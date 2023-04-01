The Masked Singer Nereden İzlenir
Eğlence sektörünün en büyük isimleri, Altın Maske ödülünü eve götürmek için şarkı söyleme becerilerini teste tabi tutuyor ve üstelik hepsi de eksantrik kostümler giyiyor. İşte The Masked Singer'ı çevrimiçi izlemenin yolları.
The Masked Singer ne hakkında?
Ünlüler kimliklerini gizler ve eşi benzeri olmayan bir şarkı yarışmasında yarışırlar. Bu kostümlerin altında kimin saklandığını tahmin etmek eğlencenin bir parçasıdır, ancak bazılarının tuhaflığı da işin cabası. The Masked Singer'ın 9. Sezonu, New York, Süper Kahramanlar, Susam Sokağı, Country müziği, 80'ler ve herkesin favori İsveç grubu ABBA'ya benzer temalı geceler içeriyor.
The Masked Singer'ın her bölümünün bir kazananı var ve jüriden ve seyircilerden en az oyu alan "kaybeden" oyuncu maskesini çıkarıyor. Tabii, jüri üyeleri programda bir ilk olan "Ding Dong Devam Et" zilini kullanarak onları elemekten kurtarmadıkça. Daha geniş bir izleyici kitlesini çekmek için güncellenmiş bir sahne tasarımı, çift maske düşürme ve ani eleme turları ile heyecan verici bir sezon geliyor!
The Masked Singer Sezon 9 prömiyeri ne zaman?
The Masked Singer 2023, 15 Şubat 2023'te Çarşamba günü saat ET 21: 00'de FOX'ta yayınlandı ve Sonraki bölümler haftalık olarak yayınlanacak.
The Masked Singer çevrimiçi nereden izlenir
Masked Singer 2023, ABD FOX'ta yayınlanıyor. Ayrıca Hulu, fuboTV, Tubi ve Sling veya Kanada'nın CTV'sinde de izleyebilirsiniz.
Fox üzerinde The Masked Singer İzleyin
FOX ABD'de ücretsizdir The Masked Singer'ı fox.com üzerinden veya FOX NOW uygulamasıyla çevrimiçi olarak izleyebilirsiniz; ancak hizmete erişmek için bir ABD kablo veya uydu aboneliği bilgilerini sağlamanız gerekir.
Hulu üzerinde The Masked Singer İzleyin
Hulu, The Masked Singer için birkaç izleme seçeneği sunar. İzleyiciler, programı Hulu + Live TV aracılığıyla canlı izleyebilir veya normal Hulu platformuyla ertesi gün bölümleri yakalayabilir. Hulu, güncel bölümlere yetişmeniz için şarkı yarışmasının tüm geçmiş sezonlarını içerir. Normal Hulu için yedi günlük ücretsiz deneme mevcuttur (ancak Canlı TV sürümü mevcut değildir); kaydolurken geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) ve kredi kartı sağlamanız gerekebilir.
Tubi üzerinde ücretsiz The Masked Singer İzleyin
Tubi, ara sıra reklamlarla birlikte tamamen ücretsiz olarak sunulan kapsamlı bir içerik kitaplığına sahiptir. The Masked Singer'ın 9. Sezonu henüz mevcut değilken, 1 ila 8. Sezonları şu anda izleyebilirsiniz.
YouTube TV üzerinde The Masked Singer Sezon 9 İzleyin
YouTube TV, FOX'u içerir ve yedi günlük ücretsiz deneme sunar. Bölümler yanınlandıktan bir gün sonra izlemeye sunulan The Masked Singer 2023'ü izlemenin harika bir yolu. Talep üzerine geçmiş sezonlar da mevcuttur. Hizmete erişmek için geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebileceğini unutmayın.
Sling TV üzerinde The Masked Singer İzleyin
Bir başka popüler kablo TV alternatifi de Sling Blue aboneliğinin bir parçası olarak FOX'a erişim sağlayan Sling TV'dir. Ancak, Sling ücretsiz bir deneme sunmuyor. Kaydolurken geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.
FuboTV üzerinde The Masked Singer İzleyin
fuboTV öncelikle spor hayranlarına yönelik olsa da, FOX gibi çeşitli eğlence kanallarını da içerir. Bu, her bölümü canlı olarak izlemenin başka bir yoludur ve hatta talep üzerine geçmiş sezonlardan seçilen bölümleri izleyebilirsiniz. fuboTV şu anda yedi günlük ücretsiz deneme sunuyor, ancak geçerli bir ABD posta kodu (ör. 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.
The Masked Singer'ı CTV üzerinde izleyin
Kanadalı hayranlar The Masked Singer'ı CTV'de izleyebilir. İzlemeye başlamak için CTV web sitesini ziyaret etmeniz veya CTV Go uygulamasını kullanmanız yeterlidir. CTV'de reklam destekli bir içerik kitaplığı bulunurken, The Masked Singer'ın önceki sezonları gibi bazı içerikler için mevcut bir kablolu yayın aboneliği gerekir. Şu anda CTV, Sezon 9'un prömiyerini herkesin izlemesi adına ücretsiz hale getirdi.
ITV üzerinde The Masked Singer geçmiş sezonlar İzleyin
The Masked Singer 9. Sezon'un Britanya'da yayınlanacağına dair bir haber yok, ancak İngiliz hayranlar 4. Sezon'u izleyerek ITVX'teki (eski adıyla ITV Hub) aşina olabilirler. ITVX'te izlemek tamamen ücretsizdir; ancak kaydolurken geçerli bir Birleşik Krallık posta kodu (ör. LL32 8PR, NN3 2BZ) gerekebilir.
Roku üzerinde The Masked Singer İzleyin
Roku cihazınız varsa Hulu'yu Roku cihazınıza ekleyerek The Masked Singer'ın tüm sezonlarını izleyebilirsiniz.
The Masked Singer Sezon 9'da kimler var?
Jüri üyeleri Robin Thicke, Jenny McCarthy Wahlberg, Ken Jeong ve Nicole Scherzinger, sunucu Nick Cannon ile The Masked Singer'a geri dönüyor. Şimdiye kadar elenen yarışmacılar arasında Dick Van Dyke ("Gnome"), Sara Evans ("Mustang"), Howie Mandel ("Rock Lobster"), Debbie Gibson ("Night Owl") ve Grandmaster Flash ("Polar Bear") yer aldı. Diğerlerinin yanı sıra "Axolotl", "California Roll" ve "Medusa" hala çekişmeli. Hangi ünlülerin yarıştığına dair bir bilgi yok ama kostümlerin arkasında kimin olduğunu tahmin etmek de eğlencenin bir parçası.
The Masked Singer SSS
The Masked Singer'ın tüm sezonlarını nereden izleyebilirim?
The Masked Singer'a doyamadınız mı? Hulu'da tüm sezonları izleyin.
The Masked Singer'ı Prime Video'da izleyebilir miyim?
Hayır, The Masked Singer Prime Video'da mevcut değildir.
The Masked Singer'ı Peacock üzerinde izleyebilir miyim?
Hayır, The Masked Singer Peacock'ta izlenemiyor.
The Masked Singer'ı YouTube TV'de izleyebilir miyim?
Evet, The Masked Singer'ı YouTube TV'de izleyebilirsiniz. Yeni bölümler FOX'ta yayınlandıktan ertesi gün yayınlanıyor.
The Masked Singer 2022 kazananı kim?
Eski Glee yıldızı Amber Riley, The Masked Singer'ın 8. Sezonunu kazandı. Riley, "Harp" adlı bir kostüm giymişti.
Reality TV hayranları için olmazsa olmaz
Reality TV şovlarını seviyor musunuz? ExpressVPN kullanarak sevdiğiniz şovları güvenli bir şekilde ve ultra hızlı HD kalitede izleyin. 30 günlük para iade garantisi ile hemen taahhütsüz deneyin!