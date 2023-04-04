Где смотреть онлайн «Певец в маске»
Известнейшие певцы и певицы участвуют в реалити-шоу «Певец в маске» инкогнито, выступая в вычурных масках и эксцентричных костюмах. Они сражаются друг с другом ради «Золотой маски», и мы расскажем вам, как смотреть реалити-шоу «Певец в маске» онлайн.
Про что реалити-шоу «Певец в маске»?
Это уникальный конкурс талантов, в котором известные певцы и певицы инкогнито соревнуются друг с другом, надев вычурные костюмы. Фанаты этого реалити-шоу признаются, что попытки угадать, кто же на самом деле скрывается за той или иной маской, лишь подстегивают их интерес. К слову про маски: в 9-м сезоне костюмы участников связаны с Нью-Йорком, супергероями, телешоу «Улица Сезам», музыкой кантри, эпохой 80-х годов и всемирно известной шведской группой ABBA.
В каждом эпизоде реалити-шоу «Певец в маске» есть победитель и проигравший — результат определяется подсчетом голосов, полученных от жюри и зрителей. Проигравший должен снять маску, если только судьи не решат воспользоваться колоколом Ding Dong Keep It On — уникальной особенностью 9-го сезона, спасающей участника шоу от выбывания. Что и говорить, нас ждет отличный сезон — новые сцены, новые костюмы, двойные раскрытия личности и неожиданные испытания на вылет!
Когда выйдет в эфир 9-й сезон «Певец в маске»?
Новый сезон реалити-шоу «Певец в маске» вышел в эфир 16 февраля 2023 года в 4:00 утра (МСК) на телеканале FOX. Все последующие эпизоды выходят в эфир еженедельно.
Где смотреть онлайн реалити-шоу «Певец в маске»
Сезон реалити-шоу «Певец в маске» 2023 года доступен на американском телеканале FOX, также вы можете смотреть его на Hulu, fuboTV, Tubi, Sling и канадском канале CTV.
Смотрите «Певец в маске» на FOX
FOX — это бесплатный американский телеканал. Смотреть реалити-шоу «Певец в маске» можно онлайн на сайте fox.com или с помощью приложения FOX NOW. Обратите внимание, что для доступа к сервису вам потребуется указать данные пользователя американского сервиса кабельного или спутникового телевидения.
Смотрите «Певец в маске» на Hulu
Hulu предлагает несколько способов получить доступ к шоу «Певец в маске». Так, вы можете наслаждаться просмотром в прямом эфире с помощью Hulu + Live TV, а также смотреть выпуски шоу на следующий день в формате «по запросу» на Hulu. В каталоге сервиса вы найдете все прошлые сезоны реалити-шоу. Hulu (без Live TV) предлагает 7-дневный бесплатный пробный период; на этапе регистрации вам потребуется указать почтовый индекс США (например, 30301 или 11222) и данные банковской карты, выпущенной в этой стране.
Смотрите «Певец в маске» на Tubi
Tubi открывает совершенно бесплатный доступ к обширному каталогу контента, требуя взамен лишь мириться с периодической рекламой. Последний сезон шоу «Певец в маске» там пока что отсутствуют, но зато все прошлые 8 сезонов уже ждут своих зрителей.
Смотрите «Певец в маске» на YouTube TV
YouTube TV открывает, в частности, доступ к FOX и предлагает семидневный бесплатный пробный режим. Этот сервис отлично подходит для просмотра шоу «Певец в маске» в 2023 году. Новые выпуски становятся доступными на YouTubeTV через день после премьеры, по запросу также доступны прошлые сезоны шоу. Обратите внимание, что для доступа к сервису вам потребуется указать почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Смотрите «Певец в маске» на Sling TV
Другой популярной альтернативой сервисам кабельного телевидения является Sling TV, с которым вы также получите доступ к FOX (в рамках тарифа Sling Blue). При этом у Sling нет бесплатного пробного периода. На этапе регистрации вам может потребоваться указать действующий почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Смотрите «Певец в маске» на FuboTV
fuboTV — это сервис, хорошо знакомый фанатам спортивных передач. В прочем, в его каталоге найдется немало передач различных развлекательных телеканалов — в том числе FOX. С fuboTV вы сможете смотреть все эпизоды в прямом эфире, по запросу вам также будут доступны отдельные эпизоды прошлых сезонов. В настоящий момент у fuboTV доступен семидневный бесплатный пробный режим, однако на этапе регистрации вам может потребоваться указать почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Смотрите «Певец в маске» на CTV
Канадский сервис CTV также ведет трансляцию реалити-шоу «Певец в маске». Чтобы приступить к просмотру, просто откройте сайт CTV или воспользуйтесь приложением CTV Go. В каталоге CTV вы найдете контент с рекламой, однако для доступа к некоторым передачам, в том числе к ранним сезонам шоу «Певец в маске», вам потребуется действующая подписка на сервис кабельного ТВ. В данный момент премьера 9-го сезона шоу доступна на CTV бесплатно.
Смотрите «Певец в маске» на ITV
Остается вопросом, будет ли 9-й сезон шоу «Певец в маске» показываться в Британии, однако фанаты шоу из Туманного Альбиона могут воспользоваться ITVX (ранее ITV Hub), чтобы посмотреть 4-й сезон. Просмотр трансляций на ITVX — удовольствие совершенно бесплатное, но при регистрации потребуется указать почтовый индекс Великобритании (например, LL32 8PR, NN3 2BZ).
Смотрите «Певец в маске» на Roku
Если у вас есть устройство Roku, то вы сможете посмотреть на нем все сезоны шоу «Певец в маске», добавив на него Hulu.
Кто участвует в 9-м сезоне шоу «Певец в маске»?
Робин Тик, Дженни МакКарти Уолберг, Кен Джонг и Николь Шерзингер возвращаются в шоу «Певец в маске» в качестве судей вместе с ведущим Ником Кэнноном. На данный момент из конкурса выбыли Дик Ван Дайк (Gnome), Сара Эванс (Mustang), Хоуи Мандел (Rock Lobster), Дебби Гибсон (Night Owl) и Грандмастер Флэш (Polar Bear), Axolotl, California Roll, Medusa и другие участники пока ведут борьбу. О том, кто именно из знаменитостей участвует в конкурсе, заранее ничего не сообщается, но это и есть часть веселья — угадать, кто скрывается за маской!
ЧаВо: «Певец в маске»
Где можно посмотреть все прошлые сезоны шоу «Певец в маске»?
Все прошлые сезоны шоу «Певец в маске» можно запоем смотреть на Hulu.
Можно ли смотреть шоу «Певец в маске» на Prime Video?
Нет, шоу «Певец в маске» отсутствует в каталоге этого сервиса.
Можно ли смотреть шоу «Певец в маске» на Peacock?
Нет, шоу «Певец в маске» отсутствует в каталоге этого сервиса.
Можно ли смотреть шоу «Певец в маске» на YouTube TV?
Да, вы можете смотреть реалити-шоу «Певец в маске» на YouTubeTV. Новые эпизоды становятся доступными спустя день после премьеры на FOX.
Кто победил в прошлом сезоне шоу «Певец в маске»?
Эмбер Райли, звезда сериала «Хор», стала победительницей 8-го сезона реалити-шоу «Певец в маске». Она была известна как Harp.
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