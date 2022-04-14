Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys постепенно становится доступен на Windows, Mac и Linux через Android. Менеджер паролей ExpressVPN Keys постепенно становится доступен на Windows, Mac и Linux через браузерное расширение для Chrome , а также в приложениях ExpressVPN для iOS

Каждая учетная запись ExpressVPN Keys имеет код восстановления, который вам понадобится, если вы захотите сбросить свой основной пароль. Если ваш код восстановления утерян или стал известен посторонним, вы сможете сбросить его в приложении ExpressVPN для Android.

Если не получается сбросить код восстановления, выполните следующие действия, проверяя после каждого из них, решена ли проблема:

Убедитесь, что ваше устройство подключено к Интернету. Если вы используете сеть, в которой доступ к Интернету может быть ограничен (например, публичную сеть Wi-Fi), подключитесь к VPN. Загрузите и установите последнюю версию приложения ExpressVPN для Android. Выйдите из приложения ExpressVPN и затем снова войдите.

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