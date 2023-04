Kjendiser skjuler identiteten sin og konkurrerer i en sangkonkurranse uten like. Å gjette hvem som gjemmer seg under disse kostymene er en del av moroa, men det morsomme med hvor eksentriske noen av dem er, er bare prikken over I-en. Sesong 9 av The Masked Singer inkluderer temakvelder dedikert til New York, superhelter, Sesam stasjon, countrymusikk, 80-tallet og alles favoritt, den svenske supergruppen ABBA.

Hver episode av The Masked Singer har en vinner, og den «tapende» utøveren som har fått færrest stemmer fra dommerne og publikum må avsløre seg selv. Det vil si, med mindre dommerne redder dem fra eliminering ved å bruke «Ding Dong Keep It On»-klokken – for første gang i programmet. Det er en spennende sesong, med oppdatert scenedesign for å imøtekomme et enda større publikum, doble avmaskeringer og plutselige elimineringsrunder!