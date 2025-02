Du må registrere deg for en ExpressVPN-konto for å bruke appene og konfigurasjonene våre.

Denne veiledningen viser deg hvordan du fornyer ExpressVPN-abonnementet ditt.

Abonnementer kjøpt med visse betalingsmetoder, som kredittkort, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Apple-kjøp i app og Google Play-kjøp i app, fornyes automatisk som standard.

Abonnementer kjøpt med kredittkort, PayPal, Apple Pay eller Google Pay

Som standard fornyes abonnementer kjøpt med kredittkort, PayPal, Apple Pay eller Google Pay automatisk når det nåværende abonnementet utløper. Hvis du tidligere har deaktivert automatisk fornyelse, kan du aktivere det i kontoinnstillingene dine.

Hvis abonnementet ditt snart utløper, kan du fornye det manuelt ved å følge disse stegene:

Logg inn på din ExpressVPN-konto. Velg Forny nå. (Du vil kun se knappen Forny nå hvis abonnementet ditt snart utløper.) Velg et abonnement og en betalingsmetode. Velg Bestill nå.

Hvis abonnementet ditt allerede har utløpt, kan du fornye det ved å følge disse stegene:

Logg inn på din ExpressVPN-konto. Velg Kjøp et nytt abonnement. Velg et abonnement og en betalingsmetode. Velg Bestill nå.

Abonnementer via Apple-kjøp i app

Abonnementer kjøpt via App Store fornyes automatisk etter at det nåværende abonnementet utløper.

Les mer om abonnementer via App Store-kjøp i app.

Abonnementer via Google Play Butikk-kjøp i app

Abonnementer kjøpt via Google Play Butikk fornyes automatisk etter at det nåværende abonnementet utløper.

Les mer om abonnementer via Play Butikk-kjøp i app.

