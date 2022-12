För att använda våra appar och konfigurationer behöver du först skaffa ett ExpressVPN-konto.

Den här guiden visar dig hur du ställer in ExpressVPN:s app för Android.

ExpressVPN:s Android-app är kompatibel med Android 12, 11, 10, Pie (9), Oreo (8.x), Nougat (7.x), Marshmallow (6.x) och Lollipop (5.x).

Inte kund än? Läs mer om VPN för Android.

Logga in på ditt konto

Gå till ExpressVPN:s installationssida på din Android-enhet. Fyll i dina inloggningsuppgifter för ExpressVPN och tryck på Logga in ifall du ombeds.

Fyll i verifieringskoden som skickats till din e-post.

Du kommer att tas till nedladdningssidan.

Ladda ner VPN-appen

Det finns två sätt att ladda ner appen, beroende på om du har tillgång till Google Play Store.

Om du har tillgång till Google Play, tryck på Hämta på Google Play.

Tryck på Installera och sedan på Öppna.

Har du inte tillgång till Google Play, tryck på Ladda ner APK för att ladda ner APK-filen direkt till din Android-enhet.

Observera: ExpressVPN rekommenderar inte att ladda ner vår APK från tredjepartskällor. Läs mer om nedladdning av APK:er.

Som utgångspunkt tillåter enheten inte appar från okända källor. Tryck på Inställningar och aktivera sedan alternativet Tillåt från den här källan.

När APK:n laddats ned till din enhet, tryck på ÖPPNA. Tryck sedan på Installera.

Tryck Öppna för att öppna appen.

Installera VPN-appen

Öppna appen och tryck Logga in.

Ange användarnamn och lösenord och tryck sedan Logga in.

Du kommer att tillfrågas ifall du vill dela anonym statistik med ExpressVPN. Välj din preferens för att fortsätta.

Du kommer ombedjas att konfigurera ditt VPN och godkänna anslutningsförfrågningar från ExpressVPN. Tryck OK och OK för att fortsätta.

Anslut till en VPN-position

För att ansluta till en VPN-position, tryck på . Som standard föreslår ExpressVPN den position som ger dig bäst upplevelse, så kallad Smart position.

När det står Ansluten på skärmen kan du börja surfa fritt och säkert

Observera: Ett enda ExpressVPN-abonnemang kan användas samtidigt på fem enheter, oavsett plattform. Om du försöker använda fler än fem enheter samtidigt på ett abonnemang kommer du att se den här skärmen:

Koppla från en VPN-position

För att kopla från VPN-servern, tryck på .

Du vet att du är frånkopplad när meddelandet ”Inte ansluten” visas.

Välj en annan VPN-position

För att ansluta till en annan serverposition, tryck på för att öppna positionsväljaren.

Observera: Första gången du byter position kommer du få en varning om att din internettrafik kan vara oskyddad medan du återansluter. Tryck på Fortsätt för att gå vidare.

Listan över VPN-positioner har två flikar från början: REKOMMENDERAT och ALLA POSITIONER.

Fliken REKOMMENDRAT visar dig ExpressVPN:s toppval för din anslutning.

Fliken ALLA POSITIONER listar VPN-positioner efter region. Du kan expandera och kollapsa listorna genom att trycka och .

För att lägga till en position på en lista över dina favoritpositioner, swipa till höger.

Du kommer åt dina favoritpositioner genom att trycka på fliken FAVORITER.

För att ta bort en position från favoritlistan, svep till höger igen.

Lägg till genvägar i ExpressVPN:s app