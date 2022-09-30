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ExpressVPN Android uygulamasının ekranındaki bazı bilgiler, uygulamanın ekran görüntüsü alındığında ve Android çoklu görev ekranında görünür. Örneğin; VPN’e bağlı olmadığınızda gerçek IP adresiniz VPN sekmesinde gösterilir, ve ExpressVPN Keys’in kilidi açıldığında bazı giriş bilgileri Keys sekmesinde görünür.

Bir ek güvenlik katmanı edinmek amacıyla uygulama içi ekran görüntüsü alma özelliğini manuel olarak devre dışı bırakabilirsiniz ve bu da şunları sağlar:

ExpressVPN Android uygulamasının ekran görüntüsünün alınmasını önleme

ExpressVPN Android uygulamasının içeriklerinin çoklu görev menüsünde görünür olmasını önleme

Özel izinlere sahip uygulamaların, ExpressVPN uygulamasını görüntülerken uygulama ekranınızdaki belirli içerikleri görmesini engelleme

Bu özelliği kullanmak için şu adımları izleyin:

ExpressVPN Android uygulamasında Seçenekler sekmesine dokunun. Ayarlar‘a dokunun. Diğer Ayarlar altında, Uygulama Ekran Görüntüleri‘ne dokunun. Uygulamanın ekran görüntüsünü almaya izin ver seçeneğini kapatın. İstendiği takdirde uygulamayı yeniden başlatın.

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