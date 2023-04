Guarda The Masked Singer su CTV

Gli spettatori canadesi possono guardare The Masked Singer su CTV. Basta visitare il sito di CTV o utilizzare l'app CTV Go per iniziare lo streaming. CTV ha una libreria di contenuti supportati da pubblicità, mentre alcuni contenuti, come le prime stagioni di The Masked Singer, richiedono una sottoscrizione via cavo esistente. In questo momento, CTV ha reso la prima puntata della stagione 9 gratuita per tutti da guardare in streaming.