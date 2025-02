คู่มือนี้จะแสดงวิธีต่ออายุการสมัคร ExpressVPN ของคุณ

การสมัครสมาชิกที่ซื้อด้วยวิธีการชำระเงินบางอย่าง เช่น บัตรเครดิต, PayPal, Apple Pay, Google Pay, การซื้อในแอปของ Apple และการซื้อในแอปของ Google Play จะต่ออายุโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น

การสมัครสมาชิกที่ซื้อด้วยบัตรเครดิต, PayPal, Apple Pay หรือ Google Pay

ตามค่าเริ่มต้น การสมัครสมาชิกที่ซื้อด้วยบัตรเครดิต, PayPal, Apple Pay หรือ Google Pay จะต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อการสมัครสมาชิกปัจจุบันสิ้นสุดลง หากคุณปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติก่อนหน้านี้ คุณสามารถเปิดใช้งานได้ในหน้าแดชบอร์ดบัญชีของคุณ

หากการสมัครของคุณกำลังจะสิ้นสุดลง คุณสามารถต่ออายุการสมัครของคุณด้วยตนเองโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

หากการสมัครของคุณสิ้นสุดลง คุณสามารถต่ออายุการสมัครของคุณโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

การสมัครสมาชิกผ่านการซื้อในแอปของ Apple

การสมัครสมาชิกที่ซื้อผ่าน App Store จะต่ออายุโดยอัตโนมัติหลังจากการสมัครสมาชิกปัจจุบันของคุณสิ้นสุดลง

เรียนรู้การสมัครสมาชิกเพิ่มเติมผ่านการซื้อในแอพของ App Store

การสมัครสมาชิกผ่านการซื้อในแอปของ Google Play Store

การสมัครสมาชิกที่ซื้อผ่าน Google Play Store จะต่ออายุโดยอัตโนมัติหลังจากการสมัครสมาชิกปัจจุบันของคุณสิ้นสุดลง

เรียนรู้เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกผ่านการซื้อในแอป Play Store

