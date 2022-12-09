ExpressVPN’in ağ koruma özelliği, VPN’iniz beklenmedik bir şekilde kopsa bile verilerini güvende tutar. Bu rehber, iOS için ExpressVPN uygulamasında ağ korumasının nasıl çalıştığını gösterecektir.

Not: iOS için, ağ koruması yalnızca iOS 14 ve üzeri versiyonlarda desteklenmektedir. Ağ koruması Android için ExpressVPN uygulamasında da bulunuyor. Windows, Mac, Linux ve yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamaları, Network Lock adlı benzer bir özelliğe sahiptir.

Ağ koruması nedir?

VPN, ağ trafiğinizi korumaya ve anonimleştirmeye yardımcı olur. iOS cihazınızda ExpressVPN beklenmedik bir şekilde koparsa uygulamadaki ağ koruma özelliği otomatik olarak internetinizi engeller. Böylece IP adresinizin ve hassas bilgilerinizin açığa çıkmasını önler. VPN bağlantınız geri geldiğinde internete tekrar erişebilirsiniz.

Not: VPN bağlantısı manuel olarak sonlandırılırsa ağ koruma özelliği internet bağlantısını engellemeyecektir.

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Ağ koruması nasıl kullanılır

Ağ koruması, internetinizi güvende tutmak amacıyla iOS için ExpressVPN uygulamasında varsayılan olarak etkindir.

VPN bağlantınız koptuğu anda ağ koruması internet erişimini engeller ve size “Bağlanamadı,” “Bağlanıyor” veya “Tekrar bağlanıyor” şeklinde mesajlar gösterir.

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CarPlay, AirDrop, Apple Watch veya medya yayınlama çalışmıyor

Ağ koruması, özellikle iOS’un eski versiyonlarını kullanıyorsanız, hücresel ağ kullanmayan Apple Watch’taki veya iOS cihazınızdaki AirDrop, CarPlay, medya yayınlama (AirPlay) ve Kişisel Bağlantı Noktası gibi bazı özellikleri engelleyebilir. Bu özellikleri kullanırken sorun yaşıyorsanız ve iOS’un en yeni versiyonunu kullanıyorsanız ağ korumasını kapatmanız gerekebilir.

Ağ koruması nasıl devre dışı bırakılır

iOS için ExpressVPN uygulamasında Seçenekler‘e dokunun. Diğer Ayarlar > Ağ Koruması seçeneğine dokunun. VPN bağlantısı kesildiğinde interneti engelle seçeneğini kapatın.

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