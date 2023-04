В каждом эпизоде реалити-шоу «Певец в маске» есть победитель и проигравший — результат определяется подсчетом голосов, полученных от жюри и зрителей. Проигравший должен снять маску, если только судьи не решат воспользоваться колоколом Ding Dong Keep It On — уникальной особенностью 9-го сезона, спасающей участника шоу от выбывания. Что и говорить, нас ждет отличный сезон — новые сцены, новые костюмы, двойные раскрытия личности и неожиданные испытания на вылет!

