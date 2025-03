Trenger du et VPN for iOS? Skaff deg ExpressVPN nå

Denne siden gir alle de nyeste oppdateringene og forbedringene for ExpressVPN-appen for iOS. For å se de nyeste oppdateringene for våre andre plattformer, se utgivelsesnotater for andre plattformer.

Trenger du hjelp til ExpressVPN-appen for iOS? Se oppsettinstruksjoner og feilsøkingsguider for hjelp.

Har du glede av ExpressVPN? Vurder eller anmeld oss på App Store.

11. januar 2025

versjon 11.188.3

Vi har brettet opp ermene og vært på en feiljakt, flere ble eliminert under prosessen.

7. januar 2025

versjon 11.188.1

Eureka! Våre geniale ingeniører, drevet av kaffe og frosne bagels, har gjort appen mer effektiv enn noensinne.

21. desember 2024

versjon 11.188.0

I denne utgivelsen oppgraderte vi Lightway til å bruke ML-KEM i stedet for Kyber til post-kvante kryptografi.

12. desember 2024

versjon 11.185.0

Vi har gjort litt vår-rydding i kodebasen. Alt er på stell i din ExpressVPN-hage nå.

3. desember 2024

versjon 11.184.0

Våre teknologiske trollmenn har veivet med tryllestavene sine! Nyt forbedret stabilitet og ytelse i appen.

16. november 2024

versjon 11.179.1

Bare en liten justering her og der. Alt rutinemessig vedlikehold for å holde appen i toppform for deg.

13. november 2024

versjon 11.179.0

Ding! Du har fått post. Du vil få et varsel når en av våre støtteagenter svarer deg via Live Chat i appen.

5. november 2024

versjon 11.178.0

Teamet vårt har vært travle med fikser og splitter nye funksjoner. Fra og med denne utgivelsen:

Du kan nå chatte direkte med vårt kundeserviceteam rett i appen. Du trenger ikke kaste bort tid på å vente på svar på e-post, bare trykk på Live Chat-ikonet i applikasjonens nederste høyre hjørne eller i Hjelp-fanen for å få umiddelbare svar og løsninger fra vårt verdenskjente eksperteam.

Du kan nå få tilgang til ExpressVPN Keys igjen uten problemer. En liten minoritet av brukere rapporterte om en feil som hindret dem fra å åpne Keys. Det er nå fikset, så du kan nå få tilgang til alle dine sikkert lagrede passord uten bekymring.

27. oktober 2024

versjon 11.177.0

Våre ingeniører har luket ut noen mindre feil for å berike din VPN-opplevelse.

16. oktober 2024

versjon 11.175.0

Vi har oppdatert noen av våre backend-systemer for forbedret ytelse mens du bruker appen.

8. oktober 2024

versjon 11.174.0

I denne utgivelsen har vi forbedret oversettelsene for modulen Beskyttelsesoppsummering på VPN-fanen.

9. september 2024

versjon 11.168.0

Din sikkerhet er vår prioritet—derfor har vi styrket våre krypteringsprotokoller og kode. Nyt den ekstra sikkerheten.

12. august 2024

versjon 11.163.0

Våre teknologiske trollmenn har veivet med tryllestavene sine! Nyt forbedret stabilitet og ytelse i appen.

9. juli 2024

versjon 11.158.0

Bare noen mindre justeringer som våre perfeksjonistiske ingeniører insisterte på.

1. juli 2024

versjon 11.156.0

Vi har gjort noen små justeringer for å holde appen vår i toppform for deg.

18. juni 2024

versjon 11.155.0

En liten oppjustering av motoren vår hjelper alltid til med å få appen din til å kjøre smidigere.

27. mai 2024

versjon 11.152.0

Mindre forbedringer er rullet ut for å forbedre din opplevelse.

21. mai 2024

versjon 11.151.0

Vi har innført noen forbedringer under panseret for å gi deg en jevnere opplevelse.

14. mai 2024

versjon 11.150.0

Støvet av spindelvev; appen er nå strøken!

6. mai 2024

versjon 11.149.0

Pusset bort noen grove kanter for å holde VPN-opplevelsen din så jevn som mulig.

29. april 2024

versjon 11.148.0

Vi har glattet ut noen ujevnheter for å sikre at appen fungerer bedre enn noen gang.

22. april 2024

versjon 11.147.0

Bare å fjerne noen spindelvev og pynte opp i appen så den fungerer bedre for deg!

16. april 2024

versjon 11.146.0

Bare noen småjusteringer for å holde appen vår i toppform.

5. april 2024

versjon 11.145.0

Bare strammet opp en ting eller to.

2. april 2024

versjon 11.144.0

Pusset bort noen grove kanter for å holde VPN-opplevelsen din så jevn som mulig.

25. mars 2024

versjon 11.143.0

Våren er i luften, så ingeniørene våre har arbeidet hardt med å gi appen en god rengjøring. Flere mindre feil ble fjernet i prosessen.

18. mars 2024

versjon 11.141.0

I denne utgivelsen fikset vi en feil som forhindret at noen avansert beskyttelse-innstillinger ble vist på iPad.

12. mars 2024

versjon 11.138.0

En liten oppjustering av linjer med kode her og der hjelper alltid til med å få appen din til å kjøre smidigere.

9. mars 2024

versjon 11.137.0

I denne utgivelsen fikset vi en feil med ExpressVPN Keys som forårsaket at en feilmelding dukket opp når du prøvde å bruke autofyll.

1. mars 2024

versjon 11.135.0

Pusset bort noen grove kanter for å holde VPN-opplevelsen din så jevn som mulig.

25. februar 2024

versjon 11.133.0

Vi har fjernet noen mindre feil vi fant luske rundt i koden vår.

17. februar 2024

versjon 11.132.0

Vi har fjernet støv fra de digitale hyllene og gitt appen en god oppussing.

9. februar 2024

versjon 11.131.0

Bare å fjerne noen spindelvev og pynte opp i appen så den fungerer bedre for deg!

2. februar 2024

versjon 11.130.0

Litt kodehygiene skader aldri!

27. januar 2024

versjon 11.129.0

Vi har fikset en feil som forhindret VPN-en fra å koble til i noen tilfeller.

26. januar 2024

versjon 11.128.0

Vi har rettet en liten skrivefeil som sneik seg gjennom våre nett, samt et par bugs som hadde sluttet seg til den.

19. januar 2024

versjon 11.127.0

Litt av dette, litt av det. Alt for å få appen til å kjøre jevnere for deg.

12. januar 2024

versjon 11.126.0

Strammet til noen skruer og bolter, ingenting å bekymre seg for.

18. desember 2023

versjon 11.125.0

Har du sett Keys-fanen? Den var savnet i aksjon for noen få personer. Takket være hardt arbeid fra ingeniørene, har vi funnet den igjen! Neste gang legger vi den ikke under matten.

11. desember 2023

versjon 11.124.0

Ga noen irriterende bugs sparken! Du vil oppleve en jevnere appopplevelse.

4. desember 2023

versjon 11.123.0

Avansert beskyttelse er nå tilgjengelig for alle språk som støttes av ExpressVPN-appen for iOS.

Avansert beskyttelse er en pakke med personvern- og sikkerhetsfunksjoner du kan slå av og på etter eget ønske.

Disse inkluderer:

Ad blocker: Filtrer ut de fleste visningsannonser og stopp dem fra å lastes inn og vises i nettleseren din.

Foreldrekontroll: Administrer familiens digitale velvære med vår nye voksen-nettsteder blokkerer.

Threat Manager: Beskytt din nett-trafikk fra ondsinnede nettsteder og trackere.

22. november 2023

versjon 11.121.0

Mindre forbedringer er rullet ut for å forbedre din opplevelse.

10. november 2023

versjon 11.119.0

Litt av dette, litt av det. Alt for å få appen til å kjøre jevnere for deg.

2. november 2023

versjon 11.117.0

I denne utgivelsen har vi:

Vi har fikset en feil som hindret ExpressVPN Keys-fanen fra å vises i appen.

Rettet en småirriterende skrivefeil som sneik seg gjennom sprekkene.

30. oktober 2023

versjon 11.116.0

En liten oppjustering av motoren vår hjelper alltid til med å få appen din til å kjøre smidigere.

20. oktober 2023

versjon 11.115.0

Noen få mindre justeringer her og der for å holde appen jevn for deg.

13. oktober 2023

versjon 11.114.0

I denne oppdateringen har vi lagt til en hel pakke med nye avanserte beskyttelsesfunksjoner!

Disse inkluderer:

Annonsestopper: filter ut de fleste visningsannonser og forhindre dem i å lastes og vises på nettleseren din.

Foreldrekontroll: ha mer kontroll over ditt og familiens digitale velvære med vår nye voksen-nettsteder blokkerer.

Disse nye funksjonene vil rulles ut gradvis til alle brukere.

9. oktober 2023

versjon 11.113.0

Mindre forbedringer er rullet ut for å forbedre din opplevelse.

5. oktober 2023

versjon 11.112.0

Bare noen små justeringer for å holde appen vår i toppform.

19. september 2023

versjon 11.110.0

Litt justering her og der for å forbedre applikasjonsopplevelse.

15. september 2023

versjon 11.109.0

Vi har lagt til post-kvante støtte i Lightway. Nyt en forbedret tilkoblingsopplevelse og beskyttelse mot angripere med tilgang til kraftige kvantedatamaskiner.

4. september 2023

versjon 11.108.0

I denne utgivelsen har vi:

Vi har nettopp lagt til støtte for DTLS 1,3 i Lightway. Dette betyr at du får en raskere og mer sikker tilkoblingsopplevelse.

Fikset en feil med ExpressVPN Keys på iPad som gjorde at påloggingsdetaljer fortsatt ble vist i appen etter at du trykket på Slett Pålogging > Slett Permanent.

17. august 2023

versjon 11.107.0

I denne utgivelsen har vi:

Redusert app-støtte for iOS 12, iOS 13 og iOS 14. ExpressVPN-appen vil fortsette å fungere normalt på iOS 12, iOS 13 eller iOS 14. Imidlertid vil den ikke motta noen nye funksjoner, feilrettinger eller sikkerhetsoppdateringer. Oppdater til den nyeste iOS-versjonen for å nyte den nyeste og mest sikre versjonen av ExpressVPN.

Fikset en sjelden feil som forårsaket at appen krasjet.

24. juli 2023

versjon 11.106.0

Operasjon bugsquash! I denne utgivelsen har vi fikset en feil for ExpressVPN Keys som forårsaket feil passordsikkerhetsscore å vises, selv om alle lagrede pålogginger hadde sterke, unike, ikke-brutt passord.

17. juli 2023

versjon 11.105.0

Vi har rettet en feil med ExpressVPN Keys hvor alternativet «Eksporter til ExpressVPN Keys» manglet hvis du prøvde å eksportere pålogginger fra Chrome til ExpressVPN Keys.

10. juli 2023

versjon 11.104.0

I denne utgivelsen har vi:

Lagt til en varslingsmelding som vises når enheten din kobler til et usikret Wi-Fi-nettverk.

Fikset en krasj som av og til oppstod mens du koblet til eller fra VPN.

8. juli 2023

versjon 11.103.0

En liten oppjustering av motoren vår hjelper alltid til med å få appen din til å kjøre smidigere.

26. juni 2023

versjon 11.102.0

Bare stramme opp et par ting.

19. juni 2023

versjon 11.101.0

I denne utgivelsen har vi forbedret tilgjengeligheten for ExpressVPN Keys. Du kan nå:

Se passordene dine i stor tekst.

Legg til og rediger passord i stor tekst.

12. juni 2023

versjon 11.100.0

Mindre forbedringer er rullet ut for å forbedre din opplevelse.

5. juni 2023

versjon 11.99.0

Vi har innført noen forbedringer under panseret for å gi deg en jevnere opplevelse.

31. mai 2023

versjon 11.98.0

Våre talentfulle ingeniører ga appen en liten justering for å forbedre ytelsen for deg!

2023 May 19

versjon 11.97.0

Vi har fikset en krasj som oppstod når VPN var i ferd med å koble til eller fra.

15. mai 2023

versjon 11.96.0

Vi klippet buskene og trimmet begoniaene, og nå er alt igjen bra i ExpressVPN-hagen din.

3. mai 2023

versjon 11.94.0

Bare en mindre oppdatering for å holde appen glattkjørende.

24. april 2023

versjon 11.92.0

ExpressVPN Keys er en ny, fullverdig passordadministrator bygget rett inn i appen! Lagre ubegrensede passord, notater og kredittkortdetaljer på ubegrensede enheter sikkert—zero-knowledge-kryptering sikrer at kun du kan få tilgang til dem.

Merk: Keys rulles ut gradvis og vil kanskje ikke være tilgjengelig for deg umiddelbart.

20. april 2023

versjon 11.91.0

Vi har gjort noen små justeringer for å holde appen vår i toppform for deg.

3. april 2023

versjon 11.89.0

Vi har implementert noen få mindre justeringer i appen som er for små til å bli lagt merke til.

3. april 2023

versjon 11.88.0

ExpressVPN-app

Vi har innført en undersøkelse for å samle tilbakemeldinger om din siste VPN-tilkobling.

ExpressVPN Keys

Vi har lagt til noen nye funksjoner for deg, inkludert:

Støtte for kredittkort. Du kan nå lagre kredittkortopplysningene dine, samt redigere, se og søke etter kredittkort du har lagt til ExpressVPN Keys.

Støtte for sikre notater. Legge til, redigere, se og søke etter sikre notater.

Muligheten til å filtrere etter innlogginger, sikre notater og kredittkort.

Du kan nå se om noen av passordene dine har blitt eksponert i et datainnbrudd. Hvis noen av passordene dine har blitt eksponert, oppfordrer vi deg til å endre passordene dine umiddelbart for å beskytte kontoene dine og hindre hackere fra å få tilgang.

27. mars 2023

versjon 11.87.0

Mindre forbedringer er rullet ut for å forbedre din opplevelse.

20. mars 2023

versjon 11.86.0

ExpressVPN-app

Vi har innført noen forbedringer under panseret for å gi deg en jevnere opplevelse.

ExpressVPN Keys

Lange titler og brukernavn er nå velkomne! Vi har økt maksimum tegngrense for tittel- og brukernavnfeltene.

14. mars 2023

versjon 11.85.0

Det er tid for vårrengjøring! Vi strammet opp noen linjer med kode og feide bort noen irritasjonsmomenter.

6. mars 2023

versjon 11.84.0

Din VPN-opplevelse har nettopp løftet seg et nivå takket være noen forbedringer og justeringer.

27. februar 2023

versjon 11.83.0

ExpressVPN-app

Bare husarbeid! Vi har gjort noen mindre kodeendringer som ikke påvirker brukerne.

ExpressVPN Keys

Du kan nå bruke den nye frittstående passordgeneratoren til å generere et passord.

20. februar 2023

versjon 11.82.0

Vi klippet buskene og trimmet begoniaene, og nå er alt igjen bra i ExpressVPN-hagen din.

13. februar 2023

versjon 11.81.0

ExpressVPN-app

I denne utgivelsen har vi:

Forbedret tilkobling i noen land.

La til en varsling for å advare deg hvis en annen applikasjon deaktiverer VPN-tilkoblingen din.

ExpressVPN Keys

Vi har noen store oppdateringer for deg med denne utgaven:

Vi har en ny avansert passordgenerator! Du kan nå tilpasse hvordan passordene dine genereres. Juster hvor mange tall, symboler og store bokstaver som vises i dine automatisk genererte passord.

Du kan nå gjenvinne tilgang til ExpressVPN Keys med din unike gjenopprettingskode. Du kan opprette og lagre gjenopprettingskoden din når du oppretter/ logger inn på din Keys-konto. Hvis du glemmer hovedpassordet ditt, trykk på «glemt hovedpassord» og skriv inn gjenopprettingskoden din.

6. februar 2023

versjon 11.80.0

ExpressVPN-app

I denne utgivelsen har vi:

Oppdatert vårt grensesnitt slik at instruksjonene på «Set Up Your VPN»-skjermen vises i sin helhet hvis du bruker større tilgjengelighetsfonter på iPhone.

Forbedret tilkobling i noen land.

ExpressVPN Keys

Når du logger deg inn på et nettsted, vil ExpressVPN Keys nå foreslå andre lagrede innlogginger for eventuelle andre tilknyttede domener. For eksempel, hvis du logger deg inn på Apple.com, vil ExpressVPN Keys også foreslå lagrede innlogginger for iCloud.com.

31. januar 2023

versjon 11.79.1

Vi har gjort noen små justeringer for å holde appen vår i toppform for deg.

23. januar 2023

versjon 11.78.0

ExpressVPN-app

I denne utgivelsen har vi:

Forbedret tilkobling for noen land.

La til tips under Hjelp-menyen om hva du skal gjøre når CarPlay, AirDrop, Apple Watch eller mediacasting ikke fungerer.

ExpressVPN Keys

Denne oppdateringen handler om å legge til og importere! Du har fått flere nye forbedringer å leke med, inkludert:

Muligheten til å importere innloggingene dine fra Google Chrome.

Du kan også nå legge til nye innlogginger fra Autofyll.

17. januar 2023

versjon 11.77.1

ExpressVPN-app

Våre ingeniører fortsetter å justere og fikse bak kulissene, slik at du alltid får den beste appen vi kan levere.

ExpressVPN Keys

Vi har lagt til et par nye funksjoner for deg, inkludert:

Muligheten til å endre hovedpassordet ditt.

En ny sikkerhetsfunksjon som automatisk låser Keys etter fem minutter med inaktivitet, i stedet for med en gang appen går i bakgrunnen. Du kan justere dette i innstillingsmenyen.

9. januar 2023

versjon 11.76.0

Vi gjorde noen små justeringer som bør holde appen din i toppform.

3. januar 2023

versjon 11.75.0

I denne utgivelsen har vi:

Forbedret VPN-hastigheter på iOS 15 og senere.

Fikset en feil som forårsaket at appen krasjet når du logget ut av ExpressVPN-kontoen din.

Fikset et problem på iPad hvor appen krasjet hvis du roterte iPaden mens påmeldingsskjermen var vist.

Fant og fikset en feil på «Network Protection»-skjermen.

19. desember 2022

versjon 11.74.0

Vi har utgitt flere forbedringer for vårt Network Protection-funksjon, der vi:

Forbedret teksten på innstillingsskjermen.

Publisert en ny artikkel for støtte slik at du kan lære mer om Network Protection.

La til en skjerm som av og til vil vise deg oppdateringer om denne funksjonen.

12. desember 2022

versjon 11.73.0

I denne utgivelsen har vi:

Fjernet en feil som kan ha fått «Kontakt Støtte»-skjemaet til å dukke opp uventet etter at du trykket på «Hjelp.

Gjennomført noen sikkerhetsforbedringer.

5. desember 2022

versjon 11.72.0

ExpressVPN-app

Vi fikset en feil som kan ha forårsaket at appen din krasjet når du koblet fra VPN.

ExpressVPN Keys

Vi har lagt til en ny funksjon som vil sjekke e-posten din for potensielle datainnbrudd. Det er et ekstra nivå av bevissthet for å hjelpe deg å holde deg på toppen av ditt digitale personvern og sikkerhet.

21. november 2022

versjon 11.70.0

Vi har implementert en ny sikkerhetsforbedring. Når du sveiper mellom apper i iOS App Switcher, vises en sikkerhetsskjerm over ExpressVPN-appen. Dette skjuler sensitiv informasjon som vises i appen, som passord og brukernavn lagret med ExpressVPN Keys. Det er et ekstra lag av fysisk beskyttelse når du er ute og går i offentligheten.

7. november 2022

versjon 11.69.0

Vi fant noen lavprioriterte sikkerhetsfeil som ikke kunne utnyttes, men vi fikset dem uansett!

2. november 2022

versjon 11.68.0

Forbedret tilkobling for noen land.

31. oktober 2022

versjon 11.67.0

Vi implementerte oversettelser for tekst relatert til den nylig utgitte nettvernsbeskyttelsesfunksjonen, synlig hvis du har satt appen din til et annet språk enn engelsk.

24. oktober 2022

versjon 11.66.0

Litt kodehygiene skader aldri.

17. oktober 2022

versjon 11.65.0

ExpressVPN App

Noe informasjon i diagnoserapporten manglet, men vi fant den!

ExpressVPN Keys

Leter du etter hjelp til å fikse usunne passord? Bare klikk på den nye «hjelp meg å fikse»-knappen for profesjonell rådgivning om å lage sterke, sunne passord.

4. oktober 2022

versjon 11.64.0

Vi forbedret tilkoblingen for noen land.

4. oktober 2022

versjon 11.63.1

ExpressVPN App

Litt kodehygiene skader aldri.

ExpressVPN Keys

Du kan nå sjekke helsen til passordene dine med den nye funksjonen Password Health! Oppdag om passordene dine er sterke, svake, gjenbrukte, med mer.

30. september 2022

versjon 11.62.0

Vi forbedret tilkoblingen for noen land.

27. september 2022

versjon 11.61.0

Vi har implementert et pop-up-vindu for nettverksbeskyttelse som forteller deg å koble fra før du endrer VPN-innstillingene.

15. september 2022

versjon 11.60.3

ExpressVPN App

Vi har lansert en forbedret sikkerhetsfunksjon, nettverksbeskyttelse. Når aktivert, stopper nettverksbeskyttelse all internett-trafikk til og fra enheten din når VPN-tilkoblingen din midlertidig blir avbrutt. Selv om dette drastisk reduserer risikoen for at data lekker utenfor den krypterte VPN-tunnelen, kan det forstyrre visse funksjoner, som AirDrop, CarPlay, medie-casting og Wi-Fi hotspots.

For å få tilgang til nettverksbeskyttelse, gå til alternativer, og trykk deretter på innstillinger. På samme skjerm kan du også sette enheten din til alltid å tillate tilkoblinger til enheter på ditt lokale nettverk.

Merk: Nettverksbeskyttelse er kun støttet på iOS 14 og nyere.

ExpressVPN Keys

Du kan nå lagre korte notater med påloggingene dine.

5. september 2022

versjon 11.59.0

Vi løste en feil som hindret den tilkoblede serverlokasjonen i å vises i diagnose-rapporter, hvis du har aktivert Hjelp Forbedre ExpressVPN.

26. august 2022

versjon 11.58.0

G’day. Vi har oppdatert oversettelsene for «Australia – Adelaide» i vår liste over serverlokasjoner.

22. august 2022

versjon 11.57.0

ExpressVPN App

Vi fikset en feil som kunne ha forårsaket at appen din krasjet hvis du ble logget ut på grunn av en endring i kontoopplysningene dine.

ExpressVPN Keys

Har du glemt noe? Du vil nå få en advarselsmelding når du forlater en skjerm med ulagrede endringer.

Hjelpen er her! Vi har lagt til flere hjelpeartikler om Express Keys. Trykk på Hjelp -fanen for å se dem.

11. august 2022

versjon 11.56.1

ExpressVPN App

Strammet til noen skruer og bolter, ingenting å bekymre seg for.

ExpressVPN Keys

Du vil nå få en advarselsmelding hvis du prøver å lagre en pålogging som overskrider tegngrenser.

1. august 2022

versjon 11.55.0

Ops! Vi har lagt tilbake anerkjennelser for fontfamilien som brukes i appen.

25. juli 2022

versjon 11.54.0

ExpressVPN App

Vi gjorde noen små justeringer som skal holde appen din i toppform.

ExpressVPN Keys

Vellykket! Du vil få en melding når du har opprettet en ny pålogging.

12. juli 2022

versjon 11.53.0

Vi rettet et par skrivefeil i hvordan serverlokasjoner ble gjengitt på japansk.

4. juli 2022

versjon 11.52.0

Pusset bort noen grove kanter for å holde VPN-opplevelsen din så jevn som mulig.

28. juni 2022

versjon 11.51.1

Visste du at appene våre har brukergrensesnitt på flere språk? Sytten språk, for å være nøyaktig. Vi har lagt til en serverlokasjon i India (via Singapore) på listen vår og oversatt dette nye tilskuddet til alle språk.

20. juni 2022

versjon 11.50.0

Bare noen mindre justeringer som våre perfeksjonistiske ingeniører insisterte på.

15. juni 2022

versjon 11.49.1

Vi fikset et problem som kan ha hindret deg fra å logge inn i appen igjen, hvis du hadde logget ut. I stedet for å bli invitert til å skrive inn brukernavn og passord på nytt, ville du blitt vist en annen skjerm, uten mulighet til å logge inn igjen. Vi har gjenopprettet den manglende skjermen.

2022 May 30

versjon 11.48.0

En liten oppjustering av motoren vår hjelper alltid til med å få appen din til å kjøre smidigere.

2022 May 23

versjon 11.47.0

Vi fikset et par feil du kan ha opplevd hvis du hadde logget ut av appen og logget inn igjen:

Du kan ha blitt vist VPN-lokasjonsskjermen i stedet for startskjermen

Appen din kan ha krasjet hvis du trykket på Alle Lokasjoner-fanen

Nå, når du logger inn igjen, vil appen starte på startskjermen, og å trykke på Alle Lokasjoner vil ikke krasje appen.

2022 May 16

versjon 11.46.0

Vi har gjort noen små justeringer for å holde appen vår i toppform for deg.

2022 May 3

versjon 11.45.0

Vi har lagt inn noen forbedringer under panseret for å gi deg en jevnere opplevelse.

25. april 2022

versjon 11.44.0

Vi har eliminert en sjelden feil som kan ha forårsaket at appen krasjer når du navigerte til Konto-menyen.

18. april 2022

versjon 11.43.0

Bare husarbeid! Vi har gjort noen mindre kodeendringer som ikke påvirker brukerne.

11. april 2022

versjon 11.42.0

ExpressVPN App

Vi korrigerte teksten til et hint vist i Threat Manager-innstillinger hvis appen din er satt til et annet språk enn engelsk.

ExpressVPN Keys

Vi har lagt til en guide om hvordan du kan importere passord i ExpressVPN Keys.

29. mars 2022

versjon 11.41.0

ExpressVPN App

Vi løste et sjeldent tilkoblingsproblem du kan ha opplevd etter langvarig bruk.

ExpressVPN Keys

Du kan nå søke når du bruker Autofyll.

22. mars 2022

versjon 11.40.0

Flere feil ble identifisert:

Appen kunne ikke koble til på nytt når enheten var på 5G-nettverk.

Noen brukere fikk varsler om at de ikke kunne koble til, selv om appen tilkoblet seg.

Hvis du tidligere har valgt å dele diagnostiske logger med oss, så kan det hende at loggene dine ikke ble tilbakestilt ordentlig når du logget ut av appen. Dette påvirket et svært lite antall brukere som har valgt å dele. Vi lagrer aldri aktivitets- eller tilkoblingslogger.

Vi har fikset disse feilene, så appen din skal fungere smidig!

14. mars 2022

versjon 11.39.0

Et par feil trodde de kunne snike seg inn i ExpressVPN-byen, men ingeniørene våre var klare: “Ikke på vår vakt, feil.”

8. mars 2022

versjon 11.38.0

Det ble gjort noen mindre justeringer som er for små til å bli lagt merke til. Teamet vårt jobber alltid hardt for å sørge for at appen fungerer bra for deg.

28. februar 2022

versjon 11.37.0

Animasjonen er nå glattere når du logger ut

21. februar 2022

versjon 11.36.0

I denne utgivelsen har vi:

Fikset en lenke til en nettside som beskriver Threat Manager-funksjonen som var ødelagt når man så den på andre språk enn engelsk.

Løst en feil som sporadisk forhindret VPN-en fra å koble til når man brukte IKEv2-protokollen.

15. februar 2022

versjon 11.35.0

Vi forbedret ytelsen til Threat Manager, slik at den kan blokkere sporere med mindre minne.

8. februar 2022

versjon 11.34.1

I denne utgivelsen har vi:

Fikset noen feilplasserte tekster på Threat Manager-skjermen—lettelsens sukk fra designerne våre.

Fjernet en utilsiktet svart skjerm du kan ha sett når du åpnet appen, hvis du bruker iOS 12 eller 13.

31. januar 2022

versjon 11.32.0

Dobbelt innsats for å eliminere en sjelden feil som kunne forhindre at VPN-en kobler til.

25. januar 2022

versjon 11.31.0

I denne utgivelsen har vi:

Introduksjon av muligheten til å slette ExpressVPN-kontoen din direkte fra appen. Det er en begrenset utgivelse for nå, men vi forventer å gradvis utvide den til alle.

Løst en konflikt som kunne ha oppstått hvis du aktiverte Threat Manager mens du brukte IKEv2-protokollen. Nå, hvis det skjer, vil appen din bytte til Automatisk protokoll-innstilling, og sikre at Threat Manager beskytter enheten din som tiltenkt. (Threat Manager fungerer ikke med IKEv2.)

19. januar 2022

versjon 11.30.0

Vi tok hånd om en “Lær mer”-lenke om Threat Manager-funksjonen som var ødelagt for våre thailandske og japanske brukere.

11. januar 2022

versjon 11.29.0

Vi fikset en liten feil som kunne føre til at Threat Manager ble slått av når du oppdaterte til Versjon 11.27.0. Fra nå av, så lenge Threat Manager er aktivert, vil den forbli slik etter app-oppdateringer.

4. januar 2022

versjon 11.28.0

Det er den første iOS-oppdateringen for 2022! Vi har gjort noen mindre forbedringer slik at appen din får en utmerket start på året.

30. desember 2021

versjon 11.27.0

2021 nærmer seg slutten, men vi har klart å presse inn en siste runde med feilrettinger for å forbedre appopplevelsen din.

23. desember 2021

versjon 11.26.1

Den beste gaven for oss er en feilfri ferietid. Vi har løst en feil som forhindret iOS 12-brukerne våre fra å koble til VPN-en når de hadde valgt enten Automatisk eller Lightway-protokollen.

15. desember 2021

versjon 11.25.0

Vi er entusiastiske over å lansere Threat Manager for iOS-brukere – en ny funksjon som forhindrer apper og nettsteder i å kommunisere med sporere eller andre ondsinnede tredjeparter uten din viten. Denne funksjonen legger til et ekstra lag av personvern til enheten din; aktiver den i appinnstillingene!

1. desember 2021

versjon 11.23.0

Vi fikset en feil som førte til at brukerne våre ble logget ut av ExpressVPN-appen når de:

Startet telefonen på nytt

Slått av telefonen

Oppgradert ExpressVPN-appen

Du kan nå starte telefonen på nytt uten frykt for å bli logget ut!

18. november 2021

versjon 11.21.2

Nye oppdateringer

Denne appversjonen markerer starten på Parallell Tilkoblinger, som forbedrer hvor raskt appen kobler til VPN-en, spesielt på nettverk med trafikkrestriksjoner. Koble til på under 2 sekunder!

Forbedringer

Vi har forbedret våre diagnostiske opplysninger for å inkludere detaljer om app-prosesser, noe som gjør det lettere for oss å analysere feil eller uventede hendelser som brukerne våre opplever.

Feilrettinger

Noen av våre brukere kan ha opplevd at appen kræsjet når den skrev til en lokal fil. Vi har nå fikset denne feilen.

11. november 2021

versjon 11.20.0

Denne utgivelsen inkluderer noen få mindre forbedringer for bedre appstabilitet og ytelse.

5. november 2021

versjon 11.19.1

Vi har lansert et par appforbedringer:

Forbedret lesbarheten til forbindelsesdiagnostikk.

Adopterte ISO 8601-standarden (den internasjonale standarden for dato- og tidsrepresentasjon) for tidsstempel på forbindelsesdiagnostikk.

Disse forbedringene betyr at hvis du støter på problemer, kan vi diagnostisere årsaken raskere, med tidsstempel tilpasset din lokale tid.

Vi har også fikset en feil som forårsaket at varsel-popupen ikke dukket opp når du byttet VPN-lokasjoner.

27. oktober 2021

versjon 11.18.0

Fikset en feil som forhindret at appen koblet til VPN-en når brukeren logget ut og inn igjen.

21. oktober 2021

versjon 11.17.0

Fikset en feil som førte til at appen kræsjet.

Fikset en feil som gjorde at «Nylige Lokasjoner» ikke dukket opp på hovedskjermen i appen.

13. oktober 2021

versjon 11.16.0

Fikset et problem med iOS 12 som forårsaket at «Innstillinger»-skjermen dukket opp selv etter at brukere trykket på «tilbake»-ikonet for å prøve å gå tilbake til forrige «Valg»-skjerm.

6. oktober 2021

versjon 11.15.0

Forbedret appens stabilitet og ytelse.

28. september 2021

versjon 11.14.0

Oppdatert appens hjemmeskjerm med fanenavigasjon.

22. september 2021

versjon 11.13.1

Forbedret appens stabilitet og ytelse.

15. september 2021

versjon 11.12.0

Fikset av og til feil bakgrunnsfarge i popup-vinduer.

31. august 2021

versjon 11.11.0

Feilrettinger.

24. august 2021

versjon 11.10.0

Feilrettinger.

17. august 2021

versjon 11.9.1

Feilrettinger.

10. august 2021

versjon 11.9.0

Forbedret tilkoblingspålitelighet.

27. juli 2021

versjon 11.8.0

Forbedringer i tilkoblingspålitelighet.

13. juli 2021

versjon 11.7.0

Fikset et problem som forårsaket at diagnostisk informasjon viste seg tom.

7. juli 2021

versjon 11.6.1

Feilrettinger.

29. juni 2021

versjon 11.6.0

Brukergrensesnitt-fikser.

14. juni 2021

versjon 11.5.2

Introduksjon av Lightway, ExpressVPNs neste generasjons VPN-protokoll som gir en raskere, sikrere og mer pålitelig VPN-opplevelse.

7. juni 2021

versjon 11.5.0

Introduksjon av Lightway, ExpressVPNs neste generasjons VPN-protokoll som gir en raskere, sikrere og mer pålitelig VPN-opplevelse.

30. april 2021

versjon 10.0.8

Feilrettinger.

19. april 2021

versjon 10.0.6

Feilrettinger.

7. april 2021

versjon 10.0.5

Feilrettinger.

15. mars 2021

versjon 10.0.4

Feilrettinger.

26. februar 2021

versjon 10.0.3

Oppdatert ExpressVPN ikon.

Feilrettinger.

18. februar 2021

versjon 10.0.2

Feilrettinger.

10. februar 2021

versjon 10.0.1

Feilrettinger.

18. januar 2021

versjon 10.0.0

Introduserer ExpressVPNs nye app-design.

8. desember 2020

versjon 8.5.0

Feilrettinger.

2. november 2020

versjon 8.4.0

Feilrettinger.

8. oktober 2020

versjon 8.3.8

Forbedret tilkobling i noen land.

17. september 2020

versjon 8.3.5

Feilrettinger.

11. september 2020

versjon 8.3.2

Forbedret tilkobling i noen land.

3. september 2020

versjon 8.3.0

Feilrettinger.

21. august 2020

versjon 8.2.5

Forbedret tilkobling i noen land.

20. august 2020

versjon 8.2.4

Feilrettinger.

19. august 2020

versjon 8.2.3

Feilrettinger.

31. juli 2020

versjon 8.2.1

Feilrettinger.

28. juli 2020

versjon 8.2.0

Feilrettinger.

10. juli 2020

versjon 8.1.1

Feilrettinger.

6. juli 2020

versjon 8.1.0

Feilrettinger.

23. juni 2020

versjon 8.0.5

Feilrettinger.

16. juni 2020

versjon 8.0.2

Feilrettinger.

5. juni 2020

versjon 8.0.1

Feilrettinger.

1. juni 2020

versjon 8.0.0

Lokaliserte VPN-lokasjoner.

Fikset sjeldne tilfeller der «Email Us»-knappen ikke ville reagere.

2020 May 25

versjon 7.9.1

Feilrettinger.

2020 May 19

versjon 7.9.0

Feilrettinger.

2020 May 5

versjon 7.8.5

Feilrettinger.

15. april 2020

versjon 7.8.2

Feilrettinger.

6. april 2020

versjon 7.8.1

Feilrettinger.

31. mars 2020

versjon 7.8.0

Hjelpeartikler i appen er nå tilgjengelig på 16 flere språk.

Feilrettinger.

21. februar 2020

versjon 7.6.5

Forbedret tilkobling i noen land.

19. februar 2020

versjon 7.6.4

Forbedret tilkobling i noen land.

12. februar 2020

versjon 7.6.0

Ny funksjon: Hjelp i appen.

Nytt Personverns- og sikkerhetsverktøy-meny.

7. desember 2019

versjon 7.4.5

Forbedret tilkobling i noen land.

15. november 2019

versjon 7.4.4

Feilrettinger.

29. oktober 2019

versjon 7.4.3

Feilrettinger.

25. oktober 2019

versjon 7.4.2

Feilrettinger.

15. oktober 2019

versjon 7.4.1

Feilrettinger.

23. september 2019

versjon 7.4.0

Forbedringer:

Forbedret tilkoblingspålitelighet.

23. september 2019

versjon 7.3.9

Forbedringer:

Feilrettinger.

30. august 2019

versjon 7.3.8

Forbedringer:

Feilrettinger.

17. juli 2019

versjon 7.3.7

Forbedringer:

Feilrettinger.

15. juli 2019

versjon 7.3.6

Forbedringer:

Feilrettinger.

4. juli 2019

versjon 7.3.5

Forbedringer:

Feilrettinger.

28. juni 2019

versjon 7.3.3

Forbedringer:

Feilrettinger.

19. juni 2019

versjon 7.3.2

Forbedringer:

Feilrettinger.

12. juni 2019

versjon 7.3.1

Forbedringer:

Feilrettinger.

6. juni 2019

versjon 7.3.0

Forbedringer:

Aktivering & tilkoblingspålitelighet i utvalgte land.

30. mai 2019

versjon 7.2.3

La til språkstøtte for dansk, thai, finsk, polsk.

Feilrettinger.

21. mai 2019

versjon 7.2.2

Feilrettinger.

23. april 2019

versjon 7.2.1

Feilrettinger.

10. april 2019

versjon 7.2.0

Feilrettinger.

14. mars 2019

versjon 7.1.0

Forbedret tilkoblingspålitelighet.

Forbedret støtte for VoiceOver.

14. januar 2019

versjon 7.0.0

Helt ny brukergrensesnitt.

14. januar 2019

versjon 7.0.0

Helt ny brukergrensesnitt.

27. desember 2018

versjon 6.9.8

Feilrettinger.

14. desember 2018

versjon 6.9.7

La til støtte for den nye iPad Pro.

Forbedret brukergrensesnitt og innhold i appen.

4. desember 2018

versjon 6.9.6

Oppdatert VPN protokollinnstillingerskjerm.

Oppdatert «Kan ikke koble til»-skjerm.

Fikset mindre problemer i plassvelger.

20. november 2018

versjon 6.9.5

Forbedret tilkoblingspålitelighet.

Forbedret brukergrensesnitt og innhold i appen.

Gjennomført ny stil for meldinger i appen.

Implementert ny plassvelger.

Fikset et problem som hindret bedriftskunder fra å logge inn.

25. oktober 2018

versjon 6.9.1

Forbedret tilkoblingspålitelighet.

Feilrettinger.

6. september 2018

versjon 6.8.1

Oppdatert til OpenVPN versjon 2.4.6.

Oppdatert til OpenSSL versjon 1.0.2o.

Forbedret tilkoblingspålitelighet.

Feilrettinger.

8. juni 2018

versjon 6.8.0

Feilrettinger.

25. mai 2018

versjon 6.7.9

Forbedret tilkoblingspålitelighet.

Feilrettinger.

4. mai 2018

versjon 6.7.8

Feilrettinger.

20. april 2018

versjon 6.7.7

La til muligheten til å endre språk i appen.

Oppdatert innhold relatert til iPhone X.

10. april 2018

versjon 6.7.6

Feilrettinger.

20. februar 2018

versjon 6.7.4

La til en lenke for å endre passord.

26. januar 2018

versjon 6.7.3

Løst et problem som forhindret Magic innlogging i sjeldne tilfeller.

12. januar 2018

versjon 6.7.2

Feilrettinger.

14. november 2017

versjon 6.6.9

Feilrettinger.

25. oktober 2017

versjon 6.6.8

Lagt til støtte for koreansk språk.

Oppdatert appikon.

Feilrettinger.

11. oktober 2017

versjon 6.6.7

Lagt til mulighet til å endre VPN-lokasjon mens du er tilkoblet.

Forbedret brukeropplevelse.

Feilrettinger.

25. september 2017

versjon 6.6.5

Feilrettinger.

20. september 2017

versjon 6.6.4

Feilrettinger.

14. september 2017

versjon 6.6.3

Lagt til støtte for IKEv2-protokollen.

Feilrettinger.

6. september 2017

versjon 6.6.2

Lagt til støtte for russisk språk.

Feilrettinger.

30. august 2017

versjon 6.6.1

Lagt til støtte for svensk språk.

Feilrettinger.

20. august 2017

versjon 6.6.0

Feilrettinger.

11. august 2017

versjon 6.5.9

Forbedret første gangs opplevelse.

Feilrettinger.

4. august 2017

versjon 6.5.8

Feilrettinger.

3. august 2017

versjon 6.5.7

Feilrettinger.

19. juli 2017

versjon 6.5.6

Feilrettinger.