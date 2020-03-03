Son güncelleme:

Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.

Bu rehber, ExpressVPN Android uygulamasını nasıl kuracağınızı göstermektedir.

ExpressVPN Android uygulaması Android 12, 11, 10, Pie (9), Oreo (8.x), Nougat (7.x), Marshmallow (6.x) ve Lollipop (5.x) ile uyumludur.

Henüz müşteri değil misiniz? Android için VPN hakkında daha fazlasını öğrenin.

Bölüme atla

Hesabınıza giriş yapın
VPN uygulamasını indirin
VPN uygulamasının kurulumu
VPN sunucusu konumuna bağlanın
VPN sunucusu konumundan bağlantıyı sonlandırın
Farklı bir sunucu konumu seçin
ExpressVPN uygulamasına kısayol ekleyin
Farklı bir VPN protokolüne geçin
Ayrık tünellemeyi kullanın
Uygulama içi destek makalelerine erişin
ExpressVPN uyuglama widget’ını ekleyin
Diğer cihazlara ExpressVPN yükleyin
Koruma Özetini Görüntüleyin
Uygulamayı silin

Hesabınıza giriş yapın

Android cihazınızda ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstenirse ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Oturum Aç‘a dokunun

Enter your ExpressVPN credentials, then tap "Sign In."

E-posta ile gönderilen doğrulama kodunu girin.

İndirme sayfasına yönlendirileceksiniz.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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VPN uygulamasını indirin

Google Play Store’a erişiminizin olup olmadığına bağlı olarak uygulamayı indirmenin iki yolu bulunuyor.

Google Play Store‘a erişebiliyorsanız Google Play’de Edinin butonuna tıklayın.

Under "ExpressVPN for Android," tap "Get it on Google Play."

Google Play Store’da Yükle‘ye dokunun. Daha sonra ‘a dokunun.

Google Playe erişemiyorsanız APK dosyasını doğrudan Android cihazınıza indirmek için APK İndir‘e dokunun.

Not: ExpressVPN, APK dosyasını üçüncü taraf kaynaklardan indirmenizi önermez. APK indirme hakkında daha fazlasını öğrenin.

Under "ExpressVPN for Android," tap "Download APK."

Cihazınız varsayılan olarak bilinmeyen kaynaklardan edinilen uyuglamalara izin vermez. Ayarlar‘a ve ardından Bu kaynaktan izin ver‘e dokunun.

APK cihazınıza indirildikten sonra, ‘a dokunun. Daha sonra Yükle‘ye dokunun.

Tap "Install."

Uygulamayı açmak için ‘a dokunun.

Tap “Open” to launch the ExpressVPN app.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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VPN uygulamasının kurulumu

Uygulamayı açın ve ardından Giriş Yap‘a dokunun.

Tap "Sign In."

E-posta adresinizi ve şifrenizi girin ve Giriş Yap‘a dokunun.

Enter your ExpressVPN credentials, then tap "Sign In."

Anonim tanı bilgilerini ExpressVPN ile paylaşmayı isteyip istemediğiniz sorulacak. İlerlemek için tercihinizi yapın.

Select your preference for helping improve ExpressVPN.

VPN’i kurmanız ve ExpressVPN tarafından talep edilen bağlantı taleplerini onaylamanız istenecek. Devam etmek için Tamam‘a ve Tamam‘a dokunun.

To approve the connection request, tap "OK."

Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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VPN sunucusu konumuna bağlanın

VPN sunucu konumuna bağlanmak için On button. butonuna dokunun. ExpressVPN varsayılan olarak sizin için en iyi deneyimi sunan Akıllı Konum adlı konumu önerecek.

To connect, tap the On Button.

Uygulama ekranında Bağlandı mesajını görür görmez, özgürce ve güvenli bir şekilde gezinmeye başlayabilirsiniz.

You are connected to ExpressVPN.

Not: Tek bir ExpressVPN aboneliği, hangi platform olursa olsun aynı anda beş cihaz üzerinde kullanılabilir. Bir aboneliği kullanarak beşten fazla cihazı kullanmaya çalışırsanız şu ekranı göreceksiniz:

You are connected to ExpressVPN.

Yardım ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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VPN sunucusu konumundan bağlantıyı sonlandırın

VPN sunucusuna bağlantıyı sonlandırmak için On button. butonuna dokunun.

Tap the On Button to disconnect.

“Bağlı değil” mesajı gösterildiğinde bağlantınızın sonlandırıldığını bileceksiniz.

You are not connected to ExpressVPN.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Farklı bir VPN sunucusu konumu seçin

Farklı bir sunucu konumuna bağlanmak isterseniz daha fazla VPN konumuna göz atmak için More icon. butonuna dokunun.

Tap the Location Picker.

Not: İlk defa VPN’e bağlı iken konum değiştirmek istediğinizde, yeniden bağlanma sırasında internetinizin güvenli olmayabileceği ile ilgili bir uyarı alacaksınız. Devam etmek için İlerle’ye dokunun.

VPN konumları listesi başlangıçta iki sekme içerir: ÖNERİLEN ve TÜM KONUMLAR.

ÖNERİLEN sekmesi ExpressVPN’in bağlanmanız için önerdiği konumları gösterir.

The "Recommended" tab shows you ExpressVPN’s top picks for you.

TÜM KONUMLAR sekmesi VPN sunucularını bölgelere göre listeler. Listeleri üçgen şeklindeki oklara dokunarak açabilir veya kapatabilirsiniz.

The "All locations" tab lists VPN server locations by region.

Bir konumu favori konumlar listenize eklemek için sağa kaydırın.

To add a location to your favorites, swipe right on it.

Favori konumlarınıza FAVORİLER sekmesine dokunarak erişebilirsiniz.

You can access your favorite locations in the "Favorites" tab.

Bir konumu favoriler listenizden silmek için tekrar sağa kaydırın.

To remove a location from your favorites, swipe right on it again.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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ExpressVPN uygulamasına kısayol ekleyin

Kısayol özelliği, VPN’e bağlandıktan sonra ExpressVPN ana ekranında görünür. İlk defa bağlandığınızda görünmez ancak ikinci defa bağlandıktan sonra görünecektir.

Kısayollar, VPN’e bağlandığınızda doğrudan ExpressVPN üzerinden uygulamaları ve web sitelerini kolay ve hızlı bir şekilde açmanızı sağlar. VPN’e bağlandıktan sonra birkaç favori yeri ziyaret ediyorsanız onu bir kısayol olarak eklemek sizi her seferinde cihazınızın ana ekranına veya tarayıcısına geri dönme zahmetinden kurtarır.

You are connected to ExpressVPN.

Bir uygulamayı veya web sitesini açmak için onun simgesine dokunun.

Eğer beşten az kısayol seçtiyseniz Ekleme simgesi. simgesine dokunarak bir kısayol ekleyebilirsiniz.

Seçenekler‘e dokunarak kısayol ekleyebilir veya silebilirsiniz.

Tap "Options."

Ayarlar > Uygulama ve Web Sitesi Kısayolları‘na dokunun.

Tap "App and Website Shortcuts."

Ekle‘nin altına en fazla beş kısayol ekleyebilirsiniz.

You can add or remove a shortcut.

Listeye kısayol eklemek için Add icon. simgesine dokunun. Bir kısayolu listeden kaldırmak için Remove icon. simgesine dokunun. Birini istediğiniz pozisyona sürüklemek için Reorder simgesine basılı tutun.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Farklı bir VPN protokolüne geçin

Önemli: Farklı bir protokole geçiş yapmadan önce VPN bağlantınızı sonlandırın.

VPN protokolü, cihazınızın VPN sunucusuna bağlanma yöntemidir. ExpressVPN, en iyi deneyim için Otomatik protokol seçeneğini kullanmanızı önerir. Bu seçenek varsayılan olarak etkindir ve ağınız için en uygun protokolü otomatik olarak seçer.

Bazı durumlarda, farklı bir protokole geçmek daha yüksek hız elde etmenize yardımcı olabilir.

VPN protokolünü değiştirmek için:

Seçenekler‘e dokunun.

"Seçenekler"e dokunun.

Ayarlar > VPN protokolü‘ne dokunun

"VPN protokolüne" dokunun

Kullanmak istediğiniz protokolü seçin.

Select the protocol you want to use.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Ayrık tünellemeyi kullanın

Ayrık Tünelleme özelliği, ExpressVPN’e bağlı olduğunuzda VPN’i hangi uygulamaların kullanacağını veya kullanmayacağını seçmenizi sağlar.

Ayrık tünelleme ayarlarına erişmek için  Seçenekler‘e dokunun.

"Seçenekler"e dokunun.

Ayarlar > Ayrık Tünelleme‘ye dokunun.

"Ayrık Tünelleme"ye dokunun.

VPN’i hangi uygulamaların kullanacağına karar vermek için Yalnızca seçilen uygulamaların VPN’i kullanmasına izin ver‘i seçin. UYGULAMA EKLE altında, VPN korumasını uygulamak istediğiniz uygulamaları seçin.

Not: Android sistem ayarlarınızda “VPN’siz trafiği engelle”yi etkinleştirdiyseniz interneti sadece bu menü üzerinden seçtiğiniz uygulamalar kullanabilecek. Diğer tüm uygulamalar, siz onları bu listeye eklemediğiniz sürece devamlı olarak engellenecektir.

"Sadece seçili uygulamaların VPN'i kullanmasına izin ver"i seçin.

Seçilen uygulamaların VPN’i kullanmasına izin verme seçeneğini seçerseniz, UYGULAMA EKLE altındaki uygulamalara VPN koruması uygulanmayacak.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Uygulama içindeki destek makalelerine erişin

Artık ExpressVPN uygulaması içerisinden destek makalelerine erişebilirsiniz.

Yardım‘a dokunun.

Tap "Yardım"a dokunun.

Uygulama içi destek makalesi için bir kategoriye dokunun.

Uygulama içi destek makalesi için bir kategoriye dokunun.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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ExpressVPN uygulama widget’ını ekleyin

Ana ekranınıza ExpressVPN widget’ını eklemek için ana ekranınızda boş alana dokunun ve basılı tutun ve Widgetlar‘a dokunun.

Tap “Widgets.”

ExpressVPN widget’ına dokunun ve basılı tutun.

Tap and hold the ExpressVPN widget.

Tercih ettiğiniz ekrana widget’ı sürükleyin.

Drag the widget to your preferred place on the screen.

Widget artık ana ekranınızda olacak. ExpressVPN uygulamasını açmadan VPN’e bağlanmak ve bağlantıyı sonlandırmak için widget’ı kullanabilirsiniz.

VPN’e bağlanmak veya VPN bağlantınızı sonlandırmak için On button. butonuna dokunun.

Konum değiştirmek için konum bayrağı‘na dokunun.

ExpressVPN uygulamasını açmak için widget’ın ortasına dokunun.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Diğer cihazlara ExpressVPN yükleyin

Tek bir ExpressVPN aboneliği ile, aynı anda beş cihazı bağlayabilir ve koruyabilirsiniz.

Diğer cihazlarınıza ExpressVPN yüklemek için Seçenekler > Tüm Cihazlarınızı Koruyun‘a dokunun.

"Tüm Cihazlarınızı Koruyun"a dokunun.

E-posta Yükleme Linki‘ne dokunun.

Tap "Email Setup Link."

ExpressVPN’e kaydolmak için kullandığınız e-posta adresine bir kurulum bağlantısı alacaksınız.

ExpressVPN’i kurmak istediğiniz cihazlarda e-postayı açın. Şimdi Kur‘u seçin ve ardından ExpressVPN indirmek ve kurmak için talimatları izleyin.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Koruma Özetini Görüntüleyin

Koruma Özeti, VPN’e ne kadar süre bağlı olduğunuza dair haftalık bir genel bakış sağlar. Özet, yüzdelik ve saat olarak sunulur. Ayrıca, VPN’e bağlı olduğunuzda yeni IP adresinizi de gösterir.

Önemli: Koruma Özeti’ndeki bağlantı bilgileriniz tamamen anonimdir. Yalnızca cihazınızda saklanır ve asla ExpressVPN’e gönderilmez.
Protection Summary shows a weekly overview of how long you were connected to the VPN.

Koruma Özeti, ana ekranın altında gösterilir. Koruma Özetinizi tüm ayrıntılarıyla görüntülemek için Koruma Özeti kartına dokunun.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Uygulamayı silin

ExpressVPN’i Android cihazınızdan kaldırmak için ana ekrandaki ExpressVPN simgesine dokunun ve basılı tutun, daha sonra Info icon. simgesine dokunun.

Sil‘e dokunun ve sonra Tamam‘ı seçin.

Tap “OK” to uninstall ExpressVPN.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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