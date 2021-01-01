VPN ile Omegle engelini her yerde kaldırın

VPN Omegle engelini nasıl kaldırır

ExpressVPN gibi bir sanal özel ağ, tüm internet trafiğinizi şifreli bir tünel aracılığıyla, cihazınız için bir konum proxy'si görevi gören güvenli bir sunucu konumuna gönderir.

VPN sunucusuna bağlandığınızda farklı bir IP adresi alırsınız. Orijinal IP adresiniz Omegle tarafından yasaklanmışsa VPN Omegle'ye her zamanki gibi erişmenize yardımcı olur. Ülkeniz veya okulunuz Omegle'yi engelliyorsa, sitenin erişimi engellemediği bir ülke sunucusuna bağlanmanız yeterlidir. İşinize yaradığından emin olmak için ExpressVPN'i 30 gün boyunca risksiz olarak deneyebilirsiniz.