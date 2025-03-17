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На этой странице представлены все последние обновления и улучшения для приложения ExpressVPN для iOS. Чтобы увидеть последние обновления для других платформ, смотрите примечания к выпуску для других платформ.

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2025 11 января

версия 11.188.3

Мы закатали рукава и отправились на охоту за багами, устранив несколько из них в процессе.

2025 7 января

версия 11.188.1

Эврика! Наши блестящие инженеры, подзаряженные свежим кофе и замороженными бубликами, сделали приложение более эффективным, чем когда-либо.

2024 21 декабря

версия 11.188.0

В этом выпуске мы обновили Lightway для использования ML-KEM вместо Kyber для пост-квантовой криптографии.

2024 12 декабря

версия 11.185.0

Мы провели небольшую «весеннюю уборку» в кодовой базе. Теперь в вашем саду ExpressVPN всё в порядке.

2024 3 декабря

версия 11.184.0

Наши технические мастера взмахнули своими волшебными палочками! Наслаждайтесь улучшенной стабильностью и производительностью приложения.

2024 16 ноября

версия 11.179.1

Просто немного подправили здесь и там. Всё это — рутинное обслуживание для поддержания приложения в отличном состоянии для вас.

2024 13 ноября

версия 11.179.0

Дзинь! У вас есть письмо. Вы получите уведомление, когда один из наших агентов службы поддержки ответит вам через встроенный онлайн-чат.

2024 5 ноября

версия 11.178.0

Наша команда активно занимается исправлением багов и добавлением новых функций. На момент этого выпуска:

Теперь вы можете общаться напрямую с нашей службой поддержки непосредственно в приложении. Нет необходимости тратить время на ожидание ответов по электронной почте, просто нажмите на иконку онлайн-чата в правом нижнем углу приложения или в вкладке «Помощь», чтобы получить мгновенные ответы и решения от нашей первоклассной команды экспертов.

Теперь вы снова можете получить доступ к ExpressVPN Keys без проблем. Некоторые пользователи сообщали о проблеме, которая не позволяла им открывать Keys. Теперь она исправлена, и вы можете без проблем получить доступ ко всем вашим надежно сохраненным паролям.

2024 27 октября

версия 11.177.0

Наши инженеры устранили несколько мелких багов, чтобы обогатить ваш опыт использования VPN.

2024 16 октября

версия 11.175.0

Мы обновили некоторые из наших серверных систем для улучшения производительности во время использования приложения.

2024 8 октября

версия 11.174.0

В этом выпуске мы улучшили переводы модуля Статистика защиты на вкладке VPN.

2024 9 сентября

версия 11.168.0

Ваша безопасность — наш приоритет, и поэтому мы укрепили наши протоколы шифрования и код. Наслаждайтесь дополненной безопасностью.

2024 12 августа

версия 11.163.0

Наши технические мастера взмахнули своими волшебными палочками! Наслаждайтесь улучшенной стабильностью и производительностью приложения.

2024 9 июля

версия 11.158.0

Просто несколько незначительных улучшений, на которых настаивали наши перфекционисты-инженеры.

2024 1 июля

версия 11.156.0

Мы внесли несколько небольших улучшений, чтобы наше приложение оставалось в отличной форме для вас.

2024 18 июня

версия 11.155.0

Небольшая полировка нашего двигателя всегда помогает приложению работать плавнее.

2024 27 мая

версия 11.152.0

Выпущены незначительные улучшения для повышения удобства использования.

2024 21 мая

версия 11.151.0

Мы внесли некоторые улучшения, чтобы обеспечить более плавный пользовательский опыт.

2024 14 мая

версия 11.150.0

Смахнули немного цифровых паутин; приложение теперь в блестящем состоянии!

2024 6 мая

версия 11.149.0

Отшлифовали несколько шероховатостей, чтобы ваше VPN-опыт был как можно более гладким.

2024 29 апреля

версия 11.148.0

Мы сгладили некоторые шероховатости, чтобы приложение работало лучше, чем когда-либо.

2024 22 апреля

версия 11.147.0

Просто смахнули немного цифровых паутин и освежили приложение, чтобы оно работало лучше для вас!

2024 16 апреля

версия 11.146.0

Небольшие коррективы, чтобы наше приложение оставалось в отличной форме.

2024 5 апреля

версия 11.145.0

Просто подтянули тут и там.

2024 2 апреля

версия 11.144.0

Отшлифовали несколько шероховатостей, чтобы ваше VPN-опыт был как можно более гладким.

2024 25 марта

версия 11.143.0

Весна в воздухе, и наши инженеры усердно работают над тем, чтобы приложение выглядело отлично. Несколько незначительных ошибок были исправлены в процессе.

2024 18 марта

версия 11.141.0

В этом выпуске мы исправили ошибку, которая мешала отображению некоторых настроек продвинутой защиты на iPad.

2024 12 марта

версия 11.138.0

Немного полировки строк кода здесь и там всегда помогает приложению работать плавнее.

2024 9 марта

версия 11.137.0

В этом выпуске мы исправили ошибку с ExpressVPN Keys, которая вызывала появление сообщения об ошибке при попытке использовать автозаполнение.

2024 1 марта

версия 11.135.0

Отшлифовали несколько шероховатостей, чтобы ваше VPN-опыт был как можно более гладким.

2024 25 февраля

версия 11.133.0

Мы устранили несколько незначительных багов, которые нашли в нашем коде.

2024 17 февраля

версия 11.132.0

Мы убрали немного цифровой пыли и хорошо отполировали приложение.

2024 9 февраля

версия 11.131.0

Просто смахнули немного цифровых паутин и освежили приложение, чтобы оно работало лучше для вас!

2024 2 февраля

версия 11.130.0

Немного кодовой гигиены никогда не помешает!

2024 27 января

версия 11.129.0

Мы исправили баг, который мешал VPN подключаться в некоторых случаях.

2024 26 января

версия 11.128.0

Мы исправили небольшую опечатку, которая ускользнула от нашего внимания, а также пару ошибок, которые с ней присоединились.

2024 19 января

версия 11.127.0

От всего понемногу. Все для того, чтобы приложение работало для вас более плавно.

2024 12 января

версия 11.126.0

Подкрутили кое-что здесь и там, ничего серьёзного.

2023 18 декабря

версия 11.125.0

Видели ли вы вкладку Keys? Она отсутствовала для некоторых пользователей. Однако, благодаря усердной работе инженеров, мы её снова нашли! В следующий раз мы не оставим её под ковриком.

2023 11 декабря

версия 11.124.0

Мы выгнали несколько надоедливых багов! Вы почувствуете более плавную работу приложения.

2023 4 декабря

версия 11.123.0

Продвинутая защита теперь доступна для всех языков, поддерживаемых приложением ExpressVPN для iOS.

Продвинутая защита — это набор функций конфиденциальности и безопасности, которые вы можете включать и отключать по своему усмотрению.

Они включают:

Блокировщик рекламы: фильтруйте большинство дисплейных объявлений и предотвращайте их загрузку и появление в вашем браузере.

Родительский контроль: Управляйте цифровым благополучием вашей семьи с помощью нашего нового блокировщика сайтов для взрослых.

Threat Manager: Защитите свой онлайн-трафик от опасных сайтов и отслеживания.

2023 22 ноября

версия 11.121.0

Выпущены незначительные улучшения для повышения удобства использования.

2023 Ноябрь 10

версия 11.119.0

От всего понемногу. Все для того, чтобы приложение работало для вас более плавно.

2023 Ноябрь 2

версия 11.117.0

В этом выпуске мы:

Мы исправили ошибку, из-за которой вкладка ExpressVPN Keys не отображалась в приложении.

Исправили надоедливую опечатку, которая ускользнула от нашего внимания.

2023 30 октября

версия 11.116.0

Небольшая полировка нашего двигателя всегда помогает приложению работать плавнее.

2023 20 октября

версия 11.115.0

Несколько небольших изменений здесь и там, чтобы приложение работало для вас более плавно.

2023 13 октября

версия 11.114.0

В этом обновлении мы добавили целый набор новых функций продвинутой защиты!

Они включают:

Блокировщик рекламы: фильтруйте большинство дисплейных объявлений и предотвращайте их загрузку и появление в вашем браузере.

Родительский контроль: получите больше контроля над цифровым благополучием вашей семьи с помощью нашего нового блокировщика сайтов для взрослых.

Эти новые функции будут постепенно разворачиваться для всех пользователей.

2023 9 октября

версия 11.113.0

Выпущены незначительные улучшения для повышения удобства использования.

2023 5 октября

версия 11.112.0

Мы провели несколько небольших корректировок, чтобы наше приложение было в отличной форме.

2023 19 сентября

версия 11.110.0

Мы внесли небольшие изменения, чтобы улучшить ваш опыт использования приложения.

2023 Сентябрь 15

версия 11.109.0

Мы добавили поддержку постквантовых технологий в Lightway. Наслаждайтесь улучшенным опытом подключения и защитой от атакующих с доступом к мощным квантовым компьютерам.

2023 4 сентября

версия 11.108.0

В этом выпуске мы:

Добавлена поддержка DTLS 1.3 в Lightway. Это означает, что вы получите более быстрое и более безопасное подключение.

Исправили ошибку с ExpressVPN Keys на iPad, из-за которой детали логина продолжали отображаться в приложении после нажатия Удалить логин > Удалить навсегда.

2023 17 августа

версия 11.107.0

В этом выпуске мы:

Уменьшили поддержку приложений для iOS 12, iOS 13 и iOS 14. Приложение ExpressVPN будет работать нормально на iOS 12, iOS 13 или iOS 14. Однако, оно не будет получать новых функций, исправлений ошибок или обновлений безопасности. Обновитесь до последней версии iOS, чтобы получить самую новую и безопасную версию ExpressVPN.

Исправили редкую ошибку, которая вызывала сбой приложения.

2023 24 июля

версия 11.106.0

Операция по устранению багов! В этом выпуске мы исправили ошибку для ExpressVPN Keys, которая вызывала некорректное отображение оценки надежности пароля, даже если все сохраненные логины имели надежные, уникальные пароли без утечек.

2023 17 июля

версия 11.105.0

Мы исправили ошибку с ExpressVPN Keys, из-за которой в Chrome отсутствовал параметр «Экспорт в ExpressVPN Keys», если вы пытались экспортировать логины.

2023 10 июля

версия 11.104.0

В этом выпуске мы:

Добавлено предупреждающее уведомление, которое появится, когда ваше устройство подключается к незащищенной сети Wi-Fi.

Исправлен сбой, который иногда возникал при подключении или отключении от VPN.

2023 8 июля

версия 11.103.0

Небольшая полировка нашего двигателя всегда помогает приложению работать плавнее.

2023 26 июня

версия 11.102.0

Мы немного подтянули несколько вещей.

2023 19 июня

версия 11.101.0

В этом выпуске мы улучшили доступность для ExpressVPN Keys. Теперь вы можете:

Просмотрите пароли в большом тексте.

Добавляйте и редактируйте пароли с большим текстом.

2023 12 июня

версия 11.100.0

Выпущены незначительные улучшения для повышения удобства использования.

2023 5 июня

версия 11.99.0

Мы внесли некоторые улучшения, чтобы обеспечить более плавный пользовательский опыт.

2023 31 мая

версия 11.98.0

Наши талантливые инженеры сделали небольшую настройку приложения, чтобы улучшить его производительность для вас!

2023 19 мая

версия 11.97.0

Мы исправили сбой, который возникал при подключении или отключении VPN.

2023 15 мая

версия 11.96.0

Мы подстригли живую изгородь и обрезали бегонии, и теперь все снова прекрасно в вашем саду ExpressVPN.

2023 3 мая

версия 11.94.0

Просто небольшое обновление, чтобы приложение функционировало плавно.

2023 24 апреля

версия 11.92.0

ExpressVPN Keys — это новый полнофункциональный менеджер паролей, встроенный прямо в приложение! Храните неограниченное количество паролей, заметок и данных кредитных карт на неограниченном количестве устройств безопасно — шифрование с нулевым разглашением гарантирует, что доступ к ним есть только у вас.

Примечание: Keys разворачивается постепенно и может не быть доступным для вас немедленно.

2023 20 апреля

версия 11.91.0

Мы внесли несколько небольших улучшений, чтобы наше приложение оставалось в отличной форме для вас.

2023 3 апреля

версия 11.89.0

Мы сделали несколько небольших изменений в приложении, которые слишком малы, чтобы их заметить.

2023 3 апреля

версия 11.88.0

Приложение ExpressVPN

Мы ввели опрос для сбора отзывов о вашем последнем подключении к VPN.

ExpressVPN Keys

Мы добавили некоторые новые функции для вас, включая:

Поддержка кредитных карт. Теперь вы можете сохранять данные своих кредитных карт, а также редактировать, просматривать и искать любые кредитные карты, которые вы добавили в ExpressVPN Keys.

Поддержка защищенных заметок. Теперь вы можете добавлять, редактировать, просматривать и искать защищенные заметки.

Возможность фильтрации по логинам, защищенным заметкам и кредитным картам.

Теперь вы можете увидеть, был ли какой-либо из ваших паролей скомпрометирован в утечке данных. Если какой-либо из ваших паролей был скомпрометирован, мы настоятельно рекомендуем вам немедленно изменить свои пароли, чтобы защитить ваши аккаунты и предотвратить доступ хакеров.

2023 27 марта

версия 11.87.0

Выпущены незначительные улучшения для повышения удобства использования.

2023 20 марта

версия 11.86.0

Приложение ExpressVPN

Мы внесли некоторые улучшения, чтобы обеспечить более плавный пользовательский опыт.

ExpressVPN Keys

Длинные названия и имена пользователей теперь приветствуются! Мы увеличили максимальную длину символов для полей заголовков и имен пользователей.

2023 14 марта

версия 11.85.0

Время навести порядок этой весной! Мы подкорректировали несколько строк кода и устранили некоторые проблемы.

2023 6 марта

версия 11.84.0

Ваш VPN-опыт только что улучшился благодаря нескольким усовершенствованиям и изменениям.

2023 27 февраля

версия 11.83.0

Приложение ExpressVPN

Просто уборка! Мы внесли некоторые незначительные изменения в код, которые не влияют на пользователей.

ExpressVPN Keys

Теперь вы можете использовать новый автономный генератор паролей для создания пароля.

2023 20 февраля

версия 11.82.0

Мы подстригли живую изгородь и обрезали бегонии, и теперь все снова прекрасно в вашем саду ExpressVPN.

2023 13 февраля

версия 11.81.0

Приложение ExpressVPN

В этом выпуске мы:

Улучшено соединение в некоторых странах.

Добавлено уведомление, чтобы предупредить вас, если другое приложение отключит ваше VPN-подключение.

ExpressVPN Keys

У нас для вас несколько крупных обновлений в этом выпуске:

У нас появился новый усовершенствованный генератор паролей! Теперь вы можете настраивать, как генерируются ваши пароли. Настройте, сколько чисел, символов и заглавные буквы появляются в ваших автоматически сгенерированных паролях.

Теперь вы можете восстановить доступ к ExpressVPN Keys с помощью вашего уникального кода восстановления. Вы можете создать и сохранить свой код восстановления при создании/входе в свой аккаунт Keys. Если вы забудете свой основной пароль, нажмите «забыл основной пароль» и введите код восстановления.

2023 6 февраля

версия 11.80.0

Приложение ExpressVPN

В этом выпуске мы:

Мы обновили наше интерфейс, чтобы инструкции на экране «Настройте ваш VPN» были полностью отображены, если вы используете более крупные шрифты в iPhone.

Улучшено соединение в некоторых странах.

ExpressVPN Keys

Теперь при входе на сайт ExpressVPN Keys будет предлагать другие сохраненные логины для любых связанных доменов. Например, если вы входите в Apple.com, ExpressVPN Keys также предложит сохраненные логины для iCloud.com.

2023 31 января

версия 11.79.1

Мы внесли несколько небольших улучшений, чтобы наше приложение оставалось в отличной форме для вас.

2023 Январь 23

версия 11.78.0

Приложение ExpressVPN

В этом выпуске мы:

Улучшена связь для некоторых стран.

Добавлены советы в меню Справка о том, что делать, если CarPlay, AirDrop, Apple Watch или трансляция экрана не работают.

ExpressVPN Keys

Это обновление полностью связано с добавлением и импортом! У вас появилась возможность улучшения

для

игры

, включая:

Возможность импорта ваших логинов из Google Chrome.

Теперь вы также можете добавлять новые логины из автозаполнения.

2023 17 января

версия 11.77.1

Приложение ExpressVPN

Наши инженеры постоянно вносят изменения за кулисами, чтобы вы всегда получали лучшее приложение, которое мы можем предоставить.

ExpressVPN Keys

Мы добавили несколько новых функций для вас, включая:

Возможность изменения основного пароля.

Новая функция безопасности, которая автоматически блокирует Keys через пять минут неактивности, а не сразу, как только приложение уходит в фон. Вы можете настроить это в меню настроек.

2023 9 января

версия 11.76.0

Мы внесли небольшие корректировки, которые должны поддерживать ваше приложение в отличном состоянии.

2023 3 января

версия 11.75.0

В этом выпуске мы:

Улучшена скорость работы VPN на iOS 15 и более поздних версиях.

Исправлена ошибка, из-за которой приложение вылетало при выходе из аккаунта ExpressVPN.

Исправлена проблема на iPad, когда приложение вылетало при повороте iPad во время отображения экрана регистрации.

Обнаружен и исправлен сбой на экране «Защита сети».

2022 19 декабря

версия 11.74.0

Мы выпустили несколько улучшений для нашей функции защиты сети:

Улучшен текст в экране настроек.

Опубликована новая статья поддержки, чтобы вы могли узнать больше о защите сети.

Добавлен экран, который иногда будет показывать обновления по этой функции.

2022 12 декабря

версия 11.73.0

В этом выпуске мы:

Устранен баг, который мог привести к неожиданному появлению формы «Связаться со службой поддержки» после нажатия «Помощь».

Мы добавили некоторые улучшения безопасности.

2022 5 декабря

версия 11.72.0

Приложение ExpressVPN

Мы исправили баг, который мог привести к сбою вашего приложения при отключении от VPN.

ExpressVPN Keys

Мы добавили новую функцию, которая будет проверять вашу электронную почту на наличие возможных утечек данных. Это дополнительный уровень осведомленности, чтобы помочь вам поддерживать вашу цифровую конфиденциальность и безопасность.

2022 21 ноября

версия 11.70.0

Мы внедрили новое улучшение безопасности. При переключении между приложениями в переключателе приложений iOS отображается экран безопасности над приложением ExpressVPN. Это скрывает любую конфиденциальную информацию, отображаемую в приложении, например, пароли и имена пользователей, хранящиеся в ExpressVPN Keys. Это дополнительный уровень физической защиты, когда вы находитесь в публичном месте.

2022 7 ноября

версия 11.69.0

Мы обнаружили некоторые низкоприоритетные баги безопасности, которые не могли быть использованы, но мы их все равно исправили!

2022 2 ноября

версия 11.68.0

Улучшена связь для некоторых стран.

2022 Октябрь 31

версия 11.67.0

Мы внедрили переводы для текстов, связанных с недавно выпущенной функцией защиты сети, которая отображается, если ваше приложение настроено на язык, отличный от английского.

2022 24 октября

версия 11.66.0

Немного кодовой гигиены никогда не помешает.

2022 17 октября

версия 11.65.0

Приложение ExpressVPN

Некоторая информация в диагностическом отчете исчезла, но мы её нашли!

ExpressVPN Keys

Ищете помощь в исправлении ненадежных паролей? Просто нажмите на совершенно новую кнопку «помоги мне исправить», чтобы получить профессиональный совет по созданию надежных, безопасных паролей.

2022 4 октября

версия 11.64.0

Мы улучшили подключение в некоторых странах.

2022 4 октября

версия 11.63.1

Приложение ExpressVPN

Немного кодовой гигиены никогда не помешает.

ExpressVPN Keys

Теперь вы можете проверить надежность ваших паролей с помощью новой функции Надежность пароля! Узнайте, ваши пароли надежны, слабы или переиспользованы, и многое другое.

2022 Сентябрь 30

версия 11.62.0

Мы улучшили подключение в некоторых странах.

2022 27 сентября

версия 11.61.0

Мы внедрили всплывающее окно для защиты сети, которое сообщает вам отключиться для изменения настроек VPN.

2022 15 сентября

версия 11.60.3

Приложение ExpressVPN

Мы выпустили новую функцию безопасности: Защита сети. При включении Защита сети останавливает весь интернет трафик к/от вашего устройства при временном сбое VPN соединения. Хотя это существенно снижает риск утечки данных за пределы зашифрованного VPN туннеля, это может помешать определенным функциям, таким как AirDrop, CarPlay, трансляция экрана и Wi-Fi точки доступа.

Чтобы получить доступ к Защите сети, перейдите в Опции, затем нажмите на Настройки. На этом же экране, вы также можете установить ваше устройство на всегда разрешать соединения с устройствами на вашей локальной сети.

Примечание: Защита сети поддерживается только на iOS 14 и выше.

ExpressVPN Keys

Теперь вы можете сохранять краткие заметки с вашими логинами.

2022 5 сентября

версия 11.59.0

Мы исправили ошибку, из-за которой местоположение подключенного сервера не отображалось в диагностических отчетах, если была включена помощь в улучшении ExpressVPN.

2022 26 августа

версия 11.58.0

Здравствуйте. Обновлены переводы для “Австралия — Аделаида” в нашем списке локаций серверов.

2022 22 августа

версия 11.57.0

Приложение ExpressVPN

Мы исправили ошибку, которая могла привести к сбою приложения, если вы были вынуждены выйти из-за изменений в данных вашей учетной записи.

ExpressVPN Keys

Забыли что-то? Теперь вы получите предупреждающее сообщение, когда покидаете экран с несохранёнными изменениями.

Помощь прибыла! Мы добавили несколько статей помощи о Express Keys. Нажмите на вкладку Помощь, чтобы их просмотреть.

2022 11 августа

версия 11.56.1

Приложение ExpressVPN

Подкрутили кое-что здесь и там, ничего серьёзного.

ExpressVPN Keys

Теперь вы получите предупреждение, если попытаетесь сохранить логин, который превышает ограничение символов.

2022 1 августа

версия 11.55.0

Проблема! Мы снова добавили признания для семейства шрифтов, которые используем в приложении.

2022 25 июля

версия 11.54.0

Приложение ExpressVPN

Мы внесли небольшие поправки, чтобы ваше приложение всегда было в форме.

ExpressVPN Keys

Готово! Вы получите сообщение, когда успешно создадите новый логин.

2022 12 июля

версия 11.53.0

Мы исправили несколько опечаток в отображении локаций серверов на японском языке.

2022 4 июля

версия 11.52.0

Отшлифовали несколько шероховатостей, чтобы ваше VPN-опыт был как можно более гладким.

2022 28 июня

версия 11.51.1

Знаете ли вы, что наше приложение имеет многоязычный интерфейс? Семнадцать языков, если быть точными. Мы добавили серверную локацию Индия (через Сингапур) в наш список и перевели это новое дополнение на все языки.

2022 20 июня

версия 11.50.0

Просто несколько незначительных улучшений, на которых настаивали наши перфекционисты-инженеры.

2022 15 июня

версия 11.49.1

Мы исправили проблему, из-за которой вы не могли войти в приложение после выхода. Вместо того, чтобы вас приглашали ввести имя пользователя и пароль, вам показывали другой экран, без возможности войти снова. Мы восстановили недостающий экран.

2022 30 мая

версия 11.48.0

Небольшая полировка нашего двигателя всегда помогает приложению работать плавнее.

2022 23 мая

версия 11.47.0

Мы исправили несколько ошибок, с которыми вы могли столкнуться после выхода и повторного входа в приложение:

Вы могли увидеть экран локаций VPN вместо главного экрана

Ваше приложение могло зависнуть, если вы нажали на вкладку Все Локации

Теперь, когда вы входите снова, приложение начинает с главного экрана, и нажатие на Все Локации не вызывает сбой приложения.

2022 16 мая

версия 11.46.0

Мы внесли несколько небольших улучшений, чтобы наше приложение оставалось в отличной форме для вас.

2022 3 мая

версия 11.45.0

Мы сделали некоторые улучшения, чтобы обеспечить более приятный пользовательский опыт.

2022 25 апреля

версия 11.44.0

Мы исправили редкую ошибку, из-за которой приложение могло вылетать при переходе в меню учётной записи.

2022 18 апреля

версия 11.43.0

Просто уборка! Мы внесли некоторые незначительные изменения в код, которые не влияют на пользователей.

2022 11 апреля

версия 11.42.0

Приложение ExpressVPN

Мы исправили текст подсказки, которая отображалась в настройках Threat Manager, если ваше приложение установлено на языке, отличном от английского.

ExpressVPN Keys

Мы добавили руководство о том, как импортировать пароли в ExpressVPN Keys.

2022 29 марта

версия 11.41.0

Приложение ExpressVPN

Мы решили редкую проблему с повторным подключением, с которой вы могли столкнуться после длительного использования.

ExpressVPN Keys

Теперь вы можете выполнять поиск, используя автоматически заполняемые поля.

2022 22 марта

версия 11.40.0

Были выявлены несколько ошибок:

Приложение не могло переподключиться, когда устройство находилось в сети 5G.

Некоторые пользователи получали уведомления о невозможности подключения, несмотря на успешное подключение приложения.

Если вы ранее соглашались делиться с нами данными диагностики, то, возможно, ваши журналы не сбрасывались правильно, когда вы выходили из приложения. Это происходило у очень малого числа пользователей, согласившихся на обмен. Как всегда, мы никогда не сохраняем журналы активности или подключения.

Мы устранили эти ошибки, так что ваше приложение теперь должно работать гладко!

2022 14 марта

версия 11.39.0

Пара ошибок попытались пробраться в город ExpressVPN, но наши инженеры не согласились: «Не на нашем дежурстве, ошибки».

2022 8 марта

версия 11.38.0

Мы внесли несколько мелких изменений, которые слишком незначительны, чтобы заметить. Наша команда всегда усердно работает, чтобы обеспечить качественную работу приложения для вас.

2022 28 февраля

версия 11.37.0

Анимация теперь плавнее при выходе из учётной записи

2022 21 февраля

версия 11.36.0

В этом выпуске мы:

Исправлена ссылка на веб-страницу, описывающую функцию Threat Manager, которая не работала при просмотре на других языках.

Устранена ошибка, которая временами не позволяла VPN подключиться при использовании протокола IKEv2.

2022 15 февраля

версия 11.35.0

Мы улучшили производительность Threat Manager, чтобы он блокировал трекеры с меньшими затратами памяти.

2022 8 февраля

версия 11.34.1

В этом выпуске мы:

Устранены ошибки ненастроенного текста на экране Threat Manager — это облегчение для наших дизайнеров.

Удалён нежелательный черный экран, который вы могли видеть при открытии приложения, если используете iOS 12 или 13.

2022 31 января

версия 11.32.0

Мы удвоили усилия, чтобы устранить редкую ошибку, которая могла мешать VPN подключаться.

2022 25 января

версия 11.31.0

В этом выпуске мы:

Введена возможность удаления учетной записи ExpressVPN прямо из приложения. На текущий момент возможность ограничена, но мы планируем расширить её действие для всех пользователей.

Устранён конфликт, который мог возникнуть при активации Threat Manager, используя протокол IKEv2. Теперь, если это произойдёт, ваше приложение перейдет на автоматическую настройку протокола, чтобы Threat Manager защищал ваше устройство, как и предполагалось. (Threat Manager не работает с IKEv2.)

2022 19 января

версия 11.30.0

Мы позаботились о ссылке «Узнать больше» о функции Threat Manager, которая не работала для наших тайских и японских пользователей.

2022 11 января

версия 11.29.0

Мы исправили небольшую ошибку, которая могла отключить Threat Manager при обновлении до версии 11.27.0. Теперь, если Threat Manager включен, он останется включенным после обновления приложения.

2022 4 января

версия 11.28.0

Это первое обновление для iOS в 2022 году! Мы внесли некоторые небольшие улучшения, чтобы ваше приложение отлично стартовало в этом году.

2021 30 декабря

версия 11.27.0

2021 год подходит к концу, но мы успели сделать еще один этап исправлений ошибок, чтобы улучшить ваш опыт работы с приложением.

2021 23 декабря

версия 11.26.1

Лучший подарок для нас — сезон отпусков без ошибок. Мы исправили ошибку, которая не позволяла пользователям iOS 12 подключаться к VPN при выборе протокола Automatic или Lightway.

2021 15 декабря

версия 11.25.0

Мы рады представить Threat Manager для пользователей iOS — это новая функция, предотвращающая передачу данных приложениями и сайтами на трекеры или другие сторонние программы без вашего ведома. Эта функция добавляет уровень конфиденциальности вашему устройству; включите её в настройках приложения!

2021 1 декабря

версия 11.23.0

Мы устранили ошибку, из-за которой пользователи выходили из учётной записи ExpressVPN, когда:

Перезагружали телефон

Выключали телефон

Обновляли приложение ExpressVPN

Теперь вы можете перезагружать телефон, не боясь выйти из учётной записи!

2021 18 ноября

версия 11.21.2

Новые обновления

В этой версии приложения запускается функция Parallel Connections, которая улучшает скорость подключения к VPN, особенно в сетях с ограничениями трафика. Подключитесь менее чем за 2 секунды!

Улучшения

Мы улучшили наши данные диагностики, добавив информацию о процессах приложения, что упрощает анализ ошибок или неожиданных событий, с которыми сталкиваются пользователи.

Исправление ошибок

Некоторые наши пользователи могли столкнуться с вылетами приложения при записи данных в локальный файл. Теперь эта ошибка исправлена.

2021 11 ноября

версия 11.20.0

В этот выпуск включены некоторые незначительные улучшения для повышения стабильности и производительности приложения.

2021 5 ноября

версия 11.19.1

Мы выпустили несколько улучшений приложения:

Улучшена читаемость данных диагностики подключения.

Принят стандарт ISO 8601 (международный стандарт представления даты и времени) для отметок времени в данных диагностики подключения.

Эти улучшения означают, что если у вас возникли проблемы, мы сможем быстрее определить их причину, с временными отметками, согласованными с вашим местным временем.

Мы также исправили ошибку, из-за которой предупреждающее всплывающее окно не появлялось при переключении VPN локаций.

2021 27 октября

версия 11.18.0

Устранена ошибка, которая не позволяла приложению подключаться к VPN, когда пользователь сначала выходил и снова входил в систему.

2021 21 октября

версия 11.17.0

Исправлена ошибка, которая приводила к прекращению работы приложения.

Исправлена ошибка, из-за которой плитки «Предыдущая локация» не отображались на главном экране приложения.

2021 13 октября

версия 11.16.0

Исправлена ошибка с iOS 12, из-за которой экран «Настройки» отображался даже после нажатия на значок «назад» для возврата на предыдущий экран «Опции».

2021 6 октября

версия 11.15.0

Улучшена стабильность и производительность приложения.

2021 28 сентября

версия 11.14.0

Обновлён начальный экран приложения с навигацией на вкладках.

2021 22 сентября

версия 11.13.1

Улучшена стабильность и производительность приложения.

2021 15 сентября

версия 11.12.0

Исправлен случайный неправильный цвет фона во всплывающих окнах.

2021 31 августа

версия 11.11.0

Исправления ошибок.

2021 24 августа

версия 11.10.0

Исправления ошибок.

2021 17 августа

версия 11.9.1

Исправления ошибок.

2021 10 августа

версия 11.9.0

Улучшена надежность подключения.

2021 27 июля

версия 11.8.0

Улучшена надежность подключения.

2021 13 июля

версия 11.7.0

Исправили проблему, из-за которой данные диагностики отображались пустыми.

2021 7 июля

версия 11.6.1

Исправления ошибок.

2021 29 июня

версия 11.6.0

Исправления интерфейса пользователя.

2021 14 июня

версия 11.5.2

Представляем Lightway, следующий этап развития VPN-протокола ExpressVPN, обеспечивающий более быстрое, безопасное и надежное соединение.

2021 7 июня

версия 11.5.0

Представляем Lightway, следующий этап развития VPN-протокола ExpressVPN, обеспечивающий более быстрое, безопасное и надежное соединение.

2021 30 апреля

версия 10.0.8

Исправления ошибок.

2021 19 апреля

версия 10.0.6

Исправления ошибок.

2021 Апрель 7

версия 10.0.5

Исправления ошибок.

2021 15 марта

версия 10.0.4

Исправления ошибок.

2021 26 февраля

версия 10.0.3

Обновлен значок приложения ExpressVPN.

Исправления ошибок.

2021 18 февраля

версия 10.0.2

Исправления ошибок.

2021 10 февраля

версия 10.0.1

Исправления ошибок.

2021 Январь 18

версия 10.0.0

Представлен новый дизайн приложения ExpressVPN.

2020 8 декабря

версия 8.5.0

Исправления ошибок.

2020 2 ноября

версия 8.4.0

Исправления ошибок.

2020 8 октября

версия 8.3.8

Улучшено соединение в некоторых странах.

2020 17 сентября

версия 8.3.5

Исправления ошибок.

2020 11 сентября

версия 8.3.2

Улучшено соединение в некоторых странах.

2020 3 сентября

версия 8.3.0

Исправления ошибок.

2020 21 августа

версия 8.2.5

Улучшено соединение в некоторых странах.

2020 20 августа

версия 8.2.4

Исправления ошибок.

2020 19 августа

версия 8.2.3

Исправления ошибок.

2020 Июль 31

версия 8.2.1

Исправления ошибок.

2020 Июль 28

версия 8.2.0

Исправления ошибок.

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2020 Июль 10

версия 8.1.1

Исправления ошибок.

2020 Июль 6

версия 8.1.0

Исправления ошибок.

2020 23 июня

версия 8.0.5

Исправления ошибок.

2020 16 июня

версия 8.0.2

Исправления ошибок.

2020 5 июня

версия 8.0.1

Исправления ошибок.

2020 1 июня

версия 8.0.0

Переведены названия локаций VPN.

Исправлены редкие случаи, когда кнопка “Отправить электронное письмо” была неактивной.

2020 25 мая

версия 7.9.1

Исправления ошибок.

2020 19 мая

версия 7.9.0

Исправления ошибок.

2020 5 мая

версия 7.8.5

Исправления ошибок.

2020 15 апреля

версия 7.8.2

Исправления ошибок.

2020 6 апреля

версия 7.8.1

Исправления ошибок.

2020 31 марта

версия 7.8.0

Статьи справочной информации внутри приложения теперь доступны на 16 дополнительных языках.

Исправления ошибок.

2020 21 февраля

версия 7.6.5

Улучшено соединение в некоторых странах.

2020 19 февраля

версия 7.6.4

Улучшено соединение в некоторых странах.

2020 12 февраля

версия 7.6.0

Новая функция: справочная информация в приложении.

Новое меню инструментов по защите и безопасности.

2019 7 декабря

версия 7.4.5

Улучшено соединение в некоторых странах.

2019 15 ноября

версия 7.4.4

Исправления ошибок.

2019 29 октября

версия 7.4.3

Исправления ошибок.

2019 Октябрь 25

версия 7.4.2

Исправления ошибок.

2019 15 октября

версия 7.4.1

Исправления ошибок.

2019 23 сентября

версия 7.4.0

Улучшения:

Улучшена надежность подключения.

2019 23 сентября

версия 7.3.9

Улучшения:

Исправления ошибок.

2019 30 августа

версия 7.3.8

Улучшения:

Исправления ошибок.

2019 17 июля

версия 7.3.7

Улучшения:

Исправления ошибок.

2019 15 июля

версия 7.3.6

Улучшения:

Исправления ошибок.

2019 4 июля

версия 7.3.5

Улучшения:

Исправления ошибок.

2019 28 июня

версия 7.3.3

Улучшения:

Исправления ошибок.

2019 19 июня

версия 7.3.2

Улучшения:

Исправления ошибок.

2019 12 июня

версия 7.3.1

Улучшения:

Исправления ошибок.

2019 6 июня

версия 7.3.0

Улучшения:

Улучшена надёжность активации & связи в некоторых странах.

2019 30 мая

версия 7.2.3

Добавлена поддержка датского, тайского, финского, польского языков.

Исправления ошибок.

2019 21 мая

версия 7.2.2

Исправления ошибок.

2019 23 апреля

версия 7.2.1

Исправления ошибок.

2019 10 апреля

версия 7.2.0

Исправления ошибок.

2019 14 марта

версия 7.1.0

Улучшена надежность подключения.

Улучшена поддержка VoiceOver.

2019 14 января

версия 7.0.0

Совершенно новый пользовательский интерфейс.

2019 14 января

версия 7.0.0

Совершенно новый пользовательский интерфейс.

2018 27 декабря

версия 6.9.8

Исправления ошибок.

2018 14 декабря

версия 6.9.7

Добавлена поддержка нового iPad Pro.

Улучшен интерфейс и контент приложения.

2018 4 декабря

версия 6.9.6

Обновлен экран настроек VPN-протокола.

Обновлен экран «Невозможно подключиться».

Исправлены небольшие проблемы в инструменте выбора локации.

2018 20 ноября

версия 6.9.5

Улучшена надежность подключения.

Улучшен интерфейс и контент приложения.

Реализован новый стиль сообщений в приложении.

Реализован новый выбор локации.

Исправлена проблема, препятствующая входу для бизнес-клиентов.

2018 25 октября

версия 6.9.1

Улучшена надежность подключения.

Исправления ошибок.

2018 6 сентября

версия 6.8.1

Обновлено до версии OpenVPN 2.4.6.

Обновлено до версии OpenSSL 1.0.2o.

Улучшена надежность подключения.

Исправления ошибок.

2018 8 июня

версия 6.8.0

Исправления ошибок.

2018 25 мая

версия 6.7.9

Улучшена надежность подключения.

Исправления ошибок.

2018 4 мая

версия 6.7.8

Исправления ошибок.

2018 20 апреля

версия 6.7.7

Добавлена возможность изменения языка в приложении.

Обновлено содержимое, связанное с iPhone X.

2018 10 апреля

версия 6.7.6

Исправления ошибок.

2018 20 февраля

версия 6.7.4

Добавлена ссылка для сброса пароля.

2018 26 января

версия 6.7.3

Исправлена ошибка, предотвращающая работу Magic login в редких случаях.

2018 12 января

версия 6.7.2

Исправления ошибок.

2017 Ноябрь 14

версия 6.6.9

Исправления ошибок.

2017 25 октября

версия 6.6.8

Добавлена поддержка корейского языка.

Новый значок приложения.

Исправления ошибок.

2017 11 октября

версия 6.6.7

Добавлена возможность смены VPN-локации во время подключения.

Улучшена пользовательская работа.

Исправления ошибок.

2017 Сентябрь 25

версия 6.6.5

Исправления ошибок.

2017 Сентябрь 20

версия 6.6.4

Исправления ошибок.

2017 Сентябрь 14

версия 6.6.3

Добавлена поддержка протокола IKEv2.

Исправления ошибок.

2017 Сентябрь 6

версия 6.6.2

Добавлена поддержка русского языка.

Исправления ошибок.

2017 30 августа

версия 6.6.1

Добавлена поддержка шведского языка.

Исправления ошибок.

2017 20 августа

версия 6.6.0

Исправления ошибок.

2017 11 августа

версия 6.5.9

Улучшено первое использование.

Исправления ошибок.

2017 4 августа

версия 6.5.8

Исправления ошибок.

2017 3 августа

версия 6.5.7

Исправления ошибок.

2017 Июль 19

версия 6.5.6

Исправления ошибок.