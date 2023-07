Des personnalités célèbres masquent leur identité et participent à un concours de chant unique en son genre. Débusquer qui se cache sous ces costumes fait partie du plaisir, mais l'excentricité de certains d'entre eux n'est pas en reste. La saison 9 de The Masked Singer prévoit des soirées à thème consacrées à New York, aux super-héros, à Sesame Street, à la musique country, aux années 80 et au super-groupe suédois préféré de tous, ABBA.



Chaque épisode de The Masked Singer comporte un gagnant et le perdant qui a recueilli le moins de votes de la part des juges et du public doit se démasquer. À moins que les juges ne le sauvent de l'élimination en utilisant la cloche "Ding Dong Keep It On", une première dans l'émission. C'est une saison passionnante, avec une nouvelle scène pour accueillir un public encore plus nombreux, des démasquages double et des éliminations directes !