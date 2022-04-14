Her ExpressVPN Keys hesabı, birincil şifrenizi sıfırlamak istediğinizde ihtiyacınız olacak bir kurtarma koduna sahiptir. Kurtarma kodunuz kaybolursa veya güvenliği ihlal edilirse Android için ExpressVPN uygulamasında sıfırlayabilirsiniz.

Kurtarma kodunuzu sıfırlayamıyorsanız bu adımları izleyin ve her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin:

Cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun. İnternete erişimin sınırlı olduğu bir ağa (örneğin herkese açık Wi-Fi ağı) bağlıysanız VPN’e bağlanın. Android için ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin ve yükleyin. ExpressVPN uygulamasından çıkış yapın ve sonra uygulamaya tekrar giriş yapın.

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