Yeni mi başlıyorsunuz
- iOS 12 ve üstü için ExpressVPN nasıl kurulur
- Hangi iOS sürümünü kullandığınızı nasıl öğrenebilirsiniz
- Uygulama App Store’unuzda mevcut değilse indirin veya güncelleyin
iOS üzerinde ExpressVPN kullanma
- ExpressVPN için iOS uygulama içi satın alımları hakkında
- iOS için Ağ Koruması: VPN düştüğünde trafiğinizi güvende tutun
Sorun giderme
- ExpressVPN iOS ücretsiz deneme veya abonelik sona eriyor
- Uygulama bağlantıyı kesmek için çok uzun sürüyor
- ExpressVPN iOS uygulaması “İnternet trafiğiniz savunmasız” uyarısı gösteriyor
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