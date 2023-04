더 마스크드 싱어의 모든 에피소드에는 승자가 있으며, 심사위원과 청중으로부터 가장 적은 표를 얻은 '패자'는 심사위원이 'Ding Dong Keep It On' 종을 울려 탈락되지 않도록 하지 않는 한 가면을 벗어야 합니다. 이번 시즌은 더 많은 청중을 수용할 수 있도록 업데이트된 무대 디자인, 더블 얼굴 공개, 깜짝 탈락 라운드로 아주 흥미로운 시즌입니다!

Need help? Chat with us!