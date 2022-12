Per utilizzare le nostre app e configurazioni, prima devi aprire un nuovo account su ExpressVPN.

Questo tutorial ti mostrerà come configurare l’app ExpressVPN per Android.

L’app ExpressVPN per Android è compatibile con Android 12, 11, 10, Pie (9), Oreo (8.x), Nougat (7.x), Marshmallow (6.x) e Lollipop (5.x).

Non sei ancora nostro cliente? Scopri di più sulla VPN per Android.

Accedi al tuo account

Sul tuo dispositivo Android, accedi alla pagina di installazione di ExpressVPN. Se richiesto, inserisci le tue credenziali di ExpressVPN e tocca Accedi.

Inserisci il codice di verifica che ti è stato inviato tramite email.

Verrai indirizzato alla pagina di download.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna su

Scarica l’app VPN

Esistono due modi per scaricare l’app, a seconda che tu abbia accesso o meno al Google Play Store.

Se puoi accedere al Google Play Store, tocca Scarica su Google Play.

Nel Google Play Store, tocca Installa. Poi tocca Apri.

Se non puoi accedere a Google Play, tocca Scarica APK per scaricare direttamente l’APK sul tuo dispositivo Android.

Nota: ExpressVPN sconsiglia di scaricare il nostro APK da fonti di terze parti. Scopri di più sul download degli APK.

Di default, il tuo dispositivo non consente di scaricare app da fonti sconosciute. Tocca Impostazioni, quindi attiva Consenti da questa fonte.

Dopo aver scaricato l’APK sul dispositivo, tocca APRI. Quindi tocca Installa.

Tocca Apri per lanciare l’app.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna su

Configura l’app VPN

Apri l’app, quindi tocca Accedi.

Inserisci il tuo indirizzo email e la password, quindi tocca Accedi.

Ti verrà chiesto se desideri condividere le informazioni anonime di diagnostica con ExpressVPN. Seleziona la tua preferenza per continuare.

Ti verrà chiesto di configurare la tua VPN e di approvare le richieste di connessione derivanti da ExpressVPN. Tocca OK e OK per continuare.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna su

Collegati ad una posizione server VPN

Per connetterti a una posizione del server VPN, tocca . Di default, ExpressVPN ti suggerirà la posizione che ti offre l’esperienza migliore, detta Smart Location.

Una volta visualizzato il messaggio Connesso nella schermata dell’applicazione, puoi iniziare a navigare in modo libero e sicuro!

Nota: con un solo abbonamento a ExpressVPN, puoi connettere fino a cinque dispositivi alla VPN contemporaneamente. Se provi a connettere più di cinque dispositivi contemporaneamente, vedrai questa schermata:

Hai bisogno di aiuto? .

Torna su

Scollegati da una posizione server VPN

Per scollegarti dalla posizione del server VPN, tocca .

Saprai di essere stato disconnesso, quando verrà visualizzato il messaggio “Non connesso”.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna su

Scegli una posizione server VPN diversa

Per scegliere una posizione del server diversa, tocca per sfogliare più posizioni VPN.

Nota: la prima volta che provi a cambiare posizione mentre sei connesso alla VPN, riceverai un avviso che indica che il tuo traffico internet potrebbe non essere sicuro durante la riconnessione. Tocca Continua per procedere.

Di default, l’elenco delle posizioni VPN presenta due schede: CONSIGLIATE e TUTTE LE POSIZIONI.

La scheda CONSIGLIATE mostra le migliori posizioni selezionate da ExpressVPN per connetterti.

La scheda TUTTE LE POSIZIONI elenca le posizioni server VPN per regione. Puoi espandere e comprimere gli elenchi premendo su e .

Per aggiungere una posizione al tuo elenco delle posizioni preferite, scorri verso destra.

Puoi accedere alle tue posizioni preferite nella scheda PREFERITI.

Per rimuovere una posizione dall’elenco dei preferiti, scorri verso destra.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna su

Aggiungi scorciatoie all’app ExpressVPN

La funzione delle Scorciatoie appare sulla schermata principale di ExpressVPN dopo la connessione alla VPN (Non apparirà la prima volta che ti connetti, ma dalla seconda connessione in poi).

Le Scorciatoie ti permettono di lanciare in maniera comoda e veloce le applicazioni e i siti web direttamente da ExpressVPN, ogni volta che sei connesso. Se ci sono siti che visiti regolarmente dopo esserti connesso alla VPN, aggiungere delle scorciatoie ti eviterà di dover ogni volta tornare alla schermata principale del tuo dispositivo o al browser.

Per avviare un’applicazione o un sito web, tocca l’icona corrispondente.

Se hai selezionato meno di cinque scorciatoie, puoi aggiungerne altre toccando .

Per aggiungere o rimuovere le scorciatoie, tocca Opzioni.

Tocca Impostazioni > Scorciatoie app e siti Web.

In Includi, puoi aggiungere fino a cinque scorciatoie.

Per aggiungere una scorciatoia all’elenco, tocca . Per rimuovere la scorciatoia, tocca . Per riordinare una scorciatoia, tieni premuto e trascinala nella posizione che preferisci.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna su

Passa a un protocollo VPN diverso

Importante: Disconnettiti dalla VPN prima di passare a un altro protocollo.

I protocolli VPN sono metodi con cui il tuo dispositivo si collega ai server VPN. Per un’esperienza migliore, ExpressVPN consiglia di utilizzare l’opzione Protocollo automatico. Selezionata come impostazione predefinita, sceglie automaticamente il protocollo più appropriato per la tua rete.

In alcuni casi, il passaggio a un protocollo diverso può aiutarti a raggiungere velocità di connessione più elevate.

Per passare a un protocollo VPN diverso:

Tocca Opzioni.

Tocca Impostazioni > Protocollo VPN.

Tocca il protocollo che desideri utilizzare.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna su

Utilizza lo split tunneling

La funzione Split Tunneling ti consente di scegliere quali app utilizza la VPN e quali no, quando sei connesso a ExpressVPN.

Per accedere alle impostazioni split tunneling, tocca Opzioni.

Tocca Impostazioni > Split Tunneling.

Per decidere quale delle tue app utilizzerà la VPN, seleziona Consenti solo alle app selezionate di utilizzare la VPN. In AGGIUNGI APP, seleziona le app a cui desideri applicare la protezione VPN.

Nota: se hai abilitato “Blocca il traffico non VPN” nelle impostazioni del tuo sistema Android, solo le app che selezioni tramite questo menu saranno in grado di utilizzare internet. Tutte le altre app verranno bloccate in modo permanente, a meno che non le aggiungi a questo elenco.

Se scegli Non consentire alle app selezionate di utilizzare la VPN, le app selezionate in AGGIUNGI APP non riceveranno la protezione VPN.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna su

Accedi agli articoli di supporto in-app

Ora puoi accedere agli articoli di supporto all’interno dell’app di ExpressVPN.

Tocca Aiuto.

Tocca una categoria per selezionare un articolo di supporto in-app.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna su

Come aggiungere il widget dell’app ExpressVPN

Per aggiungere il widget di ExpressVPN alla schermata iniziale, tocca e tieni premuto un punto vuoto sulla schermata principale e tocca Widget.

Tocca e tieni premuto sul widget di ExpressVPN.

Trascina il widget nella posizione preferita dello schermo.

Ora il widget si trova nella tua schermata principale. Utilizza il widget per connettere e disconnettere la VPN senza aprire l’app ExpressVPN.

Per connetterti o disconnetterti dalla VPN, tocca .

Per cambiare posizione, tocca il flag posizione.

Per aprire l’app ExpressVPN, tocca il widget.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna su

Installa ExpressVPN su altri dispositivi

Con un unico abbonamento a ExpressVPN, puoi connettere e proteggere fino a cinque dispositivi contemporaneamente.

Per configurare ExpressVPN sugli altri dispositivi, tocca Opzioni > Proteggi tutti i tuoi dispositivi.

Tocca Link configurazione via email.

Riceverai un link per la configurazione all’indirizzo email che hai utilizzato per iscriverti a ExpressVPN.

Apri l’email sui dispositivi su cui desideri configurare ExpressVPN. Seleziona Installa ora, quindi segui le istruzioni per scaricare e configurare ExpressVPN.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna su

Visualizza il riepilogo della protezione

Il riepilogo della protezione mostra una panoramica settimanale di quanto tempo sei stato connesso alla VPN. Il riepilogo è presentato in percentuali e ore. Mostra anche il tuo nuovo indirizzo IP quando sei connesso alla VPN.

Importante: le informazioni sulla connessione nel Riepilogo della protezione, sono assolutamente anonime. Viene memorizzato solo sul tuo dispositivo e non viene mai inviato a ExpressVPN.

Il riepilogo della protezione viene visualizzato nella parte inferiore della schermata principale. Per visualizzare il riepilogo della protezione in tutti i dettagli, toccare la scheda Riepilogo della protezione.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna su

Come disinstallare l’app VPN dal tuo dispositivo

Per disinstallare ExpressVPN dal tuo dispositivo Android, tocca e tieni premuta l’icona ExpressVPN nella schermata principale. Quindi tocca .

Tocca Disinstalla, quindi tocca OK.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna su