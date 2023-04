Julkisuuden henkilöt piilottavat henkilöllisyytensä ja kilpailevat täysin ainutlaatuisessa laulukilpailussa. Osa hauskuutta on arvata, kuka asun alta paljastuu, ja asujen kummallisuus vielä osaltaan tekee kaikesta hauskempaa. The Masked Singerin yhdeksännen kauden illan teemoja ovat esimerkiksi New York, supersankarit, Seesamtie, kantrimusiikki, 80-luku sekä jokaisen suosikkiruotsalaisyhtye ABBA.

The Masked Singerin jokaisessa jaksossa julistetaan voittaja ja tuomareilta sekä yleisöltä vähiten ääniä saanut häviäjä, joka joutuu poistamaan maskinsa. Poikkeus on, jos tuomari säästää hänet pudotukselta soittamalla "Ding Dong Keep It On" -kelloa, joka on uutuus tällä kaudella. Kaudesta tulee jännittävä, sillä lava on uudistettu mahduttamaan suuremman yleisön ja tuplapudotukset sekä pikapudotuskierrokset ovat mahdollisia.