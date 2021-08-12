ExpressVPN abonelikleri artık Google Play Store üzerinden satın alınabilir.

Play Store uygulama içi abonelikleri hakkında genel bilgiler

ExpressVPN abonelikleri artık ExpressVPN web sitesine ek olarak Google Play Store üzerinden de satın alınabilir. Yeni bir ExpressVPN kullanıcısı olarak yedi günlük ücretsiz denemeye kaydolurken ExpressVPN uygulaması üzerinden abonelik satın alabilirsiniz:

Android cihazınızda ExpressVPN uygulamasını açın. 7 Günlük Ücretsiz Denemeyi Başlat‘a dokunun. E-posta adresinizi girin. Ücretsiz Denemeyi Başlat‘a dokunun. Bir abonelik planı seçin. Ücretsiz Denemeyi Başlat‘a dokunun. Google Play üzerinden abone olmayı seçin. Abone Ol‘a dokunun. Kurulum işleminin geri kalanını tamamlayın.

Aboneliğiniz yedi günlük ücretsiz deneme sona erdikten sonra başlayacaktır. Aboneliğiniz başladığında, abonelik planınıza (bir aylık, altı aylık veya 12 aylık) göre ExpressVPN tarafından değil, doğrudan Google Play tarafından ücretlendirilir ve faturalandırılırsınız. Bir sonraki fatura dönemi başlamadan en az 24 saat önce aboneliğinizi iptal etmediğiniz sürece faturalandırma devam eder.

Ücretsiz deneme veya ücretli aboneliklerin hüküm ve koşulları

Google Play Store üzerinden satın alınan ücretli abonelik veya ücretsiz deneme:

Not: Ücretsiz denemeye yalnızca bir kez kaydolabilirsiniz. Ücretsiz deneme, geçerli bir ödeme yöntemi ile Google Play Store üzerinden indirilen uygulamada kullanılabilir.

Ücretsiz denemeden sonra ExpressVPN kullanmak istemezseniz bitiş tarihinden en az 24 saat önce iptal edin.

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Abonelik planlarını değiştirin

Aboneliğiniz aktifken abonelik planınızı ExpressVPN Android uygulaması aracılığıyla istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. (Abonelik planlarını Play Store üzerinden değiştiremezsiniz.) Örneğin, bir aylık abonelikten 12 aylık aboneliğe yükseltebilirsiniz. Abonelik planınızı değiştirmek için:

ExpressVPN uygulamasında Seçenekler‘e dokunun . Hesap‘a dokunun. Aboneliği Yönet‘e dokunun. Değiştirmek istediğiniz planı seçin. Planı Güncelle‘ye dokunun. Ödeme adımına geçin.

Geçerli abonelik planınız sona erdikten sonra yeni abonelik planınız başlayacaktır. Daha fazla bilgi için Play Store’da aboneliğinizi ve yenileme tarihini kontrol edin.

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Play Store’da farklı bir ödeme yöntemiyle faturalandırılmak istiyorsanız ödeme yönteminizi nasıl ekleyeceğinizi, kaldıracağınızı veya düzenleyeceğinizi öğrenin. Google Play üzerinden değil, doğrudan ExpressVPN üzerinden faturalandırılmak istiyorsanız:

Play Store uygulamasında aboneliğinizi iptal edin (bir sonraki fatura döneminiz başlamadan en az 24 saat önce). Mevcut aboneliğiniz sona erdikten sonra ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. Yeni Abonelik Satın Al‘ı seçin. Bir abonelik planı ve ödeme yöntemi seçin. Şimdi Sipariş Ver‘i seçin.

Geçerli fatura döneminiz sona erdikten sonra doğrudan ExpressVPN üzerinden faturalandırılacaksınız.

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Ödeme sorunlarını çözün

ExpressVPN, Google Play Store üzerinden satın alınan aboneliklerin ödeme bilgilerine erişemez. Google Play ödeme sorunlarını nasıl düzelteceğinizi öğrenin.

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Ücretsiz denemeyi iptal ettikten sonra yeniden abone olun

Ücretsiz deneme yedi gün sürer. Bu süre zarfında ücretsiz denemeyi iptal ettiyseniz ve yeniden abone olmak istiyorsanız:

ExpressVPN uygulamasında Seçenekler‘e dokunun . Hesap‘a dokunun. Abone Ol‘a dokunun. Play Store aboneliklerine götürüleceksiniz. ExpressVPN‘in yanındaki Yeniden Abone Ol‘a dokunun. Abonelik koşullarını onaylayın. ExpressVPN’i kullanmaya devam edin.

Hesabınız hâlâ etkinse yeniden abone olun

Aboneliğinizi (Google Play Store üzerinden) iptal ettiyseniz aboneliğiniz sona erene kadar ExpressVPN’i kullanmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca ExpressVPN’e istediğiniz zaman yeniden abone olabilirsiniz:

ExpressVPN uygulamasında Seçenekler‘e dokunun . Hesap‘a dokunun. Şimdi Yenile‘ye dokunun. Play Store’unuzun abonelik ekranına yönlendirileceksiniz. ExpressVPN‘in yanındaki Yeniden Abone Ol‘a dokunun. Abonelik koşullarını onaylayın. ExpressVPN’i kullanmaya devam edin.

Hesabınızın süresi dolduysa yeniden abone olun

Şununla yeniden abone olmak için:

ExpressVPN web sitesi: ExpressVPN tarafından faturalandırılacaksınız.

ExpressVPN Android uygulaması: Google Play tarafından faturalandırılacaksınız.

ExpressVPN web sitesi üzerinden yeniden abone olmak için:

ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. Yeni Abonelik Satın Al‘ı seçin. Bir abonelik planı ve ödeme yöntemi seçin. Şimdi Sipariş Ver‘i seçin. ExpressVPN’i kullanmaya devam edin.

ExpressVPN uygulaması üzerinden yeniden abone olmak için:

Android cihazınızda ExpressVPN uygulamasını açın. İstediğiniz abonelik planını seçin. Aboneliği Yenile‘ye dokunun. Seçilen planı Play Store’da onaylayın. ExpressVPN’i kullanmaya devam edin.

Güncellenmiş abonelik durumunuzu kısa bir süre içinde ExpressVPN uygulamasında göreceksiniz.

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30 günlük para iade garantisi (geri ödeme)

Google Play Store üzerinden satın alınan abonelikler ExpressVPN’in 30 günlük para iade garantisi için uygundur. ExpressVPN’den memnun kalmazsanız aboneliğinizin başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde aboneliğinizi iptal edebilir ve paranızı geri alabilirsiniz. İptal talebiniz hakkında

Talebiniz kabul edildikten sonra Google Play Store’daki abonelik durumunuz “Geri Ödeme Yapıldı” olarak değişecek ve artık ExpressVPN uygulamasını kullanamayacaksınız.

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Ücretsiz denemeyi veya aboneliği iptal edin

ExpressVPN’den memnun kalmazsanız ücretsiz deneme veya aboneliğinizi ücretsiz deneme sona ermeden veya bir sonraki fatura dönemi başlamadan en az 24 saat önce Google Play Store üzerinden iptal edebilirsiniz. Aksi takdirde, (abonelik planınıza bağlı olarak her ay, 6 ayda bir veya 12 ayda bir) faturalandırılmaya devam edersiniz.

Ücretsiz denemenizi veya aboneliğinizi iptal etmek için:

Cihazınızda Play Store uygulamasını açın. (Ücretsiz denemenize veya aboneliğinize kaydolmak için kullandığınız Google hesabında oturum açtığınızdan emin olun.) Sağ üstteki profil simgenize dokunun. Ödeme ve abonelikler > Abonelikler‘e dokunun. ExpressVPN‘i seçin. İptal‘e dokunun.

ExpressVPN ücretsiz denemenizi veya aboneliğinizi ücretsiz denemenin yedinci gününe veya aboneliğinizin son gününe kadar kullanmaya devam edebileceksiniz.

Önemli: Daha önce ExpressVPN web sitesinden abonelik satın aldıysanız Daha önce ExpressVPN web sitesinden abonelik satın aldıysanız aboneliğinizi iptal etmek için bu rehbere bakabilirsiniz

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