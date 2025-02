Om onze apps en configuraties te gebruiken moet je je eerst aanmelden voor een ExpressVPN-account.

Deze gids laat zien hoe je je ExpressVPN-abonnement kunt verlengen.

Abonnementen die zijn gekocht met bepaalde betaalmethoden, zoals creditcard, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Apple in-app aankopen en Google Play in-app aankopen, worden automatisch verlengd.

Abonnementen gekocht met een creditcard, PayPal, Apple Pay of Google Pay

Abonnementen die zijn gekocht met een creditcard, PayPal, Apple Pay of Google Pay worden automatisch verlengd zodra het huidige abonnement afloopt. Als je de automatische verlenging eerder hebt uitgeschakeld, kun je deze opnieuw inschakelen via je accountdashboard.

Als je abonnement bijna afloopt, kun je deze handmatig verlengen door deze stappen te volgen:

Log in op je ExpressVPN-account. Selecteer Nu verlengen. (Je ziet de knop Nu verlengen alleen als je abonnement binnenkort afloopt.) Kies een plan en een betalingsmethode. Selecteer Nu bestellen.

Als je abonnement is verlopen, kun je het opnieuw activeren door deze stappen te volgen:

Log in op je ExpressVPN-account. Selecteer Bestel een nieuw abonnement. Kies een plan en een betalingsmethode. Selecteer Nu bestellen.

Abonnementen via Apple in-app aankopen

Abonnementen die via de App Store zijn besteld, worden automatisch verlengd zodra je huidige abonnement afloopt.

Lees meer over abonnementen via de App Store in-app aankopen.

Abonnementen via Google Play Store in-app aankopen

Abonnementen die via de Google Play Store zijn besteld, worden automatisch verlengd zodra je huidige abonnement afloopt.

Lees meer over abonnementen via de Play Store in-app aankopen.

