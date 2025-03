VPN nodig voor iOS? Nu ExpressVPN kopen

Bevalt ExpressVPN? 30 dagen gratis? Nu vrienden verwijzen

Deze pagina biedt alle laatste updates en verbeteringen voor de ExpressVPN app voor iOS. Bekijk de versienotities voor andere platforms om de laatste updates voor onze andere platforms te zien.

Hulp nodig voor de ExpressVPN app voor iOS? Zie installatie-instructies en probleemoplossingsgidsen voor hulp.

Wat vindt u van ExpressVPN? Beoordeel of recenseer ons in de App Store.

11 januari 2025

versie 11.188.3

We hebben de mouwen opgestroopt en gingen op een bugjacht, waarbij we er verschillende hebben verpletterd.

7 januari 2025

versie 11.188.1

Eureka! Onze geniale ingenieurs, aangedreven door koffie en diepvriesbagels, hebben de app efficiënter dan ooit gemaakt.

21 december 2024

versie 11.188.0

In deze release hebben we Lightway geüpgraded om ML-KEM te gebruiken in plaats van Kyber voor post-kwantumcryptografie.

12 december 2024

versie 11.185.0

We hebben wat voorjaarsschoonmaak gedaan in de codebasis. Alles in de ExpressVPN-tuin is nu in orde.

3 december 2024

versie 11.184.0

Onze technische tovenaars hebben hun toverstokken gezwaaid! Geniet van verbeterde stabiliteit en prestaties van de app.

16 november 2024

versie 11.179.1

Gewoon een kleine opknapbeurt hier en daar. Alle routinematige onderhoud om de app in topconditie te houden voor jou.

13 november 2024

versie 11.179.0

Ding! Je hebt post. Je krijgt een melding wanneer een van onze supportmedewerkers je via de in-app livechat beantwoordt.

5 november 2024

versie 11.178.0

Ons team is druk bezig geweest met fixes en gloednieuwe functies. Vanaf deze release:

Je kunt nu direct chatten met ons klantenondersteuningsteam, direct in de app. Geen tijd verspillen aan het wachten op e-mailantwoorden, tik gewoon op het livechat-pictogram in de rechteronderhoek van de app of in het Help-tabblad om direct antwoorden en oplossingen te krijgen van ons wereldklasse team van experts.

Je kunt nu zonder problemen weer bij ExpressVPN Keys. Een klein percentage gebruikers meldde een bug die verhinderde dat ze Keys konden openen. Het is nu opgelost, zodat je nu zonder zorgen toegang hebt tot al je veilig opgeslagen wachtwoorden.

27 oktober 2024

versie 11.177.0

Onze ingenieurs hebben enkele kleine bugs verwijderd om je VPN-ervaring te verrijken.

16 oktober 2024

versie 11.175.0

We hebben enkele van onze backend-systemen bijgewerkt voor betere prestaties tijdens het gebruik van de app.

8 oktober 2024

versie 11.174.0

In deze release hebben we de vertalingen voor het beschermings samenvatting module op het VPN-tabblad verbeterd.

9 september 2024

versie 11.168.0

Je veiligheid is onze prioriteit — daarom hebben we onze encryptieprotocollen en code versterkt. Geniet van de toegevoegde veiligheid.

2024 12 augustus

versie 11.163.0

Onze technische tovenaars hebben hun toverstokken gezwaaid! Geniet van verbeterde stabiliteit en prestaties van de app.

9 juli 2024

versie 11.158.0

Gewoon wat kleine aanpassingen die onze perfectionistische ingenieurs eisten.

1 juli 2024

versie 11.156.0

We hebben hier en daar wat opgeknapt om onze app in topvorm voor je te houden.

18 juni 2024

versie 11.155.0

Een beetje polish voor onze motor helpt altijd om je app soepeler te laten draaien.

27 mei 2024

versie 11.152.0

Kleine verbeteringen zijn doorgevoerd om je ervaring te verbeteren.

21 mei 2024

versie 11.151.0

We hebben wat verbeteringen onder de motorkap doorgevoerd voor een soepelere ervaring.

14 mei 2024

versie 11.150.0

De spinnenwebben weggepoetst; de app is nu spik en span!

6 mei 2024

versie 11.149.0

Een paar ruwe kanten gladgestreken om je VPN-ervaring zo soepel mogelijk te maken.

29 april 2024

versie 11.148.0

We hebben wat ruwe randen gladgestreken om ervoor te zorgen dat de app beter draait dan ooit.

22 april 2024

versie 11.147.0

Gewoon wat spinnenwebben weggeblazen en de app over het algemeen opgefrist zodat hij beter werkt voor jou!

16 april 2024

versie 11.146.0

Gewoon wat nip- en tuck-werk om onze app in topvorm te houden.

5 april 2024

versie 11.145.0

Gewoon een of twee dingen strakker maken.

2 april 2024

versie 11.144.0

Een paar ruwe kanten gladgestreken om je VPN-ervaring zo soepel mogelijk te maken.

25 maart 2024

versie 11.143.0

De lente hangt in de lucht, dus onze ingenieurs hebben druk in de weer geweest om de app een goede schoonmaakbeurt te geven. Verschillende kleine bugs zijn in het proces verpletterd.

18 maart 2024

versie 11.141.0

In deze release hebben we een bug verholpen die ervoor zorgde dat sommige geavanceerde beschermingsinstellingen niet werden weergegeven op de iPad.

12 maart 2024

versie 11.138.0

Een beetje polish aan regels code hier en daar helpt altijd om je app soepeler te laten draaien.

9 maart 2024

versie 11.137.0

In deze release hebben we een bug met ExpressVPN Keys opgelost die ervoor zorgde dat er een foutmelding verscheen bij het proberen autofill te gebruiken.

1 maart 2024

versie 11.135.0

Een paar ruwe kanten gladgestreken om je VPN-ervaring zo soepel mogelijk te maken.

25 februari 2024

versie 11.133.0

We hebben een paar kleine bugs verpletterd die rondkropen in onze code.

17 februari 2024

versie 11.132.0

We hebben de digitale planken afgestoft en de app een goede poetsbeurt gegeven.

9 februari 2024

versie 11.131.0

Gewoon wat spinnenwebben weggeblazen en de app een opfrisbeurt gegeven zodat deze beter voor je werkt!

2 februari 2024

versie 11.130.0

Wat code hygiëne kan nooit kwaad!

27 januari 2024

versie 11.129.0

We hebben een bug opgelost die verhinderde dat de VPN in sommige gevallen kon verbinden.

26 januari 2024

versie 11.128.0

We hebben een klein typefoutje gefixt dat door onze mazen glipte, evenals een paar bugs die erbij kwamen.

19 januari 2024

versie 11.127.0

Een beetje van dit, een beetje van dat. Alles om de app soepeler te laten werken voor jou.

12 januari 2024

versie 11.126.0

Wat moeren en bouten vastgedraaid, niets om je zorgen over te maken.

18 december 2023

versie 11.125.0

Heb je het tabblad Keys gezien? Het was voor sommige mensen niet beschikbaar. Echter, dankzij het harde werk van ingenieurs, hebben we het weer gevonden! De volgende keer laten we het niet onder de mat liggen.

11 december 2023

versie 11.124.0

Gegeven wat vervelende bugs de schop! Je zult een soepelere app-ervaring hebben.

4 december 2023

versie 11.123.0

Geavanceerde bescherming is nu beschikbaar voor alle ondersteunde talen door de ExpressVPN app voor iOS.

Geavanceerde bescherming is een reeks privacy- en beveiligingsfuncties die je naar wens aan of uit kunt zetten.

Deze omvatten:

Adblocker: filter de meeste weergave-advertenties en voorkom dat ze laden en verschijnen in je browser.

Ouderlijk toezicht: Beheer het digitale welzijn van je gezin met onze nieuwe volwassene-site blocker.

Threat Manager: bescherm je online verkeer tegen kwaadaardige sites en trackers.

22 november 2023

versie 11.121.0

Kleine verbeteringen zijn doorgevoerd om je ervaring te verbeteren.

10 november 2023

versie 11.119.0

Een beetje van dit, een beetje van dat. Alles om de app soepeler te laten werken voor jou.

2 november 2023

versie 11.117.0

In deze release hebben we:

We hebben een bug verholpen die ervoor zorgde dat het ExpressVPN Keys-tabblad niet werd weergegeven in de app.

Een vervelende typefout opgelost die door de mazen glipte.

30 oktober 2023

versie 11.116.0

Een beetje polish voor onze motor helpt altijd om je app soepeler te laten draaien.

20 oktober 2023

versie 11.115.0

Enkele kleine aanpassingen hier en daar om de app soepel te laten werken voor jou.

13 oktober 2023

versie 11.114.0

In deze update hebben we een hele reeks nieuwe geavanceerde beschermingsfuncties toegevoegd!

Deze omvatten:

Adblocker: filter de meeste weergave-advertenties en voorkom dat ze laden en verschijnen in je browser.

Ouderlijk toezicht: krijg meer controle over het digitale welzijn van jou en je gezin met onze nieuwe volwassene-site blocker.

Deze nieuwe functies worden geleidelijk uitgerold naar alle gebruikers.

9 oktober 2023

versie 11.113.0

Kleine verbeteringen zijn doorgevoerd om je ervaring te verbeteren.

5 oktober 2023

versie 11.112.0

Gewoon wat knip- en plakwerk gedaan om onze app in topvorm te houden.

19 september 2023

versie 11.110.0

Enkele kleine aanpassingen hier en daar om je app-ervaring te verbeteren.

15 september 2023

versie 11.109.0

We hebben post-kwantum ondersteuning toegevoegd aan Lightway. Geniet van een verbeterde verbindingservaring en bescherming tegen aanvallers met toegang tot krachtige quantumcomputers.

4 september 2023

versie 11.108.0

In deze release, we hebben:

DTLS 1.3-ondersteuning aan Lightway toegevoegd. Dit betekent dat je een snellere en veiligere verbindingservaring krijgt.

Een bug verholpen met ExpressVPN Keys op iPad waardoor inloggegevens nog steeds in de app werden weergegeven nadat je op Delete Login > Delete Permanently had getikt.

17 augustus 2023

versie 11.107.0

In deze release, hebben we:

App-ondersteuning voor iOS 12, iOS 13 en iOS 14 verminderd. De ExpressVPN app zal normaal blijven werken op iOS 12, iOS 13 of iOS 14. Echter, het ontvangt geen nieuwe functies, bugfixes of beveiligingsupdates. Update naar de nieuwste iOS-versie om te genieten van de nieuwste en meest veilige versie van ExpressVPN.

Een zeldzame bug verholpen waardoor de app crashte.

24 juli 2023

versie 11.106.0

Operation insecten vernietigen! In deze release hebben we een bug verholpen voor ExpressVPN Keys waardoor de verkeerde wachtwoordsterkte-score werd weergegeven, zelfs als alle opgeslagen inloggegevens sterke, unieke en niet-gecompromitteerde wachtwoorden hadden.

17 juli 2023

versie 11.105.0

We hebben een bug met ExpressVPN Keys verholpen waarbij de optie “Export naar ExpressVPN Keys” ontbrak als je probeerde inloggegevens van Chrome naar ExpressVPN Keys te exporteren.

10 juli 2023

versie 11.104.0

In deze release hebben we:

Een waarschuwing toegevoegd die wordt weergegeven wanneer je apparaat verbinding maakt met een onveilig wifi-netwerk.

Een crash verholpen die af en toe optrad terwijl je verbinding maakte of de verbinding verbrak met de VPN.

8 juli 2023

versie 11.103.0

Een beetje polish voor onze motor helpt altijd om je app soepeler te laten draaien.

26 juni 2023

versie 11.102.0

Gewoon hier en daar wat vastgezet.

19 juni 2023

versie 11.101.0

In deze release hebben we de toegankelijkheid voor ExpressVPN Keys verbeterd. Je kunt nu:

Bekijk je wachtwoorden in groot lettertype.

Voeg wachtwoorden toe en bewerk deze in groot lettertype.

12 juni 2023

versie 11.100.0

Kleine verbeteringen zijn doorgevoerd om je ervaring te verbeteren.

5 juni 2023

versie 11.99.0

We hebben wat verbeteringen onder de motorkap doorgevoerd voor een soepelere ervaring.

31 mei 2023

versie 11.98.0

Onze getalenteerde ingenieurs hebben de app een beetje opgefrist om de prestaties voor jou te verbeteren!

19 mei 2023

versie 11.97.0

We hebben een crash verholpen die optrad wanneer de VPN verbinding maakte of de verbinding verbrak.

15 mei 2023

versie 11.96.0

We hebben de heggen gesnoeid en de begonia’s gesnoeid, en nu is alles weer goed in je ExpressVPN-tuin.

3 mei 2023

versie 11.94.0

Een kleine update om de app soepel te laten draaien.

24 april 2023

versie 11.92.0

ExpressVPN Keys is een nieuwe, uitgebreide wachtwoordmanager die direct in de app is ingebouwd! Sla onbeperkt wachtwoorden, notities en creditcardgegevens op onbeperkte apparaten veilig op—zero-knowledge encryptie zorgt ervoor dat alleen jij er toegang tot hebt.

Opmerking: Keys wordt geleidelijk geïntroduceerd en is mogelijk niet meteen beschikbaar voor jou.

20 april 2023

versie 11.91.0

We hebben hier en daar wat opgeknapt om onze app in topvorm voor je te houden.

3 april 2023

versie 11.89.0

We hebben een paar kleine aanpassingen doorgevoerd in de app die te klein zijn om op te merken.

3 april 2023

versie 11.88.0

ExpressVPN App

We hebben een enquête geïntroduceerd om feedback te verzamelen over je meest recente VPN-verbinding.

ExpressVPN Keys

We hebben enkele nieuwe functies voor je toegevoegd, waaronder:

Ondersteuning voor creditcards. Je kunt nu je creditcardgegevens opslaan, evenals bewerken, bekijken en zoeken naar creditcards die je aan ExpressVPN Keys hebt toegevoegd.

Ondersteuning voor beveiligde notities. Je kunt nu beveiligde notities toevoegen, bewerken, bekijken en zoeken.

De mogelijkheid om te filteren op inloggegevens, beveiligde notities en creditcards.

Je kunt nu zien of een van je wachtwoorden is blootgesteld aan een gegevenslek. Als een van je wachtwoorden is blootgesteld, raden we je aan onmiddellijk je wachtwoorden te wijzigen om je accounts te beschermen en te voorkomen dat hackers toegang krijgen.

27 maart 2023

versie 11.87.0

Kleine verbeteringen zijn doorgevoerd om je ervaring te verbeteren.

20 maart 2023

versie 11.86.0

ExpressVPN App

We hebben wat verbeteringen onder de motorkap doorgevoerd voor een soepelere ervaring.

ExpressVPN Keys

Lange titels en gebruikersnamen zijn nu welkom! We hebben de maximale tekenlengte voor de titel- en gebruikersnaamvelden vergroot.

14 maart 2023

versie 11.85.0

Het is tijd voor een grote schoonmaak! We hebben een paar regels code aangescherpt en een aantal lastige bugs weggeveegd.

6 maart 2023

versie 11.84.0

Je VPN-ervaring is net verbeterd dankzij een paar verbeteringen en aanpassingen.

27 februari 2023

versie 11.83.0

ExpressVPN App

Gewoon wat huishouden! We hebben enkele kleine codewijzigingen doorgevoerd die geen invloed hebben op gebruikers.

ExpressVPN Keys

Je kunt nu de nieuwe op zichzelf staande wachtwoordgenerator gebruiken om een wachtwoord te genereren.

20 februari 2023

versie 11.82.0

We hebben de heggen gesnoeid en de begonia’s gesnoeid, en nu is alles weer goed in je ExpressVPN-tuin.

13 februari 2023

versie 11.81.0

ExpressVPN App

In deze release hebben we:

Connectiviteit in sommige landen verbeterd.

Een melding toegevoegd om je te waarschuwen als een andere applicatie je VPN-verbinding uitschakelt.

ExpressVPN Keys

We hebben een paar grote updates voor je met deze release:

We hebben een nieuwe geavanceerde wachtwoordgenerator! Je kunt nu instellen hoe je wachtwoorden worden gegenereerd. Pas aan hoeveel cijfers, symbolen en hoofdstad letters in je automatisch gegenereerde wachtwoorden voorkomen.

Je kunt nu toegang tot ExpressVPN Keys herstellen met je unieke herstelcode. Je kunt je herstelcode aanmaken en opslaan wanneer je een Keys-account aanmaakt/inlogt. Als je je primair wachtwoord vergeet, tik op “primair wachtwoord vergeten” en voer je herstelcode in.

6 februari 2023

versie 11.80.0

ExpressVPN App

In deze release hebben we:

Onze interface bijgewerkt zodat de instructies op het scherm “Je VPN instellen” volledig worden weergegeven als je grotere toegankelijkheidslettertypen gebruikt op iPhone.

Connectiviteit in sommige landen verbeterd.

ExpressVPN Keys

Wanneer je inlogt op een site, stelt ExpressVPN Keys nu andere opgeslagen inloggegevens voor van andere gerelateerde domeinen. Als je bijvoorbeeld inlogt op Apple.com, stelt ExpressVPN Keys ook opgeslagen inloggegevens voor iCloud.com voor.

31 januari 2023

versie 11.79.1

We hebben hier en daar wat opgeknapt om onze app in topvorm voor je te houden.

23 januari 2023

versie 11.78.0

ExpressVPN App

In deze release hebben we:

Connectiviteit voor sommige landen verbeterd.

Tips toegevoegd onder het Help-menu over wat te doen wanneer CarPlay, AirDrop, Apple Watch of mediacasting niet werkt.

ExpressVPN Keys

Deze update draait helemaal om toevoegen en importeren! Je hebt verschillende nieuwe verbeteringen

om

mee te spelen

, waaronder:

De mogelijkheid om je inloggegevens vanuit Google Chrome te importeren.

Je kunt nu ook nieuwe inloggegevens toevoegen vanaf Autofill.

17 januari 2023

versie 11.77.1

ExpressVPN App

Onze ingenieurs blijven achter de schermen sleutelen en tinkeren, zodat je altijd de beste app krijgt die we kunnen leveren.

ExpressVPN Keys

We hebben een paar nieuwe functies voor je toegevoegd, waaronder:

De optie om je primair wachtwoord te wijzigen.

Een nieuwe beveiligingsfunctie die Keys automatisch vergrendelt na vijf minuten inactiviteit, in plaats van zodra de app naar de achtergrond gaat. Je kunt dit aanpassen in het instellingenmenu.

9 januari 2023

versie 11.76.0

We hebben een paar kleine aanpassingen gedaan die je app in topvorm moeten houden.

3 januari 2023

versie 11.75.0

In deze release hebben we:

Verbeterde VPN-prestatiesnelheden op iOS 15 en later.

Een bug verholpen die ervoor zorgde dat de app crashte wanneer je uitlogde uit je ExpressVPN-account.

Een probleem opgelost op de iPad waarbij de app crashte als je je iPad draaide terwijl het aanmeldscherm van de app werd weergegeven.

Een fout op het scherm “Netwerkprotectie” gevonden en opgelost.

19 december 2022

versie 11.74.0

We hebben enkele verbeteringen voor onze netwerkprotectie-functie uitgebracht, waaronder:

De tekst op het instellingenscherm verbeterd.

Een nieuw ondersteuningsartikel gepubliceerd zodat je meer te weten kunt komen over netwerkprotectie.

Een scherm toegevoegd dat af en toe verschijnt om je te informeren over updates aan deze functie.

12 december 2022

versie 11.73.0

In deze release hebben we:

Een bug opgelost die ervoor kon zorgen dat het formulier ‘Contact Klantenondersteuning’ onverwacht verscheen na het tikken op ‘Help’.

Enkele beveiligingsverbeteringen geïmplementeerd.

5 december 2022

versie 11.72.0

ExpressVPN app

Een bug opgelost die ervoor kon zorgen dat je app crashte wanneer je de verbinding met de VPN verbrak.

ExpressVPN Keys

We hebben een nieuwe functie toegevoegd die je e-mail controleert op mogelijke gegevenslekken. Het is een extra niveau van bewustzijn om je te helpen je digitale privacy en veiligheid te waarborgen.

21 november 2022

versie 11.70.0

We hebben een nieuwe beveiligingsverbetering doorgevoerd. Wanneer je tussen apps veegt in de iOS-appwisselaar, wordt er een beveiligingsscherm weergegeven over de ExpressVPN app. Dit verbergt gevoelige informatie die in de app wordt weergegeven, zoals wachtwoorden en gebruikersnamen die zijn opgeslagen met ExpressVPN Keys. Het is een extra beschermingslaag terwijl je onderweg bent in het openbaar.

7 november 2022

versie 11.69.0

We hebben enkele beveiligingsfouten van lage prioriteit gevonden die niet misbruikt konden worden, maar we hebben ze toch opgelost!

2 november 2022

versie 11.68.0

Connectiviteit voor sommige landen verbeterd.

31 oktober 2022

versie 11.67.0

We hebben vertalingen geïmplementeerd voor tekst met betrekking tot de onlangs uitgebrachte netwerkprotectie-functie, zichtbaar als je je app op een andere taal dan Engels hebt ingesteld.

24 oktober 2022

versie 11.66.0

Een beetje codehygiëne kan geen kwaad.

17 oktober 2022

versie 11.65.0

ExpressVPN app

Enkele informatie in het diagnostisch rapport was verdwenen, maar we hebben het gevonden!

ExpressVPN Keys

Ben je op zoek naar hulp om ongezonde wachtwoorden te herstellen? Klik gewoon op de geheel nieuwe ‘help me fix it’-knop voor professioneel advies over het creëren van sterke, gezonde wachtwoorden.

4 oktober 2022

versie 11.64.0

Connectiviteit voor sommige landen verbeterd.

4 oktober 2022

versie 11.63.1

ExpressVPN app

Een beetje codehygiëne kan geen kwaad.

ExpressVPN Keys

Je kunt nu de sterkte van je wachtwoorden controleren met de nieuwe wachtwoordsterkte-functie! Ontdek of je wachtwoorden sterk, zwak of hergebruikt zijn, en meer.

30 september 2022

versie 11.62.0

Connectiviteit voor sommige landen verbeterd.

27 september 2022

versie 11.61.0

We hebben een pop-upvenster voor netwerkprotectie geïmplementeerd dat je zegt eerst de verbinding te verbreken voordat je de VPN-instellingen verandert.

15 september 2022

versie 11.60.3

ExpressVPN app

We hebben een verbeterde beveiligingsfunctie uitgebracht, netwerkprotectie. Wanneer ingeschakeld, stopt netwerkprotectie al het internetverkeer van en naar je apparaat wanneer je VPN-verbinding tijdelijk wordt onderbroken. Hoewel dit het risico aanzienlijk vermindert dat gegevens buiten de versleutelde VPN-tunnel lekken, kan het interfereren met bepaalde functies, zoals AirDrop, CarPlay, mediacasting en wifi-hotspots.

Om netwerkprotectie te openen, ga naar Opties en tik vervolgens op Instellingen. Op hetzelfde scherm kun je je apparaat ook instellen om altijd verbindingen naar apparaten op je lokale netwerk toe te staan.

Opmerking: netwerkprotectie wordt alleen ondersteund op iOS 14 en hoger.

ExpressVPN Keys

Je kunt nu korte notities bij je inloggegevens opslaan.

5 september 2022

versie 11.59.0

We hebben een bug opgelost die ervoor zorgde dat de verbonden serverlocatie niet werd weergegeven in diagnostische rapporten, als je ‘Help ExpressVPN verbeteren’ had ingeschakeld.

2022 26 augustus

versie 11.58.0

Goedendag. We hebben de vertalingen voor “Australië – Adelaide” bijgewerkt in onze lijst met serverlocaties.

2022 22 augustus

versie 11.57.0

ExpressVPN app

Een bug opgelost die ervoor kon zorgen dat je app crashte als je was uitgelogd vanwege een wijziging in je accountdetails.

ExpressVPN Keys

Iets vergeten? Je ontvangt nu een waarschuwingsbericht wanneer je een scherm met niet-opgeslagen wijzigingen verlaat.

Hulp is gearriveerd! We hebben verschillende help-artikelen over Express Keys toegevoegd. Tik op het Help-tabblad om ze te bekijken.

2022 11 augustus

versie 11.56.1

ExpressVPN app

We hebben wat schroeven aangedraaid, niets om je zorgen over te maken.

ExpressVPN Keys

Je ontvangt nu een waarschuwingsmelding als je probeert een login op te slaan die

de tekenlimiet overschrijdt

.

2022 1 augustus

versie 11.55.0

Oeps! We hebben de erkenningen voor de familie van lettertypen die in de app worden gebruikt, toegevoegd.

25 juli 2022

versie 11.54.0

ExpressVPN app

We hebben enkele kleine aanpassingen gemaakt die je app in topconditie houden.

ExpressVPN Keys

Gelukt! Je ontvangt een bericht om je te laten weten wanneer je met succes een nieuw inlognaam hebt aangemaakt.

12 juli 2022

versie 11.53.0

We hebben een paar typefouten gecorrigeerd in hoe serverlocaties in het Japans werden weergegeven.

4 juli 2022

versie 11.52.0

Een paar ruwe kanten gladgestreken om je VPN-ervaring zo soepel mogelijk te maken.

28 juni 2022

versie 11.51.1

Wist je dat onze apps beschikken over een meertalige interface? Zeventien talen, om precies te zijn. We hebben een serverlocatie in India (via Singapore) aan onze lijst toegevoegd en deze nieuwe toevoeging naar alle talen vertaald.

20 juni 2022

versie 11.50.0

Gewoon wat kleine aanpassingen die onze perfectionistische ingenieurs eisten.

15 juni 2022

versie 11.49.1

We hebben een probleem opgelost dat je misschien heeft verhinderd om weer in te loggen op de app, als je was uitgelogd. In plaats van gevraagd te worden om je gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw in te voeren, werd een ander scherm getoond, zonder manier om opnieuw in te loggen. We hebben het ontbrekende scherm hersteld.

30 mei 2022

versie 11.48.0

Een beetje polish voor onze motor helpt altijd om je app soepeler te laten draaien.

23 mei 2022

versie 11.47.0

We hebben een paar bugs opgelost die je wellicht bent tegengekomen als je was uitgelogd en opnieuw inlogde op de app:

Mogelijk werd het VPN-locatiescherm in plaats van het startscherm getoond

Je app kon crashen als je het tabblad Alle Locaties aantikte

Nu, wanneer je opnieuw inlogt, zal je app bij het startscherm beginnen, en tikken op Alle Locaties zal, eh, de app niet doen crashen.

16 mei 2022

versie 11.46.0

We hebben hier en daar wat opgeknapt om onze app in topvorm voor je te houden.

3 mei 2022

versie 11.45.0

We hebben wat verfijningen aangebracht onder de motorkap om je een soepelere ervaring te geven.

25 april 2022

versie 11.44.0

We hebben een zeldzame bug verholpen die de app kon laten crashen wanneer je naar het Account-menu navigeerde.

18 april 2022

versie 11.43.0

Gewoon wat huishouden! We hebben enkele kleine codewijzigingen doorgevoerd die geen invloed hebben op gebruikers.

11 april 2022

versie 11.42.0

ExpressVPN App

We hebben de tekst van een hint in de Threat Manager-instellingen gecorrigeerd als je app op een andere taal dan Engels staat.

ExpressVPN Keys

We hebben een gids toegevoegd over hoe je wachtwoorden in ExpressVPN Keys kunt importeren.

29 maart 2022

versie 11.41.0

ExpressVPN App

We hebben een zeldzaam reconnectieprobleem opgelost dat je mogelijk tegenkwam na langdurig gebruik.

ExpressVPN Keys

Je kunt nu zoeken bij het gebruik van Autofill.

22 maart 2022

versie 11.40.0

Enkele bugs werden geïdentificeerd:

De app kon niet opnieuw verbinden wanneer het apparaat op een 5G-netwerk stond.

Sommige gebruikers ontvingen meldingen dat ze niet konden verbinden, ook al was de app succesvol verbonden.

Als je eerder ervoor koos om diagnostische logs met ons te delen, konden je logs niet goed worden gereset wanneer je uit de app uitlogde. Dit beïnvloedde een zeer klein aantal gebruikers die ervoor kozen. We bewaren geen logs van activiteiten of verbindingen.

We hebben deze bugs opgelost, dus je app zou soepel moeten draaien!

14 maart 2022

versie 11.39.0

Een paar bugs dachten dat ze ongemerkt ExpressVPN Town konden binnensluipen, maar onze ingenieurs waren het daar niet mee eens: “Niet onder onze ogen, bugs.”

8 maart 2022

versie 11.38.0

We hebben een paar kleine aanpassingen doorgevoerd die te klein zijn om op te merken. Ons team werkt altijd hard om ervoor te zorgen dat de app goed voor je werkt.

28 februari 2022

versie 11.37.0

De animatie is nu vloeiender wanneer je uitlogt

21 februari 2022

versie 11.36.0

In deze release hebben we:

Een link naar een webpagina die de Threat Manager-functie beschrijft, was gebroken wanneer deze in andere talen dan Engels werd bekeken.

Er is een bug verholpen die er soms voor zorgde dat de VPN niet kon verbinden bij gebruik van het IKEv2-protocol.

15 februari 2022

versie 11.35.0

We hebben de prestaties van Threat Manager verbeterd, zodat het met minder geheugen trackers kan blokkeren.

8 februari 2022

versie 11.34.1

In deze release hebben we:

We hebben misplaatste tekst op het Threat Manager-scherm gecorrigeerd — zucht van verlichting van onze ontwerpers.

We hebben een ongewenst zwart scherm verwijderd dat je mogelijk zag bij het openen van de app, als je iOS 12 of 13 gebruikt.

31 januari 2022

versie 11.32.0

Dubbel ingezet om een zeldzame bug te verhelpen die mogelijk verhinderde dat de VPN verbinding maakte.

25 januari 2022

versie 11.31.0

In deze release hebben we:

We hebben de optie geïntroduceerd om je ExpressVPN-account direct vanuit de app te verwijderen. Het is voorlopig een beperkte uitrol, maar we verwachten het geleidelijk aan iedereen uit te breiden.

We hebben een conflict opgelost dat mogelijk optrad als je Threat Manager inschakelde terwijl je het IKEv2-protocol gebruikte. Als dat nu gebeurt, schakelt je app over naar de automatische protocolinstelling, waardoor Threat Manager je apparaat beschermt zoals bedoeld. (Threat Manager werkt niet met IKEv2.)

19 januari 2022

versie 11.30.0

We hebben de “Meer informatie”-link over de Threat Manager-functie aangepakt, die kapot was voor onze Thaise en Japanse gebruikers.

11 januari 2022

versie 11.29.0

We hebben een kleine bug opgelost die mogelijk Threat Manager uitschakelde toen je naar versie 11.27.0 updatete. Voortaan, zolang Threat Manager is ingeschakeld, blijft het zo na app-updates.

4 januari 2022

versie 11.28.0

Het is de eerste iOS-update voor 2022! We hebben enkele kleine verbeteringen aangebracht zodat je app goed aan het jaar begint.

30 december 2021

versie 11.27.0

2021 loopt ten einde, maar we hebben toch nog een laatste ronde bugfixes kunnen inbouwen om je app-ervaring te verbeteren.

23 december 2021

versie 11.26.1

Het beste cadeau voor ons is een bugvrije feestperiode. We hebben een bug opgelost waardoor onze iOS 12-gebruikers geen verbinding met de VPN konden maken wanneer ze het automatische of Lightway-protocol hadden geselecteerd.

15 december 2021

versie 11.25.0

We zijn enthousiast om Threat Manager voor iOS-gebruikers uit te rollen—een nieuwe functie die voorkomt dat apps en websites communiceren met trackers of andere schadelijke derden zonder je medeweten. Deze functie voegt een extra laag privacy toe aan je apparaat; zet het aan in je app-instellingen!

1 december 2021

versie 11.23.0

We hebben een bug opgelost die ervoor zorgde dat onze gebruikers uit de ExpressVPN app werden uitgelogd wanneer ze:

Hun telefoon opnieuw opstartten

Hun telefoon uitschakelden

De ExpressVPN App updateten

Je kunt nu je telefoon opnieuw opstarten zonder bang te zijn dat je wordt uitgelogd!

18 november 2021

versie 11.21.2

Nieuwe updates

Deze app-versie markeert de lancering van Parallelle Verbindingen, wat het sneller maakt voor de app om verbinding te maken met de VPN, vooral op netwerken die sommige verkeersbeperkingen toepassen. Verbind in minder dan 2 seconden!

Verbeteringen

We hebben onze diagnostische informatie verbeterd om details over app-processen op te nemen, wat het makkelijker maakt voor ons om bugs of onverwachte gebeurtenissen te analyseren die onze gebruikers ervaren.

Bugoplossingen

Sommige van onze gebruikers hebben mogelijk ervaren dat de app crashte wanneer de app naar een lokaal bestand schreef. We hebben deze bug nu opgelost.

11 november 2021

versie 11.20.0

Deze release bevat enkele kleine verbeteringen voor een betere app-stabiliteit en prestaties.

5 november 2021

versie 11.19.1

We hebben een aantal verbeteringen in de app doorgevoerd:

De leesbaarheid van verbindingsdiagnostiek verbeterd.

Het ISO 8601-standard aangenomen (de internationale standaard voor datum- en tijduitdrukking) voor verbindingsdiagnostiek tijdstempels.

Deze verbeteringen betekenen dat we, als je problemen ondervindt, de oorzaak sneller kunnen achterhalen met tijdstempels die gecorreleerd zijn aan je lokale tijd.

We hebben ook een bug opgelost waardoor de waarschuwing niet verscheen bij het wisselen van VPN-locaties.

27 oktober 2021

versie 11.18.0

Een bug opgelost die verhinderde dat de app met de VPN kon verbinden wanneer de gebruiker zich af- en weer aanmeldde.

21 oktober 2021

versie 11.17.0

Een bug opgelost die ervoor zorgde dat de app crashte.

Een bug opgelost waardoor de “Recente Locatie” tegels niet op het hoofdscherm van de app verschenen.

13 oktober 2021

versie 11.16.0

Een probleem opgelost met iOS 12 waardoor het instellingenscherm verscheen, zelfs nadat gebruikers op het “terug”-icoon tikten om te proberen terug te gaan naar het vorige “Opties”-scherm.

6 oktober 2021

versie 11.15.0

Verbeterde stabiliteit en prestaties van de app.

28 september 2021

versie 11.14.0

App-startscherm bijgewerkt met tabnavigatie.

22 september 2021

versie 11.13.1

Verbeterde app-stabiliteit en prestaties.

15 september 2021

versie 11.12.0

Af en toe onjuiste achtergrondkleur in pop-ups verholpen.

2021 31 augustus

versie 11.11.0

Oplossingen voor bugs.

24 augustus 2021

versie 11.10.0

Oplossingen voor bugs.

2021 17 augustus

versie 11.9.1

Oplossingen voor bugs.

2021 10 augustus

versie 11.9.0

Verbeterde verbindingsbetrouwbaarheid.

27 juli 2021

versie 11.8.0

Verbeteringen op het gebied van verbindingsbetrouwbaarheid.

13 juli 2021

versie 11.7.0

Een probleem opgelost waardoor diagnostische informatie leeg leek.

7 juli 2021

versie 11.6.1

Oplossingen voor bugs.

29 juni 2021

versie 11.6.0

UI-correcties.

14 juni 2021

versie 11.5.2

Introductie van Lightway, het next-generation VPN-protocol van ExpressVPN dat een snellere, veiligere en betrouwbaardere VPN-ervaring biedt.

7 juni 2021

versie 11.5.0

Introductie van Lightway, het next-generation VPN-protocol van ExpressVPN dat een snellere, veiligere en betrouwbaardere VPN-ervaring biedt.

30 april 2021

versie 10.0.8

Oplossingen voor bugs.

19 april 2021

versie 10.0.6

Oplossingen voor bugs.

7 april 2021

versie 10.0.5

Oplossingen voor bugs.

15 maart 2021

versie 10.0.4

Oplossingen voor bugs.

26 februari 2021

versie 10.0.3

Icon van de ExpressVPN-app bijgewerkt.

Oplossingen voor bugs.

18 februari 2021

versie 10.0.2

Oplossingen voor bugs.

10 februari 2021

versie 10.0.1

Oplossingen voor bugs.

18 januari 2021

versie 10.0.0

Maak kennis met het nieuwe app-ontwerp van ExpressVPN.

8 december 2020

versie 8.5.0

Oplossingen voor bugs.

2 november 2020

versie 8.4.0

Oplossingen voor bugs.

8 oktober 2020

versie 8.3.8

Connectiviteit in sommige landen verbeterd.

17 september 2020

versie 8.3.5

Oplossingen voor bugs.

11 september 2020

versie 8.3.2

Connectiviteit in sommige landen verbeterd.

3 september 2020

versie 8.3.0

Oplossingen voor bugs.

21 augustus 2020

versie 8.2.5

Connectiviteit in sommige landen verbeterd.

2020 20 augustus

versie 8.2.4

Oplossingen voor bugs.

2020 19 augustus

versie 8.2.3

Oplossingen voor bugs.

31 juli 2020

versie 8.2.1

Oplossingen voor bugs.

28 juli 2020

versie 8.2.0

Oplossingen voor bugs.

Wat vindt u van ExpressVPN? Beoordeel of schrijf een recensie over ons in de App Store.

10 juli 2020

versie 8.1.1

Oplossingen voor bugs.

6 juli 2020

versie 8.1.0

Oplossingen voor bugs.

23 juni 2020

versie 8.0.5

Oplossingen voor bugs.

16 juni 2020

versie 8.0.2

Oplossingen voor bugs.

5 juni 2020

versie 8.0.1

Oplossingen voor bugs.

1 juni 2020

versie 8.0.0

Gelokaliseerde VPN-locaties.

Zeldzame gevallen waarin de knop “E-mail ons” niet reageerde, verholpen.

25 mei 2020

versie 7.9.1

Oplossingen voor bugs.

19 mei 2020

versie 7.9.0

Oplossingen voor bugs.

5 mei 2020

versie 7.8.5

Oplossingen voor bugs.

15 april 2020

versie 7.8.2

Oplossingen voor bugs.

6 april 2020

versie 7.8.1

Oplossingen voor bugs.

31 maart 2020

versie 7.8.0

In-app help-artikelen zijn nu beschikbaar in 16 extra talen.

Oplossingen voor bugs.

21 februari 2020

versie 7.6.5

Connectiviteit in sommige landen verbeterd.

19 februari 2020

versie 7.6.4

Connectiviteit in sommige landen verbeterd.

12 februari 2020

versie 7.6.0

Nieuwe functie: In-app help.

Nieuw menu Privacy en veiligheidstools.

7 december 2019

versie 7.4.5

Connectiviteit in sommige landen verbeterd.

15 november 2019

versie 7.4.4

Oplossingen voor bugs.

29 oktober 2019

versie 7.4.3

Oplossingen voor bugs.

25 oktober 2019

versie 7.4.2

Oplossingen voor bugs.

15 oktober 2019

versie 7.4.1

Oplossingen voor bugs.

23 september 2019

versie 7.4.0

Verbeteringen:

Verbeterde verbindingsbetrouwbaarheid.

23 september 2019

versie 7.3.9

Verbeteringen:

Oplossingen voor bugs.

2019 30 augustus

versie 7.3.8

Verbeteringen:

Oplossingen voor bugs.

17 juli 2019

versie 7.3.7

Verbeteringen:

Oplossingen voor bugs.

15 juli 2019

versie 7.3.6

Verbeteringen:

Oplossingen voor bugs.

4 juli 2019

versie 7.3.5

Verbeteringen:

Oplossingen voor bugs.

28 juni 2019

versie 7.3.3

Verbeteringen:

Oplossingen voor bugs.

19 juni 2019

versie 7.3.2

Verbeteringen:

Oplossingen voor bugs.

12 juni 2019

versie 7.3.1

Verbeteringen:

Oplossingen voor bugs.

6 juni 2019

versie 7.3.0

Verbeteringen:

Activering & verbindingsbetrouwbaarheid in geselecteerde landen.

30 mei 2019

versie 7.2.3

Toegevoegde ondersteuning voor Deens, Thais, Fins en Pools.

Oplossingen voor bugs.

21 mei 2019

versie 7.2.2

Oplossingen voor bugs.

23 april 2019

versie 7.2.1

Oplossingen voor bugs.

10 april 2019

versie 7.2.0

Oplossingen voor bugs.

14 maart 2019

versie 7.1.0

Verbeterde verbindingsbetrouwbaarheid.

Verbeterde ondersteuning voor VoiceOver.

14 januari 2019

versie 7.0.0

Gloednieuwe gebruikersinterface.

14 januari 2019

versie 7.0.0

Gloednieuwe gebruikersinterface.

27 december 2018

versie 6.9.8

Oplossingen voor bugs.

14 december 2018

versie 6.9.7

Ondersteuning toegevoegd voor de nieuwe iPad Pro.

Verbeterde UI en app-inhoud.

4 december 2018

versie 6.9.6

Bijgewerkt VPN-protocol instellingen scherm.

Bijgewerkt niet-verbonden scherm.

Kleine problemen opgelost in locatiekiezer.

20 november 2018

versie 6.9.5

Verbeterde verbindingsbetrouwbaarheid.

Verbeterde gebruikersinterface en app-inhoud.

Geïmplementeerde nieuwe stijl voor berichten binnen de app.

Nieuwe locatiekiezer geïmplementeerd.

Opgelost: een probleem dat zakelijke klanten verhinderde om in te loggen.

25 oktober 2018

versie 6.9.1

Verbeterde verbindingsbetrouwbaarheid.

Oplossingen voor bugs.

6 september 2018

versie 6.8.1

Bijgewerkt naar OpenVPN versie 2.4.6.

Bijgewerkt naar OpenSSL versie 1.0.2o.

Verbeterde verbindingsbetrouwbaarheid.

Oplossingen voor bugs.

8 juni 2018

versie 6.8.0

Oplossingen voor bugs.

25 mei 2018

versie 6.7.9

Verbeterde verbindingsbetrouwbaarheid.

Oplossingen voor bugs.

4 mei 2018

versie 6.7.8

Oplossingen voor bugs.

20 april 2018

versie 6.7.7

Mogelijkheid toegevoegd om de taal binnen de app te wijzigen.

Inhoud bijgewerkt met betrekking tot iPhone X.

10 april 2018

versie 6.7.6

Oplossingen voor bugs.

20 februari 2018

versie 6.7.4

Link toegevoegd om het wachtwoord te resetten.

26 januari 2018

versie 6.7.3

Opgelost: een probleem waardoor Magic login in zeldzame gevallen niet werkte.

12 januari 2018

versie 6.7.2

Oplossingen voor bugs.

14 november 2017

versie 6.6.9

Oplossingen voor bugs.

25 oktober 2017

versie 6.6.8

Koreaanse taalondersteuning toegevoegd.

Geüpdatet app icoontje.

Oplossingen voor bugs.

11 oktober 2017

versie 6.6.7

Mogelijkheid toegevoegd om VPN-locatie te wijzigen terwijl verbonden.

Verbeterde gebruikerservaring.

Oplossingen voor bugs.

25 september 2017

versie 6.6.5

Oplossingen voor bugs.

20 september 2017

versie 6.6.4

Oplossingen voor bugs.

14 september 2017

versie 6.6.3

Ondersteuning voor het IKEv2-protocol toegevoegd.

Oplossingen voor bugs.

6 september 2017

versie 6.6.2

Russische taalondersteuning toegevoegd.

Oplossingen voor bugs.

30 augustus 2017

versie 6.6.1

Zweedse taalondersteuning toegevoegd.

Oplossingen voor bugs.

20 augustus 2017

versie 6.6.0

Oplossingen voor bugs.

11 augustus 2017

versie 6.5.9

Verbeterde eerste gebruikservaring.

Oplossingen voor bugs.

4 augustus 2017

versie 6.5.8

Oplossingen voor bugs.

3 augustus 2017

versie 6.5.7

Oplossingen voor bugs.

19 juli 2017

versie 6.5.6

Oplossingen voor bugs.