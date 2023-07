Gwiazdy ukrywają swoją tożsamość i rywalizują w wyjątkowym, niepodobnym do żadnego, innego konkursie śpiewu. Częścią zabawy jest zgadywanie, kto ukrywa się pod ekscentrycznymi kostiumami. W 9. sezonie The Masked Singer pojawiają się wieczory tematyczne poświęcone miastu Nowy Jorku, superbohaterom, Ulicy Sezamkowej, muzyce country, latom 80. i ulubionej przez wszystkich szwedzkiej supergrupie ABBA.

Każdy odcinek programu The Masked Singer ma swojego zwycięzcę, a „przegrywający” wykonawca, który otrzymał najmniej głosów od jurorów i publiczności, musi się zdjąć swoją maskę. Możliwe jednak, że dzięki nowości w programie, dzwonka „Ding Dong Keep It On”, jurorzy uratują go przed eliminacją. To ekscytujący sezon z odświeżoną scenografią, jeszcze większą publicznością, podwójnym demaskowaniem i niespodziewanymi rundami eliminacyjnymi!