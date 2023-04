Berømtheder skjuler deres identiteter og konkurrerer i en sangkonkurrence, der ikke ligner de andre. At gætte, hvem der gemmer sig under disse kostumer, er en del af det sjove, men det sjove ved, hvor excentriske nogle af dem ser ud, er bare toppen af isbjerget. Sæson 9 af The Masked Singer inkluderer temaaftener, der er dedikeret til New York, superhelte, Sesame Street, countrymusik, 80'erne og alles foretrukne svenske supergruppe, ABBA.

Hver episode af The Masked Singer har en vinder, og den "tabende" sanger, der har fået færrest stemmer fra dommerne og publikum, skal afsløre sig selv. Altså medmindre at dommerne redder dem fra eliminering ved hjælp af "Ding Dong Keep It On"-klokken – noget, der er helt nyt i serien. Det er en spændende sæson, som har et opdateret scenedesign, der rummer et endnu større publikum, dobbelte afsløringer og pludselige elimineringsrunder!