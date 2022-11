For at bruge vores apps og konfigurationer skal du først tilmelde dig en ExpressVPN-konto.

Denne vejledning vil vise dig hvordan du opsætter din VPN-app til Android.

ExpressVPN Android-appen er kompatibel med Android 12, 11, 10, Pie (9), Oreo (8.x), Nougat (7.x), Marshmallow (6.x) og Lollipop (5.x).

Vigtigt: Hvis du bruger Android 4.4 eller ældre, skal du bruge L2TP/IPsec manuelle konfiguration.

Ikke kunde endnu? Læs mere om VPN til Android.

Log ind på din konto

Gå til siden med ExpressVPN-opsætning på din Android-enhed. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste dine ExpressVPN-oplysninger og trykke på Log ind.

Indtast bekræftelseskoden, der sendes til din e-mail.

Du føres til downloadsiden.

Download VPN-appen

Der er to måder at downloade appen på, afhængigt af om du har adgang til Google Play Store.

Hvis du har adgang til Google Play Store, skal du trykke på Hent det på Google Play.

Tryk på Installer i Google Play Store. Tryk derefter på Åbn.

Hvis du ikke kan få adgang til Google Play, skal du trykke på Download APK for at downloade APK direkte til din Android-enhed.

Bemærk: ExpressVPN anbefaler ikke at downloade vores APK fra tredjepartskilders. Lær mere om download af APK’er.

Som standard tillader din enhed ikke apps fra ukendte kilder. Tryk på Indstillinger, og sæt hak ved Tillad fra denne kilde.

Når APK’en er downloadet til din enhed, skal du trykke på Åbn. Tap derefter på Installer.

Tryk på Åbn for at starte appen.

Opsæt VPN-appen

Åbn appen, og tryk derefter på Log ind.

Indtast din e-mailadresse og adgangskode, og tryk derefter på Log ind.

Du bliver spurgt, om du vil dele anonym diagnostik med ExpressVPN. Vælg din præference for at fortsætte.

Du vil blive inviteret til at opsætte din VPN og godkende forbindelsesforespørgsler fra ExpressVPN. Klik på OK og OK for at fortsætte.

Opret forbindelse til en VPN-serverplacering

For at oprette forbindelse til en VPN-serverplacering, klik på På knappen. Som standard vil ExpressVPN foreslå den placering der vil give dig den optimale oplevelse, også kaldet Smart Location.

Når du ser Forbundet beskeden på appskærmen kan du begynde at bruge internettet sikkert og med øget privatliv!

Bemærk: Et enkelt ExpressVPN-abonnement kan bruges samtidig på fem enheder, uanset platformen. Hvis du prøver at bruge mere end fem enheder samtidig på et abonnement, vil du se denne skærm:

Afbryd forbindelse til en VPN-serverplacering

For at afbryde forbindelse til en VPN-server, klik på På knappen.

Du vil vide, at din forbindelse er slået fra når du ser “Klik for at oprette forbindelse” beskeden vises.

Vælg en anden VPN-serverplacering

For at oprette forbindelse til en anden serverplacering, klik på ellipsen (…) for at starte placeringsvælgeren.

Du kan skifte placering, mens du er forbundet til VPN’en, men du vil få en advarsel om, at din internettrafik kan være ubeskyttet unden genoprettelse af forbindelsen. Tryk for at fortsætte.

Listen over VPN-placeringer viser som standard to faner: ANBEFALET og ALLE PLACERINGER.

Fanen ANBEFALET viser dig ExpressVPN’s top valg for dig at oprette forbindelse til.

Fanen ALLE PLACERINGER fanen viser VPN-serverplaceringerne sorteret efter region. Du kan udvide og kollapse listerne ved at klikke på de trekantede pile.

For at tilføje en placering til dine favoritter, skal du swipe til højre.

Du kan se dine favoritplaceringer ved at klikke på fanen Favoritter.

For at fjerne en placering fra din favoritliste, skal du swipe den til højre.

Sådan tilføjer du genveje til ExpressVPN-appen

Genvejsfunktionen findes på ExpressVPN-startskærmen, efter du har oprette forbindelse til VPN’en. Den vil ikke være der første gang du opretter forbindelse, men den vil være der derefter.

Genveje lader dig nemt og hurtigt åbne apps og hjemmesider direkte fra ExpressVPN, når du har forbindelse. Hvis du ofte besøger en række favoritdestinationer, når du har opretter forbindelse til VPN, vil en genvej derfor hjælpe dig med at skifte tilbage til din enheds startskærm eller browser for at finde dem hver gang.

For at åbne en app eller hjemmeside skal du klikke på det pågældende ikon.

Hvis du har mindre end fem valgte genveje, kan du tilføje en ny genvej ved at klikke på .

Du kan tilføje eller fjerne genveje ved at klikke på Indstillinger.

Tryk på Indstillinger > App- og hjemmesidegenveje.

Under Inkludér, kan du tilføje op til fem genveje.

For at tilføje en genvej til listen, skal du klikke . For at fjerne en genvej, skal du klikke på . For at omarrangere en genvej, skal du holde nede og trække genvejen til din foretrukne placering.

Sådan skifter du VPN-protokoller

Vigtigt: Afbryd forbindelsen til VPN’en, før du skifter til en anden protokol.

VPN-protokoller er de metoder, din enhed bruger til at oprette forbindelse til en VPN-server. For den bedste oplevelse, anbefaler ExpressVPN at bruge den Automatiske protokolmulighed. Denne er valgt som standard, og vælger automatisk den protokol, der passer bedst til dit netværk.

I nogle tilfælde kan det at skifte til en anden protokol, hjælpe dig med at opnå hurtigere forbindelseshastigheder.

For at skifte til en anden VPN-protokol:

Tryk på Indstillinger:

Tryk på Indstillinger > VPN-protokol.

Tryk på den protokol, du vil bruge.

Brug split-tunneling

Funktionen Split-tunneling giver dig mulighed for at vælge hvilke apps der skal bruge VPN’en, og hvilke apps, der ikke skal, når du er forbundet til ExpressVPN.

For at tilgå dine indstillinger for split-tunneling, skal du klikke på Indstillinger.

Tryk på Indstillinger > Split-tunneling.

For at bestemme, hvilke af dine apps der skal bruge VPN’en, skal du vælge Lad kun de valgte apps bruge VPN’en. Under TILFØJ APPS skal du vælge de apps, som du vil have VPN’en til at beskytte.

Bemærk: Hvis du har aktiveret “Blokér ikke-VPN-trafik” under dine Android-systemindstillinger, vil kun de apps, du vælger igennem denne menu, kunne bruge internettet. Alle andre apps vil være permanent blokeret medmindre du tilføjer dem til denne liste.

Hvis du vælger Lad ikke de valgte apps bruge VPN’en, vil de apps, som er valgt under TILFØJ APPS, ikke være beskyttet af VPN’en.

Tilgå supportartikler i appen

Du kan nu tilgå supportartikler fra ExpressVPN-appen.

Tryk på Hjælp.

Tryk på en kategori for at vælge en supportartikel i appen.

Sådan tilføjer du ExpressVPN-app-widget

For at tilføje en ExpressVPN-widget til din startskærm, klik og hold på et tomt sted på startskærmen og tryk på Widgets.

Tryk og hold ExpressVPN-widget’en.

Træk widget’en til dit foretrukne sted på skærmen.

Widget’en er nu på din startskærm. Du kan bruge den til at oprette og afbryde forbindelse til VPN’en uden at åbne ExpressVPN-appen.

For at oprette eller afbryde forbindelse til VPN’en, klik på På knappen i højre side af widget’en.

For at skifte placering, klik på placeringsflaget i venstre side af widget’en.

For at åbne ExpressVPN-appen, klik i midten af widget’en.

Konfigurér ExpressVPN på andre enheder

Med et enkelt ExpressVPN-abonnement kan du oprette forbindelse med fem enheder og beskytte dem på samme tid.

For at konfigurere ExpressVPN på dine andre enheder skal du trykke på Indstillinger > Gør alle dine enheder sikre.

Tryk på E-mailopsætningslink.

Du modtager et installationslink på den e-mailadresse, du brugte til at tilmelde dig ExpressVPN.

Åbn e-mailen på de enheder, du vil konfigurere ExpressVPN på. Vælg Opsæt nu, og følg derefter vejledningen for at downloade og opsætte ExpressVPN.

Vis beskyttelsesoversigt

Beskyttelsesoversigten viser en ugentlig oversigt over, hvor længe du var forbundet til VPN. Oversigten præsenteres i procent og timer. Det viser også din nye IP-adresse, når du har forbindelse til VPN.

Vigtigt: Dine forbindelsesoplysninger i beskyttelsesoversigten er helt anonyme. Den gemmes kun på din enhed og sendes aldrig til ExpressVPN.

Beskyttelsesoversigten vises nederst på hovedskærmen. Hvis du vil se din beskyttelsesoversigt i detaljer, skal du trykke på kortet beskyttelsesoversigt.

Sådan afinstallerer du appen

For at afinstallere ExpressVPN fra din Android-enhed, klik og hold ExpressVPN-ikonet på startskærmen, og træk det derefter hen til Afinstaller ikonet.

Tryk på Afinstaller og tryk på OK.

