Los famosos ocultan sus identidades y compiten en un concurso de canto como ningún otro. Parte de la diversión es tratar de adivinar quién se esconde bajo los disfraces, pero la hilaridad de cuán excéntricos son algunos es la cereza del pastel. La temporada 9 de The Masked Singer incluye noches temáticas dedicadas a Nueva York, superhéroes, Barrio Sésamo, música country, los años 80 y el supergrupo sueco favorito de todos, ABBA.

Cada episodio de The Masked Singer tiene un ganador, y el artista "perdedor" que haya recibido la menor cantidad de votos de los jueces y la audiencia debe desenmascararse. Es decir, a menos que los jueces los salven de la eliminación usando la campana "Ding Dong Keep It On", una novedad en el programa. ¡Es una temporada emocionante, cuyo escenario se ha renovado para acomodar a una audiencia aún mayor, desenmascaramientos dobles y rondas de eliminación súbita!