Esta página fornece todas as atualizações e melhorias mais recentes para o aplicativo ExpressVPN para iOS. Para ver as últimas atualizações das nossas outras plataformas, veja as notas de versão para outras plataformas.

11 de janeiro de 2025

versão 11.188.3

Arregaçamos as mangas e saímos à caça de bugs, eliminando vários no processo.

7 de janeiro de 2025

versão 11.188.1

Eureka! Nossos engenheiros geniais, energizados por café e bagels congelados, tornaram o app mais eficiente do que nunca.

21 de dezembro de 2024

versão 11.188.0

Nesta versão, atualizamos o Lightway para usar ML-KEM em vez de Kyber para criptografia pós-quântica.

12 de dezembro de 2024

versão 11.185.0

Fizemos uma limpeza de primavera no código. Tudo certo no seu jardim ExpressVPN agora.

3 de dezembro de 2024

versão 11.184.0

Nossos magos da tecnologia balançaram suas varinhas mágicas! Aproveite a melhor estabilidade e desempenho do app.

16 de novembro de 2024

versão 11.179.1

Apenas alguns retoques aqui e ali. Toda a manutenção de rotina para manter o app funcionando em ótima forma.

13 de novembro de 2024

versão 11.179.0

Som! Você tem uma nova mensagem. Você receberá uma notificação quando um dos nossos agentes de suporte responder a você pelo Chat ao Vivo no aplicativo.

5 de novembro de 2024

versão 11.178.0

Nossa equipe esteve ocupada com correções e novos recursos. A partir desta versão:

Você pode agora conversar diretamente com nossa equipe de suporte ao cliente dentro do aplicativo. Não precisa mais esperar por respostas de e-mail, basta tocar no ícone de Chat ao Vivo no canto inferior direito do app ou na guia de Ajuda para obter respostas e soluções imediatas da nossa equipe de especialistas de classe mundial.

Agora você pode acessar novamente o ExpressVPN Keys sem problemas. Uma pequena minoria de usuários estava relatando um bug que os impedia de abrir o Keys. Agora foi corrigido, para que você possa acessar todas as suas senhas armazenadas com segurança sem preocupações.

27 de outubro de 2024

versão 11.177.0

Nossos engenheiros eliminaram alguns bugs menores para aprimorar sua experiência com a VPN.

16 de outubro de 2024

versão 11.175.0

Atualizamos alguns de nossos sistemas de backend para melhorar o desempenho enquanto você usa o app.

8 de outubro de 2024

versão 11.174.0

Nesta versão, melhoramos as traduções para o módulo Resumo da Proteção na guia de VPN.

9 de setembro de 2024

versão 11.168.0

Sua segurança é nossa prioridade—é por isso que fortalecemos nossos protocolos de criptografia e código. Aproveite a segurança reforçada.

12 de agosto de 2024

versão 11.163.0

Nossos magos da tecnologia balançaram suas varinhas mágicas! Aproveite a melhor estabilidade e desempenho do app.

9 de julho de 2024

versão 11.158.0

Apenas alguns ajustes menores que nossos engenheiros perfeccionistas insistiram em fazer.

1 de julho de 2024

versão 11.156.0

Fizemos alguns ajustes para manter nosso app em ótima forma para você.

18 de junho de 2024

versão 11.155.0

Um pequeno polimento no nosso motor sempre ajuda a fazer seu app rodar mais suavemente.

27 de maio de 2024

versão 11.152.0

Implementámos pequenas melhorias para aprimorar sua experiência.

21 de maio de 2024

versão 11.151.0

Fizemos alguns refinamentos sob o capô para lhe proporcionar uma experiência mais suave.

14 de maio de 2024

versão 11.150.0

Tiramos as teias de aranha; o app está agora impecável!

6 de maio de 2024

versão 11.149.0

Eliminámos arestas para manter a experiência de VPN o mais suave possível.

29 de abril de 2024

versão 11.148.0

Corrigimos algumas arestas para garantir que o app funcione melhor do que nunca.

22 de abril de 2024

versão 11.147.0

Apenas removendo algumas teias de aranha e, em geral, melhorando o app para que ele funcione melhor para você!

16 de abril de 2024

versão 11.146.0

Apenas alguns ajustes para manter nosso app em ótima forma.

5 de abril de 2024

versão 11.145.0

Apenas apertando uma coisa ou outra.

2 de abril de 2024

versão 11.144.0

Eliminámos arestas para manter a experiência de VPN o mais suave possível.

25 de março de 2024

versão 11.143.0

A primavera está no ar, então nossos engenheiros trabalharam duro para dar uma boa limpeza no app. Vários bugs menores foram eliminados no processo.

18 de março de 2024

versão 11.141.0

Nesta versão, corrigimos um bug que impedia que algumas configurações de proteção avançada fossem exibidas no iPad.

12 de março de 2024

versão 11.138.0

Um pequeno polimento nas linhas de código aqui e ali sempre ajuda a fazer seu app rodar mais suavemente.

9 de março de 2024

versão 11.137.0

Nesta versão, nós corrigimos um bug com o ExpressVPN Keys que estava causando uma mensagem de erro ao tentar usar o preenchimento automático.

1 de março de 2024

versão 11.135.0

Eliminámos arestas para manter a experiência de VPN o mais suave possível.

25 de fevereiro de 2024

versão 11.133.0

Corrigimos alguns pequenos bugs que encontramos nos nossos códigos.

17 de fevereiro de 2024

versão 11.132.0

Tiramos o pó das prateleiras digitais e demos um bom polimento no aplicativo.

9 de fevereiro de 2024

versão 11.131.0

Apenas remoção de algumas teias de aranha e embelezamento geral do app para que ele funcione melhor para você!

2 de fevereiro de 2024

versão 11.130.0

Um pouco de higiene no código nunca faz mal!

27 de janeiro de 2024

versão 11.129.0

Corrigimos um bug que estava impedindo a conexão do VPN em alguns casos.

26 de janeiro de 2024

versão 11.128.0

Corrigimos um pequeno erro de digitação que passou despercebido, além de alguns bugs que o acompanhavam.

19 de janeiro de 2024

versão 11.127.0

Um pouco disso, um pouco daquilo. Tudo para que o app funcione melhor para você.

12 de janeiro de 2024

versão 11.126.0

Apertamos algumas porcas e parafusos, nada com o que se preocupar.

18 de dezembro de 2023

versão 11.125.0

Você viu a aba Keys? Ela estava desaparecida para algumas pessoas. No entanto, graças ao esforço dos engenheiros, a encontramos novamente! Na próxima vez, não a deixaremos embaixo do tapete.

11 de dezembro de 2023

versão 11.124.0

Mandamos alguns bugs incômodos embora! Você desfrutará de uma experiência de aplicativo mais suave.

4 de dezembro de 2023

versão 11.123.0

Proteção avançada agora está disponível para todos os idiomas suportados pelo aplicativo ExpressVPN para iOS.

A proteção avançada é um conjunto de recursos de privacidade e segurança que você pode ativar e desativar conforme desejar.

Esses incluem:

Bloqueador de anúncios: filtra a maioria dos anúncios e impede que sejam carregados e exibidos no seu navegador.

Controles parentais: gerencie o bem-estar digital da sua família com nosso novo bloqueador de sites adultos.

Threat Manager: Proteja seu tráfego online de sites maliciosos e rastreadores.

22 de novembro de 2023

versão 11.121.0

Implementámos pequenas melhorias para aprimorar sua experiência.

10 de novembro de 2023

versão 11.119.0

Um pouco disso, um pouco daquilo. Tudo para que o app funcione melhor para você.

2 de novembro de 2023

versão 11.117.0

Nesta atualização, nós:

Corrigimos um bug que estava impedindo a aba ExpressVPN Keys de aparecer no aplicativo.

Corrigimos um erro de digitação irritante que passou despercebido.

30 de outubro de 2023

versão 11.116.0

Um pequeno polimento no nosso motor sempre ajuda a fazer seu app rodar mais suavemente.

20 de outubro de 2023

versão 11.115.0

Alguns pequenos ajustes aqui e ali para manter o app funcionando sem problemas para você.

13 de outubro de 2023

versão 11.114.0

Nesta atualização, adicionamos um conjunto completo de novos recursos de proteção avançada!

Esses incluem:

Bloqueador de anúncios: filtre a maioria dos anúncios de exibição e impeça-os de carregar e aparecer no seu navegador.

Controles parentais: tenha mais controle sobre o bem-estar digital seu e do seus familiares com nosso novo bloqueador de sites adultos.

Esses novos recursos serão disponibilizados gradualmente para todos os usuários.

9 de outubro de 2023

versão 11.113.0

Implementámos pequenas melhorias para aprimorar sua experiência.

5 de outubro de 2023

versão 11.112.0

Apenas alguns ajustes para manter nosso app em ótima forma.

19 de setembro de 2023

versão 11.110.0

Um pequeno ajuste aqui e ali para melhorar sua experiência no aplicativo.

15 de setembro de 2023

versão 11.109.0

Adicionamos suporte pós-quantum ao Lightway. Desfrute de uma experiência de conexão aprimorada e proteção contra atacantes com acesso a poderosos computadores quânticos.

4 de setembro de 2023

versão 11.108.0

Nesta versão, nós:

Adicionado suporte DTLS 1.3 ao Lightway. Isso significa que você terá uma experiência de conexão mais rápida e segura.

Corrigimos um bug com o ExpressVPN Keys no iPad, que estava fazendo com que os detalhes de login ainda fossem exibidos no aplicativo depois de tocar em Excluir Login > Excluir Permanentemente.

17 de agosto de 2023

versão 11.107.0

Nesta versão, nós:

Reduzimos o suporte do aplicativo para iOS 12, iOS 13 e iOS 14. O aplicativo ExpressVPN continuará a funcionar normalmente no iOS 12, iOS 13 ou iOS 14. No entanto, ele não receberá novos recursos, correções de bugs ou atualizações de segurança. Atualize para a versão mais recente do iOS para desfrutar da versão mais recente e segura do ExpressVPN.

Corrigimos um bug raro que estava causando falhas no aplicativo.

24 de julho de 2023

versão 11.106.0

Operação esmagar bugs! Nesta versão, corrigimos um bug para o ExpressVPN Keys que estava fazendo com que a pontuação errada de Integridade da Senha aparecesse, mesmo que todos os logins armazenados tivessem senhas fortes, únicas e não comprometidas.

17 de julho de 2023

versão 11.105.0

Corrigimos um bug com o ExpressVPN Keys onde a opção “Exportar para ExpressVPN Keys” estava desaparecida ao tentar exportar logins do Chrome para o ExpressVPN Keys.

10 de julho de 2023

versão 11.104.0

Nesta versão, nós:

Adicionada uma notificação de aviso que aparecerá quando o seu dispositivo se conectar a uma rede Wi-Fi não segura.

Corrigimos uma falha que ocorria ocasionalmente enquanto você estava conectando ou desconectando do VPN.

8 de julho de 2023

versão 11.103.0

Um pequeno polimento no nosso motor sempre ajuda a fazer seu app rodar mais suavemente.

26 de junho de 2023

versão 11.102.0

Apenas apertando uma coisa ou outra.

19 de junho de 2023

versão 11.101.0

Nesta versão, melhoramos a acessibilidade para o ExpressVPN Keys. Agora você pode:

Veja suas senhas em texto grande.

Adicione e edite senhas em texto grande.

12 de junho de 2023

versão 11.100.0

Implementámos pequenas melhorias para aprimorar sua experiência.

5 de junho de 2023

versão 11.99.0

Fizemos alguns refinamentos sob o capô para lhe proporcionar uma experiência mais suave.

31 de maio de 2023

versão 11.98.0

Nossos talentosos engenheiros deram uma ajustada no app para melhorar o desempenho para você!

19 de maio de 2023

versão 11.97.0

Corrigimos uma falha que ocorria ao conectar ou desconectar o VPN.

15 de maio de 2023

versão 11.96.0

Podámos as árvores e cuidámos dos jardins, e agora tudo está em ordem novamente no seu jardim ExpressVPN.

3 de maio de 2023

versão 11.94.0

Apenas uma atualização menor para manter o aplicativo funcionando bem.

24 de abril de 2023

versão 11.92.0

ExpressVPN Keys é um novo gerenciador de senhas completo integrado diretamente ao aplicativo! Armazene senhas, notas e detalhes de cartões de crédito ilimitados em dispositivos ilimitados com segurança—criptografia de conhecimento zero garante que apenas você possa acessá-los.

Nota: Keys está sendo lançado gradualmente e pode não estar disponível para você imediatamente.

20 de abril de 2023

versão 11.91.0

Fizemos alguns ajustes para manter nosso app em ótima forma para você.

3 de abril de 2023

versão 11.89.0

Fizemos alguns ajustes menores no app que são pequenos demais para serem notados.

3 de abril de 2023

versão 11.88.0

App ExpressVPN

Introduzimos uma pesquisa para coletar feedback sobre sua conexão VPN mais recente.

ExpressVPN Keys

Adicionamos algumas novas funcionalidades para você, incluindo:

Suporte para cartões de crédito. Agora você pode salvar seus dados de cartão de crédito, além de editar, visualizar e buscar por qualquer cartão que você tenha adicionado ao ExpressVPN Keys.

Suporte para notas seguras. Agora você pode adicionar, editar, visualizar e buscar por notas seguras.

A capacidade de filtrar por logins, notas seguras e cartões de crédito.

Agora você pode ver se alguma de suas senhas foi exposta em uma violação de dados. Se alguma de suas senhas foi exposta, recomendamos que você altere suas senhas imediatamente para proteger suas contas e evitar que hackers tenham acesso.

27 de março de 2023

versão 11.87.0

Implementámos pequenas melhorias para aprimorar sua experiência.

20 de março de 2023

versão 11.86.0

App ExpressVPN

Fizemos alguns refinamentos sob o capô para lhe proporcionar uma experiência mais suave.

ExpressVPN Keys

Títulos e nomes de usuário mais longos são agora bem-vindos! Aumentamos o comprimento máximo de caracteres para os campos de título e nome de usuário.

14 de março de 2023

versão 11.85.0

É hora da limpeza de primavera! Apertamos algumas linhas de código e eliminamos alguns pequenos bugs.

6 de março de 2023

versão 11.84.0

A sua experiência com a VPN acabou de subir de nível graças a algumas melhorias e ajustes.

27 de fevereiro de 2023

versão 11.83.0

App ExpressVPN

Nada mais do que algumas limpezas! Fizemos algumas pequenas alterações no código que não impactam os usuários.

ExpressVPN Keys

Agora você pode usar o novo gerador de senhas autônomo para gerar uma senha.

20 de fevereiro de 2023

versão 11.82.0

Podámos as árvores e cuidámos dos jardins, e agora tudo está em ordem novamente no seu jardim ExpressVPN.

13 de fevereiro de 2023

versão 11.81.0

App ExpressVPN

Nesta versão, nós:

Melhoramos a conectividade em alguns países.

Adicionamos uma notificação para alertar você se outro aplicativo desativar sua conexão VPN.

ExpressVPN Keys

Temos algumas grandes atualizações para você com este lançamento:

Temos um novo gerador de senhas avançado! Agora você pode personalizar como suas senhas são geradas. Ajuste quantos números, símbolos e letras maiúsculas aparecem em suas senhas geradas automaticamente.

Agora você pode recuperar o acesso ao ExpressVPN Keys com seu código de recuperação exclusivo. Você pode criar e salvar seu código de recuperação quando criar/fazer login na sua conta Keys. Se você esquecer sua senha principal, toque em “esqueceu a senha principal” e insira seu código de recuperação.

6 de fevereiro de 2023

versão 11.80.0

App ExpressVPN

Nesta versão, nós:

Atualizamos nossa interface para que as instruções na tela “Configurar seu VPN” sejam exibidas completamente se você estiver usando fontes de acessibilidade maiores no iPhone.

Melhoramos a conectividade em alguns países.

ExpressVPN Keys

Quando você faz login em um site, o ExpressVPN Keys agora sugerirá outros logins salvos para quaisquer outros domínios associados. Por exemplo, se você estiver entrando no Apple.com, o ExpressVPN Keys também sugerirá logins salvos para iCloud.com.

31 de janeiro de 2023

versão 11.79.1

Fizemos alguns ajustes para manter nosso app em ótima forma para você.

23 de janeiro de 2023

versão 11.78.0

App ExpressVPN

Nesta versão, nós:

Melhorámos a conectividade para alguns países.

Adicionamos dicas ao menu de Ajuda sobre o que fazer quando o CarPlay, AirDrop, Apple Watch ou transmissão de mídia não estiverem funcionando.

ExpressVPN Keys

Esta atualização é toda sobre adicionar e importar! Você tem algumas novas melhorias para jogar, incluindo:

A capacidade de importar seus logins do Google Chrome.

Você também pode agora adicionar novos logins a partir do preenchimento automático.

17 de janeiro de 2023

versão 11.77.1

App ExpressVPN

Nossos engenheiros continuam ajustando e mexendo nos bastidores, para que você sempre receba o melhor aplicativo que podemos oferecer.

ExpressVPN Keys

Adicionamos algumas novas funcionalidades para você, incluindo:

A opção de alterar sua senha principal.

Um novo recurso de segurança que bloqueará automaticamente o Keys após cinco minutos de inatividade, em vez de assim que o aplicativo entrar em segundo plano. Você pode ajustar isso no menu de configurações.

9 de janeiro de 2023

versão 11.76.0

Fizemos alguns pequenos ajustes que deverão manter seu aplicativo em ótima forma.

3 de janeiro de 2023

versão 11.75.0

Nesta versão, nós:

Melhoramos a velocidade de desempenho da VPN no iOS 15 e posterior.

Corrigido um bug que causava a falha do aplicativo ao sair da sua conta ExpressVPN.

Corrigido um problema no iPad onde o aplicativo travava se você girasse seu iPad enquanto a tela de inscrição do aplicativo estava exibida.

Encontramos e corrigimos uma falha na tela “Proteção de Rede”.

19 de dezembro de 2022

versão 11.74.0

Lançamos várias melhorias para nosso recurso de Proteção de Rede, onde:

Melhoramos o texto na tela de configurações.

Publicamos um novo artigo de suporte para que você possa aprender mais sobre a Proteção de Rede.

Adicionamos uma tela que aparecerá ocasionalmente para informá-lo sobre atualizações deste recurso.

12 de dezembro de 2022

versão 11.73.0

Nesta versão, nós:

Esmagamos um bug que pode ter causado a aparição inesperada do formulário “Entrar em Contato com o Suporte” após você clicar em “Ajuda.”

Implantamos algumas melhorias de segurança.

5 de dezembro de 2022

versão 11.72.0

App ExpressVPN

Corrigimos um bug que pode ter causado a falha do aplicativo ao se desconectar da VPN.

ExpressVPN Keys

Adicionamos um novo recurso que verificará seu email para possíveis violações de dados. É um nível adicional de conscientização para ajudá-lo a manter controle sobre sua privacidade e segurança digital.

21 de novembro de 2022

versão 11.70.0

Implantamos uma nova melhoria de segurança. Quando você estiver entre alternando entre apps no Seletor de Apps iOS, uma tela de segurança é exibida sobre o app ExpressVPN. Isso oculta qualquer informação sensível exibida no app, como senhas e nomes de usuários armazenados com ExpressVPN Keys. É uma camada extra de proteção física enquanto você está em locais públicos.

7 de novembro de 2022

versão 11.69.0

Encontramos alguns problemas de segurança de baixa prioridade que não eram exploráveis, mas os corrigimos mesmo assim!

2 de novembro de 2022

versão 11.68.0

Melhorámos a conectividade para alguns países.

31 de outubro de 2022

versão 11.67.0

Implementamos traduções para o texto relacionado ao recurso de proteção de rede recentemente lançado, visível se você configurar seu app em outro idioma que não seja inglês.

24 de outubro de 2022

versão 11.66.0

Um pouco de limpeza de código nunca é demais.

17 de outubro de 2022

versão 11.65.0

App ExpressVPN

Algumas informações no relatório de diagnóstico desapareceram, mas as rastreamos!

ExpressVPN Keys

Procurando ajuda para corrigir senhas não seguras? Basta clicar no novo botão “ajude-me a corrigir” para obter conselhos profissionais sobre como criar senhas fortes e seguras.

4 de outubro de 2022

versão 11.64.0

Melhoramos a conectividade em alguns países.

4 de outubro de 2022

versão 11.63.1

App ExpressVPN

Um pouco de limpeza de código nunca é demais.

ExpressVPN Keys

Agora você pode verificar a saúde de suas senhas com o novo recurso de Saúde de Senhas! Descubra se suas senhas são fortes, fracas, ou reutilizadas e muito mais.

30 de setembro de 2022

versão 11.62.0

Melhoramos a conectividade em alguns países.

27 de setembro de 2022

versão 11.61.0

Implementamos uma janela pop-up para a Proteção de Rede, que informa para desconectar primeiro antes de alterar as configurações da VPN.

15 de setembro de 2022

versão 11.60.3

App ExpressVPN

Lançamos um recurso de segurança aprimorado, Proteção de Rede. Quando ativada, a Proteção de Rede interrompe todo o tráfego de internet de e para o seu dispositivo, sempre que sua conexão VPN for temporariamente interrompida. Embora isso reduza drasticamente o risco de qualquer vazamento de dados fora do túnel VPN criptografado, pode interferir com certos recursos, como AirDrop, CarPlay, transmissão de mídia e Hotspots Wi-Fi.

Para acessar a Proteção de Rede, vá para Opções, depois toque em Configurações. Na mesma tela, você também pode configurar seu dispositivo para sempre permitir conexões com dispositivos em sua rede local.

Nota: A Proteção de Rede é suportada apenas no iOS 14 e superior.

ExpressVPN Keys

Agora você pode salvar notas curtas com seus logins.

5 de setembro de 2022

versão 11.59.0

Resolvemos um bug que impedia que a localização do servidor conectado fosse refletida nos relatórios de diagnóstico, se você ativou Ajude a Melhorar o ExpressVPN.

26 de agosto de 2022

versão 11.58.0

Olá. Atualizámos as traduções de “Austrália – Adelaide” na nossa lista de localizações do servidor.

22 de agosto de 2022

versão 11.57.0

App ExpressVPN

Corrigimos um bug que poderia ter feito seu app travar se você tivesse sido desconectado devido a uma alteração nos detalhes da sua conta.

ExpressVPN Keys

Esqueceu alguma coisa? Agora você receberá uma mensagem de alerta quando sair de uma tela com alterações não salvas.

A ajuda chegou! Adicionamos vários artigos de ajuda sobre Express Keys. Toque na aba Ajuda para verificá-los.

11 de agosto de 2022

versão 11.56.1

App ExpressVPN

Apertamos algumas porcas e parafusos, nada preocupante.

ExpressVPN Keys

Agora você receberá uma mensagem de alerta se tentar salvar um login que excede os limites de caracteres.

1 de agosto de 2022

versão 11.55.0

Ops! Adicionamos de volta os créditos para a família de fontes usadas no app.

25 de julho de 2022

versão 11.54.0

App ExpressVPN

Fizemos alguns pequenos ajustes que devem manter seu app em ótimo estado.

ExpressVPN Keys

Sucesso! Você receberá uma mensagem para informá-lo quando tiver criado com sucesso um novo login.

12 de julho de 2022

versão 11.53.0

Corrigimos alguns erros de digitação em como as localizações dos servidores eram apresentadas em japonês.

4 de julho de 2022

versão 11.52.0

Eliminámos arestas para manter a experiência de VPN o mais suave possível.

28 de junho de 2022

versão 11.51.1

Você sabia que nossos apps têm uma interface multilíngue? Dezessete idiomas, para ser preciso. Adicionamos uma localização de servidor na Índia (via Singapura) à nossa lista e traduzimos essa nova adição para todos os idiomas.

20 de junho de 2022

versão 11.50.0

Apenas alguns ajustes menores que nossos engenheiros perfeccionistas insistiram em fazer.

15 de junho de 2022

versão 11.49.1

Resolvemos um problema que pode ter impedido você de entrar novamente no app, se você tinha se desconectado. Em vez de ser convidado a reentrar com seu nome de usuário e senha, seria mostrada a você uma tela diferente, sem maneira de entrar novamente. Restauramos a tela que estava faltando.

30 de maio de 2022

versão 11.48.0

Um pequeno polimento no nosso motor sempre ajuda a fazer seu app rodar mais suavemente.

23 de maio de 2022

versão 11.47.0

Corrigimos alguns bugs que você poderia ter encontrado se tivesse saído do app e entrado novamente:

Pode ter sido exibida a você a tela de Localizações de VPN em vez da tela inicial

Seu app pode ter travado se você tocou na aba Todas as Localizações

Agora, quando você entrar novamente, seu app iniciará na tela inicial, e tocar em Todas as Localizações não fará o app travar.

16 de maio de 2022

versão 11.46.0

Fizemos alguns ajustes para manter nosso app em ótima forma para você.

3 de maio de 2022

versão 11.45.0

Fizemos alguns refinamentos sob o capô para lhe proporcionar uma experiência mais suave.

25 de abril de 2022

versão 11.44.0

Corrigimos um bug raro que pode ter feito o app travar ao navegar até o menu Conta.

18 de abril de 2022

versão 11.43.0

Nada mais do que algumas limpezas! Fizemos algumas pequenas alterações no código que não impactam os usuários.

11 de abril de 2022

versão 11.42.0

App ExpressVPN

Corrigimos o texto de uma dica mostrada nas configurações do Threat Manager se o app estiver configurado para um idioma diferente do inglês.

ExpressVPN Keys

Adicionamos um guia sobre como você pode importar senhas para o ExpressVPN Keys.

29 de março de 2022

versão 11.41.0

App ExpressVPN

Resolvemos um problema raro de reconexão que você pode ter encontrado após uso prolongado.

ExpressVPN Keys

Agora você pode pesquisar ao usar o Autofill.

22 de março de 2022

versão 11.40.0

Vários bugs foram identificados:

O app não conseguia reconectar quando o dispositivo estava em rede 5G.

Alguns usuários estavam recebendo notificações sobre não conseguir se conectar, mesmo que o app conectasse com sucesso.

Se você optou anteriormente por compartilhar logs de diagnóstico conosco, seus logs podem não ter sido redefinidos corretamente ao fazer logout do app. Isso afetou um número muito pequeno de usuários optantes. Como sempre, nunca mantemos registros de atividade ou conexão.

Corrigimos esses bugs, então o seu app deve estar funcionando perfeitamente!

14 de março de 2022

versão 11.39.0

Alguns bugs pensaram que poderiam se infiltrar em ExpressVPN Town, mas nossos engenheiros não deixaram barato: “Não sob nossa vigilância, bugs.”

8 de março de 2022

versão 11.38.0

Houve alguns pequenos ajustes que fizemos que são pequenos demais para serem notados. Nossa equipe está sempre trabalhando duro para garantir que o app esteja funcionando bem para você.

28 de fevereiro de 2022

versão 11.37.0

A animação agora está mais suave quando você faz logout

21 de fevereiro de 2022

versão 11.36.0

Nesta versão, nós:

Corrigido um link para uma página da web descrevendo o recurso Threat Manager que estava quebrado quando visualizado em idiomas diferentes do inglês.

Resolvido um bug que ocasionalmente impedia a VPN de conectar ao usar o protocolo IKEv2.

15 de fevereiro de 2022

versão 11.35.0

Melhoramos o desempenho do Threat Manager, para que ele possa bloquear rastreadores com menos memória.

8 de fevereiro de 2022

versão 11.34.1

Nesta versão, nós:

Corrigimos alguns textos desalinhados na tela do Threat Manager — suspiros de alívio dos nossos designers.

Eliminamos uma tela preta indesejada que você poderia ter visto ao abrir o app, se você estiver no iOS 12 ou 13.

31 de janeiro de 2022

versão 11.32.0

Dobramos nossos esforços para corrigir um bug raro que poderia ter impedido a conexão da VPN.

25 de janeiro de 2022

versão 11.31.0

Nesta versão, nós:

Agora você pode excluir sua conta ExpressVPN diretamente do app. É um lançamento limitado por enquanto, mas esperamos expandir gradualmente para todos.

Resolvemos um conflito que poderia ter ocorrido se você ativasse o Threat Manager enquanto usava o protocolo IKEv2. Agora, se isso acontecer, seu app mudará para a configuração de protocolo Automático, garantindo que o Threat Manager proteja seu dispositivo conforme pretendido. (Threat Manager não funciona com IKEv2.)

19 de janeiro de 2022

versão 11.30.0

Corrigimos um link “Saiba mais” sobre o recurso Threat Manager que estava quebrado para nossos usuários da Tailândia e Japão.

11 de janeiro de 2022

versão 11.29.0

Corrigimos um pequeno bug que poderia desativar o Threat Manager ao atualizar para a Versão 11.27.0. De agora em diante, enquanto o Threat Manager estiver ativado, ele permanecerá assim após as atualizações do app.

4 de janeiro de 2022

versão 11.28.0

É a primeira atualização do iOS para 2022! Fizemos algumas pequenas melhorias para que o seu app comece o ano com uma ótima performance.

30 de dezembro de 2021

versão 11.27.0

2021 está quase no fim, mas conseguimos encaixar uma última rodada de correções de bugs para melhorar a experiência no seu app.

23 de dezembro de 2021

versão 11.26.1

O melhor presente para nós é uma temporada de festas livre de bugs. Resolvemos um bug que impedia nossos usuários de iOS 12 de se conectar à VPN ao selecionar o protocolo Automático ou Lightway.

15 de dezembro de 2021

versão 11.25.0

Estamos empolgados para lançar Threat Manager para usuários de iOS – um novo recurso que impede que apps e sites se comuniquem com rastreadores ou outros terceiros mal-intencionados sem o seu conhecimento. Este recurso adiciona uma camada extra de privacidade ao seu dispositivo; ative-o nas configurações do seu app!

1 de dezembro de 2021

versão 11.23.0

Corrigimos um bug que fazia com que nossos usuários saíssem do app ExpressVPN quando eles:

Reiniciavam o telefone

Desligavam o telefone

Atualizavam o app ExpressVPN

Agora você pode reiniciar seu telefone sem medo de ser desconectado!

18 de novembro de 2021

versão 11.21.2

Novas atualizações

Esta versão do app marca o lançamento das Conexões Paralelas, que melhora a rapidez com que o app se conecta à VPN, especialmente em redes que aplicam algumas restrições de tráfego. Conecte-se em menos de 2 segundos!

Melhorias

Melhoramos nossas informações de diagnóstico para incluir detalhes sobre processos do app, facilitando a análise de bugs ou eventos inesperados que nossos usuários experimentam.

Correções de bugs

Alguns de nossos usuários podem ter experimentado o app travando quando o app escrevia em um arquivo local. Corrigimos esse bug agora.

11 de novembro de 2021

versão 11.20.0

Esta versão inclui algumas melhorias menores para melhor estabilidade e desempenho do app.

5 de novembro de 2021

versão 11.19.1

Implementamos algumas melhorias no app:

Melhoramos a legibilidade dos diagnósticos de conexão.

Adotamos o padrão ISO 8601 (o padrão internacional para representação de data e hora) para carimbos de tempo dos diagnósticos de conexão.

Essas melhorias significam que, se você enfrentar qualquer problema, podemos diagnosticar a causa raiz mais rapidamente, com carimbos de tempo correlacionados ao seu horário local.

Também corrigimos um bug que fazia o pop-up de aviso não aparecer ao mudar as localizações de VPN.

27 de outubro de 2021

versão 11.18.0

Corrigimos um bug que impedia o app de se conectar à VPN quando o usuário fazia logout e login novamente.

21 de outubro de 2021

versão 11.17.0

Corrigimos um bug que fazia o app travar.

Corrigimos um bug que fazia as seções de “Localizações Recentes” não aparecerem na tela principal do app.

13 de outubro de 2021

versão 11.16.0

Corrigimos um problema com o iOS 12 que fazia a tela de “Configurações” aparecer mesmo depois dos usuários tocarem no ícone “voltar” para tentar retornar à tela anterior de “Opções”.

6 de outubro de 2021

versão 11.15.0

Melhor estabilidade e desempenho do app.

28 de setembro de 2021

versão 11.14.0

Atualizamos a tela inicial do app com navegação por abas.

22 de setembro de 2021

versão 11.13.1

Melhor estabilidade e desempenho do app.

15 de setembro de 2021

versão 11.12.0

Corrigido ocasionalmente a cor de fundo incorreta em pop-ups.

31 de agosto de 2021

versão 11.11.0

Correções de bugs.

24 de agosto de 2021

versão 11.10.0

Correções de bugs.

17 de agosto de 2021

versão 11.9.1

Correções de bugs.

10 de agosto de 2021

versão 11.9.0

Confiabilidade da conexão melhorada.

27 de julho de 2021

versão 11.8.0

Melhorias na confiabilidade da conexão.

13 de julho de 2021

versão 11.7.0

Corrigido um problema que fazia com que as informações diagnósticas aparecessem vazias.

7 de julho de 2021

versão 11.6.1

Correções de bugs.

29 de junho de 2021

versão 11.6.0

Correções na interface de usuário.

14 de junho de 2021

versão 11.5.2

Apresentando o Lightway, o protocolo VPN de próxima geração da ExpressVPN que oferece uma experiência de VPN mais rápida, segura e confiável.

7 de junho de 2021

versão 11.5.0

Apresentando o Lightway, o protocolo VPN de próxima geração da ExpressVPN que oferece uma experiência de VPN mais rápida, segura e confiável.

30 de abril de 2021

versão 10.0.8

Correções de bugs.

19 de abril de 2021

versão 10.0.6

Correções de bugs.

7 de abril de 2021

versão 10.0.5

Correções de bugs.

15 de março de 2021

versão 10.0.4

Correções de bugs.

26 de fevereiro de 2021

versão 10.0.3

Atualizou o ícone do app ExpressVPN.

Correções de bugs.

18 de fevereiro de 2021

versão 10.0.2

Correções de bugs.

10 de fevereiro de 2021

versão 10.0.1

Correções de bugs.

18 de janeiro de 2021

versão 10.0.0

Apresentando o novo design do app ExpressVPN.

8 de dezembro de 2020

versão 8.5.0

Correções de bugs.

2 de novembro de 2020

versão 8.4.0

Correções de bugs.

8 de outubro de 2020

versão 8.3.8

Melhorámos a conectividade para alguns países.

17 de setembro de 2020

versão 8.3.5

Correções de bugs.

11 de setembro de 2020

versão 8.3.2

Melhorámos a conectividade para alguns países.

3 de setembro de 2020

versão 8.3.0

Correções de bugs.

21 de agosto de 2020

versão 8.2.5

Melhorámos a conectividade para alguns países.

20 de agosto de 2020

versão 8.2.4

Correções de bugs.

19 de agosto de 2020

versão 8.2.3

Correções de bugs.

31 de julho de 2020

versão 8.2.1

Correções de bugs.

28 de julho de 2020

versão 8.2.0

Correções de bugs.

10 de julho de 2020

versão 8.1.1

Correções de bugs.

6 de julho de 2020

versão 8.1.0

Correções de bugs.

23 de junho de 2020

versão 8.0.5

Correções de bugs.

16 de junho de 2020

versão 8.0.2

Correções de bugs.

5 de junho de 2020

versão 8.0.1

Correções de bugs.

1 de junho de 2020

versão 8.0.0

Locais VPN localizados.

Corrigimos casos raros onde o botão “Email Us” não respondia.

25 de maio de 2020

versão 7.9.1

Correções de bugs.

19 de maio de 2020

versão 7.9.0

Correções de bugs.

5 de maio de 2020

versão 7.8.5

Correções de bugs.

15 de abril de 2020

versão 7.8.2

Correções de bugs.

6 de abril de 2020

versão 7.8.1

Correções de bugs.

31 de março de 2020

versão 7.8.0

Artigos de ajuda no aplicativo agora disponíveis em 16 idiomas adicionais.

Correções de bugs.

21 de fevereiro de 2020

versão 7.6.5

Melhorámos a conectividade para alguns países.

19 de fevereiro de 2020

versão 7.6.4

Melhorámos a conectividade para alguns países.

12 de fevereiro de 2020

versão 7.6.0

Nova funcionalidade: Ajuda no aplicativo.

Novo menu de Ferramentas de Privacidade & Segurança.

7 de dezembro de 2019

versão 7.4.5

Melhorámos a conectividade para alguns países.

15 de novembro de 2019

versão 7.4.4

Correções de bugs.

29 de outubro de 2019

versão 7.4.3

Correções de bugs.

25 de outubro de 2019

versão 7.4.2

Correções de bugs.

15 de outubro de 2019

versão 7.4.1

Correções de bugs.

23 de setembro de 2019

versão 7.4.0

Melhorias:

Confiabilidade da conexão melhorada.

23 de setembro de 2019

versão 7.3.9

Melhorias:

Correções de bugs.

30 de agosto de 2019

versão 7.3.8

Melhorias:

Correções de bugs.

17 de julho de 2019

versão 7.3.7

Melhorias:

Correções de bugs.

15 de julho de 2019

versão 7.3.6

Melhorias:

Correções de bugs.

4 de julho de 2019

versão 7.3.5

Melhorias:

Correções de bugs.

28 de junho de 2019

versão 7.3.3

Melhorias:

Correções de bugs.

19 de junho de 2019

versão 7.3.2

Melhorias:

Correções de bugs.

12 de junho de 2019

versão 7.3.1

Melhorias:

Correções de bugs.

6 de junho de 2019

versão 7.3.0

Melhorias:

Confiabilidade de ativação & conexão em alguns países.

30 de maio de 2019

versão 7.2.3

Adicionado suporte aos idiomas dinamarquês, tailandês, finlandês e polonês.

Correções de bugs.

21 de maio de 2019

versão 7.2.2

Correções de bugs.

23 de abril de 2019

versão 7.2.1

Correções de bugs.

10 de abril de 2019

versão 7.2.0

Correções de bugs.

14 de março de 2019

versão 7.1.0

Confiabilidade da conexão melhorada.

Suporte melhorado para o VoiceOver.

14 de janeiro de 2019

versão 7.0.0

Nova interface de usuário.

27 de dezembro de 2018

versão 6.9.8

Correções de bugs.

14 de dezembro de 2018

versão 6.9.7

Suporte adicionado para o novo iPad Pro.

Interface de usuário e conteúdo do aplicativo melhorados.

4 de dezembro de 2018

versão 6.9.6

Tela de configurações do Protocolo VPN atualizada.

Tela “Incapaz de Conectar” atualizada.

Problemas menores corrigidos no seletor de localização.

20 de novembro de 2018

versão 6.9.5

Confiabilidade da conexão melhorada.

Interface de usuário e conteúdo do aplicativo melhorados.

Novo estilo de mensagens no aplicativo implementado.

Novo seletor de localização implementado.

Corrigido problema que impedia clientes empresariais de fazer login.

25 de outubro de 2018

versão 6.9.1

Confiabilidade da conexão melhorada.

Correções de bugs.

6 de setembro de 2018

versão 6.8.1

Atualizado para OpenVPN versão 2.4.6.

Atualizado para a versão 1.0.2o do OpenSSL.

Confiabilidade da conexão melhorada.

Correções de bugs.

8 de junho de 2018

versão 6.8.0

Correções de bugs.

25 de maio de 2018

versão 6.7.9

Confiabilidade da conexão melhorada.

Correções de bugs.

4 de maio de 2018

versão 6.7.8

Correções de bugs.

20 de abril de 2018

versão 6.7.7

Adicionada a capacidade de mudar o idioma dentro do app.

Conteúdo atualizado relacionado ao iPhone X.

10 de abril de 2018

versão 6.7.6

Correções de bugs.

20 de fevereiro de 2018

versão 6.7.4

Link adicionado para redefinir a senha.

26 de janeiro de 2018

versão 6.7.3

Corrigido um problema que impedia o login mágico de funcionar em raros casos.

12 de janeiro de 2018

versão 6.7.2

Correções de bugs.

14 de novembro de 2017

versão 6.6.9

Correções de bugs.

25 de outubro de 2017

versão 6.6.8

Suporte ao idioma coreano adicionado.

Ícone do app atualizado.

Correções de bugs.

11 de outubro de 2017

versão 6.6.7

Adicionada a capacidade de mudar a localização da VPN enquanto estiver conectado.

Experiência do usuário melhorada.

Correções de bugs.

25 de setembro de 2017

versão 6.6.5

Correções de bugs.

20 de setembro de 2017

versão 6.6.4

Correções de bugs.

14 de setembro de 2017

versão 6.6.3

Adicionado suporte ao protocolo IKEv2.

Correções de bugs.

6 de setembro de 2017

versão 6.6.2

Suporte ao idioma russo adicionado.

Correções de bugs.

30 de agosto de 2017

versão 6.6.1

Suporte ao idioma sueco adicionado.

Correções de bugs.

20 de agosto de 2017

versão 6.6.0

Correções de bugs.

11 de agosto de 2017

versão 6.5.9

Melhor primeira experiência de uso.

Correções de bugs.

4 de agosto de 2017

versão 6.5.8

Correções de bugs.

3 de agosto de 2017

versão 6.5.7

Correções de bugs.

19 de julho de 2017

versão 6.5.6

Correções de bugs.