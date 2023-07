Kanadalı hayranlar The Masked Singer'ı CTV'de izleyebilir. İzlemeye başlamak için CTV web sitesini ziyaret etmeniz veya CTV Go uygulamasını kullanmanız yeterlidir. CTV'de reklam destekli bir içerik kitaplığı bulunurken, The Masked Singer'ın önceki sezonları gibi bazı içerikler için mevcut bir kablolu yayın aboneliği gerekir. Şu anda CTV, Sezon 9'un prömiyerini herkesin izlemesi adına ücretsiz hale getirdi.

FOX ABD 'de ücretsizdir The Masked Singer'ı fox.com üzerinden veya FOX NOW uygulamasıyla çevrimiçi olarak izleyebilirsiniz; ancak hizmete erişmek için bir ABD kablo veya uydu aboneliği bilgilerini sağlamanız gerekir.

The Masked Singer 2023, 15 Şubat 2023'te Çarşamba günü saat ET 21: 00'de FOX 'ta yayınlandı ve Sonraki bölümler haftalık olarak yayınlanacak.

The Masked Singer'ın her bölümünün bir kazananı var ve jüriden ve seyircilerden en az oyu alan "kaybeden" oyuncu maskesini çıkarıyor. Tabii, jüri üyeleri programda bir ilk olan "Ding Dong Devam Et" zilini kullanarak onları elemekten kurtarmadıkça. Daha geniş bir izleyici kitlesini çekmek için güncellenmiş bir sahne tasarımı, çift maske düşürme ve ani eleme turları ile heyecan verici bir sezon geliyor!

Ünlüler kimliklerini gizler ve eşi benzeri olmayan bir şarkı yarışmasında yarışırlar. Bu kostümlerin altında kimin saklandığını tahmin etmek eğlencenin bir parçasıdır, ancak bazılarının tuhaflığı da işin cabası. The Masked Singer'ın 9. Sezonu, New York, Süper Kahramanlar, Susam Sokağı, Country müziği, 80'ler ve herkesin favori İsveç grubu ABBA'ya benzer temalı geceler içeriyor.

