ExpressVPN kullandığınızda şunları yapabilirsiniz:

Netflix, Hulu, Amazon Prime Video veya BBC iPlayer gibi video izleme hizmetlerindeki programlar ve filmler için İSS yavaşlatmasını atlatın. Trafiğiniz VPN tarafından gizlendiğinde, İSS'niz içerik bazlı ayrım yapamaz. ExpressVPN'in yavaşlamayı nasıl atlattığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bağlantınızı tabletinizde şifreleyin. ExpressVPN verilerinizi şifreler ve bu sayede üçüncü şahısların sizi gözetlemesini önleyebilirsiniz. Çevrimiçi güvenlik hakkında daha fazlasını okuyun.

Kindle için VPN indirin.

Amazon Fire tabletinize nasıl VPN kurulur

  1. ExpressVPN hesabı oluşturun

  2. Kindle Fire kurulum talimatlarımızı izleyin.

  3. 160'tan fazla sunucu konumundan herhangi birine bağlanın ve Kindle Fire'ınızın tadını çıkarın!

Yardıma ihtiyacınız olursa ExpressVPN Destek Ekibine canlı sohbet ve e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

Amazon Fire tabletler için en iyi VPN'i edinin

Son nesil tüm Kindle Fire cihazlar için

Şu cihazlarınızda ExpressVPN'e bağlanın:

  • Fire (5. nesil, 7. nesil, 9. nesil)

  • Fire HD (5. nesil, 6. nesil, 7. nesil, 8. nesil)

ExpressVPN Edinin

Neden ExpressVPN'i seçmeli?

Üstün bağlantı güvenilirliği

Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenilirliğinin tadını çıkarın.

Hız için optimize edildi

ExpressVPN, mümkün olan en yüksek hızları sunmak için sunucularını sürekli optimize eder.

Kurulumu hemen yapın

ExpressVPN'i cihazınızda kullanmak hızlı ve kolaydır. Kaydolun, indirin ve bağlanın!

Tüm cihazlarınız için VPN

Evinizdeki her cihazı ExpressVPN uygulamaları ve manuel yapılandırmalar kullanarak koruyun.

Kısıtlama olmadan video izleyin

ExpressVPN ile güvenlik duvarlarını, İSS yavaşlatmasını ve internet sansürünü atlatın.

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz var ise günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

Müşteriler Amazon Fire için ExpressVPN'i seviyor

Twitter profil resmi.

Doğruya doğru… “çalışma zamanı” her zamandır. Ama sorun çıktığında hızlı ve etkili bir şekilde çözülürler. Daha önce iki VPN daha kullandım. Şimdi @expressvpn kullanmamın birçok sebebi var.

@MikeDeAngelis

Harika bir VPN hizmeti arıyorsanız, @expressvpn en iyisi!! Süper bağlantı ve müşteri desteği var! #gizlilik #dijitalhaklar

Jennifer_Stone
jamesrdr90 twitter profil resmi

@expressvpn hizmetinizi seviyorum, kesinlikle kullandığım en iyi ve en hızlı #VPN hizmeti, üstün çabalarınız için çok sağolun :)

@Jamesrdr90
ExpressVPN Edinin
30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

En iyi Kindle Fire VPN'ini risksiz deneyin

ExpressVPN ile Kindle Fire kullanmaktan herhangi bir nedenle memnun kalmazsanız 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.

ExpressVPN Edinin