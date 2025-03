Hai bisogno di una VPN per iOS? Scarica subito ExpressVPN

Questa pagina fornisce tutti gli ultimi aggiornamenti e miglioramenti per l’app ExpressVPN per iOS. Per vedere gli ultimi aggiornamenti per le nostre altre piattaforme, consulta le note di rilascio per altre piattaforme.

11 gennaio 2025

versione 11.188.3

Abbiamo rimboccato le maniche e intrapreso una caccia ai bug, eliminandone diversi nel processo.

7 gennaio 2025

versione 11.188.1

Eureka! I nostri ingegneri geniali, alimentati da caffè e bagel surgelati, hanno reso l’app più efficiente che mai.

21 dicembre 2024

versione 11.188.0

In questo rilascio, abbiamo aggiornato Lightway per utilizzare ML-KEM invece di Kyber per la crittografia post-quantistica.

12 dicembre 2024

versione 11.185.0

Abbiamo fatto un po’ di pulizia primaverile nel codice. Ora tutto è fantastico nel tuo giardino ExpressVPN.

3 dicembre 2024

versione 11.184.0

I nostri maghi della tecnologia hanno agitato le loro bacchette magiche! Goditi una maggiore stabilità e prestazioni dell’app.

16 novembre 2024

versione 11.179.1

Solo qualche ritocco qua e là. Tutta manutenzione di routine per mantenere l’app in perfette condizioni per te.

13 novembre 2024

versione 11.179.0

Ding! Hai nuova posta. Riceverai una notifica quando uno dei nostri agenti del supporto ti risponderà tramite la chat dal vivo nell’app.

5 novembre 2024

versione 11.178.0

Il nostro team è stato impegnato con correzioni e nuove funzionalità. A partire da questo rilascio:

Puoi ora parlare direttamente con il nostro team di supporto clienti direttamente nell’app. Non devi più perdere tempo aspettando risposte via email, ti basta toccare l’icona della chat dal vivo nell’angolo in basso a destra dell’app o nella scheda Help per ottenere immediati risposte e soluzioni dal nostro team di esperti di livello mondiale.

Ora puoi accedere nuovamente a ExpressVPN Keys senza problemi. Una piccola minoranza di utenti ha segnalato un bug che impediva loro di aprire Keys. Ora è stato risolto, quindi ora puoi accedere a tutte le tue password memorizzate in modo sicuro senza problemi.

27 ottobre 2024

versione 11.177.0

I nostri ingegneri hanno eliminato alcuni bug minori per arricchire la tua esperienza VPN.

16 ottobre 2024

versione 11.175.0

Abbiamo aggiornato alcuni dei nostri sistemi di backend per migliorare le prestazioni mentre usi l’app.

8 ottobre 2024

versione 11.174.0

In questo rilascio, abbiamo migliorato le traduzioni per il modulo Riepilogo protezione nella scheda VPN.

9 settembre 2024

versione 11.168.0

La tua sicurezza è la nostra priorità: ecco perché abbiamo rafforzato i nostri protocolli di crittografia e codice. Goditi la sicurezza aggiuntiva.

12 agosto 2024

versione 11.163.0

I nostri maghi della tecnologia hanno agitato le loro bacchette magiche! Goditi una maggiore stabilità e prestazioni dell’app.

9 luglio 2024

versione 11.158.0

Solo alcune piccole modifiche che i nostri ingegneri perfezionisti hanno insistito per fare.

1 luglio 2024

versione 11.156.0

Abbiamo fatto alcuni ritocchi per mantenere la nostra app in perfetta forma per te.

18 giugno 2024

versione 11.155.0

Un piccolo ritocco al nostro motore aiuta sempre a far funzionare meglio la tua app.

27 maggio 2024

versione 11.152.0

Sono stati apportati miglioramenti minori per migliorare la tua esperienza.

21 maggio 2024

versione 11.151.0

Abbiamo introdotto alcune migliorie per offrire un’esperienza più fluida.

14 maggio 2024

versione 11.150.0

Eliminati alcuni ragnatele; ora l’app è lucida e brillante!

6 maggio 2024

versione 11.149.0

Smussate alcune irregolarità per mantenere la tua esperienza VPN il più fluida possibile.

29 aprile 2024

versione 11.148.0

Abbiamo levigato alcune asperità per garantire che l’app funzioni meglio che mai.

22 aprile 2024

versione 11.147.0

Semplicemente spazzando via alcune ragnatele e sistemando l’app in generale per farla funzionare meglio per te!

16 aprile 2024

versione 11.146.0

Solo alcuni ritocchi per tenere la nostra app in forma perfetta.

5 aprile 2024

versione 11.145.0

Solo ritoccando un paio di cose qua e là.

2 aprile 2024

versione 11.144.0

Smussate alcune irregolarità per mantenere la tua esperienza VPN il più fluida possibile.

25 marzo 2024

versione 11.143.0

La primavera è nell’aria, quindi i nostri ingegneri sono stati impegnati con una buona pulizia dell’app. Nel processo sono stati eliminati diversi bug minori.

18 marzo 2024

versione 11.141.0

In questo rilascio, abbiamo risolto un bug che impediva la visualizzazione di alcune impostazioni di protezione avanzata su iPad.

12 marzo 2024

versione 11.138.0

Un piccolo ritocco qua e là al codice aiuta sempre a far funzionare meglio la tua app.

9 marzo 2024

versione 11.137.0

In questo rilascio, abbiamo risolto un bug con ExpressVPN Keys che causava la comparsa di un messaggio di errore durante il tentativo di utilizzare l’autocompletamento.

1 marzo 2024

versione 11.135.0

Smussate alcune irregolarità per mantenere la tua esperienza VPN il più fluida possibile.

25 febbraio 2024

versione 11.133.0

Abbiamo eliminato alcuni bug minori trovati nel nostro codice.

17 febbraio 2024

versione 11.132.0

Abbiamo pulito gli scaffali digitali e dato una buona lucidata all’app.

9 febbraio 2024

versione 11.131.0

Semplicemente spazzando via alcune ragnatele e sistemando l’app in generale per farla funzionare meglio per te!

2 febbraio 2024

versione 11.130.0

Un po’ di igiene del codice non guasta mai!

27 gennaio 2024

versione 11.129.0

Abbiamo risolto un bug che impediva al VPN di connettersi in alcuni casi.

26 gennaio 2024

versione 11.128.0

Abbiamo corretto un piccolo errore di battitura sfuggito alla nostra rete, così come un paio di bug che lo accompagnavano.

19 gennaio 2024

versione 11.127.0

Un po’ di questo, un po’ di quello. Tutto per rendere l’app più fluida per te.

12 gennaio 2024

versione 11.126.0

Abbiamo stretto alcuni bulloni qua e là, niente di cui preoccuparsi.

18 dicembre 2023

versione 11.125.0

Hai visto la scheda Keys? Era sparita per alcuni utenti. Tuttavia, grazie al lavoro sodo degli ingegneri, l’abbiamo ritrovata! La prossima volta non la lasceremo sotto il tappeto.

11 dicembre 2023

versione 11.124.0

Abbiamo mandato via qualche fastidioso bug! Godrai di un’esperienza d’app più fluida.

4 dicembre 2023

versione 11.123.0

La protezione avanzata è ora disponibile per tutte le lingue supportate dall’app di ExpressVPN per iOS.

La protezione avanzata è una suite di funzionalità di privacy e sicurezza che puoi attivare e disattivare a tuo piacimento.

Questi includono:

Blocco pubblicità: Filtra la maggior parte degli annunci e impedisci loro di caricare e apparire sul tuo browser.

Controlli genitoriali: Gestisci il benessere digitale della tua famiglia con il nostro nuovo blocco per siti per adulti.

Threat Manager: Proteggi il traffico online da siti dannosi e tracker.

22 novembre 2023

versione 11.121.0

Sono stati apportati miglioramenti minori per migliorare la tua esperienza.

10 novembre 2023

versione 11.119.0

Un po’ di questo, un po’ di quello. Tutto per rendere l’app più fluida per te.

2 novembre 2023

versione 11.117.0

In questo rilascio, noi:

Abbiamo risolto un bug che impediva la visualizzazione della scheda di ExpressVPN Keys nell’app.

Corretto un piccolo errore di battitura.

30 ottobre 2023

versione 11.116.0

Un piccolo ritocco al nostro motore aiuta sempre a far funzionare meglio la tua app.

20 ottobre 2023

versione 11.115.0

Qualche piccola modifica qua e là per mantenere l’app fluida per te.

13 ottobre 2023

versione 11.114.0

In questo aggiornamento, abbiamo aggiunto una serie di nuove funzionalità di protezione avanzata!

Questi includono:

Blocco pubblicità: filtra la maggior parte degli annunci e impedisci loro di caricare e apparire sul tuo browser.

Controlli genitoriali: controlla meglio il benessere digitale tuo e della tua famiglia con il nostro nuovo blocco siti per adulti.

Queste nuove funzionalità saranno distribuite gradualmente a tutti gli utenti.

9 ottobre 2023

versione 11.113.0

Sono stati apportati miglioramenti minori per migliorare la tua esperienza.

5 ottobre 2023

versione 11.112.0

Solo qualche ritocco per mantenere l’app al top.

19 settembre 2023

versione 11.110.0

Un piccolo ritocco qua e là per migliorare l’esperienza dell’app.

15 settembre 2023

versione 11.109.0

Abbiamo aggiunto il supporto post-quantistico a Lightway. Goditi un’esperienza di connessione migliorata e protezione dagli attacchi di coloro con accesso a potenti computer quantistici.

4 settembre 2023

versione 11.108.0

In questo rilascio, noi:

Aggiunto il Supporto DTLS 1.3 a Lightway. Ciò significa che otterrete un’esperienza di connessione più veloce e sicura.

Corretto un bug raro su iPad che faceva apparire i dettagli di accesso dopo aver cliccato Elimina accesso > Elimina definitivamente.

17 agosto 2023

versione 11.107.0

In questo rilascio, noi:

Abbiamo ridotto il supporto delle app per iOS 12, iOS 13 e iOS 14. L’app ExpressVPN continuerà a funzionare normalmente su iOS 12, iOS 13, o iOS 14. Tuttavia, non riceverà nuove funzionalità, correzioni di bug o aggiornamenti di sicurezza. Aggiorna alla versione iOS più recente per godere della versione più recente e più sicura di ExpressVPN.

Abbiamo corretto un raro bug che causava il crash dell’app.

24 luglio 2023

versione 11.106.0

Operazione schiaccia-bug! In questo rilascio abbiamo corretto un bug per ExpressVPN Keys che mostrava un punteggio di Password Health errato, anche se tutti gli accessi memorizzati erano forti, unici e non compromessi.

17 luglio 2023

versione 11.105.0

Abbiamo risolto un bug con ExpressVPN Keys dove l’opzione “Esporta su ExpressVPN Keys” risultava mancante se si tentava di esportare gli accessi da Chrome a ExpressVPN Keys.

10 luglio 2023

versione 11.104.0

In questo rilascio, noi:

Aggiunta una notifica di avviso che comparirà quando il tuo dispositivo si connette a una rete Wi-Fi non sicura.

Risolto un crash che occasionalmente si verificava durante la connessione o disconnessione dal VPN.

8 luglio 2023

versione 11.103.0

Un piccolo ritocco al nostro motore aiuta sempre a far funzionare meglio la tua app.

26 giugno 2023

versione 11.102.0

Solo un paio di cose da sistemare.

19 giugno 2023

versione 11.101.0

In questo rilascio, abbiamo migliorato l’accessibilità per ExpressVPN Keys. Ora puoi:

Visualizza le tue password in testo grande.

Aggiungi e modifica password in testo grande.

12 giugno 2023

versione 11.100.0

Sono stati apportati miglioramenti minori per migliorare la tua esperienza.

5 giugno 2023

versione 11.99.0

Abbiamo introdotto alcune migliorie per offrire un’esperienza più fluida.

31 maggio 2023

versione 11.98.0

I nostri talentuosi ingegneri hanno fatto un po’ di messa a punto dell’app per migliorare le prestazioni!

19 maggio 2023

versione 11.97.0

Abbiamo risolto un crash che si verificava quando il VPN si connetteva o disconnetteva.

15 maggio 2023

versione 11.96.0

Abbiamo potato le siepi e potato le begonie, e ora tutto è a posto nel tuo giardino ExpressVPN.

3 maggio 2023

versione 11.94.0

Solo un aggiornamento minore per mantenere l’app in funzione senza problemi.

24 aprile 2023

versione 11.92.0

ExpressVPN Keys, un nuovo gestore di password completo, è integrato direttamente nell’app! Archivia password illimitate, note e dettagli delle carte di credito su dispositivi illimitati in modo sicuro—la crittografia a conoscenza zero garantisce che solo tu possa accedervi.

Nota: Keys viene distribuito gradualmente e potrebbe non essere disponibile immediatamente.

20 aprile 2023

versione 11.91.0

Abbiamo fatto alcuni ritocchi per mantenere la nostra app in perfetta forma per te.

3 aprile 2023

versione 11.89.0

Abbiamo implementato alcune piccole modifiche nell’app che sono troppo piccole per essere notate.

3 aprile 2023

versione 11.88.0

App di ExpressVPN

Abbiamo introdotto un sondaggio per raccogliere feedback sulla tua ultima connessione VPN.

ExpressVPN Keys

Abbiamo aggiunto alcune nuove funzionalità per te, tra cui:

Supporto per le carte di credito. Ora puoi salvare i dettagli della tua carta di credito, oltre a modificare, visualizzare e cercare qualsiasi carta di credito aggiunta a ExpressVPN Keys.

Supporto per note sicure. È ora possibile aggiungere, modificare, visualizzare e cercare note sicure.

La possibilità di filtrare per accessi, note sicure e carte di credito.

Ora puoi vedere se una delle tue password è stata esposta in una violazione dei dati. Se una delle tue password è stata esposta, ti invitiamo a cambiarla immediatamente per proteggere i tuoi account e impedire l’accesso agli hacker.

27 marzo 2023

versione 11.87.0

Sono stati apportati miglioramenti minori per migliorare la tua esperienza.

20 marzo 2023

versione 11.86.0

App di ExpressVPN

Abbiamo introdotto alcune migliorie per offrire un’esperienza più fluida.

ExpressVPN Keys

Ora sono benvenuti titoli e nomi utente lunghi! Abbiamo aumentato il numero massimo di caratteri per i campi del titolo e del nome utente.

14 marzo 2023

versione 11.85.0

È tempo di pulizie di primavera! Abbiamo perfezionato alcune righe di codice e eliminato alcuni fastidiosi bug.

6 marzo 2023

versione 11.84.0

La tua esperienza VPN è appena migliorata grazie a qualche miglioramento e modifica.

27 febbraio 2023

versione 11.83.0

App di ExpressVPN

Solo manutenzione! Abbiamo apportato alcune modifiche minori al codice che non impattano gli utenti.

ExpressVPN Keys

Ora puoi usare il nuovo generatore di password standalone per generare una password.

20 febbraio 2023

versione 11.82.0

Abbiamo potato le siepi e potato le begonie, e ora tutto è a posto nel tuo giardino ExpressVPN.

13 febbraio 2023

versione 11.81.0

App di ExpressVPN

In questo rilascio, noi:

Migliorata la connettività in alcuni paesi.

Aggiunta una notifica per avvisarti se un’altra applicazione disabilita la tua connessione VPN.

ExpressVPN Keys

Abbiamo grandi aggiornamenti per te con questo rilascio:

Abbiamo un nuovo generatore di password avanzato! Ora puoi personalizzare come vengono generate le tue password. Regola quanti numeri, simboli e le lettere maiuscole compaiono nelle tue password generate automaticamente.

Ora puoi recuperare l’accesso a ExpressVPN Keys con il tuo codice di recupero unico. Puoi creare e salvare il tuo codice di recupero quando crei/accedi al tuo account Keys. Se dimentichi la tua password principale, tocca “password principale dimenticata” e inserisci il tuo codice di recupero.

6 febbraio 2023

versione 11.80.0

App di ExpressVPN

In questo rilascio, noi:

Abbiamo aggiornato la nostra interfaccia in modo che le istruzioni nella schermata “Configura la tua VPN” siano completamente visibili se usi font di accessibilità più grandi su iPhone.

Migliorata la connettività in alcuni paesi.

ExpressVPN Keys

Quando effettui l’accesso a un sito, ExpressVPN Keys suggerirà ora altri accessi salvati per qualsiasi altro dominio associato. Ad esempio, se stai accedendo a Apple.com, ExpressVPN Keys suggerirà anche accessi salvati per iCloud.com.

31 gennaio 2023

versione 11.79.1

Abbiamo fatto alcuni ritocchi per mantenere la nostra app in perfetta forma per te.

23 gennaio 2023

versione 11.78.0

App di ExpressVPN

In questo rilascio, noi:

Migliorata la connettività per alcuni paesi.

Aggiunti consigli nel menu di aiuto su cosa fare quando CarPlay, AirDrop, Apple Watch o il casting dei media non funzionano.

ExpressVPN Keys

Questo aggiornamento riguarda tutto l’aggiungere e importare! Hai diverse nuove miglioramenti da sperimentare, tra cui:

La possibilità di importare i tuoi dati di accesso da Google Chrome.

Ora puoi anche aggiungere nuovi dati di accesso da Autofill.

17 gennaio 2023

versione 11.77.1

App di ExpressVPN

I nostri ingegneri continuano a fare aggiustamenti dietro le quinte, così potrai sempre avere la migliore app che possiamo offrire.

ExpressVPN Keys

Abbiamo aggiunto un paio di nuove funzionalità per te, tra cui:

L’opzione per cambiare la tua password principale.

Una nuova funzione di sicurezza che bloccherà automaticamente Keys dopo cinque minuti di inattività, piuttosto che appena l’app va in background. Puoi regolare questo parametro nel menu delle impostazioni.

9 gennaio 2023

versione 11.76.0

Abbiamo fatto alcune piccole regolazioni che dovrebbero mantenere la tua app in perfette condizioni.

3 gennaio 2023

versione 11.75.0

In questo rilascio, noi:

Migliorata la velocità delle prestazioni VPN su iOS 15 e versioni successive.

Risolto un bug che causava il crash dell’app quando ti disconnettevi dal tuo account ExpressVPN.

Risolto un problema su iPad che faceva crashare l’app se ruotavi l’iPad mentre era visualizzata la schermata di registrazione dell’app.

Individuato e corretto un problema nella schermata “Protezione di rete”.

19 dicembre 2022

versione 11.74.0

Abbiamo rilasciato diversi miglioramenti per la nostra funzionalità di Protezione di rete, tra cui:

Migliorato il testo nella schermata delle impostazioni.

Pubblicato un nuovo articolo di supporto per saperne di più sulla Protezione di rete.

Aggiunta una schermata che apparirà occasionalmente per avvisarti sugli aggiornamenti di questa funzionalità.

12 dicembre 2022

versione 11.73.0

In questo rilascio, noi:

Corretto un bug che poteva far apparire inaspettatamente il modulo “Contatta Supporto” dopo aver toccato “Aiuto”.

Implementati alcuni miglioramenti alla sicurezza.

5 dicembre 2022

versione 11.72.0

App di ExpressVPN

Risolto un bug che poteva causare il crash dell’app quando ti disconnettevi dalla VPN.

ExpressVPN Keys

Abbiamo aggiunto una nuova funzionalità che controllerà il tuo indirizzo email per potenziali esposizioni dati. È un livello aggiuntivo di consapevolezza per aiutarti a mantenere la tua privacy e sicurezza digitale.

21 novembre 2022

versione 11.70.0

Abbiamo implementato un nuovo miglioramento della sicurezza. Quando scorri tra le app nell’interruttore di app di iOS, viene visualizzato uno schermo di sicurezza sull’app di ExpressVPN. Questo nasconde qualsiasi informazione sensibile visualizzata nell’app, come password e nomi utente memorizzati con ExpressVPN Keys. È un ulteriore livello di protezione fisica quando sei in giro in pubblico.

7 novembre 2022

versione 11.69.0

Abbiamo trovato alcuni bug di sicurezza di bassa priorità che non erano sfruttabili, ma li abbiamo comunque corretti!

2 novembre 2022

versione 11.68.0

Migliorata la connettività per alcuni paesi.

31 ottobre 2022

versione 11.67.0

Abbiamo implementato traduzioni per testi relativi alla funzione di protezione di rete recentemente rilasciata, visibili se hai impostato la tua app in una lingua diversa dall’inglese.

24 ottobre 2022

versione 11.66.0

Un po’ di igiene del codice non fa mai male.

17 ottobre 2022

versione 11.65.0

App di ExpressVPN

Alcune informazioni nel report diagnostico erano mancanti, ma le abbiamo rintracciate!

ExpressVPN Keys

Cerchi aiuto per correggere password poco sicure? Basta cliccare sul nuovissimo pulsante “aiutami a risolvere” per consigli professionali sulla creazione di password robuste e sicure.

4 ottobre 2022

versione 11.64.0

Migliorata la connettività per alcuni paesi.

4 ottobre 2022

versione 11.63.1

App di ExpressVPN

Un po’ di igiene del codice non fa mai male.

ExpressVPN Keys

Ora puoi controllare la salute delle tue password con la nuova funzione Password Health! Scopri se le tue password sono robuste, deboli o riutilizzate, e altro ancora.

30 settembre 2022

versione 11.62.0

Migliorata la connettività per alcuni paesi.

27 settembre 2022

versione 11.61.0

Abbiamo implementato una finestra pop-up per la Protezione di rete che ti dice di disconnetterti prima di modificare le impostazioni della VPN.

15 settembre 2022

versione 11.60.3

App di ExpressVPN

Abbiamo rilasciato una funzione di sicurezza migliorata, Protezione di rete. Quando è attivata, la Protezione di rete blocca tutto il traffico internet da e verso il tuo dispositivo ogni volta che la connessione VPN viene temporaneamente interrotta. Sebbene questo riduca drasticamente il rischio di esposizione dati al di fuori del tunnel VPN crittografato, potrebbe interferire con alcune funzioni, come AirDrop, CarPlay, il casting multimediale e gli Hotspot Wi-Fi.

Per accedere alla Protezione di rete, vai su Opzioni, quindi tocca Impostazioni. Nella stessa schermata, puoi anche impostare il tuo dispositivo per consentire sempre le connessioni a dispositivi sulla tua rete locale.

Nota: la Protezione di rete è supportata solo su iOS 14 e versioni successive.

ExpressVPN Keys

Ora puoi salvare brevi note con i tuoi dati di accesso.

5 settembre 2022

versione 11.59.0

Abbiamo risolto un bug che impediva alla posizione del server connesso di essere riflessa nei report diagnostici, se hai abilitato Aiuta a migliorare ExpressVPN.

26 agosto 2022

versione 11.58.0

Salve. Abbiamo aggiornato le traduzioni per “Australia – Adelaide” nella nostra lista delle posizioni dei server.

22 agosto 2022

versione 11.57.0

App di ExpressVPN

Abbiamo corretto un bug che potrebbe aver causato il crash dell’app se sei stato disconnesso a causa di una modifica nei dettagli del tuo account.

ExpressVPN Keys

Dimenticato qualcosa? Ora riceverai un messaggio di avviso quando esci da una schermata con modifiche non salvate.

L’aiuto è arrivato! Abbiamo aggiunto diversi articoli di aiuto su Express Keys. Tocca il Supporto tab per consultarli.

11 agosto 2022

versione 11.56.1

App di ExpressVPN

Abbiamo stretto alcuni bulloni, niente di cui preoccuparsi.

ExpressVPN Keys

Ora riceverai un messaggio di avviso se provi a salvare un dato di accesso che supera i limiti di caratteri.

1 agosto 2022

versione 11.55.0

Ops! Abbiamo reinserito i riconoscimenti per la famiglia di font utilizzata nell’app.

25 luglio 2022

versione 11.54.0

App di ExpressVPN

Abbiamo fatto alcuni piccoli aggiustamenti che dovrebbero mantenere la tua app in perfetta forma.

ExpressVPN Keys

Operazione andata a buon fine! Riceverai un messaggio per informarti quando avrai creato con successo un nuovo dato di accesso.

12 luglio 2022

versione 11.53.0

Abbiamo corretto alcuni errori di battitura nel modo in cui le posizioni dei server erano visualizzate in giapponese.

4 luglio 2022

versione 11.52.0

Smussate alcune irregolarità per mantenere la tua esperienza VPN il più fluida possibile.

28 giugno 2022

versione 11.51.1

Sai che le nostre app dispongono di un’interfaccia multilingue? Diciassette lingue, per essere precisi. Abbiamo aggiunto una posizione del server India (via Singapore) alla nostra lista e tradotto questa nuova aggiunta in tutte le lingue.

20 giugno 2022

versione 11.50.0

Solo alcune piccole modifiche che i nostri ingegneri perfezionisti hanno insistito per fare.

15 giugno 2022

versione 11.49.1

Abbiamo risolto un problema che potrebbe averti impedito di accedere nuovamente all’app, se ti eri disconnesso. Invece di essere invitato a reinserire il tuo nome utente e password, ti sarebbe stata mostrata una schermata diversa, senza la possibilità di accedere nuovamente. Abbiamo ripristinato la schermata mancante.

30 maggio 2022

versione 11.48.0

Un piccolo ritocco al nostro motore aiuta sempre a far funzionare meglio la tua app.

23 maggio 2022

versione 11.47.0

Abbiamo risolto un paio di bug che potresti aver incontrato se avessi effettuato il logout dall’app e poi avessi effettuato nuovamente l’accesso:

Potresti aver visto la schermata Posizioni VPN invece della schermata iniziale

La tua app potrebbe essere andata in crash se hai toccato la scheda Tutte le Posizioni

Ora, quando accedi di nuovo, la tua app inizierà alla schermata iniziale, e toccando Tutte le Posizioni non farà andare in crash l’app.

16 maggio 2022

versione 11.46.0

Abbiamo fatto alcuni ritocchi per mantenere la nostra app in perfetta forma per te.

3 maggio 2022

versione 11.45.0

Abbiamo introdotto alcune migliorie per offrire un’esperienza più fluida.

25 aprile 2022

versione 11.44.0

Abbiamo risolto un raro errore che poteva causare il blocco dell’applicazione quando si navigava nel menu Account.

18 aprile 2022

versione 11.43.0

Solo manutenzione! Abbiamo apportato alcune modifiche minori al codice che non impattano gli utenti.

11 aprile 2022

versione 11.42.0

App di ExpressVPN

Abbiamo corretto il testo di un suggerimento mostrato nelle impostazioni di Threat Manager se la tua app è impostata su una lingua diversa dall’inglese.

ExpressVPN Keys

Abbiamo aggiunto una guida su come importare le password in ExpressVPN Keys.

29 marzo 2022

versione 11.41.0

App di ExpressVPN

Abbiamo risolto un raro problema di riconnessione che poteva verificarsi dopo un uso prolungato.

ExpressVPN Keys

Ora puoi cercare quando utilizzi il riempimento automatico.

22 marzo 2022

versione 11.40.0

Sono stati identificati diversi bug:

L’app non poteva riconnettersi quando il dispositivo era sulla rete 5G.

Alcuni utenti ricevevano notifiche di impossibilità di connessione nonostante l’app si connettesse correttamente.

Se avevi precedentemente acconsentito a condividere log di diagnostica con noi, i tuoi log potrebbero non essere stati resettati correttamente quando ti scollegavi dall’app. Questo ha interessato un numero molto ridotto di utenti che hanno dato il consenso. Come sempre, non conserviamo mai registri delle attività o delle connessioni.

Abbiamo risolto questi bug, quindi la tua app dovrebbe funzionare senza problemi!

14 marzo 2022

versione 11.39.0

Alcuni bug pensavano di potersi intrufolare a ExpressVPN Town, ma i nostri ingegneri non lo permettevano: “Non sotto la nostra sorveglianza, bug.”

8 marzo 2022

versione 11.38.0

Abbiamo effettuato alcune piccole modifiche che sono troppo piccole per essere notate. Il nostro team è sempre al lavoro per garantire che l’app funzioni bene per te.

28 febbraio 2022

versione 11.37.0

L’animazione è ora più fluida quando ti disconnetti

21 febbraio 2022

versione 11.36.0

In questo rilascio, noi:

Risolto un collegamento a una pagina web che descriveva la funzione Threat Manager che risultava interrotto se visualizzato in lingue diverse dall’inglese.

Risolto un bug che impediva alla VPN di connettersi quando si utilizzava il protocollo IKEv2.

15 febbraio 2022

versione 11.35.0

Abbiamo migliorato le prestazioni di Threat Manager, in modo che possa bloccare i tracker con meno memoria.

8 febbraio 2022

versione 11.34.1

In questo rilascio, noi:

Corretto qualche testo disallineato nella schermata di Threat Manager: sospiri di sollievo dai nostri designer.

Eliminato uno schermo nero involontario che potevi aver visto quando aprivi l’app, se usi iOS 12 o 13.

31 gennaio 2022

versione 11.32.0

Doppia misura per risolvere un raro bug che potrebbe aver impedito alla VPN di connettersi.

25 gennaio 2022

versione 11.31.0

In questo rilascio, noi:

È stata introdotta l’opzione per eliminare il tuo account ExpressVPN direttamente dall’app. È un lancio limitato per il momento, ma ci aspettiamo di estenderlo gradualmente a tutti.

Risolto un conflitto che potrebbe essere avvenuto se hai attivato Threat Manager utilizzando il protocollo IKEv2. Ora, se accade, la tua app si passerà al protocollo Automatico, garantendo che Threat Manager protegga il tuo dispositivo come previsto. (Threat Manager non funziona con IKEv2.)

19 gennaio 2022

versione 11.30.0

Abbiamo curato un link “Per saperne di più” sulla funzione Threat Manager che era rotto per i nostri utenti thailandesi e giapponesi.

11 gennaio 2022

versione 11.29.0

Abbiamo risolto un piccolo bug che poteva aver disattivato Threat Manager quando avevi aggiornato alla Versione 11.27.0. D’ora in poi, finché Threat Manager è attivo, rimarrà tale dopo gli aggiornamenti dell’app.

4 gennaio 2022

versione 11.28.0

È il primo aggiornamento iOS del 2022! Abbiamo apportato alcune piccole migliorie affinché la tua app inizi bene l’anno.

30 dicembre 2021

versione 11.27.0

Siamo quasi alla fine del 2021, ma siamo riusciti a inserire un ultimo giro di correzioni di bug per migliorare la tua esperienza con l’app.

23 dicembre 2021

versione 11.26.1

Il miglior regalo per noi è una stagione festiva senza bug. Abbiamo risolto un bug che impediva ai nostri utenti iOS 12 di connettersi alla VPN quando avevano selezionato il protocollo Automatico o Lightway.

15 dicembre 2021

versione 11.25.0

Siamo entusiasti di lanciare Threat Manager per utenti iOS – una nuova funzione che impedisce alle app e ai siti web di comunicare con tracker o altre terze parti dannose senza la tua conoscenza. Questa funzione aggiunge un livello extra di privacy al tuo dispositivo; attivala nelle impostazioni della tua app!

1 dicembre 2021

versione 11.23.0

Abbiamo risolto un bug che causava la disconnessione degli utenti dall’app di ExpressVPN quando:

Riavviavano il telefono

Spegnavano il telefono

Aggiornavano l’app di ExpressVPN

Ora puoi riavviare il tuo telefono senza timore di disconnessioni!

18 novembre 2021

versione 11.21.2

Nuovi aggiornamenti

Questa versione dell’app segna l’introduzione delle Connessioni Parallele, che migliorano la velocità di connessione al VPN, specialmente su reti che applicano alcune restrizioni al traffico. Connettiti in meno di 2 secondi!

Miglioramenti

Abbiamo migliorato le informazioni di diagnostica per includere dettagli sui processi dell’app, rendendo più facile per noi analizzare bug o eventi inattesi che incontrano i nostri utenti.

Correzioni di bug

Alcuni dei nostri utenti potrebbero aver sperimentato il blocco dell’app quando scriveva su un file locale. Abbiamo ora risolto questo bug.

11 novembre 2021

versione 11.20.0

Questo rilascio include alcune piccole migliorie per una migliore stabilità e prestazioni dell’app.

5 novembre 2021

versione 11.19.1

Abbiamo introdotto un paio di miglioramenti nell’app:

Migliorata la leggibilità della diagnostica di connessione.

Adottato lo standard ISO 8601 (lo standard internazionale per la rappresentazione di data e ora) per i timestamp della diagnostica di connessione.

Questi miglioramenti significano che se affronti problemi, possiamo diagnosticare la causa principale più rapidamente, con timestamp correlati al tuo fuso orario locale.

Abbiamo anche risolto un bug che causava la mancata visualizzazione del pop-up di avviso durante il cambio di posizioni VPN.

27 ottobre 2021

versione 11.18.0

Risolto un bug che impediva all’app di connettersi alla VPN quando l’utente si scollegava e ricollegava.

21 ottobre 2021

versione 11.17.0

Risolto un bug che causava il blocco dell’applicazione.

Risolto un bug che impediva la visualizzazione dei riquadri “Posizione recente” sulla schermata principale dell’app.

13 ottobre 2021

versione 11.16.0

Risolto un problema con iOS 12 che causava la comparsa della schermata “Impostazioni” anche dopo che gli utenti avevano toccato l’icona “Indietro” per tornare alla schermata “Opzioni” precedente.

6 ottobre 2021

versione 11.15.0

Migliorata la stabilità e le prestazioni dell’app.

28 settembre 2021

versione 11.14.0

Aggiornata la schermata home dell’app con la navigazione a schede.

22 settembre 2021

versione 11.13.1

Migliorata la stabilità e le prestazioni dell’app.

15 settembre 2021

versione 11.12.0

Corretti occasionali errori di colore di sfondo nei pop-up.

31 agosto 2021

versione 11.11.0

Correzioni di bug.

24 agosto 2021

versione 11.10.0

Correzioni di bug.

17 agosto 2021

versione 11.9.1

Correzioni di bug.

10 agosto 2021

versione 11.9.0

Affidabilità della connessione.

27 luglio 2021

versione 11.8.0

Miglioramenti sull’affidabilità della connessione.

13 luglio 2021

versione 11.7.0

Risolto un problema che causava la visualizzazione vuota delle informazioni di diagnostica.

7 luglio 2021

versione 11.6.1

Correzioni di bug.

29 giugno 2021

versione 11.6.0

Correzioni dell’interfaccia utente.

14 giugno 2021

versione 11.5.2

Introduzione di Lightway, il protocollo VPN di nuova generazione di ExpressVPN che offre un’esperienza VPN più veloce, sicura e affidabile.

7 giugno 2021

versione 11.5.0

Introduzione di Lightway, il protocollo VPN di nuova generazione di ExpressVPN che offre un’esperienza VPN più veloce, sicura e affidabile.

30 aprile 2021

versione 10.0.8

Correzioni di bug.

19 aprile 2021

versione 10.0.6

Correzioni di bug.

7 aprile 2021

versione 10.0.5

Correzioni di bug.

15 marzo 2021

versione 10.0.4

Correzioni di bug.

26 febbraio 2021

versione 10.0.3

Aggiornata l’icona dell’app ExpressVPN.

Correzioni di bug.

18 febbraio 2021

versione 10.0.2

Correzioni di bug.

10 febbraio 2021

versione 10.0.1

Correzioni di bug.

18 gennaio 2021

versione 10.0.0

Presentazione del nuovo design dell’app ExpressVPN.

8 dicembre 2020

versione 8.5.0

Correzioni di bug.

2 novembre 2020

versione 8.4.0

Correzioni di bug.

8 ottobre 2020

versione 8.3.8

Migliorata la connettività per alcuni paesi.

17 settembre 2020

versione 8.3.5

Correzioni di bug.

11 settembre 2020

versione 8.3.2

Migliorata la connettività in alcuni paesi.

3 settembre 2020

versione 8.3.0

Correzioni di bug.

21 agosto 2020

versione 8.2.5

Migliorata la connettività in alcuni paesi.

20 agosto 2020

versione 8.2.4

Correzioni di bug.

19 agosto 2020

versione 8.2.3

Correzioni di bug.

31 luglio 2020

versione 8.2.1

Correzioni di bug.

28 luglio 2020

versione 8.2.0

Correzioni di bug.

10 luglio 2020

versione 8.1.1

Correzioni di bug.

6 luglio 2020

versione 8.1.0

Correzioni di bug.

23 giugno 2020

versione 8.0.5

Correzioni di bug.

16 giugno 2020

versione 8.0.2

Correzioni di bug.

5 giugno 2020

versione 8.0.1

Correzioni di bug.

1 giugno 2020

versione 8.0.0

Posizioni VPN localizzate.

Risolti casi rari in cui il pulsante “Inviaci un’email” non rispondeva.

25 maggio 2020

versione 7.9.1

Correzioni di bug.

19 maggio 2020

versione 7.9.0

Correzioni di bug.

5 maggio 2020

versione 7.8.5

Correzioni di bug.

15 aprile 2020

versione 7.8.2

Correzioni di bug.

6 aprile 2020

versione 7.8.1

Correzioni di bug.

31 marzo 2020

versione 7.8.0

Ora gli articoli di aiuto nell’app sono disponibili in 16 lingue aggiuntive.

Correzioni di bug.

21 febbraio 2020

versione 7.6.5

Migliorata la connettività per alcuni paesi.

19 febbraio 2020

versione 7.6.4

Migliorata la connettività per alcuni paesi.

12 febbraio 2020

versione 7.6.0

Nuova funzionalità: Aiuto nell’app.

Nuovo menu Privacy & Sicurezza.

7 dicembre 2019

versione 7.4.5

Migliorata la connettività per alcuni paesi.

15 novembre 2019

versione 7.4.4

Correzioni di bug.

29 ottobre 2019

versione 7.4.3

Correzioni di bug.

25 ottobre 2019

versione 7.4.2

Correzioni di bug.

15 ottobre 2019

versione 7.4.1

Correzioni di bug.

23 settembre 2019

versione 7.4.0

Miglioramenti:

Affidabilità della connessione.

23 settembre 2019

versione 7.3.9

Miglioramenti:

Correzioni di bug.

30 agosto 2019

versione 7.3.8

Miglioramenti:

Correzioni di bug.

17 luglio 2019

versione 7.3.7

Miglioramenti:

Correzioni di bug.

15 luglio 2019

versione 7.3.6

Miglioramenti:

Correzioni di bug.

4 luglio 2019

versione 7.3.5

Miglioramenti:

Correzioni di bug.

28 giugno 2019

versione 7.3.3

Miglioramenti:

Correzioni di bug.

19 giugno 2019

versione 7.3.2

Miglioramenti:

Correzioni di bug.

12 giugno 2019

versione 7.3.1

Miglioramenti:

Correzioni di bug.

6 giugno 2019

versione 7.3.0

Miglioramenti:

Affidabilità d’attivazione & connessione in alcuni paesi.

30 maggio 2019

versione 7.2.3

Aggiunto supporto per le lingue danese, tailandese, finlandese, polacco.

Correzioni di bug.

21 maggio 2019

versione 7.2.2

Correzioni di bug.

23 aprile 2019

versione 7.2.1

Correzioni di bug.

10 aprile 2019

versione 7.2.0

Correzioni di bug.

14 marzo 2019

versione 7.1.0

Affidabilità della connessione.

Supporto migliorato per VoiceOver.

14 gennaio 2019

versione 7.0.0

Nuova interfaccia utente.

14 gennaio 2019

versione 7.0.0

Nuova interfaccia utente.

27 dicembre 2018

versione 6.9.8

Correzioni di bug.

14 dicembre 2018

versione 6.9.7

Aggiunto supporto per il nuovo iPad Pro.

UI e contenuti migliorati dell’app.

4 dicembre 2018

versione 6.9.6

Schermata delle impostazioni del Protocollo VPN aggiornata.

Schermata Impossibile connettersi aggiornata.

Risolti problemi minori nel selettore di posizione.

20 novembre 2018

versione 6.9.5

Affidabilità della connessione.

UI e contenuti migliorati dell’app.

Implementato il nuovo stile dei messaggi nell’app.

Implementato un nuovo selettore di posizione.

Risolto un problema che impediva ai clienti business di accedere.

25 ottobre 2018

versione 6.9.1

Affidabilità della connessione.

Correzioni di bug.

6 settembre 2018

versione 6.8.1

Aggiornato alla versione 2.4.6 di OpenVPN.

Aggiornato a OpenSSL versione 1.0.2o.

Affidabilità della connessione.

Correzioni di bug.

8 giugno 2018

versione 6.8.0

Correzioni di bug.

25 maggio 2018

versione 6.7.9

Affidabilità della connessione.

Correzioni di bug.

4 maggio 2018

versione 6.7.8

Correzioni di bug.

20 aprile 2018

versione 6.7.7

Aggiunta la possibilità di cambiare lingua nell’app.

Contenuti aggiornati relativi a iPhone X.

10 aprile 2018

versione 6.7.6

Correzioni di bug.

20 febbraio 2018

versione 6.7.4

Aggiunto il link per reimpostare la password.

26 gennaio 2018

versione 6.7.3

Risolto un problema che impediva il funzionamento dell’accesso Magic in rari casi.

12 gennaio 2018

versione 6.7.2

Correzioni di bug.

14 novembre 2017

versione 6.6.9

Correzioni di bug.

25 ottobre 2017

versione 6.6.8

Aggiunto il supporto per la lingua coreana.

Aggiornamento dell’icona.

Correzioni di bug.

11 ottobre 2017

versione 6.6.7

Aggiunta la possibilità di cambiare posizione VPN mentre si è connessi.

Migliorata l’esperienza utente.

Correzioni di bug.

25 settembre 2017

versione 6.6.5

Correzioni di bug.

20 settembre 2017

versione 6.6.4

Correzioni di bug.

14 settembre 2017

versione 6.6.3

Aggiunto il supporto per il protocollo IKEv2.

Correzioni di bug.

6 settembre 2017

versione 6.6.2

Aggiunto il supporto per la lingua russa.

Correzioni di bug.

30 agosto 2017

versione 6.6.1

Aggiunto il supporto per la lingua svedese.

Correzioni di bug.

20 agosto 2017

versione 6.6.0

Correzioni di bug.

11 agosto 2017

versione 6.5.9

Migliorata l’esperienza al primo avvio.

Correzioni di bug.

4 agosto 2017

versione 6.5.8

Correzioni di bug.

3 agosto 2017

versione 6.5.7

Correzioni di bug.

19 luglio 2017

versione 6.5.6

Correzioni di bug.