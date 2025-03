Vous avez besoin d'un VPN pour iOS ? Essayez ExpressVPN maintenant

11 janvier 2025

version 11.188.3

Nous avons retroussé nos manches pour partir à la chasse aux bugs, en éliminant plusieurs au passage.

7 janvier 2025

version 11.188.1

Eurêka ! Nos ingénieurs de génie, alimentés par le café et les bagels congelés, ont rendu l’appli plus efficace que jamais.

21 décembre 2024

version 11.188.0

Dans cette version, nous avons mis à jour Lightway pour utiliser ML-KEM au lieu de Kyber pour la cryptographie post-quantique.

12 décembre 2024

version 11.185.0

Nous avons fait un peu de nettoyage de printemps dans la base de code. Tout est maintenant parfait dans votre jardin ExpressVPN.

3 décembre 2024

version 11.184.0

Nos magiciens de la technologie ont agité leurs baguettes magiques! Profitez d’une stabilité et d’une performance accrues pour l’appli.

16 novembre 2024

version 11.179.1

Juste quelques retouches ici et là. Entretien de routine pour maintenir l’appli en parfait état de marche pour vous.

13 novembre 2024

version 11.179.0

Ding! Vous avez du courrier. Vous recevrez une notification lorsqu’un de nos agents de support client vous répondra via le chat en direct dans l’appli.

5 novembre 2024

version 11.178.0

Notre équipe a été occupée avec des correctifs et de nouvelles fonctionnalités. À partir de cette version :

Vous pouvez désormais discuter directement avec notre équipe de support client directement dans l’appli. Inutile de perdre du temps à attendre des réponses par e-mail, appuyez simplement sur l’icône Messagerie instantanée dans le coin inférieur droit de l’appli ou dans l’onglet Aide pour obtenir des réponses et des solutions immédiates de notre équipe d’experts de classe mondiale.

Vous pouvez à nouveau accéder à ExpressVPN Keys sans problème. Une petite minorité d’utilisateurs a signalé un bug qui les empêchait d’ouvrir Keys. Ce problème a été corrigé, vous pouvez maintenant accéder à tous vos mots de passe stockés en toute sécurité sans souci.

27 octobre 2024

version 11.177.0

Nos ingénieurs ont éliminé quelques bugs mineurs pour enrichir votre expérience VPN.

16 octobre 2024

version 11.175.0

Nous avons mis à jour certains de nos systèmes backend pour améliorer les performances pendant l’utilisation de l’appli.

8 octobre 2024

version 11.174.0

Dans cette version, nous avons amélioré les traductions du module Résumé de votre protection sur l’onglet VPN.

9 septembre 2024

version 11.168.0

Votre sécurité est notre priorité – c’est pourquoi nous avons renforcé nos protocoles de chiffrement et notre code. Profitez de la sécurité renforcée.

12 août 2024

version 11.163.0

Nos magiciens de la technologie ont agité leurs baguettes magiques! Profitez d’une stabilité et d’une performance accrues pour l’appli.

9 juillet 2024

version 11.158.0

Juste quelques ajustements mineurs que nos ingénieurs perfectionnistes ont exigés.

1 juillet 2024

version 11.156.0

Nous avons réalisé quelques ajustements pour maintenir notre appli en pleine forme pour vous.

18 juin 2024

version 11.155.0

Un peu de polissage sur notre moteur contribue toujours à faire fonctionner votre appli plus facilement.

27 mai 2024

version 11.152.0

Des améliorations mineures ont été mises en place pour améliorer votre expérience.

21 mai 2024

version 11.151.0

Nous avons introduit quelques améliorations sous le capot pour vous offrir une expérience plus fluide.

14 mai 2024

version 11.150.0

Dépoussiérée; l’appli est maintenant impeccable!

6 mai 2024

version 11.149.0

Nous avons poli quelques aspérités pour que votre expérience VPN soit la plus fluide possible.

29 avril 2024

version 11.148.0

Nous avons lissé quelques aspérités pour garantir que l’appli fonctionne mieux que jamais.

22 avril 2024

version 11.147.0

Juste quelques petits dépoussiérages pour rendre l’appli plus performante pour vous!

16 avril 2024

version 11.146.0

Quelques retouches pour garder notre appli en pleine forme.

5 avril 2024

version 11.145.0

Un peu de serrage par-ci par-là.

2 avril 2024

version 11.144.0

Nous avons poli quelques aspérités pour que votre expérience VPN soit la plus fluide possible.

25 mars 2024

version 11.143.0

Le printemps est dans l’air, nos ingénieurs ont donc travaillé dur pour donner un bon coup de nettoyage à l’appli. Plusieurs bugs mineurs ont été écrasés au passage.

18 mars 2024

version 11.141.0

Dans cette version, nous avons corrigé un bug qui empêchait certains paramètres de protection avancée de s’afficher sur iPad.

12 mars 2024

version 11.138.0

Un peu de polissage par-ci, par-là dans les lignes de code aide toujours à rendre votre appli plus fluide.

9 mars 2024

version 11.137.0

Dans cette version, nous avons corrigé un bug avec ExpressVPN Keys qui faisait apparaître un message d’erreur lors de l’utilisation de la fonction de remplissage automatique.

1 mars 2024

version 11.135.0

Nous avons poli quelques aspérités pour que votre expérience VPN soit la plus fluide possible.

25 février 2024

version 11.133.0

Nous avons éliminé quelques bugs mineurs repérés dans notre code.

17 février 2024

version 11.132.0

Nous avons dépoussiéré les étagères numériques et fait un bon polissage de l’appli.

9 février 2024

version 11.131.0

Nous avons éliminé quelques « toiles d’araignée » et rafraîchi l’appli pour qu’elle fonctionne mieux pour vous !

2 février 2024

version 11.130.0

Un peu d’hygiène de code ne fait jamais de mal !

27 janvier 2024

version 11.129.0

Nous avons corrigé un bug qui empêchait le VPN de se connecter dans certains cas.

26 janvier 2024

version 11.128.0

Nous avons corrigé une petite faute de frappe qui a échappé à notre vigilance, ainsi que quelques bugs qui l’accompagnaient.

19 janvier 2024

version 11.127.0

Un peu de ceci, un peu de cela. Tout cela pour faire fonctionner l’appli plus facilement pour vous.

12 janvier 2024

version 11.126.0

Nous avons resserré quelques écrous et boulons, rien d’inquiétant.

18 décembre 2023

version 11.125.0

Avez-vous vu l’onglet Keys ? Il manquait à l’appel pour quelques personnes. Cependant, grâce au travail acharné des ingénieurs, nous l’avons retrouvé ! La prochaine fois, nous ne le laisserons pas sous le seuil.

11 décembre 2023

version 11.124.0

Nous avons donné le coup de pied à certains bugs tenaces ! Vous profiterez d’une expérience appli plus fluide.

4 décembre 2023

version 11.123.0

La protection avancée est désormais disponible pour toutes les langues prises en charge par l’appli ExpressVPN pour iOS.

La protection avancée est un ensemble de fonctionnalités de confidentialité et de sécurité que vous pouvez activer ou désactiver selon vos besoins.

Ceux-ci incluent :

Bloqueur de publicités : filtrez la plupart des publicités affichées et empêchez-les de se charger et de s’afficher sur votre navigateur.

Contrôles parentaux : gérez le bien-être numérique de votre famille avec notre nouveau bloqueur de sites pour adultes.

Threat Manager : Protégez votre trafic en ligne contre les sites malveillants et les trackers.

22 novembre 2023

version 11.121.0

Des améliorations mineures ont été mises en place pour améliorer votre expérience.

10 novembre 2023

version 11.119.0

Un peu de ceci, un peu de cela. Tout cela pour faire fonctionner l’appli plus facilement pour vous.

2 novembre 2023

version 11.117.0

Dans cette version, nous avons :

Nous avons corrigé un bug qui empêchait l’onglet ExpressVPN Keys d’apparaître sur l’appli.

Correction d’une faute de frappe agaçante qui s’est glissée.

30 octobre 2023

version 11.116.0

Un peu de polissage sur notre moteur contribue toujours à faire fonctionner votre appli plus facilement.

20 octobre 2023

version 11.115.0

Quelques ajustements mineurs ici et là pour que l’appli fonctionne sans encombre pour vous.

13 octobre 2023

version 11.114.0

Dans cette mise à jour, nous avons ajouté toute une série de nouvelles fonctionnalités de protection avancée !

Ceux-ci incluent :

Bloqueur de publicités : filtrez la plupart des publicités affichées et empêchez-les de se charger et de s’afficher sur votre navigateur.

Contrôles parentaux : ayez plus de contrôle sur vous et sur le bien-être numérique de votre famille avec notre nouveau bloqueur de sites pour adultes.

Ces nouvelles fonctionnalités seront déployées progressivement à tous les utilisateurs.

9 octobre 2023

version 11.113.0

Des améliorations mineures ont été mises en place pour améliorer votre expérience.

5 octobre 2023

version 11.112.0

Juste quelques ajustements pour garder notre appli en forme optimale.

19 septembre 2023

version 11.110.0

Un petit ajustement ici et là pour améliorer votre expérience avec l’appli.

15 septembre 2023

version 11.109.0

Nous avons ajouté la prise en charge post-quantique à Lightway. Profitez d’une connexion améliorée et d’une protection contre les attaquants dotés d’ordinateurs quantiques puissants.

4 septembre 2023

version 11.108.0

Dans cette version, nous avons :

Added DTLS 1.3 support to Lightway. Cela signifie que vous bénéficierez d’une connexion plus rapide et plus sécurisée.

Correction d’un bug avec ExpressVPN Keys sur iPad qui causait l’affichage des détails de connexion dans l’appli même après avoir tapé Supprimer l’identifiant>Supprimer définitivement.

17 août 2023

version 11.107.0

Dans cette version, nous avons :

Réduit le support appli pour iOS 12, iOS 13 et iOS 14. L’appli ExpressVPN continuera de fonctionner normalement sur iOS 12, iOS 13 ou iOS 14. Cependant, elle ne recevra aucune nouvelle fonctionnalité, correction de bugs ou mise à jour de sécurité. Mettez à jour vers la dernière version iOS pour profiter de la version la plus récente et la plus sécurisée d’ExpressVPN.

Correction d’un bug rare qui provoquait le crash de l’appli.

24 juillet 2023

version 11.106.0

Opération écrasement de bug ! Dans cette version, nous avons corrigé un bug pour ExpressVPN Keys qui causait l’affichage incorrect du score de Sécurité du mot de passe, même si tous les identifiants stockés avaient des mots de passe forts, uniques et non violés.

17 juillet 2023

version 11.105.0

Nous avons corrigé un bug avec ExpressVPN Keys où l’option « Exporter vers ExpressVPN Keys » manquait lorsque vous essayiez d’exporter des identifiants de Chrome vers ExpressVPN Keys.

10 juillet 2023

version 11.104.0

Dans cette version, nous :

Ajout d’une notification d’avertissement qui apparaîtra lorsque votre appareil se connecte à un réseau Wi-Fi non sécurisé.

Correction d’un crash qui survenait occasionnellement lors de la connexion ou de la déconnexion du VPN.

8 juillet 2023

version 11.103.0

Un peu de polissage sur notre moteur contribue toujours à faire fonctionner votre appli plus facilement.

26 juin 2023

version 11.102.0

Juste un resserrement ici ou là.

19 juin 2023

version 11.101.0

Dans cette version, nous avons amélioré l’accessibilité pour ExpressVPN Keys. Vous pouvez désormais :

Voir vos mots de passe en gros caractères.

Ajouter et éditer des mots de passe en gros caractères.

12 juin 2023

version 11.100.0

Des améliorations mineures ont été mises en place pour améliorer votre expérience.

5 juin 2023

version 11.99.0

Nous avons introduit quelques améliorations sous le capot pour vous offrir une expérience plus fluide.

31 mai 2023

version 11.98.0

Nos ingénieurs talentueux ont donné à l’appli un petit coup de pouce pour améliorer ses performances!

19 mai 2023

version 11.97.0

Nous avons corrigé un plantage qui survenait lors de la connexion ou déconnexion du VPN.

15 mai 2023

version 11.96.0

Nous avons taillé les haies et élagué les bégonias, et maintenant tout va bien dans votre jardin ExpressVPN.

3 mai 2023

version 11.94.0

Juste une petite mise à jour pour que l’appli fonctionne bien.

24 avril 2023

version 11.92.0

ExpressVPN Keys, un gestionnaire de mots de passe complet, est intégré directement dans votre appli! Stockez un nombre illimité de mots de passe, de notes et de détails de carte de crédit sur des appareils illimités de manière sécurisée—le chiffrement à connaissance nulle garantit que vous seul pouvez y accéder.

Remarque: Keys est déployé progressivement et peut ne pas être disponible immédiatement pour vous.

20 avril 2023

version 11.91.0

Nous avons réalisé quelques ajustements pour maintenir notre appli en pleine forme pour vous.

3 avril 2023

version 11.89.0

Nous avons implémenté quelques ajustements mineurs dans l’appli qui sont trop petits pour être remarqués.

3 avril 2023

version 11.88.0

les applis ExpressVPN

Nous avons introduit un sondage pour recueillir vos impressions sur votre dernière connexion VPN.

ExpressVPN Keys

Nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités pour vous, notamment:

Prise en charge des cartes de crédit. Vous pouvez maintenant enregistrer les détails de votre carte de crédit, ainsi qu’éditer, visualiser, et rechercher toute carte de crédit que vous avez ajoutée à ExpressVPN Keys.

Prise en charge des notes sécurisées. Vous pouvez maintenant ajouter, éditer, visualiser, et rechercher des notes sécurisées.

La possibilité de filtrer par identifiants, notes sécurisées et cartes de crédit.

Vous pouvez maintenant voir si l’un de vos mots de passe a été exposé lors d’une fuite de données. Si l’un de vos mots de passe a été exposé, nous vous conseillons de changer vos mots de passe immédiatement pour protéger vos comptes et empêcher les hackers d’y accéder.

27 mars 2023

version 11.87.0

Des améliorations mineures ont été mises en place pour améliorer votre expérience.

20 mars 2023

version 11.86.0

les applis ExpressVPN

Nous avons introduit quelques améliorations sous le capot pour vous offrir une expérience plus fluide.

ExpressVPN Keys

Les titres longs et les noms d’utilisateur sont désormais les bienvenus! Nous avons augmenté la longueur maximale des caractères pour les champs de titre et de nom d’utilisateur.

14 mars 2023

version 11.85.0

C’est l’heure du ménage de printemps! Nous avons resserré quelques lignes de code et éliminé des bugs agaçants.

6 mars 2023

version 11.84.0

Votre expérience VPN vient de monter en puissance grâce à quelques améliorations.

27 février 2023

version 11.83.0

les applis ExpressVPN

Juste un peu de ménage! Nous avons effectué quelques modifications mineures dans le code qui n’impactent pas les utilisateurs.

ExpressVPN Keys

Vous pouvez maintenant utiliser le nouveau générateur de mots de passe autonome pour générer un mot de passe.

20 février 2023

version 11.82.0

Nous avons taillé les haies et élagué les bégonias, et maintenant tout va bien dans votre jardin ExpressVPN.

13 février 2023

version 11.81.0

les applis ExpressVPN

Dans cette version, nous :

Amélioration de la connectivité pour certains pays.

Ajout d’une notification pour vous alerter si une autre application désactive votre connexion VPN.

ExpressVPN Keys

Nous avons un couple de grandes mises à jour pour vous dans cette version:

Nous avons un nouveau générateur de mots de passe avancé! Vous pouvez maintenant personnaliser la façon dont vos mots de passe sont générés. Ajustez combien de chiffres, de symboles et lettres majuscules apparaissent dans vos mots de passe générés automatiquement.

Vous pouvez maintenant récupérer l’accès à ExpressVPN Keys avec votre code de récupération unique. Vous pouvez créer et enregistrer votre code de récupération lorsque vous créez/ouvrez une session sur votre compte Keys. Si vous oubliez votre mot de passe principal, appuyez sur « mot de passe principal oublié » et entrez votre code de récupération.

6 février 2023

version 11.80.0

les applis ExpressVPN

Dans cette version, nous :

Mise à jour de notre interface pour que les instructions sur l’écran « Configurer votre VPN » soient entièrement affichées si vous utilisez des polices d’accessibilité plus grandes sur iPhone.

Amélioration de la connectivité pour certains pays.

ExpressVPN Keys

Lorsque vous vous connectez à un site, ExpressVPN Keys vous suggérera maintenant d’autres identifiants enregistrés pour tous les autres domaines associés. Par exemple, si vous vous connectez à Apple.com, ExpressVPN Keys suggérera également des identifiants enregistrés pour iCloud.com.

31 janvier 2023

version 11.79.1

Nous avons réalisé quelques ajustements pour maintenir notre appli en pleine forme pour vous.

23 janvier 2023

version 11.78.0

les applis ExpressVPN

Dans cette version, nous :

Amélioration de la connectivité pour certains pays.

Ajout de conseils dans le menu Aide sur ce qu’il faut faire lorsque CarPlay, AirDrop, Apple Watch ou le casting multimédia ne fonctionnent pas.

ExpressVPN Keys

Cette mise à jour est entièrement axée sur l’ajout et l’importation! Vous avez plusieurs nouvelles améliorations à essayer, notamment:

La possibilité d’importer vos identifiants de Google Chrome.

Vous pouvez également maintenant ajouter de nouveaux identifiants depuis le remplissage automatique.

17 janvier 2023

version 11.77.1

les applis ExpressVPN

Nos ingénieurs continuent de peaufiner et de bricoler en coulisse, pour vous offrir la meilleure appli possible.

ExpressVPN Keys

Nous avons ajouté quelques nouvelles fonctionnalités pour vous, notamment:

L’option pour changer votre mot de passe principal.

Une nouvelle fonctionnalité de sécurité qui verrouillera automatiquement Keys après cinq minutes d’inactivité, plutôt que dès que l’appli passe en arrière-plan. Vous pouvez ajuster cela dans le menu des paramètres.

9 janvier 2023

version 11.76.0

Nous avons apporté quelques petits ajustements qui devraient garder votre appli en parfait état.

3 janvier 2023

version 11.75.0

Dans cette version, nous :

Amélioration des vitesses de performance du VPN sur iOS 15 et plus.

Correction d’un bug qui causait le plantage de l’appli lorsque vous vous déconnectiez de votre compte ExpressVPN.

Correction d’un problème sur iPad où l’appli plantait si vous faisiez pivoter votre iPad pendant l’affichage de l’écran d’inscription.

Trouvé et corrigé un problème sur l’écran « Protection réseau ».

19 décembre 2022

version 11.74.0

Nous avons publié plusieurs améliorations pour notre fonctionnalité de Protection réseau, où nous:

Amélioré le texte dans l’écran des paramètres.

Publié un nouvel article de support pour que vous puissiez en savoir plus sur la Protection réseau.

Ajouté un écran qui apparaîtra occasionnellement pour vous informer des mises à jour de cette fonctionnalité.

12 décembre 2022

version 11.73.0

Dans cette version, nous :

Écrasé un bug qui aurait pu faire apparaître le formulaire « Contacter le Support client » de manière inattendue après avoir appuyé sur « Aide ».

Nous avons implémenté quelques améliorations en matière de sécurité.

5 décembre 2022

version 11.72.0

Appli ExpressVPN

Nous avons corrigé un bug qui pouvait provoquer la fermeture de votre appli lorsque vous vous déconnectiez du VPN.

ExpressVPN Keys

Nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité qui vérifiera votre e-mail pour détecter d’éventuelles violations de données. C’est un niveau de conscience supplémentaire pour vous aider à rester au top de votre confidentialité et sécurité numériques.

21 novembre 2022

version 11.70.0

Nous avons implémenté quelques améliorations en matière de sécurité. Lorsque vous effectuez un balayage entre les applis dans le Commutateur d’app iOS, un écran de sécurité est affiché par-dessus l’application ExpressVPN. Cela cache toute information sensible affichée sur l’appli, telle que les mots de passe et les noms d’utilisateur stockés avec ExpressVPN Keys. C’est une couche supplémentaire de protection physique lorsque vous êtes en public.

7 novembre 2022

version 11.69.0

Nous avons trouvé des bugs de sécurité de faible priorité qui n’étaient pas exploitables, mais nous les avons corrigés quand même!

2 novembre 2022

version 11.68.0

Amélioration de la connectivité pour certains pays.

31 octobre 2022

version 11.67.0

Nous avons mis en œuvre des traductions pour le texte lié à la nouvelle fonctionnalité de Protection réseau, visible si votre appli est réglée sur une langue autre que l’anglais.

24 octobre 2022

version 11.66.0

Un peu d’hygiène dans le code ne fait jamais de mal.

17 octobre 2022

version 11.65.0

Appli ExpressVPN

Certaines informations dans le rapport de diagnostic ont disparu, mais nous les avons retrouvées!

ExpressVPN Keys

Vous cherchez de l’aide pour corriger des mots de passe peu sécurisés? Cliquez simplement sur le tout nouveau bouton « aidez-moi à corriger » pour obtenir des conseils professionnels sur la création de mots de passe solides et sains.

4 octobre 2022

version 11.64.0

Amélioration de la connectivité dans certains pays.

4 octobre 2022

version 11.63.1

Appli ExpressVPN

Un peu d’hygiène dans le code ne fait jamais de mal.

ExpressVPN Keys

Vous pouvez maintenant vérifier la sécurité de vos mots de passe avec la nouvelle fonctionnalité Sécurité du mot de passe! Découvrez si vos mots de passe sont forts, faibles ou réutilisés, et plus encore.

30 septembre 2022

version 11.62.0

Amélioration de la connectivité dans certains pays.

27 septembre 2022

version 11.61.0

Nous avons implémenté une fenêtre pop-up pour la Protection réseau qui vous indique de vous déconnecter d’abord avant de modifier les paramètres VPN.

15 septembre 2022

version 11.60.3

Appli ExpressVPN

Nous avons publié une fonctionnalité de sécurité améliorée, la Protection réseau. Lorsqu’elle est activée, la Protection réseau arrête tout le trafic internet vers et depuis votre appareil chaque fois que votre connexion VPN est interrompue temporairement. Cela réduit considérablement le risque de fuite de données hors du tunnel encrypté du VPN, mais cela peut interférer avec certaines fonctionnalités, telles qu’AirDrop, CarPlay, le casting média et les Points d’accès Wi-Fi.

Pour accéder à la Protection réseau, accédez aux Options, puis appuyez sur Paramètres. Sur le même écran, vous pouvez également définir votre appareil pour toujours autoriser les connexions aux appareils de votre réseau local.

Note : La Protection réseau n’est prise en charge que sur iOS 14 et supérieur.

ExpressVPN Keys

Vous pouvez maintenant enregistrer de courtes notes avec vos identifiants.

5 septembre 2022

version 11.59.0

Nous avons résolu un bug qui empêchait l’emplacement du serveur connecté d’apparaître dans les rapports de diagnostic, si vous avez activé Aider à améliorer ExpressVPN.

26 août 2022

version 11.58.0

G’day. Nous avons mis à jour les traductions pour « Australie – Adélaïde » dans notre liste de localisations de serveurs.

22 août 2022

version 11.57.0

Appli ExpressVPN

Nous avons corrigé un bug qui pouvait provoquer la fermeture de votre appli si vous aviez été déconnecté en raison d’un changement dans vos informations de compte.

ExpressVPN Keys

Quelque chose d’oublié? Vous recevrez maintenant un message d’alerte lorsque vous quittez un écran avec des modifications non enregistrées.

L’aide est arrivée! Nous avons ajouté plusieurs articles d’aide concernant Express Keys. Appuyez sur l’onglet Aide pour les consulter.

11 août 2022

version 11.56.1

Appli ExpressVPN

Nous avons resserré quelques boulons, rien à craindre.

ExpressVPN Keys

Vous recevrez maintenant un message d’alerte si vous essayez d’enregistrer un identifiant qui dépasse la limite de caractères.

1 août 2022

version 11.55.0

Aïe! Nous avons réintroduit les remerciements pour la famille de polices utilisée dans l’appli.

25 juillet 2022

version 11.54.0

Appli ExpressVPN

Nous avons fait quelques ajustements mineurs qui devraient garder votre appli en parfait état.

ExpressVPN Keys

Action réussie ! Vous recevrez un message pour vous informer lorsque vous aurez créé avec succès un nouvel identifiant.

12 juillet 2022

version 11.53.0

Nous avons corrigé quelques coquilles dans la manière dont les localisations du serveur étaient rendues en japonais.

4 juillet 2022

version 11.52.0

Nous avons poli quelques aspérités pour que votre expérience VPN soit la plus fluide possible.

28 juin 2022

version 11.51.1

Savez-vous que nos applis ont une interface multilingue? Dix-sept langues, pour être exact. Nous avons ajouté une localisation de serveur en Inde (via Singapour) à notre liste et traduit cette nouvelle addition dans toutes les langues.

20 juin 2022

version 11.50.0

Juste quelques ajustements mineurs que nos ingénieurs perfectionnistes ont exigés.

15 juin 2022

version 11.49.1

Nous avons corrigé un problème qui pouvait vous empêcher de vous reconnecter à l’appli, si vous vous étiez déconnecté. Au lieu d’être invité à ressaisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, vous auriez vu un écran différent, sans possibilité de vous reconnecter. Nous avons restauré l’écran manquant.

30 mai 2022

version 11.48.0

Un peu de polissage sur notre moteur contribue toujours à faire fonctionner votre appli plus facilement.

23 mai 2022

version 11.47.0

Nous avons corrigé quelques bugs que vous auriez pu rencontrer si vous vous étiez déconnecté de l’appli et reconnecté:

On aurait pu vous montrer l’écran des Localisations VPN au lieu de l’écran d’accueil

Votre appli pourrait avoir cessé de fonctionner si vous aviez appuyé sur l’onglet Toutes les localisations

Maintenant, lorsque vous vous reconnectez, votre appli commencera à l’écran d’accueil, et appuyer sur Toutes les localisations ne provoquera, euh, pas de fermeture de l’appli.

16 mai 2022

version 11.46.0

Nous avons réalisé quelques ajustements pour maintenir notre appli en pleine forme pour vous.

3 mai 2022

version 11.45.0

Nous avons mis en place quelques raffinements sous le capot pour vous offrir une expérience plus fluide.

25 avril 2022

version 11.44.0

Nous avons corrigé un bug rare qui pouvait entraîner le plantage de l’appli lorsque vous naviguiez vers le menu Compte.

18 avril 2022

version 11.43.0

Juste un peu de ménage! Nous avons effectué quelques modifications mineures dans le code qui n’impactent pas les utilisateurs.

11 avril 2022

version 11.42.0

Les applis ExpressVPN

Nous avons corrigé le texte d’une astuce affichée dans les paramètres de Threat Manager si votre appli est réglée sur une langue autre que l’anglais.

ExpressVPN Keys

Nous avons ajouté un guide sur comment importer les mots de passe dans ExpressVPN Keys.

29 mars 2022

version 11.41.0

Les applis ExpressVPN

Nous avons résolu un problème rare de reconnexion que vous avez peut-être rencontré après une utilisation prolongée.

ExpressVPN Keys

Vous pouvez maintenant rechercher en utilisant le remplissage automatique.

22 mars 2022

version 11.40.0

Des bugs ont été identifiés :

L’appli ne pouvait pas se reconnecter lorsque l’appareil était sur le réseau 5G.

Certains utilisateurs recevaient des notifications indiquant qu’ils ne pouvaient pas se connecter, même si l’appli s’était connectée avec succès.

Si vous aviez précédemment opté pour partager les logs de diagnostic avec nous, alors vos logs pouvaient ne pas être correctement réinitialisés lorsque vous vous déconnectiez de l’appli. Cela a affecté un très petit nombre d’utilisateurs opt-in. Nous n’enregistrons jamais vos données d’activité ou de connexion.

Nous avons corrigé ces bugs, donc votre appli devrait fonctionner sans problème!

14 mars 2022

version 11.39.0

Quelques bugs ont pensé qu’ils pouvaient s’infiltrer dans ExpressVPN Ville, mais nos ingénieurs ne l’entendaient pas de cette oreille : « Pas sous notre surveillance, bugs. »

8 mars 2022

version 11.38.0

Nous avons effectué quelques ajustements mineurs qui sont trop petits pour être remarqués. Notre équipe travaille toujours dur pour garantir que l’appli fonctionne bien pour vous.

28 février 2022

version 11.37.0

L’animation est désormais plus fluide lorsque vous vous déconnectez

21 février 2022

version 11.36.0

Dans cette version, nous :

Lien réparé vers une page décrivant la fonctionnalité Threat Manager qui était cassée dans les langues autres que l’anglais.

Bug résolu qui empêchait parfois le VPN de se connecter lorsqu’on utilisait le protocole IKEv2.

15 février 2022

version 11.35.0

Nous avons amélioré la performance de Threat Manager, afin qu’il puisse bloquer les traqueurs avec moins de mémoire.

8 février 2022

version 11.34.1

Dans cette version, nous :

Texte mal aligné corrigé sur l’écran Threat Manager—un soupir de soulagement pour nos designers.

Élimination d’un écran noir inattendu que vous pouviez voir en ouvrant l’appli, si vous êtes sur iOS 12 ou 13.

31 janvier 2022

version 11.32.0

Renforcé pour écraser un rare bug pouvant avoir empêché le VPN de se connecter.

25 janvier 2022

version 11.31.0

Dans cette version, nous :

Introduit l’option de supprimer votre compte ExpressVPN directement depuis l’appli. C’est un déploiement limité pour le moment, mais nous espérons l’étendre progressivement à tout le monde.

Résolution d’un conflit pouvant survenir si vous activez Threat Manager lorsque vous utilisez le protocole IKEv2. Désormais, si cela se produit, votre appli basculera vers le paramètre de protocole automatique, garantissant ainsi que Threat Manager protège votre appareil comme prévu. (Threat Manager ne fonctionne pas avec IKEv2.)

19 janvier 2022

version 11.30.0

Nous nous sommes occupés d’un lien « En savoir plus » sur la fonctionnalité Threat Manager qui était cassé pour nos utilisateurs thaïlandais et japonais.

11 janvier 2022

version 11.29.0

Nous avons réparé un petit bug qui pouvait désactiver Threat Manager lorsque vous avez mis à jour vers la version 11.27.0. Désormais, tant que Threat Manager est activé, il restera ainsi après les mises à jour de l’appli.

4 janvier 2022

version 11.28.0

C’est la première mise à jour iOS de 2022! Nous avons fait quelques améliorations mineures pour que votre appli démarre bien l’année.

30 décembre 2021

version 11.27.0

2021 touche à sa fin, mais nous avons réussi à intégrer une dernière série de correctifs pour améliorer votre expérience avec l’appli.

23 décembre 2021

version 11.26.1

Le meilleur cadeau pour nous est une période de vacances sans bugs. Nous avons résolu un bug qui empêchait nos utilisateurs iOS 12 de se connecter au VPN lorsqu’ils ont choisi soit le protocole Automatique, soit Lightway.

15 décembre 2021

version 11.25.0

Nous sommes ravis de lancer Threat Manager pour les utilisateurs iOS – une nouvelle fonctionnalité qui empêche les applis et les sites Web de communiquer avec des traqueurs ou d’autres tiers malveillants à votre insu. Cette fonctionnalité ajoute une couche supplémentaire de confidentialité à votre appareil ; activez-la dans les paramètres de votre appli!

1 décembre 2021

version 11.23.0

Nous avons corrigé un bug qui causait la déconnexion de nos utilisateurs de l’appli ExpressVPN lorsqu’ils :

Redémarraient leur téléphone

Éteignaient leur téléphone

Mettaient à jour l’appli ExpressVPN

Vous pouvez maintenant redémarrer votre téléphone sans crainte de déconnexion!

18 novembre 2021

version 11.21.2

Nouvelles mises à jour

Cette version de l’appli marque le lancement des connexions parallèles, qui améliorent la vitesse de connexion de l’appli au VPN, notamment sur les réseaux qui appliquent certaines restrictions de trafic. Connectez-vous en moins de 2 secondes!

Améliorations

Nous avons amélioré nos informations de diagnostic pour inclure des détails sur les processus de l’appli, ce qui nous permet de mieux analyser les bugs ou événements inattendus que nos utilisateurs rencontrent.

Corrections de bugs

Certains de nos utilisateurs ont peut-être rencontré un plantage de l’appli lorsque celle-ci écrivait dans un fichier local. Nous avons maintenant corrigé ce bug.

11 novembre 2021

version 11.20.0

Cette version inclut quelques améliorations mineures pour une meilleure stabilité et performance de l’appli.

5 novembre 2021

version 11.19.1

Nous avons déployé quelques améliorations de l’appli :

Amélioration de la lisibilité des diagnostics de connexion.

Adoption de la norme ISO 8601 (la norme internationale pour la représentation des dates et heures) pour les horodatages des diagnostics de connexion.

Ces améliorations signifient que si vous rencontrez des problèmes, nous pouvons diagnostiquer la cause plus rapidement, avec des horodatages corrélés à votre heure locale.

Nous avons également corrigé un bug qui empêchait l’apparition de la fenêtre d’alerte lors du changement de localisations VPN.

27 octobre 2021

version 11.18.0

Correction d’un bug qui empêchait l’appli de se connecter au VPN lorsque l’utilisateur se déconnectait puis se reconnectait.

21 octobre 2021

version 11.17.0

Correction d’un bug qui causait le plantage de l’appli.

Correction d’un bug qui faisait que les tuiles de « Localisation Récentes » n’apparaissaient pas sur l’écran principal de l’appli.

13 octobre 2021

version 11.16.0

Correction d’un problème avec iOS 12 qui faisait apparaître l’écran « Paramètres » même après que les utilisateurs aient appuyé sur l’icône « retour » pour essayer de revenir à l’écran « Options » précédent.

6 octobre 2021

version 11.15.0

Amélioration de la stabilité et des performances de l’appli.

28 septembre 2021

version 11.14.0

Accueil de l’appli mis à jour avec la navigation par onglets.

22 septembre 2021

version 11.13.1

Amélioration de la stabilité et des performances de l’appli.

15 septembre 2021

version 11.12.0

Correction de la couleur de fond incorrecte occasionnelle dans les pop-ups.

31 août 2021

version 11.11.0

Corrections de bugs.

24 août 2021

version 11.10.0

Corrections de bugs.

17 août 2021

version 11.9.1

Corrections de bugs.

10 août 2021

version 11.9.0

Fiabilité de la connexion améliorée.

27 juillet 2021

version 11.8.0

Amélioration de la fiabilité de la connexion.

13 juillet 2021

version 11.7.0

Correction d’un problème qui entraînait l’apparition d’informations de diagnostic vides.

7 juillet 2021

version 11.6.1

Corrections de bugs.

29 juin 2021

version 11.6.0

Corrections d’interface utilisateur.

14 juin 2021

version 11.5.2

Introduction de Lightway, un protocole VPN de nouvelle génération d’ExpressVPN qui offre une expérience VPN plus rapide, plus sécurisée et plus fiable.

7 juin 2021

version 11.5.0

Introduction de Lightway, un protocole VPN de nouvelle génération d’ExpressVPN qui offre une expérience VPN plus rapide, plus sécurisée et plus fiable.

30 avril 2021

version 10.0.8

Corrections de bugs.

19 avril 2021

version 10.0.6

Corrections de bugs.

7 avril 2021

version 10.0.5

Corrections de bugs.

15 mars 2021

version 10.0.4

Corrections de bugs.

26 février 2021

version 10.0.3

Mise à jour de l’icône de l’appli ExpressVPN.

Corrections de bugs.

18 février 2021

version 10.0.2

Corrections de bugs.

10 février 2021

version 10.0.1

Corrections de bugs.

18 janvier 2021

version 10.0.0

Présentation du nouveau design de l’appli ExpressVPN.

8 décembre 2020

version 8.5.0

Corrections de bugs.

2 novembre 2020

version 8.4.0

Corrections de bugs.

8 octobre 2020

version 8.3.8

Amélioration de la connectivité pour certains pays.

17 septembre 2020

version 8.3.5

Corrections de bugs.

11 septembre 2020

version 8.3.2

Amélioration de la connectivité pour certains pays.

3 septembre 2020

version 8.3.0

Corrections de bugs.

21 août 2020

version 8.2.5

Amélioration de la connectivité pour certains pays.

20 août 2020

version 8.2.4

Corrections de bugs.

19 août 2020

version 8.2.3

Corrections de bugs.

31 juillet 2020

version 8.2.1

Corrections de bugs.

28 juillet 2020

version 8.2.0

Corrections de bugs.

10 juillet 2020

version 8.1.1

Corrections de bugs.

6 juillet 2020

version 8.1.0

Corrections de bugs.

23 juin 2020

version 8.0.5

Corrections de bugs.

16 juin 2020

version 8.0.2

Corrections de bugs.

5 juin 2020

version 8.0.1

Corrections de bugs.

1 juin 2020

version 8.0.0

Localisation des Localisations VPN.

Correction de cas rares où le bouton « Contactez-nous par e-mail » ne réagissait pas.

25 mai 2020

version 7.9.1

Corrections de bugs.

19 mai 2020

version 7.9.0

Corrections de bugs.

5 mai 2020

version 7.8.5

Corrections de bugs.

15 avril 2020

version 7.8.2

Corrections de bugs.

6 avril 2020

version 7.8.1

Corrections de bugs.

31 mars 2020

version 7.8.0

Les articles d’aide intégrés à l’application sont désormais disponibles en 16 langues supplémentaires.

Corrections de bugs.

21 février 2020

version 7.6.5

Amélioration de la connectivité pour certains pays.

19 février 2020

version 7.6.4

Amélioration de la connectivité pour certains pays.

12 février 2020

version 7.6.0

Nouvelle fonctionnalité : Aide intégrée à l’appli.

Nouveau menu des outils de confidentialité & de sécurité.

7 décembre 2019

version 7.4.5

Amélioration de la connectivité pour certains pays.

15 novembre 2019

version 7.4.4

Corrections de bugs.

29 octobre 2019

version 7.4.3

Corrections de bugs.

25 octobre 2019

version 7.4.2

Corrections de bugs.

15 octobre 2019

version 7.4.1

Corrections de bugs.

23 septembre 2019

version 7.4.0

Améliorations :

Fiabilité de la connexion améliorée.

23 septembre 2019

version 7.3.9

Améliorations:

Corrections de bugs.

30 août 2019

version 7.3.8

Améliorations:

Corrections de bugs.

17 juillet 2019

version 7.3.7

Améliorations:

Corrections de bugs.

15 juillet 2019

version 7.3.6

Améliorations:

Corrections de bugs.

4 juillet 2019

version 7.3.5

Améliorations:

Corrections de bugs.

28 juin 2019

version 7.3.3

Améliorations:

Corrections de bugs.

19 juin 2019

version 7.3.2

Améliorations:

Corrections de bugs.

12 juin 2019

version 7.3.1

Améliorations:

Corrections de bugs.

6 juin 2019

version 7.3.0

Améliorations:

Fiabilité d’activation & de connexion dans certains pays.

30 mai 2019

version 7.2.3

Ajoute le support pour le danois, le thaï, le finnois et le polonais.

Corrections de bugs.

21 mai 2019

version 7.2.2

Corrections de bugs.

23 avril 2019

version 7.2.1

Corrections de bugs.

10 avril 2019

version 7.2.0

Corrections de bugs.

14 mars 2019

version 7.1.0

Fiabilité de la connexion améliorée.

Amélioration du support pour VoiceOver.

14 janvier 2019

version 7.0.0

Nouvelle interface utilisateur.

14 janvier 2019

version 7.0.0

Nouvelle interface utilisateur.

27 décembre 2018

version 6.9.8

Corrections de bugs.

14 décembre 2018

version 6.9.7

Ajoute le support pour le nouvel iPad Pro.

Amélioration de l’interface utilisateur et du contenu de l’appli.

4 décembre 2018

version 6.9.6

Mise à jour de l’écran des paramètres du protocole VPN.

Mise à jour de l’écran « Impossible de se connecter ».

Correction de problèmes mineurs dans le sélecteur de localisation.

20 novembre 2018

version 6.9.5

Fiabilité de la connexion améliorée.

Amélioration de l’interface utilisateur et du contenu de l’appli.

Mise en place d’un nouveau style de messages dans l’appli.

Mise en place d’un nouveau sélecteur de localisation.

Correction d’un problème empêchant les clients entreprises de se connecter.

25 octobre 2018

version 6.9.1

Fiabilité de la connexion améliorée.

Corrections de bugs.

6 septembre 2018

version 6.8.1

Mise à jour vers OpenVPN version 2.4.6.

Mis à jour vers OpenSSL version 1.0.2o.

Fiabilité de la connexion améliorée.

Corrections de bugs.

8 juin 2018

version 6.8.0

Corrections de bugs.

25 mai 2018

version 6.7.9

Fiabilité de la connexion améliorée.

Corrections de bugs.

4 mai 2018

version 6.7.8

Corrections de bugs.

20 avril 2018

version 6.7.7

Ajoute la possibilité de changer de langue dans l’appli.

Mise à jour du contenu en relation avec l’iPhone X.

10 avril 2018

version 6.7.6

Corrections de bugs.

20 février 2018

version 6.7.4

Ajoute un lien pour réinitialiser le mot de passe.

26 janvier 2018

version 6.7.3

Correction d’un problème empêchant la connexion magique de fonctionner dans des cas rares.

12 janvier 2018

version 6.7.2

Corrections de bugs.

14 novembre 2017

version 6.6.9

Corrections de bugs.

25 octobre 2017

version 6.6.8

Ajoute le support pour la langue coréenne.

Icône de l’appli mise à jour.

Corrections de bugs.

11 octobre 2017

version 6.6.7

Ajout de la possibilité de changer de localisation VPN tout en étant connecté.

Amélioration de l’expérience utilisateur.

Corrections de bugs.

25 septembre 2017

version 6.6.5

Corrections de bugs.

20 septembre 2017

version 6.6.4

Corrections de bugs.

14 septembre 2017

version 6.6.3

Ajoute le support pour le protocole IKEv2.

Corrections de bugs.

6 septembre 2017

version 6.6.2

Ajoute le support de la langue russe.

Corrections de bugs.

30 août 2017

version 6.6.1

Ajoute le support de la langue suédoise.

Corrections de bugs.

20 août 2017

version 6.6.0

Corrections de bugs.

11 août 2017

version 6.5.9

Amélioration de l’expérience de première utilisation.

Corrections de bugs.

4 août 2017

version 6.5.8

Corrections de bugs.

3 août 2017

version 6.5.7

Corrections de bugs.

19 juillet 2017

version 6.5.6

Corrections de bugs.