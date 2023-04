ทุกตอนของหน้ากากนักร้องจะมีผู้ชนะ และผู้เข้าแข่งขันที่ "แพ้" ที่ได้รับคะแนนโหวตน้อยที่สุดจากกรรมการและผู้ชมจะต้องเปิดโปงตัวเอง เว้นแต่กรรมการจะช่วยพวกเขาจากการถูกคัดออกโดยใช้เสียงระฆัง “Ding Dong Keep It On” ซึ่งเป็นครั้งแรกในรายการ เป็นฤดูกาลที่น่าตื่นเต้น ด้วยการออกแบบเวทีที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับจำนวนผู้ชมที่มากขึ้น มีการเปิดเผยตนเองสองครั้งและมีรอบคัดออกอย่างกะทันหัน!

Need help? Chat with us!