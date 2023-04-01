Ünlüler kimliklerini gizler ve eşi benzeri olmayan bir şarkı yarışmasında yarışırlar. Bu kostümlerin altında kimin saklandığını tahmin etmek eğlencenin bir parçasıdır, ancak bazılarının tuhaflığı da işin cabası. The Masked Singer'ın 9. Sezonu, New York, Süper Kahramanlar, Susam Sokağı, Country müziği, 80'ler ve herkesin favori İsveç grubu ABBA'ya benzer temalı geceler içeriyor.

The Masked Singer'ın her bölümünün bir kazananı var ve jüriden ve seyircilerden en az oyu alan "kaybeden" oyuncu maskesini çıkarıyor. Tabii, jüri üyeleri programda bir ilk olan "Ding Dong Devam Et" zilini kullanarak onları elemekten kurtarmadıkça. Daha geniş bir izleyici kitlesini çekmek için güncellenmiş bir sahne tasarımı, çift maske düşürme ve ani eleme turları ile heyecan verici bir sezon geliyor!