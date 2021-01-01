VPN ile Omegle engelini her yerde kaldırın
Omegle, bant genişliğini korumak için genellikle hükümet, okul ve halka açık Wi-Fi ağları tarafından engellenir. ExpressVPN, Omegle'ın engelini kaldırır ve nerede olursanız olun bağlantınızı güvence altına alır.
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3 kolay adımda Omegle'ye engeli kaldırın
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3. Adım
Omegle'de güvenli bir şekilde sohbete başlayın.
Omegle nedir?
2009 yılında hizmete giren Omegle, kullanıcıları rastgele ve anonim olarak birbirine bağlayan ücretsiz bir çevrimiçi sohbet sitesidir.
Başlangıçta bir mesajlaşma platformu olarak başlasa da, kısa süre içinde video konferans ve ardından casus(soru) modunu devreye soktu. Casus modunda, kullanıcılar diğer iki yabancıya bir soru sorar ve onlar aralarında konuşurken kullanıcı “casusluk” yapar. Omegle, ayrıca .edu uzantılı e-postaları olan öğrencilerin faydalanabileceği ve öğrencilerin site üzerinden sınıf ve iş arkadaşları ile sohbet edebilmelerini sağlayan “üniversiteli sohbeti"ni de başlattı.
Omegle neden engellendi?
Omegle'nin sizi engellemesine neden olan birkaç sebep vardır. Belirli bir ülkede yaşayabilir veya bu web sitesini engelleyen bir okula gidebilirsiniz. Ayrıca, IP adresinizi kullanan birinin —bir oda arkadaşı, akraba veya kafedeki başka bir müşteri— Omegle kurallarını (bilerek veya bilmeyerek) ihlal etmesi ve Omegle tarafından geçici olarak yasaklanması da mümkündür. Omegle, kullanıcıların oturum açmasını gerektirmediğinden kullanıcılar IP adreslerine göre tanımlanır ve izlenir—işte bu nedenle, aslında IP adresiniz engellenmiş olur.
VPN Omegle engelini nasıl kaldırır
ExpressVPN gibi bir sanal özel ağ, tüm internet trafiğinizi şifreli bir tünel aracılığıyla, cihazınız için bir konum proxy'si görevi gören güvenli bir sunucu konumuna gönderir.
VPN sunucusuna bağlandığınızda farklı bir IP adresi alırsınız. Orijinal IP adresiniz Omegle tarafından yasaklanmışsa VPN Omegle'ye her zamanki gibi erişmenize yardımcı olur. Ülkeniz veya okulunuz Omegle'yi engelliyorsa, sitenin erişimi engellemediği bir ülke sunucusuna bağlanmanız yeterlidir. İşinize yaradığından emin olmak için ExpressVPN'i 30 gün boyunca risksiz olarak deneyebilirsiniz.
SSS: Omegle VPN ile erişim
VPN kullanmak yasal mı?
Evet, VPN kullanmak tamamen yasaldır—dünya çapındaki milyonlarca insan internete her gün VPN ile erişir. VPN ağları hassas iş verilerini güvende tutmak için şirketler tarafından kullanılır. Ayrıca tüketiciler de Omegle gibi hizmetlere erişmek için her zaman VPN kullanır.
Omegle'de yasaklar ne kadar sürer?
2021'de IP adresinize konulan bir Omegle yasağı 120 gün kadar sürebilir. Bir ExpressVPN sunucusu konumuna bağlanmak, gerçek IP adresinizi başka bir IP adresiyle maskeler ve böylece Omegle'ye geri dönmenizi sağlar.
VPN'in IP adresinizi nasıl maskeleyebileceği konusunda daha fazlasını öğrenin.
Omegle engelini okulda kaldırabilir miyim?
Evet. İster üniversiteli sohbet özelliği ister normal sohbet hizmeti olsun, okulunuzun Wi-Fi bağlantısı engellese dahi Omegle'ye erişebilirsiniz. Omegle'nin mevcut olduğu bir ülkedeki güvenli bir ExpressVPN sunucusuna bağlanmanız yeterlidir, bu sayede anında erişime sahip olursunuz.
Okulda ExpressVPN kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.
Omegle engelini VPN ile nasıl aşarım
Omegle'ye engeli kaldırmak için VPN edinmek basittir:
Cihazınız için ExpressvPN indirin
ExpressVPN'i açın ve 94 ülkedeki 160sunucu konumundan birine bağlanarak sohbete başlayın
VPN ill başka neler yapabilirim?
VPN ile, Omegle'den daha fazlasına erişebilirsiniz.
Dünyanın neresinde olursanız olun, VPN'e bağlanmak, YouTube, Netflix, Facebook ve Twitter gibi en sevdiğiniz sitelere ve hizmetlere erişmenizi sağlar.
ExpressVPN ile erişebileceğiniz siteler ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi edinin.
Herhangi bir cihazda Omegle'ye engeli kaldırın
Omegle, mobil cihazlar için bir uygulama sunmasa da, site mobil cihazınızın tarayıcısında çalışmaktadır. ExpressVPN her platformda çalışır: iOS, Android, Mac, Windows ve daha fazlası. Arka planda çalışan ExpressVPN ile Omegle'yi herhangi bir cihazda kullanabilirsiniz.
Neden ExpressVPN kullanmalısınız?
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