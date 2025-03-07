Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.

Bu eğitici size önceden Kindle Fire olarak bilinen Amazon Fire tabletinizde ExpressVPN’i nasıl kuracağınızı gösterecektir. ExpressVPN, FireOS 5 ve sonraki sürümlerle uyumludur.

Not: Aşağıdaki adımlar Amazon Fire HD 10 kullanılarak test edilmiştir.

1. VPN uygulamasını indirin

Cihazınızda Appstore seçeneğine dokunun. simgesine dokunun, ardından expressvpn ifadesini girin. İNDİR seçeneğine dokunun.

AÇ seçeneğine dokunun.

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2. VPN uygulamasını yükleyin

Giriş Yap seçeneğine dokunun. ExpressVPN kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin, ardından Giriş Yap seçeneğine dokunun.

ExpressVPN ile anonim bilgilerinizi paylaşmak isteyip istemediğiniz sorulacak. Bu, ExpressVPN’in ürün ve hizmetlerini sürekli iyileştirmesine yardımcı olur. Devam etmek için tercihinizi seçin.

Yapılandırmayı tamamlamak için izin vermeniz istenecek. Tamam > Tamam seçeneğine dokunun.

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3. Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Bir VPN sunucusu konumuna bağlanmak için, simgesine dokunun. Varsayılan olarak, ExpressVPN size optimal deneyim sağlayacak konumu önerir, buna Akıllı Konum denir.

Uygulama ekranında Bağlı mesajını gördüğünüzde, ekstra gizlilik ve güvenlikle internette gezmeye başlayabilirsiniz!

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Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesin

Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesmek için, simgesine dokunun.

Ekranda “Bağlı Değil” yazısını gördüğünüzde bağlantınızın kesildiğini anlayacaksınız.

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Farklı bir VPN sunucusu konumu seçin

Farklı bir sunucu konumuna bağlanmak için simgesine dokunun.

Bir sunucu konumuna bağlanmak için, konuma dokunun.

Her seferinde konum değiştirdiğinizde, “internet trafiğinizin yeniden bağlanma sırasında güvensiz olabileceğine” dair bir uyarı alırsınız. Bu mesajın yeniden görünmesini istemiyorsanız, Tekrar gösterme kutusunu işaretleyin.

Varsayılan olarak, VPN Konumları listesi başlangıçta iki sekme halinde gelir: ÖNERİLENLER ve TÜM KONUMLAR.

ÖNERİLENLER sekmesi, sizin için ExpressVPN’in en iyi seçimlerini gösterir.

TÜM KONUMLAR sekmesi, VPN sunucusu konumlarını bölgeye göre listeler.

Bir konumu favorilerinize eklemek için, konumu sağa kaydırın.

Favori konumlarınıza FAVORİLER sekmesinden erişebilirsiniz.

Bir konumu favorilerden kaldırmak için, konumu yeniden sağa kaydırın.

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Farklı bir VPN protokolüne geçin

Önemli: Başka bir protokole geçmeden önce VPN’den bağlantıyı kesin.

VPN protokolleri, cihazınızın bir VPN sunucusuna bağlanma yöntemidir. En iyi deneyim için, ExpressVPN Otomatik protokol seçeneğini kullanmanızı önerir. Bu seçenek varsayılan olarak seçilir ve ağınız için en uygun protokolü otomatik olarak belirler.

Bazı durumlarda, farklı bir protokole geçmek daha hızlı bağlantı hızları sağlayabilir.

Farklı bir protokole geçmek için:

Dokunun > Ayarlar > VPN protokolü.

Kullanmak istediğiniz protokole dokunun.

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Diğer uygulama ayarlarına erişin

ExpressVPN uygulama ayarlarında çeşitli özellikleri kontrol edebilir ve uygulama içi destek makalelerinden yardım alabilirsiniz:

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ExpressVPN uygulamasını kaldırın

Cihazınızda ExpressVPN simgesine basılı tutun. KALDIR seçeneğine dokunun.

Tamam seçeneğine dokunun.

ExpressVPN uygulaması şimdi cihazınızdan kaldırıldı.

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