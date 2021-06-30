Eğer ExpressVPN iOS uygulamasında “İnternet trafiğiniz ifşa ediliyor” mesajını görüyorsanız, VPN beklenmedik şekilde bağlantıyı kesmiştir. Bunun yaygın bir nedeni, başka bir VPN uygulaması veya VPN profilinin bağlanmaya çalışmasıdır.



iOS cihazlarında aynı türde iki VPN hizmeti aynı anda kullanılamaz. Eğer diğer VPN uygulamasına veya VPN profiline öncelik verirseniz, ExpressVPN uygulaması bağlantıyı keser.

Sorunu çözmek için:

Diğer VPN uygulamalarını kaldırın. Diğer VPN profillerini kaldırın: Cihazınızda Ayarlar > VPN bölümüne gidin. Diğer VPN profillerinizin yanındaki simgesine dokunun. VPN’yi Sil seçeneğine dokunun. Sil seçeneğine dokunun. ExpressVPN uygulamasına tekrar bağlanın.

Önemli: Cihazınızda başka VPN uygulamaları veya profilleri yoksa ancak VPN sürekli bağlantıyı kesiyorsa, Cihazınızda başka VPN uygulamaları veya profilleri yoksa ancak VPN sürekli bağlantıyı kesiyorsa, bu sorun giderme kılavuzuna göz atın.

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