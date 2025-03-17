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Bu sayfa, iOS için ExpressVPN uygulaması ile ilgili en son güncellemeleri ve iyileştirmeleri sunar. Diğer platformlarımızın en son güncellemelerini görmek için, diğer platformlar için sürüm notlarına bakın.

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11 Ocak 2025

versiyon 11.188.3

Birkaç hatayı giderirken kolları sıvadık, birkaçını süreçte ezdik.

7 Ocak 2025

versiyon 11.188.1

Eureka! Dâhi mühendislerimiz, kahve ve donmuş simitlerle dolup dolup dolup taşarak uygulamayı her zamankinden daha verimli hale getirdiler.

21 Aralık 2024

versiyon 11.188.0

Bu sürümde, kuantum sonrası kriptografi için Lightway’i, Kyber yerine ML-KEM kullanacak şekilde yükselttik.

12 Aralık 2024

versiyon 11.185.0

Kod tabanında biraz bahar temizliği yaptık. Artık ExpressVPN bahçenizde her şey yolunda.

3 Aralık 2024

versiyon 11.184.0

Teknoloji büyücülerimiz sihirli değneklerini salladı! Artık daha gelişmiş bir uygulama kararlılığı ve performansı deneyimi.

16 Kasım 2024

versiyon 11.179.1

Burada ve orada küçük bir bakım yapılmıştır. Uygulamanın sizin için en iyi şekilde çalışmasını sağlamak adına tüm rutin bakımları yaptık.

13 Kasım 2024

versiyon 11.179.0

Ding! E-postanız var. Destek temsilcilerimizden biri, uygulama içindeki Canlı Sohbet ile size yanıt verdiğinde bir bildirim alacaksınız.

5 Kasım 2024

versiyon 11.178.0

Ekibimiz, hata düzeltmeleri ve yepyeni özellikler üzerinde çalışıyordu. Bu sürüm itibariyle:

Artık uygulama üzerinden müşteri destek ekibimizle doğrudan sohbet edebilirsiniz. E-posta yanıtlarını beklemek için zaman harcamaya gerek yok, uygulamanın sağ alt köşesindeki veya Yardım sekmesindeki Canlı Sohbet simgesine dokunarak uzman ekibimizden hemen yanıt ve çözümler alın.

Artık ExpressVPN Keys’e sorunsuz bir şekilde tekrar erişebilirsiniz. Küçük bir kullanıcı grubu, Keys’i açmalarını engelleyen bir hata bildiriyordu. Bu hata şimdi düzeltildi, böylece tüm güvenli bir şekilde saklanan şifrelerinize endişe etmeden erişebilirsiniz.

27 Ekim 2024

versiyon 11.177.0

Mühendislerimiz, VPN deneyiminizi zenginleştirmek için bazı küçük hataları temizledi.

16 Ekim 2024

versiyon 11.175.0

Uygulamayı kullanırken daha iyi performans sağlamak için bazı arka plan sistemlerimizi güncelledik.

8 Ekim 2024

versiyon 11.174.0

Bu sürümde, VPN sekmesindeki Koruma Özeti modülünün çevirilerini iyileştirdik.

9 Eylül 2024

versiyon 11.168.0

Güvenliğiniz önceliğimizdir—bu yüzden şifreleme protokollerimizi ve kodumuzu güçlendirdik. Artan güvenliğin keyfini çıkarın.

12 Ağustos 2024

versiyon 11.163.0

Teknoloji büyücülerimiz sihirli değneklerini salladı! Artık daha gelişmiş bir uygulama kararlılığı ve performansı deneyimi.

9 Temmuz 2024

versiyon 11.158.0

Mükemmeliyetçi mühendislerimizin ısrar ettiği bazı küçük ayarlamalar yapıldı.

1 Temmuz 2024

versiyon 11.156.0

Uygulamamızın sizin için en iyi şekilde kalması için birkaç ufak rötuş yaptık.

18 Haziran 2024

versiyon 11.155.0

Motora yapılan küçük bir parlaklık, uygulamanızın daha sorunsuz çalışmasına her zaman yardımcı olur.

27 Mayıs 2024

versiyon 11.152.0

Deneyiminizi geliştirmek için küçük iyileştirmeler uygulandı.

21 Mayıs 2024

versiyon 11.151.0

Daha sorunsuz bir deneyim sunmak için arka planda bazı iyileştirmeler yaptık.

14 Mayıs 2024

versiyon 11.150.0

Örümcek ağlarını temizledik; uygulama şimdi tertemiz!

6 Mayıs 2024

versiyon 11.149.0

VPN deneyiminizi olabildiğince sorunsuz tutmak için birkaç pürüzü düzelttik.

2024 Nisan 29

versiyon 11.148.0

Uygulamanın her zamankinden daha iyi çalışmasını sağlamak için bazı pürüzleri giderdik.

22 Nisan 2024

versiyon 11.147.0

Biraz örümcek ağı temizleme ve uygulamayı güzelleştirme işlemleri yaparak sizin için daha iyi çalışmasını sağladık!

16 Nisan 2024

versiyon 11.146.0

Uygulamamızı en üst formda tutmak için bazı küçük düzenlemeler yaptık.

5 Nisan 2024

versiyon 11.145.0

Bir iki şeyi sıkılaştırıyoruz.

2024 Nisan 2

versiyon 11.144.0

VPN deneyiminizi olabildiğince sorunsuz tutmak için birkaç pürüzü düzelttik.

25 Mart 2024

versiyon 11.143.0

Bahar geldiği için mühendislerimiz uygulamayı iyi bir şekilde temizlemek için sıkı çalıştı. Bu süreçte birkaç küçük hata giderildi.

2024 Mart 18

versiyon 11.141.0

Bu sürümde, iPad’de bazı gelişmiş koruma ayarlarının görüntülenmesini engelleyen bir hatayı düzelttik.

2024 Mart 12

versiyon 11.138.0

Kod satırlarında biraz parlatma yapmak, uygulamanın daha sorunsuz çalışmasına her zaman yardımcı olur.

9 Mart 2024

versiyon 11.137.0

Bu sürümde, otomatik doldurma kullanmaya çalışırken bir hata mesajının görünmesine neden olan ExpressVPN Keys ile ilgili bir hatayı düzelttik.

1 Mart 2024

versiyon 11.135.0

VPN deneyiminizi olabildiğince sorunsuz tutmak için birkaç pürüzü düzelttik.

25 Şubat 2024

versiyon 11.133.0

Kodlarımız arasında hareket ederken bulduğumuz birkaç küçük hatayı ezdik.

17 Şubat 2024

versiyon 11.132.0

Dijital raflardaki tozu attık ve uygulamayı güzelce cilaladık.

9 Şubat 2024

versiyon 11.131.0

Biraz örümcek ağı temizleme ve uygulamayı güzelleştirme işlemleri yaparak sizin için daha iyi çalışmasını sağladık!

2 Şubat 2024

versiyon 11.130.0

Biraz kod temizliği asla zararlı olmaz!

27 Ocak 2024

versiyon 11.129.0

VPN’in bazı durumlarda bağlanmasını engelleyen bir hata düzeltildi.

26 Ocak 2024

versiyon 11.128.0

Bir yazım hatası ve ona eklenen birkaç hata düzeltildi.

19 Ocak 2024

versiyon 11.127.0

Biraz ondan biraz bundan. Uygulamanın daha sorunsuz çalışması için.

12 Ocak 2024

versiyon 11.126.0

Biraz somun ve cıvata sıkılaştırdık, endişelenecek bir şey yok.

2023 Aralık 18

versiyon 11.125.0

Keys sekmesini gördünüz mü? Bazı kullanıcılar için etkin değildi. Ancak, mühendislerin çabaları sayesinde tekrar bulduk! Bir dahaki sefere onu yerde bırakmayacağız.

2023 Aralık 11

versiyon 11.124.0

Bazı sinir bozucu hataları çözdük! Daha sorunsuz bir uygulama deneyimi yaşayacaksınız.

2023 Aralık 4

versiyon 11.123.0

Gelişmiş koruma artık iOS için ExpressVPN uygulaması tarafından desteklenen tüm dillerde mevcuttur.

Gelişmiş koruma, açıp kapatabileceğiniz bir takım gizlilik ve güvenlik özelliklerinden oluşur.

Bunlar arasında şunlar bulunmaktadır:

Reklam engelleyici: Çoğu görüntülü reklamı filtreleyin ve bunların tarayıcınızda yüklenmesini ve görünmesini durdurun.

Ebeveyn kontrolleri: Yeni yetişkin sitesi engelleyicimiz ile ailenizin dijital sağlığını yönetin.

Threat Manager: Çevrimiçi trafiğinizi kötü amaçlı sitelerden ve izleyicilerden koruyun.

22 Kasım 2023

versiyon 11.121.0

Deneyiminizi geliştirmek için küçük iyileştirmeler uygulandı.

10 Kasım 2023

versiyon 11.119.0

Biraz ondan biraz bundan. Uygulamanın daha sorunsuz çalışması için.

2 Kasım 2023

versiyon 11.117.0

Bu sürümde yaptıklarımız:

ExpressVPN Keys sekmesinin uygulamada görünmesini engelleyen bir hata düzeltildi.

Gizlice sızan bir yazım hatası düzeltildi.

30 Ekim 2023

versiyon 11.116.0

Motora yapılan küçük bir parlaklık, uygulamanızın daha sorunsuz çalışmasına her zaman yardımcı olur.

20 Ekim 2023

versiyon 11.115.0

Uygulamanın sorunsuz çalışmasını sağlamak için bazı küçük düzenlemeler yapıldı.

13 Ekim 2023

versiyon 11.114.0

Bu güncellemede yeni bir dizi gelişmiş koruma özelliği ekledik!

Bunlar arasında şunlar bulunmaktadır:

Reklam engelleyici: Çoğu görüntülü reklamı filtreleyin ve tarayıcınızda görünmelerini engelleyin.

Ebeveyn kontrolleri: Yeni yetişkin sitesi engelleyicimiz ile siz ve ailenizin dijital sağlığı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olun.

Bu yeni özellikler tüm kullanıcılara aşamalı olarak sunulacak.

9 Ekim 2023

versiyon 11.113.0

Deneyiminizi geliştirmek için küçük iyileştirmeler uygulandı.

5 Ekim 2023

versiyon 11.112.0

Uygulamamızın formda kalması için küçük düzeltmeler yapıldı.

19 Eylül 2023

versiyon 11.110.0

Uygulama deneyiminizi iyileştirmek için küçük bir düzenleme.

15 Eylül 2023

versiyon 11.109.0

Lightway’e kuantum sonrası destek ekledik. Güçlü kuantum bilgisayarlara erişimi olan saldırganlara karşı gelişmiş bir bağlantı deneyiminin ve korumanın keyfini çıkarın.

4 Eylül 2023

versiyon 11.108.0

Bu sürümde yaptıklarımız:

Lightway’e DTLS 1,3 desteği ekledik. Bu, daha hızlı ve daha güvenli bir bağlantı deneyimi sağlayacağınız anlamına gelir.

ExpressVPN Keys ile ilgili uygulama hatası, Giriş Bilgisini Sil > Kalıcı Olarak Sil seçeneğine tıkladıktan sonra giriş bilgilerinin hâlâ uygulamada görünmesine neden olan bir hata düzeltildi.

2023 Ağustos 17

versiyon 11.107.0

Bu sürümde yaptıklarımız:

iOS 12, iOS 13 ve iOS 14 için uygulama desteği azaltıldı. ExpressVPN uygulaması iOS 12, iOS 13 veya iOS 14’te normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Ancak, yeni özellikler, hata düzeltmeleri veya güvenlik güncellemeleri almayacaktır. En son ve en güvenli ExpressVPN sürümünün keyfini çıkarmak için iOS’un en yeni sürümüne güncelleyin.

Uygulamanın çökmesine neden olan nadir bir hata giderildi.

24 Temmuz 2023

versiyon 11.106.0

Hata avı operasyonu başlatıldı! Bu sürümde, tüm giriş bilgileri güçlü, benzersiz ve sızmamış şifreler içeriyorsa bile yanlış Şifre Sağlığı puanı gösteren bir hata düzeltildi.

17 Temmuz 2023

versiyon 11.105.0

ExpressVPN Keys ile, Chrome’dan ExpressVPN Keys’e giriş bilgilerini aktarmaya çalıştığınızda, “ExpressVPN Keys’e Aktar” seçeneğinin eksik olmasına neden olan bir hata düzeltildi.

10 Temmuz 2023

versiyon 11.104.0

Bu sürümde, biz:

Cihazınız güvensiz bir Wi-Fi ağına bağlandığında görüntülenecek bir uyarı bildirimi eklendi.

VPN’e bağlanırken veya bağlantıyı keserken ara sıra meydana gelen bir çökme sorunu giderildi.

8 Temmuz 2023

versiyon 11.103.0

Motora yapılan küçük bir parlaklık, uygulamanızın daha sorunsuz çalışmasına her zaman yardımcı olur.

2023 Haziran 26

versiyon 11.102.0

Sadece bir iki şeyi sıkılaştırmak.

2023 Haziran 19

versiyon 11.101.0

Bu sürümde, ExpressVPN Keys için erişilebilirliği iyileştirdik. Artık şunları yapabilirsiniz:

Şifrelerinizi büyük metin olarak görüntüleyin.

Şifreleri büyük metin olarak ekleyin ve düzenleyin.

2023 Haziran 12

versiyon 11.100.0

Deneyiminizi geliştirmek için küçük iyileştirmeler uygulandı.

2023 Haziran 5

versiyon 11.99.0

Daha sorunsuz bir deneyim sunmak için arka planda bazı iyileştirmeler yaptık.

2023 Mayıs 31

versiyon 11.98.0

Yetenekli mühendislerimiz uygulamayı sizin için iyileştirdi!

2023 Mayıs 19

versiyon 11.97.0

VPN bağlanırken veya bağlantı kesilirken meydana gelen bir çökme sorunu giderildi.

2023 Mayıs 15

versiyon 11.96.0

Çitleri düzeltip begonvilleri budadık, şimdi ExpressVPN bahçenizde her şey yolunda.

2023 Mayıs 3

versiyon 11.94.0

Uygulamanın sorunsuz çalışmasını sağlamak için küçük bir güncelleme yapıldı.

2023 Nisan 24

versiyon 11.92.0

ExpressVPN Keys, uygulamanın içine entegre edilmiş, tamamen özellikli yeni bir şifre yöneticisidir! Sınırsız cihazda sınırsız şifreyi, notları ve kredi kartı bilgilerini güvenli bir şekilde depola—sır vermeyen şifreleme sayesinde yalnızca siz erişebilirsiniz.

Not: Keys kademeli olarak dağıtılmaktadır ve hemen kullanılamayabilir.

2023 Nisan 20

versiyon 11.91.0

Uygulamamızın sizin için en iyi şekilde kalması için birkaç ufak rötuş yaptık.

2023 Nisan 3

versiyon 11.89.0

Uygulamada fark edilmeyecek kadar küçük birkaç iyileştirme yaptık.

2023 Nisan 3

versiyon 11.88.0

ExpressVPN Uygulaması

En son VPN bağlantınız hakkında geri bildirim toplamak için bir anket başlattık.

ExpressVPN Keys

Sizler için eklediğimiz bazı yeni özellikler arasında:

Kredi kartları için destek. Artık kredi kartı bilgilerinizi kaydedebilir ve ExpressVPN Keys’e eklediğiniz kredi kartlarını düzenleyebilir, görüntüleyebilir ve arayabilirsiniz.

Güvenli notlar için destek. Artık güvenli notlar ekleyebilir, düzenleyebilir, görüntüleyebilir ve arayabilirsiniz.

Giriş bilgileri, güvenli notlar ve kredi kartlarına göre filtreleme yeteneği.

Artık şifrelerinizden herhangi birinin bir veri ihlali sırasında açığa çıkıp çıkmadığını görebilirsiniz. Şifrelerinizden herhangi birinin açığa çıkması durumunda hesaplarınızı korumak ve korsanların erişimini önlemek için şifrelerinizi derhal değiştirmenizi öneririz.

2023 Mart 27

versiyon 11.87.0

Deneyiminizi geliştirmek için küçük iyileştirmeler uygulandı.

2023 Mart 20

versiyon 11.86.0

ExpressVPN Uygulaması

Daha sorunsuz bir deneyim sunmak için arka planda bazı iyileştirmeler yaptık.

ExpressVPN Keys

Uzun başlıklar ve kullanıcı adları artık sorun değil! Başlık ve kullanıcı adı alanları için azami karakter uzunluğunu artırdık.

2023 Mart 14

versiyon 11.85.0

Bahar temizliği zamanı! Birkaç kod satırını sıkılaştırdık ve birkaç sinir bozucu hatayı ortadan kaldırdık.

2023 Mart 6

versiyon 11.84.0

VPN deneyiminiz, birkaç iyileştirme ve düzenleme sayesinde bir üst seviyeye çıktı.

2023 Şubat 27

versiyon 11.83.0

ExpressVPN Uygulaması

Sadece temizlik yapıldı! Kullanıcıları etkilemeyen bazı küçük kod değişiklikleri yaptık.

ExpressVPN Keys

Yeni bağımsız şifre oluşturucusunu kullanarak artık bir şifre oluşturabilirsiniz.

2023 Şubat 20

versiyon 11.82.0

Çitleri düzeltip begonvilleri budadık, şimdi ExpressVPN bahçenizde her şey yolunda.

2023 Şubat 13

versiyon 11.81.0

ExpressVPN Uygulaması

Bu sürümde, biz:

Bazı ülkelerde bağlantı iyileştirildi.

Başka bir uygulama VPN bağlantınızı devre dışı bırakırsa sizi uyarmak için bir bildirim ekledik.

ExpressVPN Keys

Bu sürümle birlikte sizler için büyük güncellemelerimiz var:

Yeni bir gelişmiş şifre oluşturucumuz var! Artık şifrelerinizin nasıl üretildiğini özelleştirebilirsiniz. Kaç sayı, sembol ve büyük harfler otomatik oluşturulan şifrelerinizde görünebilir.

İfadeVPN Keys’e erişimi benzersiz kurtarma kodunuzla geri kazanabilirsiniz. Kurtarma kodunuzu, Keys hesabınızı oluşturduğunuz/signed in olduğunuzda kaydedebilirsiniz. Birincil şifrenizi unutursanız, “birincil şifreyi unuttum” tıklayın ve kurtarma kodunuzu girin.

2023 Şubat 6

versiyon 11.80.0

ExpressVPN Uygulaması

Bu sürümde, biz:

Arayüzümüzü güncelledik, böylece iPhone’unuzda erişilebilirlik yazı tipleri kullanıyorsanız, “VPN’inizi Kurun” ekranındaki talimatlar tamamen görüntülenecektir.

Bazı ülkelerde bağlantı iyileştirildi.

ExpressVPN Keys

Bir siteye giriş yaptığınızda, ExpressVPN Keys, ilişkilendirilmiş diğer alanlar için kaydedilmiş diğer giriş bilgilerini önerecektir. Örneğin, Apple.com’a giriş yapıyorsanız, ExpressVPN Keys iCloud.com için kaydedilmiş giriş bilgilerini de önerecektir.

31 Ocak 2023

versiyon 11.79.1

Uygulamamızın sizin için en iyi şekilde kalması için birkaç ufak rötuş yaptık.

23 Ocak 2023

versiyon 11.78.0

ExpressVPN Uygulaması

Bu sürümde, biz:

Bazı ülkelerde bağlantı iyileştirildi.

CarPlay, AirDrop, Apple Watch veya medya yayınlama çalışmadığında ne yapmanız gerektiğine dair İpuçları menüsünün altına ipuçları ekledik.

ExpressVPN Keys

Bu güncelleme tamamen ekleme ve ithalatla ilgili! Birkaç yeni iyileştirme kazandınız, bunlar arasında: geliştirmeler

ile

oynama

, bunlar arasında şunlar bulunur:

Google Chrome’dan giriş bilgilerinizi ithal etme yeteneği.

Artık otomatik doldurmadan yeni giriş bilgileri ekleyebilirsiniz.

17 Ocak 2023

versiyon 11.77.1

ExpressVPN Uygulaması

Mühendislerimiz perde arkasında sürekli iyileştirmeler yapıyor, böylece her zaman mümkün olan en iyi uygulamayı alırsınız.

ExpressVPN Keys

Sizler için birkaç yeni özellik ekledik, bunlar arasında:

Birincil şifrenizi değiştirme seçeneği.

Yeni bir güvenlik özelliği olarak, uygulama arka plana gittiği anda değil, beş dakika boyunca hiçbir işlem yapılmadığında Keys otomatik kilitlenecektir. Bunu ayarlar menüsünden ayarlayabilirsiniz.

9 Ocak 2023

versiyon 11.76.0

Uygulamanızın her zaman formda kalmasını sağlamak için küçük değişiklikler yaptık.

3 Ocak 2023

versiyon 11.75.0

Bu sürümde, biz:

iOS 15 ve sonraki sürümlerde VPN performans hızlarını iyileştirdik.

ExpressVPN hesabınızdan çıkış yaptığınızda uygulamanın çökmesine neden olan bir hatayı düzelttik.

Uygulama kaydolma ekranı görüntülenirken iPad’inizi döndürdüğünüzde uygulamanın çökmesine neden olabilen bir sorunu iPad’de düzelttik.

Ağ Koruması ekranında bir hatayı bulup düzelttik.

2022 Aralık 19

versiyon 11.74.0

Ağ Koruması özelliğimiz için çeşitli iyileştirmeler yaptık, bunlar arasında:

Ayarlar ekranında kopyaların iyileştirilmesi.

Ağ Koruması hakkında daha fazla bilgi edinebilmeniz için yeni bir destek makalesi yayınladık.

Bu özellik için güncellemeleri bildirmenizi sağlayacak bir ekran ekledik.

2022 Aralık 12

versiyon 11.73.0

Bu sürümde, biz:

“Yardım”a dokunduktan sonra, “Destek ile İletişime Geç” formunun beklenmedik bir şekilde açılmasına neden olabilecek bir hatayı düzelttik.

Bazı güvenlik iyileştirmeleri uygulandı.

2022 Aralık 5

versiyon 11.72.0

ExpressVPN Uygulaması

VPN bağlantınızı kestiğinizde uygulamanın çökmesine neden olabilecek bir hatayı düzelttik.

ExpressVPN Keys

Potansiyel veri ihlalleri için e-postanızı kontrol edecek yeni bir özellik ekledik. Dijital gizlilik ve güvenliğinizi üst düzeyde tutmanıza yardımcı olmak için ekstra bir farkındalık katmanı eklenmiştir.

21 Kasım 2022

versiyon 11.70.0

Yeni bir güvenlik iyileştirmesi uyguladık. Uygulamalar arasında iOS Uygulama Değiştirici’de gezinirken, ExpressVPN uygulaması üzerinde bir güvenlik ekranı görüntülenir. Bu, uygulamada görüntülenen, ExpressVPN Keys ile depolanan şifreler ve kullanıcı adları gibi hassas bilgileri gizler. Toplum içinde dışarıda olduğunuzda ekstra bir fiziksel koruma katmanı sağlar.

7 Kasım 2022

versiyon 11.69.0

Bazı düşük öncelikli güvenlik açıkları bulduk. Bu açıklar istismar edilemezdi, ancak yine de düzelttik!

2 Kasım 2022

versiyon 11.68.0

Bazı ülkelerde bağlantı iyileştirildi.

31 Ekim 2022

versiyon 11.67.0

Uygulamayı İngilizceden başka bir dile ayarladıysanız görülecek olan, yeni sürüme sunulan ağ koruma özelliği ile ilgili metinlerin çevirilerini uyguladık.

24 Ekim 2022

versiyon 11.66.0

Biraz kod hijyeni asla zarar vermez.

17 Ekim 2022

versiyon 11.65.0

ExpressVPN Uygulamaları

Teşhis raporundaki bazı bilgiler kaybolmuştu ama onları bulduk!

ExpressVPN Keys

Sağlıksız şifreleri düzeltmek mi istiyorsunuz? Güçlü ve sağlıklı şifreler oluşturmak için profesyonel tavsiyeler almak üzere yeni “yardım et” butonuna tıklayın.

4 Ekim 2022

versiyon 11.64.0

Bazı ülkelerde bağlantıyı iyileştirdik.

4 Ekim 2022

versiyon 11.63.1

ExpressVPN Uygulamaları

Biraz kod hijyeni asla zarar vermez.

ExpressVPN Keys

Yeni Şifre Sağlığı özelliği ile şifrelerinizin sağlığını şimdi kontrol edebilirsiniz! Şifrelerinizin güçlü, zayıf veya yeniden kullanılmış olup olmadığını ve daha fazlasını keşfedin.

30 Eylül 2022

versiyon 11.62.0

Bazı ülkelerde bağlantıyı iyileştirdik.

27 Eylül 2022

versiyon 11.61.0

VPN ayarlarını değiştirmeden önce bağlantıyı kesmenizi söyleyen bir Ağ Koruması için açılan pencere uyguladık.

15 Eylül 2022

versiyon 11.60.3

ExpressVPN Uygulamaları

Gelişmiş bir güvenlik özelliği, Ağ Koruması yayınladık. Etkinleştirildiğinde, Ağ Koruması VPN bağlantınız geçici olarak kesildiğinde cihazınıza gelen ve giden tüm internet trafiğini durdurur. Bu, şifreli VPN tüneli dışına veri sızması riskini büyük ölçüde azaltırken, AirDrop, CarPlay, medya yayınlama ve Wi-Fi erişim noktaları gibi belirli özelliklere müdahale edebilir.

Ağ Korumasına erişmek için Ayarlara gidin ve ardından Seçenekler sekmesine dokunun. Aynı ekranda, cihazınızı yerel ağınızdaki cihazlara her zaman bağlanmasına izin verecek şekilde de ayarlayabilirsiniz.

Not: Ağ Koruması yalnızca iOS 14 ve üstünde desteklenmektedir.

ExpressVPN Keys

Artık giriş bilgilerinize kısa notlar kaydedebilirsiniz.

5 Eylül 2022

versiyon 11.59.0

Yardım ExpressVPN’yi İyileştir seçeneğini etkinleştirdiyseniz, bağlı olunan sunucu konumunun teşhis raporlarında yansıtılmaması hatasını çözdük.

2022 Ağustos 26

versiyon 11.58.0

Merhaba. Sunucu konumları listemizde “Avustralya – Adelaide” için çeviriler güncellendi.

2022 Ağustos 22

versiyon 11.57.0

ExpressVPN Uygulamaları

Hesap detaylarınızdaki bir değişiklik nedeniyle çıkış yapıldıysanız, uygulamanızın çökmesine neden olabilecek bir hatayı düzelttik.

ExpressVPN Keys

Bir şeyi mi unuttunuz? Kayıt edilmemiş değişikliklerle bir ekrandan çıktığınızda artık bir uyarı mesajı alacaksınız.

Yardım geldi! Express Keys hakkında birkaç yardım makalesi ekledik. Yardım sekmesine dokunarak onları inceleyin.

2022 Ağustos 11

versiyon 11.56.1

ExpressVPN Uygulamaları

Biraz somun ve cıvata sıkılaştırdık, endişelenecek bir şey yok.

ExpressVPN Keys

Artık bir giriş kaydetmeye çalıştığınızda, eğer bu

karakter sınırlarını aşıyorsa

, bir uyarı mesajı alacaksınız.

2022 Ağustos 1

versiyon 11.55.0

Eyvah! Uygulamada kullanılan yazı tipi ailesine yönelik geri alınan teşekkür notlarını tekrar ekledik.

2022 Temmuz 25

versiyon 11.54.0

ExpressVPN Uygulamaları

Uygulamanızı tam iyilik halinde tutmak için bazı küçük ayarlamalar yaptık.

ExpressVPN Keys

Başarılı! Yeni bir giriş bilgisi oluşturduğunuzda sizden bilgilendirmelerini alacaksınız.

2022 Temmuz 12

versiyon 11.53.0

Japonca olarak sunucu konumlarının nasıl görüntülendiği konusunda birkaç yazım hatasını düzelttik.

2022 Temmuz 4

versiyon 11.52.0

VPN deneyiminizi olabildiğince sorunsuz tutmak için birkaç pürüzü düzelttik.

2022 Haziran 28

versiyon 11.51.1

Uygulamalarımızın çok dilli bir arayüze sahip olduğunu biliyor muydunuz? Tam olarak on yedi dil. Listeye Hindistan (Singapur üzerinden) sunucu konumunu ekledik ve bu yeni ekleme tüm dillere çevrildi.

2022 Haziran 20

versiyon 11.50.0

Mükemmeliyetçi mühendislerimizin ısrar ettiği bazı küçük ayarlamalar yapıldı.

2022 Haziran 15

versiyon 11.49.1

Çıkış yaptıysanız uygulamaya tekrar giriş yapmayı engelleyebilecek bir sorun çözüldü. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yeniden girmenizin davet edilmesi yerine, giriş yapmanın yolu olmayan farklı bir ekran gösterilirdi. Eksik ekranı geri yükledik.

2022 Mayıs 30

versiyon 11.48.0

Motora yapılan küçük bir parlaklık, uygulamanızın daha sorunsuz çalışmasına her zaman yardımcı olur.

2022 Mayıs 23

versiyon 11.47.0

Uygulamadan çıkış yapıp tekrar giriş yaptıysanız karşılaşabileceğiniz birkaç hatayı düzelttik:

Ana ekran yerine VPN Konumları ekranı gösterilebilirdi

Tüm Konumlar sekmesine dokunduğunuzda uygulama çökebilirdi

Şimdi, tekrar giriş yaptığınızda, uygulamanız ana ekranında başlayacak ve Tüm Konumlar’a dokunmak uygulamanın çökmesine neden olmayacaktır.

2022 Mayıs 16

versiyon 11.46.0

Uygulamamızın sizin için en iyi şekilde kalması için birkaç ufak rötuş yaptık.

2022 Mayıs 3

versiyon 11.45.0

Daha sorunsuz bir deneyim sunmak için arka planda bazı iyileştirmeler yaptık.

2022 Nisan 25

versiyon 11.44.0

Uygulama, Hesap menüsüne gittiğinizde nadiren de olsa çökmesine neden olan bir hatayı düzelttik.

2022 Nisan 18

versiyon 11.43.0

Sadece temizlik yapıldı! Kullanıcıları etkilemeyen bazı küçük kod değişiklikleri yaptık.

2022 Nisan 11

versiyon 11.42.0

ExpressVPN Uygulaması

Uygulamanız İngilizce dışındaki bir dilde ayarlandığında Görev Yöneticisi ayarlarında gösterilen bir ipucunun metnini düzelttik.

ExpressVPN Keys

ExpressVPN Keys’e şifrelerin nasıl ithal edileceğine dair bir rehber ekledik.

2022 Mart 29

versiyon 11.41.0

ExpressVPN Uygulaması

Uzun süreli kullanımdan sonra karşılaşmış olabileceğiniz nadir bir yeniden bağlantı sorununu çözdük.

ExpressVPN Keys

Artık Otomatik Doldurma kullanırken arama yapabilirsiniz.

2022 Mart 22

versiyon 11.40.0

Birçok hata tespit edildi:

Cihaz 5G ağına bağlıyken uygulama yeniden bağlanamıyordu.

Bazı kullanıcılar, uygulama başarıyla bağlanmış olmasına rağmen, bağlanılamadığına dair bildirimler alıyordu.

Daha önce hata bilgilerini paylaşmayı tercih ettiyseniz, uygulamadan çıkış yaptığınızda kayıtlarınız düzgün bir şekilde sıfırlanmamış olabilir. Bu, tercihte bulunan çok az sayıda kullanıcıyı etkiledi. Her zaman olduğu gibi, etkinlik veya bağlantı günlükleri kayıt tutmaz.

Bu hataları düzelttik, şimdi uygulamanız sorunsuz çalışmalı!

2022 Mart 14

versiyon 11.39.0

Bazı hatalar ExpressVPN Kasabası’na sızmaya çalıştı, ancak mühendislerimiz pek de hoşlanmadı: “Görev başındayken, hatalara izin yok.”

2022 Mart 8

versiyon 11.38.0

Çok küçük olduğu için fark edilmeyecek birkaç küçük ayar yaptık. Ekibimiz, uygulamanın sizin için sorunsuz çalışması için sürekli çalışıyor.

2022 Şubat 28

versiyon 11.37.0

Çıkış yaparken animasyon artık daha pürüzsüz

2022 Şubat 21

versiyon 11.36.0

Bu sürümde, biz:

İngilizce dışındaki dillerde görüntülendiğinde Görev Yöneticisi özelliğini açıklayan bir web sayfasına olan bağlantıyı düzelttik.

IKEv2 protokolü kullanırken VPN’in bağlantı kurmasını zaman zaman engelleyen bir hatayı düzelttik.

2022 Şubat 15

versiyon 11.35.0

Görev Yöneticisi’nin performansını artırdık, böylece daha az bellekle izleyicileri engelleyebilir.

2022 Şubat 8

versiyon 11.34.1

Bu sürümde, biz:

Görev Yöneticisi ekranında hizalanmamış birkaç metni düzelttik—görsel tasarım ekibimizden derin bir rahatlama nefesi.

iOS 12 veya 13 kullanıyorsanız, uygulamayı açtığınızda karşınıza çıkan beklenmeyen siyah ekranı kaldırdık.

31 Ocak 2022

versiyon 11.32.0

Nadiren VPN’in bağlanmasını önleyebilecek bir hatayı ortadan kaldırmak için iki kat çaba harcadık.

25 Ocak 2022

versiyon 11.31.0

Bu sürümde, biz:

ExpressVPN hesabınızı doğrudan uygulamadan silme seçeneğini tanıttık. Şu an için sınırlı bir yayılımda, ancak kademeli olarak herkes için genişletmeyi umuyoruz.

IKEv2 protokolünü kullanırken Görev Yöneticisi’ni etkinleştirdiğinizde oluşan bir çakışmayı çözdük. Eğer bu durum olursa uygulamanız, Görev Yöneticisi’nin cihazınızı planlandığı gibi koruduğundan emin olmak için Otomatik protokol ayarına geçecektir. (Görev Yöneticisi, IKEv2 ile çalışmaz.)

19 Ocak 2022

versiyon 11.30.0

Taylandlı ve Japon kullanıcılarımız için kırık olan Görev Yöneticisi özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin bağlantısını düzelttik.

11 Ocak 2022

versiyon 11.29.0

Versiyon 11.27.0’ye güncellediğinizde Görev Yöneticisi’ni kapatabilecek küçük bir hatayı düzelttik. Artık, Görev Yöneticisi açık konumda olduğu sürece, uygulama güncellemelerinden sonra bu şekilde kalacaktır.

4 Ocak 2022

versiyon 11.28.0

2022’nin ilk iOS güncellemesi! Yılın başlangıcında uygulamanızın mükemmel bir başlangıç yapabilmesi için birkaç küçük iyileştirme yaptık.

2021 Aralık 30

versiyon 11.27.0

Yılın neredeyse sonu, ancak uygulama deneyiminizi geliştirmek için son bir hata düzeltmesi yapmayı başardık.

2021 Aralık 23

versiyon 11.26.1

En iyi hediye, bizim için hatasız bir tatil sezonudur. iOS 12 kullanıcılarımızın, Otomatik veya Lightway protokolünü seçtiklerinde VPN’e bağlanmalarını engelleyen bir hatayı giderdik.

2021 Aralık 15

versiyon 11.25.0

iOS kullanıcıları için Threat Manager sunmaktan heyecan duyuyoruz – uygulamaların ve web sitelerinin izleyiciler ya da başka kötü niyetli üçüncü taraflarla bilginiz dışında iletişim kurmasını engelleyen yeni bir özellik. Bu özellik, cihazınıza ekstra bir gizlilik katmanı ekler; uygulama ayarlarınızdan etkinleştirin!

2021 Aralık 1

versiyon 11.23.0

Kullandıklarında telefonlarını yeniden başlatmalarına neden olan bir hatayı düzelttik:

Telefonlarını kapattıklarında

Telefonlarını açtıklarında

ExpressVPN uygulamasını güncellediklerinde

Artık telefonunuzu yeniden başlatabilir ve çıkış yapma korkusu yaşamazsınız!

18 Kasım 2021

versiyon 11.21.2

Yeni Güncellemeler

Bu uygulama versiyonu, özellikle bazı trafik kısıtlaması uygulayan ağlarda uygulamanın daha hızlı VPN bağlantısı kurmasını sağlayan Paralel Bağlantıların başlatılmasını işaret ediyor. 2 saniyeden kısa sürede bağlanın!

İyileştirmeler

Kullanıcılarımızın yaşadığı hataları veya beklenmedik olayları analiz etmemizi kolaylaştırmak için uygulama süreçleri hakkında bilgi içeren hata bilgilerimizi geliştirdik.

Hata Düzeltmeleri

Bazı kullanıcılarımız, uygulamanın yerel bir dosyaya yazarken çöktüğünü yaşayabilir. Şimdi bu hatayı düzelttik.

11 Kasım 2021

versiyon 11.20.0

Bu sürüm, daha iyi uygulama kararlılığı ve performansı için yapılan birkaç küçük iyileştirmeyi içerir.

5 Kasım 2021

versiyon 11.19.1

Bir dizi uygulama iyileştirmesi gerçekleştirdik:

Bağlantı hata bilgilerinin okunabilirliği iyileştirildi.

Bağlantı hata bilgileri zaman damgaları için ISO 8601 standardı (tarih ve saat gösterimi için uluslararası standart) benimsendi.

Bu iyileştirmeler, sorun yaşamanız durumunda sorunun temel nedenini daha hızlı tespit etmemizi sağlar, zaman damgaları yerel saatinize göre ayarlanmıştır.

VPN konumlarını değiştirirken uyarı açılır penceresinin görünmemesine neden olan bir hatayı düzelttik.

27 Ekim 2021

versiyon 11.18.0

Kullanıcı çıkış yapıp tekrar giriş yaptığında VPN’e bağlanmasını engelleyen bir hatayı düzelttik.

21 Ekim 2021

versiyon 11.17.0

Uygulamanın çökmesine neden olan bir hatayı düzelttik.

“Önceki Konum” kutucuklarının ana uygulama ekranında gözükmemesine neden olan bir hatayı düzelttik.

13 Ekim 2021

versiyon 11.16.0

iOS 12’de kullanıcılar geri simgesine dokunduktan sonra bile “Ayarlar” ekranının görünmesine neden olan bir sorunu düzelttik.

6 Ekim 2021

versiyon 11.15.0

Uygulama kararlılığı ve performansı geliştirildi.

28 Eylül 2021

versiyon 11.14.0

Çubuk navigasyonu ile uygulama ana ekranı güncellendi.

22 Eylül 2021

versiyon 11.13.1

Uygulama kararlılığı ve performansı geliştirildi.

15 Eylül 2021

versiyon 11.12.0

Açılır pencerelerde ara sıra görünen yanlış arka plan rengini düzelttik.

2021 Ağustos 31

versiyon 11.11.0

Hata düzeltmeleri.

2021 Ağustos 24

versiyon 11.10.0

Hata düzeltmeleri.

2021 Ağustos 17

versiyon 11.9.1

Hata düzeltmeleri.

2021 Ağustos 10

versiyon 11.9.0

Bağlantı güvenilirliği artırıldı.

2021 Temmuz 27

versiyon 11.8.0

Bağlantı güvenilirliğinde iyileştirmeler.

2021 Temmuz 13

versiyon 11.7.0

Hata bilgileri boş görünecek şekilde olan bir sorun düzeltildi.

2021 Temmuz 7

versiyon 11.6.1

Hata düzeltmeleri.

2021 Haziran 29

versiyon 11.6.0

UI düzeltmeleri.

2021 Haziran 14

versiyon 11.5.2

Lightway’i tanıtıyoruz, ExpressVPN’in yeni nesil VPN protokolü, daha hızlı, daha güvenli ve daha güvenilir bir VPN deneyimi sunuyor.

2021 Haziran 7

versiyon 11.5.0

Lightway’i tanıtıyoruz, ExpressVPN’in yeni nesil VPN protokolü, daha hızlı, daha güvenli ve daha güvenilir bir VPN deneyimi sunuyor.

2021 Nisan 30

versiyon 10.0.8

Hata düzeltmeleri.

2021 Nisan 19

versiyon 10.0.6

Hata düzeltmeleri.

7 Nisan 2021

versiyon 10.0.5

Hata düzeltmeleri.

2021 Mart 15

versiyon 10.0.4

Hata düzeltmeleri.

2021 Şubat 26

versiyon 10.0.3

ExpressVPN uygulama simgesi güncellendi.

Hata düzeltmeleri.

2021 Şubat 18

versiyon 10.0.2

Hata düzeltmeleri.

2021 Şubat 10

versiyon 10.0.1

Hata düzeltmeleri.

18 Ocak 2021

versiyon 10.0.0

ExpressVPN’in yeni uygulama tasarımı tanıtıldı.

2020 Aralık 8

versiyon 8.5.0

Hata düzeltmeleri.

2 Kasım 2020

versiyon 8.4.0

Hata düzeltmeleri.

8 Ekim 2020

versiyon 8.3.8

Bazı ülkelerde bağlantı iyileştirildi.

17 Eylül 2020

versiyon 8.3.5

Hata düzeltmeleri.

11 Eylül 2020

versiyon 8.3.2

Bazı ülkelerde bağlantı iyileştirildi.

3 Eylül 2020

versiyon 8.3.0

Hata düzeltmeleri.

2020 Ağustos 21

versiyon 8.2.5

Bazı ülkelerde bağlantı iyileştirildi.

2020 Ağustos 20

versiyon 8.2.4

Hata düzeltmeleri.

2020 Ağustos 19

versiyon 8.2.3

Hata düzeltmeleri.

31 Temmuz 2020

versiyon 8.2.1

Hata düzeltmeleri.

2020 Temmuz 28

versiyon 8.2.0

Hata düzeltmeleri.

ExpressVPN’i Sevdiniz mi? App Store‘da bizi puanlayın veya inceleyin.

10 Temmuz 2020

versiyon 8.1.1

Hata düzeltmeleri.

6 Temmuz 2020

versiyon 8.1.0

Hata düzeltmeleri.

2020 Haziran 23

versiyon 8.0.5

Hata düzeltmeleri.

2020 Haziran 16

versiyon 8.0.2

Hata düzeltmeleri.

2020 Haziran 5

versiyon 8.0.1

Hata düzeltmeleri.

2020 Haziran 1

versiyon 8.0.0

Yerelleştirilmiş VPN Konumları.

“Bize E-posta Gönderin” düğmesinin nadir durumlarda yanıt vermediği durumlar düzeltildi.

2020 Mayıs 25

versiyon 7.9.1

Hata düzeltmeleri.

2020 Mayıs 19

versiyon 7.9.0

Hata düzeltmeleri.

2020 Mayıs 5

versiyon 7.8.5

Hata düzeltmeleri.

2020 Nisan 15

versiyon 7.8.2

Hata düzeltmeleri.

2020 Nisan 6

versiyon 7.8.1

Hata düzeltmeleri.

2020 Mart 31

versiyon 7.8.0

Uygulama içindeki yardım makaleleri artık 16 ek dilde mevcut.

Hata düzeltmeleri.

2020 Şubat 21

versiyon 7.6.5

Bazı ülkelerde bağlantı iyileştirildi.

2020 Şubat 19

versiyon 7.6.4

Bazı ülkelerde bağlantı iyileştirildi.

2020 Şubat 12

versiyon 7.6.0

Yeni özellik: Uygulama içi yardım.

Yeni Gizlilik & Güvenlik araçları menüsü.

2019 Aralık 7

versiyon 7.4.5

Bazı ülkelerde bağlantı iyileştirildi.

15 Kasım 2019

versiyon 7.4.4

Hata düzeltmeleri.

29 Ekim 2019

versiyon 7.4.3

Hata düzeltmeleri.

25 Ekim 2019

versiyon 7.4.2

Hata düzeltmeleri.

15 Ekim 2019

versiyon 7.4.1

Hata düzeltmeleri.

23 Eylül 2019

versiyon 7.4.0

İyileştirmeler:

Bağlantı güvenilirliği artırıldı.

23 Eylül 2019

versiyon 7.3.9

İyileştirmeler:

Hata düzeltmeleri.

2019 Ağustos 30

versiyon 7.3.8

İyileştirmeler:

Hata düzeltmeleri.

2019 Temmuz 17

versiyon 7.3.7

İyileştirmeler:

Hata düzeltmeleri.

2019 Temmuz 15

versiyon 7.3.6

İyileştirmeler:

Hata düzeltmeleri.

2019 Temmuz 4

versiyon 7.3.5

İyileştirmeler:

Hata düzeltmeleri.

2019 Haziran 28

versiyon 7.3.3

İyileştirmeler:

Hata düzeltmeleri.

2019 Haziran 19

versiyon 7.3.2

İyileştirmeler:

Hata düzeltmeleri.

2019 Haziran 12

versiyon 7.3.1

İyileştirmeler:

Hata düzeltmeleri.

2019 Haziran 6

versiyon 7.3.0

İyileştirmeler:

Belirli ülkelerde etkinleştirme & bağlantı güvenilirliği geliştirildi.

2019 Mayıs 30

versiyon 7.2.3

Danca, Tayca, Fince ve Lehçe dil desteği eklendi.

Hata düzeltmeleri.

2019 Mayıs 21

versiyon 7.2.2

Hata düzeltmeleri.

2019 Nisan 23

versiyon 7.2.1

Hata düzeltmeleri.

2019 Nisan 10

versiyon 7.2.0

Hata düzeltmeleri.

2019 Mart 14

versiyon 7.1.0

Bağlantı güvenilirliği artırıldı.

VoiceOver desteği iyileştirildi.

14 Ocak 2019

versiyon 7.0.0

Yepyeni bir kullanıcı arabirimi.

14 Ocak 2019

versiyon 7.0.0

Yepyeni bir kullanıcı arabirimi.

2018 Aralık 27

versiyon 6.9.8

Hata düzeltmeleri.

2018 Aralık 14

versiyon 6.9.7

Yeni iPad Pro için destek eklendi.

UI ve uygulama içeriği geliştirildi.

2018 Aralık 4

versiyon 6.9.6

VPN Protokol ayar ekranı güncellendi.

Bağlanılamıyor ekranı güncellendi.

Konum seçicide küçük sorunlar düzeltildi.

20 Kasım 2018

versiyon 6.9.5

Bağlantı güvenilirliği artırıldı.

UI ve uygulama içeriği geliştirildi.

Yeni uygulama içi mesaj stili uygulandı.

Yeni konum seçici uygulandı.

İş müşterilerinin giriş yapmasını engelleyen bir sorun giderildi.

25 Ekim 2018

versiyon 6.9.1

Bağlantı güvenilirliği artırıldı.

Hata düzeltmeleri.

2018 Açıklama 6

versiyon 6.8.1

OpenVPN sürüm 2.4.6’ya güncellendi.

OpenSSL sürüm 1.0.2o’ya güncellendi.

Bağlantı güvenilirliği artırıldı.

Hata düzeltmeleri.

2018 Haziran 8

versiyon 6.8.0

Hata düzeltmeleri.

2018 Mayıs 25

versiyon 6.7.9

Bağlantı güvenilirliği artırıldı.

Hata düzeltmeleri.

2018 Mayıs 4

versiyon 6.7.8

Hata düzeltmeleri.

2018 Nisan 20

versiyon 6.7.7

Uygulama içi dil değiştirme özelliği eklendi.

iPhone X ile ilgili içerikler güncellendi.

2018 Nisan 10

versiyon 6.7.6

Hata düzeltmeleri.

2018 Şubat 20

versiyon 6.7.4

Şifre sıfırlamak için bağlantı eklendi.

26 Ocak 2018

versiyon 6.7.3

Nadir durumlarda Magic giriş bilgisinin çalışmasını engelleyen bir sorun düzeltildi.

12 Ocak 2018

versiyon 6.7.2

Hata düzeltmeleri.

14 Kasım 2017

versiyon 6.6.9

Hata düzeltmeleri.

25 Ekim 2017

versiyon 6.6.8

Kore dili desteği eklendi.

Yenilenen Uygulama Simgesi.

Hata düzeltmeleri.

11 Ekim 2017

versiyon 6.6.7

Bağlıyken VPN konumunu değiştirme yeteneği eklendi.

Kullanıcı deneyimi geliştirildi.

Hata düzeltmeleri.

25 Eylül 2017

versiyon 6.6.5

Hata düzeltmeleri.

20 Eylül 2017

versiyon 6.6.4

Hata düzeltmeleri.

14 Eylül 2017

versiyon 6.6.3

IKEv2 protokolü desteği eklendi.

Hata düzeltmeleri.

6 Eylül 2017

versiyon 6.6.2

Rus dili desteği eklendi.

Hata düzeltmeleri.

2017 Ağustos 30

versiyon 6.6.1

İsveç dili desteği eklendi.

Hata düzeltmeleri.

2017 Ağustos 20

versiyon 6.6.0

Hata düzeltmeleri.

2017 Ağustos 11

versiyon 6.5.9

İlk kullanım deneyimi geliştirildi.

Hata düzeltmeleri.

2017 Ağustos 4

versiyon 6.5.8

Hata düzeltmeleri.

2017 Ağustos 3

versiyon 6.5.7

Hata düzeltmeleri.

19 Temmuz 2017

versiyon 6.5.6

Hata düzeltmeleri.