iOS için VPN'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

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Bu kılavuz, iPhone veya iPad’inizdeki iOS sürümünü nasıl bulacağınızı gösterecektir. ExpressVPN iOS uygulamasını kullanabilmek için iOS 15 veya daha üstü bir sürüme ihtiyacınız vardır.

iPhone veya iPad’inizin iOS sürümünü öğrenmek için:

Ayarlar > Genel bölümüne gidin. Hakkında seçeneğine dokunun. iOS sürümünüz Yazılım Sürümü kısmında görüntülenecektir.

Eğer iOS 15 veya üstü bir sürüm kullanıyorsanız, ExpressVPN uygulamasını kullanabilirsiniz.

iOS 14 veya daha düşük bir sürüm kullanıyorsanız, en son güvenlik ve gizlilik iyileştirmelerine sahip uygulamayı indirebilmek için iOS’inizi güncelleyin.

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