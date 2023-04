Prominente verbergen ihre Identität und nehmen an einem Gesangswettbewerb teil, der seinesgleichen sucht. Zu erraten, wer sich unter den Kostümen verbirgt, ist Teil des Spaßes, aber die Verrücktheit, mit der einige von ihnen auftreten, ist das Tüpfelchen auf dem i. Staffel 9 von The Masked Singer enthält Themenabende, die New York, Superhelden, der Sesamstraße, Country-Musik, den 80er Jahren und jedermanns schwedischer Lieblings-Superband ABBA gewidmet sind.

In jeder Folge von The Masked Singer gibt es einen Gewinner und der "Verlierer", der die wenigsten Stimmen von der Jury und dem Publikum erhalten hat, muss sich selbst demaskieren. Es sei denn, die Jury rettet ihn mit der Glocke "Ding Dong Keep It On" vor dem Ausscheiden – eine Neuheit in der Show. Es ist eine aufregende Saison mit einem neuen Bühnendesign für ein noch größeres Publikum, doppelten Demaskierungen und plötzlichen Ausscheidungsrunden!