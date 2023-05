Importante: O ExpressVPN Keys está sendo lançado gradualmente para Windows, Mac e Linux via Android. O ExpressVPN Keys está sendo lançado gradualmente para Windows, Mac e Linux via extensão de navegador para Chrome (compatível com Chrome, Opera, Edge, Vivaldi e Brave) e no aplicativo da ExpressVPN para iOS

Cada conta do ExpressVPN Keys tem um código de recuperação que você precisará se quiser redefinir sua senha principal. Se seu código de recuperação for perdido ou comprometido, você poderá redefini-lo no aplicativo da ExpressVPN para Android.

Se você não conseguir redefinir seu código de recuperação, siga estas etapas e verifique se o problema foi resolvido após cada etapa:

Verifique se seu dispositivo está conectado à Internet. Se você estiver conectado a uma rede onde o acesso à Internet pode ser restrito (por exemplo, uma rede Wi-Fi pública), conecte-se a uma VPN. Baixe e instale a versão mais recente da ExpressVPN para o Android Saia e entre novamente no aplicativo ExpressVPN.

Precisa de ajuda?

Voltar ao início