The Challenge: World Championship nereden izlenir The Challenge: World Championship nereden izlenir
The Challenge: World Championship, farklı ülkelerden yarışmacıları 500.000 ABD doları kazanma şansı için bir araya getiriyor. İşte The Challenge'ın her bölümünü izlemenin yolları.
‘The Challenge: World Championship’in konusu ne?
Kendisi de The Real World ve Road Rules'un bir uyarlaması olan The Challenge yarışma dizisinin başka bir uyarlaması olan The Challenge: World Championship; The Challenge Argentina: El Desafio, The Challenge: Avustralya, The Challenge: Birleşik Krallık ve The Challenge: ABD yarışmalarını kazananları ve seçkin yarışmacıları bir araya getiriyor. Orijinal Challenge yarışmasının dışından gelen yarışmacılar da Are You the One?, Ex on the Beach, Geordie Shore gibi MTV reality şovlarından ve hatta MTV dışı şovlardan toplandı. Takımlar, galibiyet için planlar yapmak zorunda olan birden fazla katılımcıdan veya çiftlerden oluşuyor.
‘The Challenge: World Championship’ ne zaman başlayacak?
The Challenge: World Championship, ilk iki bölümünü ABD ve Kanada'da 8 Mart 2023'te yayınladı ve sonraki bölümler her hafta Çarşamba günleri yayınlanıyor. Dizi, 9 Mart'ta Birleşik Krallık'ta, Latin Amerika'daki belirli ülkelerde ve Avustralya'da yayınlandı. Almanya, İsviçre, Avusturya, İtalya ve Fransa'da ise 15 Mart'ta başladı.
‘The Challenge: World Championship’ internette nereden izlenir
The Challenge: World Championship, Paramount+'ta bu hizmetin mevcut olduğu her yerden izlenebilir.
‘The Challenge: World Championship’i Paramount+'tan izleyin
The Challenge: World Championship'in yeni bölümleri her hafta Çarşamba günü Paramount+'ta yayınlanacak. Bu hizmet ayrıca The Challenge'ın ve uyarlamaları olan The Challenge: Champs vs. Stars, The Challenge: All Stars, The Challenge Argentina: El Desafío, The Challenge: Australia, The Challenge: UK ve The Challenge: USA şovlarının önceki sezonlarının tamamını da içermektedir. Paramount+'ta yedi günlük ücretsiz denemenin olduğunu unutmayın!
‘The Challenge: World Championship’ yarışmacıları
The Challenge: World Championship, The Challenge'ın daha önceki sezonlarının kazananlarını ve seçkin yarışmacıları bir araya getiriyor. İşte The Challenge: World Championship yarışmasının tüm yarışmacıları:
Challenge efsaneleri
Amber Borzotra
Darrell Taylor
Jodi Weatherton
Johnny "Bananas" DeVenanzio
Jonna Stephens
Jordan Wiseley
Kaycee Clark
KellyAnne Judd
Nelson Thomas
Nia Moore
Theo Campbell
Tori Deal
Wes Bergmann
Yes Duffy
Global'de en iyi oyuncular
Ben Driebergen
Danny McCray
Justine Ndiba
Sarah Lacina
Emily Seebohm
Grant Crapp
Kiki Morris
Troy Cullen
SSS: The Challenge: World Championship
The Challenge: World Championship düzmece mi?
Birçok habere ve röportaja göre, The Challenge: World Championship ve ilgili diğer yarışmalar %100 doğal. Gerçi bu bir reality TV dizisi, bu yüzden bunu kesin olarak bilmemiz pek mümkün değil.
The Challenge yarışmacıları ne kadar kazanıyor?
Oyunun kurallarına göre, yarışmacılar 1.000 ABD doları ile başlıyor ve meydan okumaları kazanarak veya elemeleri geçerek ekstra para kazanabiliyor. Asıl hedef, en az 5.000 ABD doları ile finale kalmaktır.
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