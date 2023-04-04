Это уникальный конкурс талантов, в котором известные певцы и певицы инкогнито соревнуются друг с другом, надев вычурные костюмы. Фанаты этого реалити-шоу признаются, что попытки угадать, кто же на самом деле скрывается за той или иной маской, лишь подстегивают их интерес. К слову про маски: в 9-м сезоне костюмы участников связаны с Нью-Йорком, супергероями, телешоу «Улица Сезам», музыкой кантри, эпохой 80-х годов и всемирно известной шведской группой ABBA.

В каждом эпизоде реалити-шоу «Певец в маске» есть победитель и проигравший — результат определяется подсчетом голосов, полученных от жюри и зрителей. Проигравший должен снять маску, если только судьи не решат воспользоваться колоколом Ding Dong Keep It On — уникальной особенностью 9-го сезона, спасающей участника шоу от выбывания. Что и говорить, нас ждет отличный сезон — новые сцены, новые костюмы, двойные раскрытия личности и неожиданные испытания на вылет!