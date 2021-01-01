Hemen kaydolduğunuzda ücretsiz 30 gün edinin.

VPN ile Omegle engelini her yerde kaldırın

Omegle, bant genişliğini korumak için genellikle hükümet, okul ve halka açık Wi-Fi ağları tarafından engellenir. ExpressVPN, Omegle'ın engelini kaldırır ve nerede olursanız olun bağlantınızı güvence altına alır.

  • Güçlü şifreleme iyi gizli kalın
  • Tüm cihazlarınızda Omegle engelini kaldırın
  • 94 ülkedeki 160 sunucu konumu arasından seçim yapın
ExpressVPN Edinin
ExpressVPN'i yani Omegle için en iyi VPN'i edinin.

3 kolay adımda Omegle'ye engeli kaldırın

1. Adım

ExpressVPN Edinin butonu bulunan bir laptop.

Süper hızlı hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.

2. Adım

VPN sunucu konumlarını gösteren dünya.

94 ülkedeki 160 konumdan birine bağlanın.

3. Adım

Omegle logosu bulunan diz üstü bilgisayar, tablet ve telefon.

Omegle'de güvenli bir şekilde sohbete başlayın.

ExpressVPN Edinin
Omegle sohbet ekranı.

Omegle nedir?

2009 yılında hizmete giren Omegle, kullanıcıları rastgele ve anonim olarak birbirine bağlayan ücretsiz bir çevrimiçi sohbet sitesidir.

Başlangıçta bir mesajlaşma platformu olarak başlasa da, kısa süre içinde video konferans ve ardından casus(soru) modunu devreye soktu. Casus modunda, kullanıcılar diğer iki yabancıya bir soru sorar ve onlar aralarında konuşurken kullanıcı “casusluk” yapar. Omegle, ayrıca .edu uzantılı e-postaları olan öğrencilerin faydalanabileceği ve öğrencilerin site üzerinden sınıf ve iş arkadaşları ile sohbet edebilmelerini sağlayan “üniversiteli sohbeti"ni de başlattı.

Cihazları dünyadan ayıran güvenlik duvarı.

Omegle neden engellendi?

Omegle'nin sizi engellemesine neden olan birkaç sebep vardır. Belirli bir ülkede yaşayabilir veya bu web sitesini engelleyen bir okula gidebilirsiniz. Ayrıca, IP adresinizi kullanan birinin —bir oda arkadaşı, akraba veya kafedeki başka bir müşteri— Omegle kurallarını (bilerek veya bilmeyerek) ihlal etmesi ve Omegle tarafından geçici olarak yasaklanması da mümkündür. Omegle, kullanıcıların oturum açmasını gerektirmediğinden kullanıcılar IP adreslerine göre tanımlanır ve izlenir—işte bu nedenle, aslında IP adresiniz engellenmiş olur.

Delik tuğla duvar.

VPN Omegle engelini nasıl kaldırır

ExpressVPN gibi bir sanal özel ağ, tüm internet trafiğinizi şifreli bir tünel aracılığıyla, cihazınız için bir konum proxy'si görevi gören güvenli bir sunucu konumuna gönderir.

VPN sunucusuna bağlandığınızda farklı bir IP adresi alırsınız. Orijinal IP adresiniz Omegle tarafından yasaklanmışsa VPN Omegle'ye her zamanki gibi erişmenize yardımcı olur. Ülkeniz veya okulunuz Omegle'yi engelliyorsa, sitenin erişimi engellemediği bir ülke sunucusuna bağlanmanız yeterlidir. İşinize yaradığından emin olmak için ExpressVPN'i 30 gün boyunca risksiz olarak deneyebilirsiniz.

SSS: Omegle VPN ile erişim

VPN kullanmak yasal mı?
Omegle'de yasaklar ne kadar sürer?
Omegle engelini okulda kaldırabilir miyim?
Omegle engelini VPN ile nasıl aşarım
VPN ill başka neler yapabilirim?

Herhangi bir cihazda Omegle'ye engeli kaldırın

ExpressVPN uygulamalarını indirin.

Omegle, mobil cihazlar için bir uygulama sunmasa da, site mobil cihazınızın tarayıcısında çalışmaktadır. ExpressVPN her platformda çalışır: iOS, Android, Mac, Windows ve daha fazlası. Arka planda çalışan ExpressVPN ile Omegle'yi herhangi bir cihazda kullanabilirsiniz.

Neden ExpressVPN kullanmalısınız?

Aynı anda 5 cihaz üzerinde kullanın

ExpressVPN'i tüm cihazlarınıza yükleyin ve beşini aynı anda bağlayın.

Sınırsız bant genişliği

İSS'niz veya VPN'iniz belirli türdeki trafiğe kota koymadan dilediğiniz kadar indirin.

İSS yavaşlatmasını yenin

ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını baypas etmenizi ve beklemeye elveda demenizi sağlar.

Çok yüksek hızlar

Çok yüksek hızlar ve daha iyi video kalitesi edinin. VPN Hız Testini çalıştırın ve kendiniz görün.

Her yerden içerik

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.

24 Saat canlı sohbet desteği

Yükleme ve sorun giderme için gerçek insanlara 7/24 ulaşılabilir.

Plan Seçin
30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

30 günlüğüne bir Omegle VPN deneyin

Omegle kullanma özgürlüğü yalnızca bir tık uzağınızda. ExpressVPN'i sorunsuz deneyin. Tamamen memnun kalmazsanız, 30 gün içinde paranızın tamamını geri alın.

ExpressVPN Edinin