Denne side giver dig alle de seneste opdateringer og forbedringer til ExpressVPN-app til iOS. For at se de seneste opdateringer til vores andre platforme, se udgivelsesnoter for andre platforme.

Har du brug for hjælp til ExpressVPN-app til iOS? Se opsætningsvejledninger og fejlfindingsvejledninger for hjælp.

11. januar 2025

version 11.188.3

Vi har smøget ærmerne op og jagtet fejl og knust mange undervejs.

7. januar 2025

version 11.188.1

Eureka! Vores geniale ingeniører, drevet af kaffe og frosne bagels, har gjort appen mere effektiv end nogensinde.

21. december 2024

version 11.188.0

I denne udgivelse har vi opgraderet Lightway til at bruge ML-KEM i stedet for Kyber til post-kvantum kryptering.

12. december 2024

version 11.185.0

Vi har lavet lidt forårsrengøring i kodebasen. Alt er i orden i din ExpressVPN-have nu.

3. december 2024

version 11.184.0

Vores tech-guruer har svinget deres tryllestave! Nyd forbedret app-stabilitet og ydeevne.

16. november 2024

version 11.179.1

Bare lige en lille finjustering her og der. Alt rutinemæssig vedligeholdelse for at holde appen kørende i fin form for dig.

13. november 2024

version 11.179.0

Ding! Du har fået mail. Du får en notifikation, når en af vores support-medarbejdere svarer dig via livechat i appen.

5. november 2024

version 11.178.0

Vores team har travlt med rettelser og helt nye funktioner. Fra denne udgivelse:

Du kan nu chatte direkte med vores kundesupport direkte i appen. Du behøver ikke spilde tid på at vente på e-mailsvar, bare tryk på livechat-ikonet nederst i højre hjørne af appen eller på fanen Hjælp for at få øjeblikkelige svar og løsninger fra vores team af eksperter.

Du kan nu igen få adgang til ExpressVPN Keys uden problemer. En lille procentdel af brugerne rapporterede om en fejl, der forhindrede dem i at åbne Keys. Det er nu blevet rettet, så du kan nu få adgang til alle dine sikkert lagrede adgangskoder uden bekymring.

27. oktober 2024

version 11.177.0

Vores ingeniører har fjernet nogle mindre fejl for at forbedre din VPN-oplevelse.

16. oktober 2024

version 11.175.0

Vi har opdateret nogle af vores backend-systemer for forbedret ydeevne, mens du bruger appen.

8. oktober 2024

version 11.174.0

I denne udgivelse har vi forbedret oversættelserne for beskyttelsesoversigten på VPN-fanen.

9. september 2024

version 11.168.0

Din sikkerhed er vores prioritet – derfor har vi styrket vores krypteringsprotokoller og kode. Nyd den ekstra sikkerhed.

12. august 2024

version 11.163.0

Vores tech-guruer har svinget deres tryllestave! Nyd forbedret app-stabilitet og ydeevne.

9. juli 2024

version 11.158.0

Bare nogle små justeringer, som vores perfektionistiske ingeniører insisterede på.

1. juli 2024

version 11.156.0

Vi har lavet et par justeringer for at holde vores app i topform for dig.

18. juni 2024

version 11.155.0

En lille polering af vores motor hjælper altid med at få din app til at køre mere jævnt.

27. maj 2024

version 11.152.0

Mindre forbedringer er blevet implementeret for at forbedre din oplevelse.

21. maj 2024

version 11.151.0

Vi har lavet nogle forbedringer bag kulisserne for at give dig en mere gnidningsfri oplevelse.

14. maj 2024

version 11.150.0

Vi har fejet spindelvævene væk; appen er nu ny og blank!

6. maj 2024

version 11.149.0

Poleret et par ujævnheder, så din VPN-oplevelse er så glat som muligt.

29. april 2024

version 11.148.0

Vi har udjævnet nogle kanter for at sikre, at appen kører bedre end nogensinde.

22. april 2024

version 11.147.0

Bare fjernet nogle spindelvæv og gjort appen lidt finere, så den kører bedre for dig!

16. april 2024

version 11.146.0

Bare nogle små justeringer for at holde vores app i topform.

5. april 2024

version 11.145.0

Bare stramme lidt op hist og her.

2. april 2024

version 11.144.0

Poleret et par ujævnheder, så din VPN-oplevelse er så glat som muligt.

25. marts 2024

version 11.143.0

Foråret er i luften, så vores ingeniører har arbejdet hårdt på at give appen en god rengøring. Flere mindre fejl blev rettet i processen.

18. marts 2024

version 11.141.0

I denne udgivelse har vi rettet en fejl, der forhindrede nogle avanceret beskyttelse-indstillinger i at blive vist på iPad.

12. marts 2024

version 11.138.0

En lille polering af kode kan altid hjælpe din app til at køre mere jævnt.

9. marts 2024

version 11.137.0

I denne udgivelse har vi rettet en fejl med ExpressVPN Keys, der forårsagede en fejlmeddelelse, når man forsøgte at bruge autofyld.

1. marts 2024

version 11.135.0

Poleret et par ujævnheder, så din VPN-oplevelse er så glat som muligt.

25. februar 2024

version 11.133.0

Vi har knust et par mindre fejl, vi fandt pilede rundt i vores kode.

17. februar 2024

version 11.132.0

Vi har fejet de digitale hylder og givet appen en god polering.

9. februar 2024

version 11.131.0

Bare fjernet nogle spindelvæv og gjort appen lidt finere, så den kører bedre for dig!

2. februar 2024

version 11.130.0

Lidt kodehygiejne skader aldrig!

27. januar 2024

version 11.129.0

Vi har rettet en fejl, der forhindrede VPN’en fra at oprette forbindelse i nogle tilfælde.

26. januar 2024

version 11.128.0

Vi har rettet en lille tastefejl, der sneg sig gennem vores net, samt et par fejl, der sluttede sig til den.

19. januar 2024

version 11.127.0

Lidt af det ene, lidt af det andet. Alt for at få appen til at køre mere glat for dig.

12. januar 2024

version 11.126.0

Strammet lidt skruer og bolte, ikke noget at bekymre sig om.

18. december 2023

version 11.125.0

Har du set fanen Keys? Den var forsvundet for nogle mennesker. Takket være de hårdtarbejdende ingeniører har vi fundet den igen! Næste gang vil vi ikke efterlade den under måtten.

11. december 2023

version 11.124.0

Vi fik sparket nogle irriterende fejl! Du vil nyde en glattere appoplevelse.

4. december 2023

version 11.123.0

Avanceret beskyttelse er nu tilgængelig for alle sprog, der understøttes af ExpressVPN-appen til iOS.

Avanceret beskyttelse er et sæt af privatlivs- og sikkerhedsfunktioner, du kan slå til og fra, som du finder passende.

Disse inkluderer:

Annonceblokering: Filtrer de fleste banner-reklamer og stop dem fra at indlæse og vises på din browser.

Forældrekontrol: Administrer din families digitale velvære med vores nye voksen-sideblokering.

Threat Manager: Beskyt din onlinetrafik mod ondsindede hjemmesider og trackere.

22. november 2023

version 11.121.0

Mindre forbedringer er blevet implementeret for at forbedre din oplevelse.

10. november 2023

version 11.119.0

Lidt af det ene, lidt af det andet. Alt for at få appen til at køre mere glat for dig.

2. november 2023

version 11.117.0

I denne udgivelse har vi:

Vi har rettet en fejl, der forhindrede ExpressVPN Keys-fanen i at vises i appen.

Rettet en irriterende tastefejl, der sneg sig gennem hullerne.

2023 Oktober 30

version 11.116.0

En lille polering af vores motor hjælper altid med at få din app til at køre mere jævnt.

2023 Oktober 20

version 11.115.0

Et par små justeringer her og der for at holde appen kørende gnidningsfrit for dig.

2023 Oktober 13

version 11.114.0

I denne opdatering har vi tilføjet en hel række nye avanceret beskyttelsesfunktioner!

Disse inkluderer:

Annonceblokering: filtrer de fleste banner-reklamer og stop dem fra at indlæse og vises på din browser.

Forældrekontrol: få mere kontrol over dig og din families digitale velvære med vores nye voksen-sideblokering.

Disse nye funktioner vil blive udrullet gradvist til alle brugere.

2023 Oktober 9

version 11.113.0

Mindre forbedringer er blevet implementeret for at forbedre din oplevelse.

2023 Oktober 5

version 11.112.0

Bare nogle justeringer her og der for at holde vores app i topform.

19. september 2023

version 11.110.0

Et lille tweak her og der for at forbedre din appoplevelse.

15. september 2023

version 11.109.0

Vi har tilføjet post-kvantum support til Lightway. Nyd en forbedret forbindelse og beskyttelse mod angribere med adgang til kraftfulde kvantecomputere.

4. september 2023

version 11.108.0

I denne udgivelse har vi:

Vi har lige tilføjet DTLS 1.3 support til Lightway. Det betyder, at du får en hurtigere og mere sikker forbindelsesoplevelse.

Rettede en fejl med ExpressVPN Keys på iPad, der forårsagede, at login-informationer stadig blev vist i appen efter du havde trykket på Slet login > Slet permanent.

17. august 2023

version 11.107.0

I denne udgivelse har vi:

Reduceret app-support til iOS 12, iOS 13 og iOS 14. ExpressVPN-appen vil fortsat fungere normalt på iOS 12, iOS 13 eller iOS 14. Dog vil den ikke modtage nye funktioner, fejlrettelser eller sikkerhedsopdateringer. Opdater til den nyeste iOS-version for at nyde den nyeste og mest sikre version af ExpressVPN.

Rettede en sjælden fejl, der forårsagede at appen crashede.

24. juli 2023

version 11.106.0

Operation fejludryddelse! I denne udgivelse har vi rettet en fejl for ExpressVPN Keys, der fik en forkert adgangskodesundhed til at vise, selvom alle lagrede logins havde stærke, unikke, ikke-kompromitterede adgangskoder.

17. juli 2023

version 11.105.0

Vi har rettet en fejl hos ExpressVPN Keys, hvor “Eksporter til ExpressVPN Keys”-muligheden manglede, hvis du forsøgte at eksportere logins fra Chrome til ExpressVPN Keys.

10. juli 2023

version 11.104.0

I denne udgivelse har vi:

Tilføjet en advarselsnotifikation, der vil vises, når din enhed forbinder til et usikret wi-fi-netværk.

Rettede et nedbrud, der lejlighedsvis kunne opstå, mens du tilsluttede eller afbrød forbindelsen til VPN’en.

8. juli 2023

version 11.103.0

En lille polering af vores motor hjælper altid med at få din app til at køre mere jævnt.

26. juni 2023

version 11.102.0

Strammer bare lidt op her og der.

19. juni 2023

version 11.101.0

I denne udgivelse har vi forbedret tilgængeligheden for ExpressVPN Keys. Du kan nu:

Vis dine adgangskoder i stor tekst.

Tilføj og rediger adgangskoder i stor tekst.

12. juni 2023

version 11.100.0

Mindre forbedringer er blevet implementeret for at forbedre din oplevelse.

5. juni 2023

version 11.99.0

Vi har lavet nogle forbedringer bag kulisserne for at give dig en mere gnidningsfri oplevelse.

31. maj 2023

version 11.98.0

Vores talentfulde ingeniører har givet appen en lille tune-up for at forbedre ydeevnen for dig!

2023 Maj 19

version 11.97.0

Vi har rettet et crash, der opstod, når VPN’en tilsluttede eller afbrød.

2023 Maj 15

version 11.96.0

Vi trimmede hækken og beskærede begonierne, så nu er alt i orden igen i din ExpressVPN-have.

2023 Maj 3

version 11.94.0

Bare en mindre opdatering for at holde appen kørende gnidningsfrit.

24. april 2023

version 11.92.0

ExpressVPN Keys er en ny, fuldt udstyret adgangskodeadministrator bygget direkte ind i appen! Opbevar ubegrænsede adgangskoder, noter og kreditkortoplysninger på ubegrænsede enheder sikkert—vidensfri kryptering sikrer, at kun du kan få adgang til dem.

Bemærk: Keys introduceres gradvist og er muligvis ikke tilgængelig for dig med det samme.

20. april 2023

version 11.91.0

Vi har lavet et par justeringer for at holde vores app i topform for dig.

3. april 2023

version 11.89.0

Vi har implementeret et par småjusteringer i appen, der er for små til at bemærke.

3. april 2023

version 11.88.0

ExpressVPN App

Vi introducerede en undersøgelse for at indsamle feedback på din seneste VPN-forbindelse.

ExpressVPN Keys

Vi har tilføjet nogle nye funktioner til dig, herunder:

Support for kreditkort. Du kan nu gemme dine kreditkortoplysninger samt redigere, se og søge efter de kreditkort, du har tilføjet til ExpressVPN Keys.

Support for sikre noter. Du kan nu tilføje, redigere, se og søge efter sikre noter.

Muligheden for at filtrere efter logins, sikre noter og kreditkort.

Du kan nu se, om nogen af dine adgangskoder er blevet afsløret i et databrud. Hvis nogen af dine adgangskoder er blevet afsløret, opfordrer vi dig til at ændre dine adgangskoder straks for at beskytte dine konti og forhindre hackere i at få adgang.

27. marts 2023

version 11.87.0

Mindre forbedringer er blevet implementeret for at forbedre din oplevelse.

20. marts 2023

version 11.86.0

ExpressVPN App

Vi har lavet nogle forbedringer bag kulisserne for at give dig en mere gnidningsfri oplevelse.

ExpressVPN Keys

Lange titler og brugernavne er nu velkomne! Vi har øget den maksimale tegnlængde for felterne til titler og brugernavne.

14. marts 2023

version 11.85.0

Det er tid til forårsrengøring! Vi strammede nogle kode linjer og fjernede nogle irriterende fejl.

6. marts 2023

version 11.84.0

Din VPN-oplevelse er lige blevet opgraderet takket være nogle forbedringer og justeringer.

27. februar 2023

version 11.83.0

ExpressVPN App

Bare lidt oprydning! Vi har foretaget nogle mindre kodeændringer, der ikke påvirker brugerne.

ExpressVPN Keys

Du kan nu bruge den nye selvstændige adgangskodegenerator til at generere en adgangskode.

20. februar 2023

version 11.82.0

Vi trimmede hækken og beskærede begonierne, så nu er alt i orden igen i din ExpressVPN-have.

13. februar 2023

version 11.81.0

ExpressVPN App

I denne udgivelse har vi:

Forbedret forbindelsesmuligheder i nogle lande.

Tilføjet en notifikation for at advare dig, hvis en anden applikation deaktiverer din VPN-forbindelse.

ExpressVPN Keys

Vi har et par store opdateringer til dig med denne udgave:

Vi har en ny avanceret adgangskodegenerator! Du kan nu tilpasse, hvordan dine adgangskoder genereres. Justér hvor mange tal, symboler, og store bogstaver dukker op i dine automatisk genererede adgangskoder.

Du kan nu gendanne adgang til ExpressVPN Keys med din unikke gendannelseskode. Du kan oprette og gemme din gendannelseskode, når du opretter/logger ind på din Keys-konto. Hvis du glemmer din primære adgangskode, skal du trykke på ‘glemt primær adgangskode’ og indtaste din gendannelseskode.

6. februar 2023

version 11.80.0

ExpressVPN App

I denne udgivelse har vi:

Opdaterede vores brugerflade, så instruktionerne på skærmen ‘Set Up Your VPN’ er fuldt synlige, hvis du bruger større tilgængelighedsfonte på iPhone.

Forbedret forbindelsesmuligheder i nogle lande.

ExpressVPN Keys

Når du logger ind på en side, vil ExpressVPN Keys nu foreslå andre gemte logins for andre tilknyttede domæner. For eksempel, hvis du logger ind på Apple.com, vil ExpressVPN Keys også foreslå gemte logins for iCloud.com.

31. januar 2023

version 11.79.1

Vi har lavet et par justeringer for at holde vores app i topform for dig.

23. januar 2023

version 11.78.0

ExpressVPN App

I denne udgivelse har vi:

Forbedret tilslutning for nogle lande.

Tilføjede tips under Hjælp-menuen om, hvad man skal gøre, når CarPlay, AirDrop, Apple Watch eller mediacasting ikke fungerer.

ExpressVPN Keys

Denne opdatering handler om tilføjelse og import! Du har fået adskillige nye forbedringer at lege med, inklusive:

Evnen til at importere dine logins fra Google Chrome.

Du kan nu også tilføje nye logins fra Autofill.

17. januar 2023

version 11.77.1

ExpressVPN App

Vores ingeniører bliver ved med at tilpasse og pille bag kulisserne, så du altid får den bedste app, vi kan levere.

ExpressVPN Keys

Vi har tilføjet et par nye funktioner til dig, herunder:

Muligheden for at ændre din primære adgangskode.

En ny sikkerhedsfunktion, der automatisk låser Keys efter fem minutters inaktivitet, i stedet for så snart appen går i baggrunden. Du kan justere dette i indstillingsmenuen.

9. januar 2023

version 11.76.0

Vi lavede nogle små justeringer, der burde holde din app i topform.

3. januar 2023

version 11.75.0

I denne udgivelse har vi:

Forbedret VPN-ydeevnehastigheder på iOS 15 og senere.

Rettede en fejl, der fik appen til at krasje, når du loggede ud af din ExpressVPN-konto.

Rettede en fejl på iPad, hvor appen ville gå ned, hvis du drejede din iPad, mens appens tilmeldingsskærm blev vist.

Fundet og fikset en fejl på skærmen ‘Netværksbeskyttelse’.

19. december 2022

version 11.74.0

Vi udgav flere forbedringer til vores netværksbeskyttelsesfunktion, hvor vi:

Forbedret teksten på indstillingsskærmen.

Offentliggjorde en ny supportartikel, så du kan lære mere om netværksbeskyttelse.

Tilføjet en skærm, der vil dukke op lejlighedsvis for at informere dig om opdateringer til denne funktion.

12. december 2022

version 11.73.0

I denne udgivelse har vi:

Løs en fejl, der muligvis fik form for ‘Kontakt support’ til at poppe uventet op, efter at du trykkede på ‘Hjælp’.

Implementerede et par sikkerhedsforbedringer.

5. december 2022

version 11.72.0

ExpressVPN App

Vi rettede en fejl, der muligvis fik din app til at gå ned, når du frakoblede VPN.

ExpressVPN Keys

Vi har tilføjet en ny funktion, der vil tjekke din e-mail for potentielle databrud. Det er et ekstra niveau af bevidsthed for at hjælpe dig med at holde styr på din digitale privatliv og sikkerhed.

21. november 2022

version 11.70.0

Vi har implementeret en ny sikkerhedsforbedring. Når du swiper mellem apps i iOS App Switcher, vil en sikkerhedsskærm blive vist over ExpressVPN-appen. Dette skjuler enhver følsom information vist i appen, såsom adgangskoder og brugernavne gemt med ExpressVPN Keys. Det er et ekstra lag af fysisk beskyttelse, mens du er ude i offentligheden.

7. november 2022

version 11.69.0

Vi fandt nogle sikkerhedsfejl af lav prioritet, som ikke kunne udnyttes, men vi rettede dem alligevel!

2. november 2022

version 11.68.0

Forbedret tilslutning for nogle lande.

31. oktober 2022

version 11.67.0

Vi har implementeret oversættelser for tekst relateret til den nyligt udgivne netværksbeskyttelsesfunktion, synlig hvis du har indstillet din app til et andet sprog end engelsk.

2022 Oktober 24

version 11.66.0

Lidt kodehygiejne skader aldrig.

2022 Oktober 17

version 11.65.0

ExpressVPN App

Noget information i diagnosticeringsrapporten gik tabt, men vi sporede det op!

ExpressVPN Keys

Leder du efter hjælp til at rette usunde adgangskoder? Bare klik på den helt nye “hjælp mig med at rette”-knap for professionel rådgivning om at lave stærke, sunde adgangskoder.

2022 Oktober 4

version 11.64.0

Vi forbedrede forbindelsen for nogle lande.

2022 Oktober 4

version 11.63.1

ExpressVPN App

Lidt kodehygiejne skader aldrig.

ExpressVPN Keys

Du kan nu tjekke dine adgangskoders sundhed med den nye funktion Adgangskodesundhed! Opdag om dine adgangskoder er stærke, svage, eller brugt igen, og mere.

30. september 2022

version 11.62.0

Vi forbedrede forbindelsen for nogle lande.

27. september 2022

version 11.61.0

Vi har implementeret et pop-up vindue for netværksbeskyttelse, som fortæller dig at afbryde først før du ændrer VPN-indstillingerne.

15. september 2022

version 11.60.3

ExpressVPN App

Vi har udgivet en forbedret sikkerhedsfunktion, netværksbeskyttelse. Når aktiveret, stopper netværksbeskyttelse al internettrafik til og fra din enhed, hver gang din VPN-forbindelse midlertidigt afbrydes. Selvom dette drastisk reducerer risikoen for enhver databrud uden for den krypterede VPN-tunnel, kan det forstyrre visse funktioner, såsom AirDrop, CarPlay, mediacasting og wi-fi hotspots.

For at få adgang til netværksbeskyttelse, gå til Indstillinger og tryk derefter på Indstillinger. På samme skærm kan du også indstille din enhed til altid at tillade forbindelser til enheder på dit lokale netværk.

Bemærk: Netværksbeskyttelse understøttes kun på iOS 14 og derover.

ExpressVPN Keys

Du kan nu gemme korte noter med dine logins.

5. september 2022

version 11.59.0

Vi løste en fejl, der forhindrede den valgte serverplacering i at blive afspejlet i diagnosticeringsrapporter, hvis du har aktiveret Hjælp til forbedring af ExpressVPN.

26. august 2022

version 11.58.0

G’day. Vi har opdateret oversættelserne for “Australien – Adelaide” i vores liste over serverplaceringer.

22. august 2022

version 11.57.0

ExpressVPN App

Vi har rettet en fejl, der kunne forårsage, at din app styrtede ned, hvis du blev logget ud på grund af en ændring i dine kontooplysninger.

ExpressVPN Keys

Glemt noget? Du vil nu modtage en advarselsbesked, når du forlader en skærm med ulagrede ændringer.

Hjælp er ankommet! Vi har tilføjet flere hjælpeartikler om Express Keys. Tryk på Hjælp fanen for at se dem.

11. august 2022

version 11.56.1

ExpressVPN App

Strammet lidt skruer og bolte, ikke noget at bekymre sig om.

ExpressVPN Keys

Du vil nu få en advarselsbesked, hvis du prøver at gemme en login, der overskrider tegnbegrænsninger.

1. august 2022

version 11.55.0

Ups! Vi har genindført anerkendelserne for den skrifttypefamilie, der bruges i appen.

25. juli 2022

version 11.54.0

ExpressVPN App

Vi har lavet nogle små justeringer, der bør holde din app i topform.

ExpressVPN Keys

Gennemført! Du vil modtage en besked for at lade dig vide, når du har oprettet en ny login med succes.

12. juli 2022

version 11.53.0

Vi rettede et par stavefejl i, hvordan serverplaceringer blev gengivet på japansk.

4. juli 2022

version 11.52.0

Poleret et par ujævnheder, så din VPN-oplevelse er så glat som muligt.

28. juni 2022

version 11.51.1

Vidste du, at vores apps leveres med en flersproget grænseflade? Sytten sprog, for at være præcis. Vi har tilføjet en Indien (via Singapore) serverplacering til vores liste og oversat denne nye tilføjelse til alle sprog.

20. juni 2022

version 11.50.0

Bare nogle små justeringer, som vores perfektionistiske ingeniører insisterede på.

15. juni 2022

version 11.49.1

Vi rettede et problem, der muligvis har forhindret dig i at logge tilbage på appen, hvis du havde logget ud. I stedet for at blive opfordret til at indtaste dit brugernavn og adgangskode ville du have set en anden skærm uden mulighed for at logge tilbage ind. Vi har gendannet den manglende skærm.

2022 Maj 30

version 11.48.0

En lille polering af vores motor hjælper altid med at få din app til at køre mere jævnt.

2022 Maj 23

version 11.47.0

Vi rettede et par fejl, du måske havde oplevet, hvis du havde logget ud af appen og logget tilbage ind:

Du kunne være blevet vist skærmen VPN-placeringer i stedet for startskærmen

Din app kunne være styrtet ned, hvis du trykkede på fanen Alle Placeringer

Når du nu logger ind igen, vil din app starte på startsiden, og at trykke på Alle Placeringer vil, um, ikke få appen til at crashe.

2022 Maj 16

version 11.46.0

Vi har lavet et par justeringer for at holde vores app i topform for dig.

2022 Maj 3

version 11.45.0

Vi har lavet nogle forbedringer bag kulisserne for at give dig en mere gnidningsfri oplevelse.

25. april 2022

version 11.44.0

Vi fik bugt med en sjælden fejl, der muligvis har forårsaget, at appen lukkede ned, når du navigerede til kontomenuen.

18. april 2022

version 11.43.0

Bare lidt oprydning! Vi har foretaget nogle mindre kodeændringer, der ikke påvirker brugerne.

11. april 2022

version 11.42.0

ExpressVPN App

Vi rettede teksten til en tip, der blev vist i Threat Manager-indstillingerne, hvis din app er sat til et andet sprog end engelsk.

ExpressVPN Keys

Vi har tilføjet en guide om, hvordan du kan importere adgangskoder til ExpressVPN Keys.

29. marts 2022

version 11.41.0

ExpressVPN App

Vi løste et sjældent genforbindelsesproblem, du muligvis har oplevet efter længere tids brug.

ExpressVPN Keys

Du kan nu søge, når du bruger Autofill.

22. marts 2022

version 11.40.0

Flere fejl blev identificeret:

Appen kunne ikke genoprette forbindelse, når enheden var på 5G-netværket.

Nogle brugere modtog meddelelser om ikke at kunne oprette forbindelse, selvom appen lykkedes med forbindelsen.

Hvis du tidligere havde valgt at dele diagnostiske oplysninger med os, blev dine logfiler muligvis ikke korrekt nulstillet, når du loggede ud af appen. Dette påvirkede et meget lille antal af de brugere, der havde valgt dette. Vi gemmer som altid ingen aktivitets- eller forbindelseslogfiler.

Vi har fikset disse fejl, så din app bør køre problemfrit!

14. marts 2022

version 11.39.0

Et par fejl troede, de kunne snige sig ind i ExpressVPN Town, men vores ingeniører sagde: “Ikke på vores vagt, fejl.”

8. marts 2022

version 11.38.0

Der var nogle små justeringer, vi har lavet, som er for små til at bemærke. Vores team arbejder altid hårdt for at sikre, at appen fungerer godt for dig.

28. februar 2022

version 11.37.0

Animationen er nu glattere, når du logger ud

21. februar 2022

version 11.36.0

I denne udgivelse har vi:

Rettet et link til en webside, der beskriver Threat Manager-funktionen, som var i stykker, når den blev vist på andre sprog end engelsk.

Løst en fejl, der intermitterende forhindrede VPN’en i at forbinde, når IKEv2-protokollen blev anvendt.

15. februar 2022

version 11.35.0

Vi forbedrede Threat Managers ydeevne, så den kan blokere trackere med mindre hukommelse.

8. februar 2022

version 11.34.1

I denne udgivelse har vi:

Fik rettet nogle malplacerede tekster på Threat Manager-skærmen—vores designere kan ånde lettet op.

Undgik en utilsigtet sort skærm, som du måske har set, når du åbnede appen, hvis du bruger iOS 12 eller 13.

31. januar 2022

version 11.32.0

Gik i gang med at udrydde en sjælden fejl, der kunne forhindre VPN’en i at oprette forbindelse.

25. januar 2022

version 11.31.0

I denne udgivelse har vi:

Introducerede muligheden for at slette din ExpressVPN-konto direkte fra appen. Indtil videre er det en begrænset udrulning, men vi forventer gradvist at udvide den til alle.

Løst en konflikt, der kunne opstå, hvis du aktiverede Threat Manager, mens du brugte IKEv2-protokollen. Nu, hvis det sker, vil din app skifte til den automatiske protokolindstilling, så Threat Manager beskytter din enhed, som det er meningen. (Threat Manager virker ikke med IKEv2.)

19. januar 2022

version 11.30.0

Vi rettede et “Lær mere”-link om Threat Manager-funktionen, der ikke fungerede for vores thailandske og japanske brugere.

11. januar 2022

version 11.29.0

Vi fikset en lille fejl, der kunne have slået Threat Manager fra, når du opdaterede til version 11.27.0. Fremover, så længe Threat Manager er aktiveret, vil den forblive tændt efter appopdateringer.

4. januar 2022

version 11.28.0

Det er den første iOS-opdatering for 2022! Vi har lavet nogle beskedne forbedringer, så din app får en fremragende start på året.

30. december 2021

version 11.27.0

Det er næsten slutningen af 2021, men vi har formået at klemme en sidste runde med fejlrettelser ind for at forbedre din app-oplevelse.

23. december 2021

version 11.26.1

Den bedste gave til os er en fejl-fri juletid. Vi har løst en fejl, der forhindrede vores iOS 12-brugere i at forbinde til VPN’en, når de havde valgt enten Automatisk eller Lightway-protokol.

15. december 2021

version 11.25.0

Vi er begejstrede for at lancere Threat Manager til iOS-brugere – en ny funktion, der forhindrer apps og hjemmesider i at kommunikere med trackere eller andre ondsindede tredjeparter uden din viden. Denne funktion tilføjer et ekstra lag af privatliv til din enhed; slå det til i dine app-indstillinger!

1. december 2021

version 11.23.0

Vi rettede en fejl, der fik vores brugere til at blive logget ud af ExpressVPN-appen, når de:

Genstartede deres telefon

Slukkede for deres telefon

Opgraderede ExpressVPN-appen

Du kan nu genstarte din telefon uden frygt for at blive logget ud!

18. november 2021

version 11.21.2

Nye opdateringer

Denne appversion markerer lanceringen af Parallel Connections, der forbedrer, hvor hurtigt appen bliver forbundet til VPN’en, især på netværk med visse trafikrestriktioner. Bliv forbundet på under 2 sekunder!

Forbedringer

Vi har forbedret vores diagnostiske oplysninger for at inkludere detaljer om app-processer, hvilket gør det lettere for os at analysere fejl eller uventede hændelser, vores brugere oplever.

Fejlrettelser

Nogle af vores brugere har muligvis oplevet, at appen lukkede ned, når den skrev til en lokal fil. Denne fejl har vi nu rettet.

11. november 2021

version 11.20.0

Denne udgivelse indeholder nogle få forbedringer for bedre app-stabilitet og ydeevne.

5. november 2021

version 11.19.1

Vi har udrullet et par appforbedringer:

Forbedret læsbarhed af forbindelsesdiagnostik.

Adopteret ISO 8601-standarden (den internationale standard for dato- og tidsrepræsentation) for tidsstempler i forbindelsesdiagnostik.

Disse forbedringer betyder, at hvis du oplever problemer, kan vi diagnosticere årsagen hurtigere med tidsstempler korreleret til din lokal tid.

Vi har også rettet en fejl, der forhindrede advarslen i at dukke op, når du skiftede VPN-placeringer.

2021 Oktober 27

version 11.18.0

Rettet en fejl der forhindrede appen i at forbinde til VPN’en, når brugeren loggede ud og ind igen.

2021 Oktober 21

version 11.17.0

Rettet en fejl der forårsagede, at appen lukkede ned.

Rettet en fejl der medførte, at “Seneste placering” fliser ikke dukkede op på hovedapp-skærmen.

2021 Oktober 13

version 11.16.0

Rettet et problem med iOS 12, der forårsagede, at “Indstillinger”-skærmen dukkede op, selv efter brugerne trykkede på “tilbage”-ikonet for at forsøge at gå tilbage til den tidligere “Muligheder”-skærm.

2021 Oktober 6

version 11.15.0

Forbedret appstabilitet og ydeevne.

28. september 2021

version 11.14.0

Opdateret appens startskærm med fanenavigation.

22. september 2021

version 11.13.1

Forbedret appstabilitet og ydeevne.

15. september 2021

version 11.12.0

Rettet lejlighedsvis forkert baggrundsfarve i pop-ups.

31. august 2021

version 11.11.0

Fejlretninger.

24. august 2021

version 11.10.0

Fejlretninger.

17. august 2021

version 11.9.1

Fejlretninger.

10. august 2021

version 11.9.0

Forbedret forbindelsespålidelighed.

27. juli 2021

version 11.8.0

Forbedringer i forbindelsespålidelighed.

13. juli 2021

version 11.7.0

Rettede et problem, der fik diagnostiske oplysninger til at fremstå tomme.

7. juli 2021

version 11.6.1

Fejlretninger.

29. juni 2021

version 11.6.0

UI-rettelser.

14. juni 2021

version 11.5.2

Introducerer Lightway, ExpressVPN’s næste generations VPN-protokol, der leverer en hurtigere, mere sikker, og mere pålidelig VPN-oplevelse.

7. juni 2021

version 11.5.0

Introducerer Lightway, ExpressVPN’s næste generations VPN-protokol, der leverer en hurtigere, mere sikker, og mere pålidelig VPN-oplevelse.

30. april 2021

version 10.0.8

Fejlretninger.

19. april 2021

version 10.0.6

Fejlretninger.

7. april 2021

version 10.0.5

Fejlretninger.

15. marts 2021

version 10.0.4

Fejlretninger.

26. februar 2021

version 10.0.3

Opdateret ExpressVPN app-ikon.

Fejlretninger.

18. februar 2021

version 10.0.2

Fejlretninger.

10. februar 2021

version 10.0.1

Fejlretninger.

18. januar 2021

version 10.0.0

Introduktion af ExpressVPN’s nye app-design.

8. december 2020

version 8.5.0

Fejlretninger.

2. november 2020

version 8.4.0

Fejlretninger.

8. oktober 2020

version 8.3.8

Forbedret forbindelsesmuligheder i nogle lande.

17. september 2020

version 8.3.5

Fejlretninger.

11. september 2020

version 8.3.2

Forbedret forbindelsesmuligheder i nogle lande.

3. september 2020

version 8.3.0

Fejlretninger.

21. august 2020

version 8.2.5

Forbedret forbindelsesmuligheder i nogle lande.

20. august 2020

version 8.2.4

Fejlretninger.

19. august 2020

version 8.2.3

Fejlretninger.

31. juli 2020

version 8.2.1

Fejlretninger.

28. juli 2020

version 8.2.0

Fejlretninger.

Nyder du ExpressVPN? Bedøm os eller efterlad en anmeldelse på App Store.

10. juli 2020

version 8.1.1

Fejlretninger.

6. juli 2020

version 8.1.0

Fejlretninger.

23. juni 2020

version 8.0.5

Fejlretninger.

16. juni 2020

version 8.0.2

Fejlretninger.

5. juni 2020

version 8.0.1

Fejlretninger.

1. juni 2020

version 8.0.0

Lokale VPN-placeringer.

Rettede sjældne tilfælde, hvor “E-mail os”-knappen ikke reagerede.

25. maj 2020

version 7.9.1

Fejlretninger.

2020 Maj 19

version 7.9.0

Fejlretninger.

5. maj 2020

version 7.8.5

Fejlretninger.

15. april 2020

version 7.8.2

Fejlretninger.

6. april 2020

version 7.8.1

Fejlretninger.

31. marts 2020

version 7.8.0

Hjælpeartikler i appen er nu tilgængelige på 16 yderligere sprog.

Fejlretninger.

21. februar 2020

version 7.6.5

Forbedret forbindelsesmuligheder i nogle lande.

19. februar 2020

version 7.6.4

Forbedret forbindelsesmuligheder i nogle lande.

12. februar 2020

version 7.6.0

Ny funktion: Hjælp i appen.

Ny menu for Privatlivs- og sikkerhedsværktøjer.

7. december 2019

version 7.4.5

Forbedret forbindelsesmuligheder i nogle lande.

15. november 2019

version 7.4.4

Fejlretninger.

29. oktober 2019

version 7.4.3

Fejlretninger.

25. oktober 2019

version 7.4.2

Fejlretninger.

15. oktober 2019

version 7.4.1

Fejlretninger.

23. september 2019

version 7.4.0

Forbedringer:

Forbedret forbindelsespålidelighed.

23. september 2019

version 7.3.9

Forbedringer:

Fejlretninger.

30. august 2019

version 7.3.8

Forbedringer:

Fejlretninger.

17. juli 2019

version 7.3.7

Forbedringer:

Fejlretninger.

15. juli 2019

version 7.3.6

Forbedringer:

Fejlretninger.

4. juli 2019

version 7.3.5

Forbedringer:

Fejlretninger.

28. juni 2019

version 7.3.3

Forbedringer:

Fejlretninger.

19. juni 2019

version 7.3.2

Forbedringer:

Fejlretninger.

12. juni 2019

version 7.3.1

Forbedringer:

Fejlretninger.

6. juni 2019

version 7.3.0

Forbedringer:

Aktivering & forbindelsespålidelighed i udvalgte lande.

30. maj 2019

version 7.2.3

Tilføjet dansk, thai, finsk, polsk sprogstøtte.

Fejlretninger.

21. maj 2019

version 7.2.2

Fejlretninger.

23. april 2019

version 7.2.1

Fejlretninger.

10. april 2019

version 7.2.0

Fejlretninger.

14. marts 2019

version 7.1.0

Forbedret forbindelsespålidelighed.

Forbedret support for VoiceOver.

14. januar 2019

version 7.0.0

Helt ny brugergrænseflade.

14. januar 2019

version 7.0.0

Helt ny brugergrænseflade.

27. december 2018

version 6.9.8

Fejlretninger.

14. december 2018

version 6.9.7

Tilføjet support for den nye iPad Pro.

Forbedret UI og app-indhold.

4. december 2018

version 6.9.6

Opdateret skærmen for VPN-protokolindstillinger.

Opdateret skærmen “Kan ikke oprette forbindelse.”

Rettede mindre problemer i placeringsvælgeren.

20. november 2018

version 6.9.5

Forbedret forbindelsespålidelighed.

Forbedret UI og app-indhold.

Implementeret ny stil for in-app-beskeder.

Implementeret ny placeringsvælger.

Rettede et problem, der forhindrede erhvervskunder i at logge ind.

25. oktober 2018

version 6.9.1

Forbedret forbindelsespålidelighed.

Fejlretninger.

6. september 2018

version 6.8.1

Opdateret til OpenVPN version 2.4.6.

Opdateret til OpenSSL version 1.0.2o.

Forbedret forbindelsespålidelighed.

Fejlretninger.

8. juni 2018

version 6.8.0

Fejlretninger.

25. maj 2018

version 6.7.9

Forbedret forbindelsespålidelighed.

Fejlretninger.

4. maj 2018

version 6.7.8

Fejlretninger.

20. april 2018

version 6.7.7

Tilføjet evnen til at ændre sprog i appen.

Opdateret indhold relateret til iPhone X.

10. april 2018

version 6.7.6

Fejlretninger.

20. februar 2018

version 6.7.4

Tilføjet link til at nulstille adgangskode.

26. januar 2018

version 6.7.3

Rettede et problem, der forhindrede Magic login i sjældne tilfælde.

12. januar 2018

version 6.7.2

Fejlretninger.

14. november 2017

version 6.6.9

Fejlretninger.

25. oktober 2017

version 6.6.8

Tilføjet koreansk sprogstøtte.

Opdateret appikon.

Fejlretninger.

11. oktober 2017

version 6.6.7

Tilføjet mulighed for at ændre VPN-placering, mens du er forbundet.

Forbedret brugeroplevelse.

Fejlretninger.

25. september 2017

version 6.6.5

Fejlretninger.

20. september 2017

version 6.6.4

Fejlretninger.

14. september 2017

version 6.6.3

Tilføjet support for IKEv2-protokol.

Fejlretninger.

6. september 2017

version 6.6.2

Tilføjet russisk sprogstøtte.

Fejlretninger.

30. august 2017

version 6.6.1

Tilføjet svensk sprogstøtte.

Fejlretninger.

20. august 2017

version 6.6.0

Fejlretninger.

11. august 2017

version 6.5.9

Forbedret oplevelse ved førstegangsbrug.

Fejlretninger.

4. august 2017

version 6.5.8

Fejlretninger.

3. august 2017

version 6.5.7

Fejlretninger.

19. juli 2017

version 6.5.6

Fejlretninger.