Önemli: Eğer ExpressVPN ücretsiz deneme süreniz veya aboneliğiniz iOS App Store üzerinden başlatıldıysa Eğer ExpressVPN ücretsiz deneme süreniz veya aboneliğiniz iOS App Store üzerinden başlatıldıysa bu kılavuza göz atın.

Bu kılavuz, iOS kullanıcıları için App Store üzerinden ücretsiz deneme veya abonelik başlatmamış olanların nasıl ExpressVPN aboneliği alabileceğini veya uzatabileceğini açıklayacaktır.

Not: Şu anda ExpressVPN iOS uygulaması üzerinden yükseltme ve yenileme işlemleri yapılamamaktadır.

Ücretsiz deneme süreniz sona erdikten sonra nasıl abone olabilirsiniz?



Ücretsiz deneme süreniz sona erdikten sonra abone olmak için:

ExpressVPN sipariş sayfasına gidin. ExpressVPN ücretsiz denemenize kaydolurken kullandığınız e-posta adresini girin. Ödeme işlemini tamamlayın. ExpressVPN iOS uygulamasını kullanmaya devam edin.

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Aktif bir aboneliği nasıl uzatabilirsiniz?



Mevcut aboneliğinizi uzatmak için:

ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. Şimdi Yenile seçeneğini tıklayın. (Şimdi Yenile butonu, aboneliğinizin süresi dolmak üzereyse görünecektir.) Bir plan seçin ve devam etmek için ödeme yönteminizi belirleyin. ExpressVPN iOS uygulamasını kullanmaya devam edin.

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Süresi dolan bir aboneliği nasıl yenileyebilirsiniz?

Aboneliğinizi yenilemek için:

ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. Yeni Abonelik Satın Al seçeneğini seçin. Bir ödeme yöntemi seçin, ardından Şimdi Sipariş Ver seçeneğine tıklayın. ExpressVPN uygulamasında, Seçenekler > Oturumu Kapat adımlarını izleyin. Hesabınıza tekrar giriş yapın.

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