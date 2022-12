Du må registrere deg for en ExpressVPN-konto for å bruke appene og konfigurasjonene våre.

Denne veiledningen vil vise deg hvordan du laster ned, konfigurerer og bruker ExpressVPNs Android-app.

ExpressVPN-appen for Android er kompatibel med Android 12, 11, 10, Pie (9), Oreo (8.x), Nougat (7.x), Marshmallow (6.x) og Lollipop (5.x).

Ikke kunde enda? Les mer om VPN for Android.

Logg inn på kontoen din

Gå til ExpressVPNs oppsettsside på Android-enheten din. Skriv inn dine påloggingsdetaljer for ExpressVPN hvis du blir bedt om det, og trykk Logg inn.

Skriv inn verifiseringskoden som ble sendt til e-posten din.

Du vil bli dirigert til nedlastingssiden.

Last ned VPN-appen

Det er to metoder for å laste ned appen, avhengig av om du har tilgang til Google Play Butikk.

Hvis du har tilgang til Google Play Butikk, trykk på Få den på Google Play.

I Google Play Butikk, trykk på Installer. Deretter trykk Åpne.

Hvis du ikke har tilgang til Google Play, trykk på Last ned APK for å laste ned APK-en direkte til Android-enheten din.

Merk: ExpressVPN anbefaler ikke å laste ned APK-en vår fra tredjepartskilder. Les mer om nedlasting av APK-er.

Som standard vil ikke enheten din laste ned apper fra ukjente kilder. Trykk på Innstillinger, deretter slå på Tillat fra denne siden.

Etter at APK-en er lastet ned til enheten din, trykk ÅPNE. Deretter trykk Installer.

Trykk ÅPNE for å starte appen.

Konfigurer VPN-appen

Åpne appen, deretter trykk på Logg inn.



Skriv inn e-postadressen og passordet ditt, og trykk på Logg inn.

Du vil bli spurt om du ønsker å dele anonym diagnostikk med ExpressVPN. Velg preferansen din for å gå videre.

Du vil bli invitert til å konfigurere VPN-et ditt og godta tilkoblingsforespørsler fra ExpressVPN. Trykk OK og OK for å gå videre.

Koble til en VPN-serverlokasjon

For å koble til en VPN-serverlokasjon, trykk på . Som standard vil ExpressVPN foreslå den lokasjonen som gir den optimale opplevelsen for deg, kalt Smartlokasjon.

Så snart du ser Tilkoblet-meldingen på appskjermen, kan du begynne å surfe med frihet og sikkerhet.

Merk: Med ett enkelt ExpressVPN-abonnement kan du koble opptil fem enheter til VPN-et samtidig. Hvis du prøver å koble til mer enn fem enheter samtidig, vil du se denne skjermen:

Koble fra en VPN-serverlokasjon

For å koble fra VPN-serverlokasjonen, trykk på .

Du er frakoblet når skjermen viser «Ikke tilkoblet».

Velge en annen VPN-serverlokasjon

For å koble til en annen serverlokasjon, trykk for vise flere VPN-lokasjoner.

Merk: Den første gangen du prøver å bytte lokasjoner mens du er koblet til VPN-et, vil du få en advarsel som sier at internettrafikken din kan være usikker under gjentilkobling. Trykk Fortsett for å gå videre.

Som standard viser listen over VPN-lokasjoner to faner: ANBEFALTE og ALLE LOKASJONER.

ANBEFALTE-fanen viser deg ExpressVPNs beste valg for deg å koble til.

ALLE LOKASJONER-fanen lister opp VPN-serverlokasjoner etter region. Du kan vise og skjule listen ved å trykke og .

For å legge en lokasjon til listen din over favorittlokasjoner, sveip den til høyre.

Du kan få tilgang til favorittlokasjonene dine ved å trykke på FAVORITTER-fanen.

For å fjerne en lokasjon fra listen din over favoritter, sveip den til høyre igjen.

Legge til snarveier i ExpressVPN-appen

Snarveier-funksjonen vises på ExpressVPNs startskjerm etter at du har koblet til VPN-et. Den vil ikke vises første gang du kobler til, men vil vises fra andre gang og videre.

Snarveier lar deg raskt og enkelt starte apper og nettsteder direkte fra ExpressVPN-appen når som helst når du er tilkoblet. Hvis du regelmessig besøker en håndfull favorittsider etter å ha koblet til VPN, trenger du ikke å bytte frem og tilbake fra enhetens startskjerm eller nettleser for å finne den hver gang om du legger den til som en snarvei.

For å åpne en app eller et nettsted, trykk på ikonet.

Hvis du har valgt færre enn fem snarveier, kan du legge til en ved å trykke .

For å legge til eller fjerne snarveier, trykk Valg.

Trykk Innstillinger > App- og nettstedsnarveier.

Under Inkluder kan du legge til opptil fem snarveier.

Trykk for å legge til en snarvei i listen. Trykk for å fjerne en snarvei. Trykk og hold for å omorganisere en snarvei, og dra den til ønsket posisjon.

Bytte til en annen VPN-protokoll

Viktig: Koble fra VPN før du bytter til en annen protokoll.

VPN-protokoller er metodene enheten din benytter for å koble til en VPN-server. For den beste opplevelsen anbefaler ExpressVPN å bruke alternativet Automatisk. Dette velges som standard og velger automatisk den protokollen som passer best for nettverket ditt.

I noen tilfeller kan det å bytte til en annen protokoll hjelpe deg med å oppnå raskere tilkoblingshastigheter.

For å bytte til en annen VPN-protokoll:

Trykk på Valg.

Trykk Innstillinger > VPN-protokoll.

Velg protokollen du ønsker å bruke.

Bruke delt tunnelering

Funksjonen for delt tunnelering lar deg velge hvilke apper som skal bruke VPN-et og hvilke apper som ikke skal det når du er koblet til ExpressVPN.

For å gå til innstillingene for delt tunnelering, trykk på Valg.

Trykk Innstillinger > Delt tunnelering.

For å velge hvilke apper som skal bruke VPN-et, velg Bare la valgte apper bruke VPN. Under LEGG TIL APPER, velg de appene du vil bruke VPN-beskyttelse på.

Merk: Hvis du aktiverer «Blokker ikke-VPN-internettrafikk» i Androids systeminnstillinger, vil bare de appene du valgte gjennom denne menyen kunne bruke internett. Alle andre apper vil bli blokkert permanent, med mindre du legger dem til i listen.

Hvis du velger Ikke la valgte apper bruke VPN, vil de markerte appene under LEGG TIL APPER ikke få VPN-beskyttelse.

Få tilgang til støtteartikler i appen

Du kan nå få tilgang til støtteartikler i ExpressVPN-appen.

Trykk på Hjelp.

Trykk på en kategori for å velge en appintern støtteartikkel.

Legge til ExpressVPNs appmodul

For å legge til ExpressVPN-modulen på startskjermen din, trykk og hold på en tom plass på startskjermen og trykk Moduler.

Trykk og hold ExpressVPN-modulen.

Dra modulen til ønsket sted på skjermen.

Modulen er nå på startskjermen din. Du kan bruke den til å koble til og fra VPN-et uten å åpne ExpressVPN-appen.

For å koble til eller fra VPN-et, trykk .

For å bytte lokasjoner, trykk på lokasjonsflagget.

For å åpne ExpressVPN-appen, trykk på modulen.

Sett opp ExpressVPN på andre enheter

Du kan koble til og sikre fem enheter samtidig med ett enkelt ExpressVPN-abonnement.

For å konfigurere ExpressVPN på dine andre enheter, trykk Valg > Sikre alle dine enheter.

Trykk Send oppsettslenke per e-post.

Du vil få en oppsettslenke sendt til den e-postadressen du brukte til å registrere deg for ExpressVPN.

Åpne e-posten på enhetene du ønsker å sette opp ExpressVPN på. Velg Sett opp nå, deretter følg instruksjonene for å laste ned og sette opp ExpressVPN.

Se beskyttelsessammendrag

Beskyttelsessammendraget viser en ukentlig oversikt over hvor lenge du har vært koblet til VPN-et. Sammendraget presenteres i prosentdeler og timer. Det viser også din nye IP-adresse for når du er koblet til VPN-et.

Viktig: Tilkoblingsinformasjonen din i Beskyttelsessamendraget er helt anonym. Den er kun lagret på enheten din og blir aldri sendt til ExpressVPN.



Beskyttelsessammendraget vises på bunnen av hovedskjermen. Trykk på selve kortet for å se ditt detaljerte beskyttelsessammendrag.

Avinstallere appen

For å avinstallere ExpressVPN fra Android-enheten din, trykk og hold ExpressVPN-ikonet på startskjermen. Trykk deretter på .

Trykk Avinstaller, deretter trykk OK.

