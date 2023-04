Kändisar döljer sina identiteter och tävlar i en sångtävling som är i en klass för sig. Att gissa sig till vem som döljer sig under kostymerna är en del av programidén, men att titta på de excentriska karaktärerna är minst lika kul. Säsong 9 av The Masked Singer har temakvällar tillägnade New York, Superhjältar, Sesame Street, Countrymusik, 80-talet och allas svenska favoritsupergrupp, ABBA.

Varje avsnitt av The Masked Singer har en vinnare, och "förloraren" som fick minst röster från domarna och publiken måste plocka bort sin mask... om inte domarna räddar personen från eliminering genom att använda klockan "Ding Dong Keep It On", vilket är ett nytt inslag i programmet. Detta är en spännande säsong med en helt ny scen som tar in en större publik. Vi kommer även få se dubbla avslöjanden och plötsliga utslagsrundor!