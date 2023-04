Kendisi de The Real World ve Road Rules'un bir uyarlaması olan The Challenge yarışma dizisinin başka bir uyarlaması olan The Challenge: World Championship; The Challenge Argentina: El Desafio, The Challenge: Avustralya, The Challenge: Birleşik Krallık ve The Challenge: ABD yarışmalarını kazananları ve seçkin yarışmacıları bir araya getiriyor. Orijinal Challenge yarışmasının dışından gelen yarışmacılar da Are You the One?, Ex on the Beach, Geordie Shore gibi MTV reality şovlarından ve hatta MTV dışı şovlardan toplandı. Takımlar, galibiyet için planlar yapmak zorunda olan birden fazla katılımcıdan veya çiftlerden oluşuyor.