Beroemdheden verbergen hun identiteit en doen mee aan een zangwedstrijd als geen ander. Raden wie er onder die kostuums schuilgaat is een deel van de pret, maar de hilariteit van hoe excentriek sommigen zijn is slechts de kers op de taart. Seizoen 9 van The Masked Singer bevat thema-avonden gewijd aan New York, Superhelden, Sesamstraat, Country-muziek, de jaren 80 en de favoriete Zweedse supergroep van ieder, ABBA.

Elke aflevering van The Masked Singer heeft een winnaar, en de "verliezer" die de minste stemmen heeft gekregen van de jury en het publiek moet zichzelf ontmaskeren. Dat wil zeggen, tenzij de juryleden hen redden van eliminatie met de "Ding Dong Keep It On"-bel — een primeur in de serie. Het wordt een spannend seizoen, met een vernieuwd podiumontwerp voor een nog groter publiek, dubbele ontmaskering en plotselinge eliminatierondes!