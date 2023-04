Celebridades escondem suas identidades e competem em uma competição de canto como nenhuma outra. Adivinhar quem se esconde sob essas fantasias faz parte da diversão, mas a hilaridade de como algumas delas são excêntricas é apenas a cereja do bolo. A 9ª temporada de The Masked Singer inclui noites temáticas dedicadas a Nova York, super-heróis, Vila Sésamo, música country, anos 80 e o supergrupo sueco favorito de todos, ABBA.



Cada episódio de The Masked Singer tem um vencedor, e o artista "perdedor" que recebeu menos votos dos jurados e do público deve se desmascarar. Isto é, a menos que os juízes os salvem da eliminação usando o sino “Ding Dong Keep It On” - uma novidade no programa. É uma temporada emocionante, com um design de palco atualizado para acomodar um público ainda maior, desmascaramentos duplos e rodadas de eliminação repentina!