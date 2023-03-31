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The Challenge: World Championship nasıl ve nereden izlenir

The Challenge: World Championship nereden izlenir The Challenge: World Championship nereden izlenir

The Challenge: World Championship, farklı ülkelerden yarışmacıları 500.000 ABD doları kazanma şansı için bir araya getiriyor. İşte The Challenge'ın her bölümünü izlemenin yolları.

‘The Challenge: World Championship’in konusu ne?

The Challenge: World Championship | Resmi Fragman | Paramount+

Kendisi de The Real World ve Road Rules'un bir uyarlaması olan The Challenge yarışma dizisinin başka bir uyarlaması olan The Challenge: World Championship; The Challenge Argentina: El Desafio, The Challenge: Avustralya, The Challenge: Birleşik Krallık ve The Challenge: ABD yarışmalarını kazananları ve seçkin yarışmacıları bir araya getiriyor. Orijinal Challenge yarışmasının dışından gelen yarışmacılar da Are You the One?, Ex on the Beach, Geordie Shore gibi MTV reality şovlarından ve hatta MTV dışı şovlardan toplandı. Takımlar, galibiyet için planlar yapmak zorunda olan birden fazla katılımcıdan veya çiftlerden oluşuyor.

The Challenge: World Championship şampiyonluğu.

‘The Challenge: World Championship’ ne zaman başlayacak?

The Challenge: World Championship, ilk iki bölümünü ABD ve Kanada'da 8 Mart 2023'te yayınladı ve sonraki bölümler her hafta Çarşamba günleri yayınlanıyor. Dizi, 9 Mart'ta Birleşik Krallık'ta, Latin Amerika'daki belirli ülkelerde ve Avustralya'da yayınlandı. Almanya, İsviçre, Avusturya, İtalya ve Fransa'da ise 15 Mart'ta başladı.

‘The Challenge: World Championship’ internette nereden izlenir

The Challenge: World Championship, Paramount+'ta bu hizmetin mevcut olduğu her yerden izlenebilir.

Paramount+ logosu.

‘The Challenge: World Championship’i Paramount+'tan izleyin

The Challenge: World Championship'in yeni bölümleri her hafta Çarşamba günü Paramount+'ta yayınlanacak. Bu hizmet ayrıca The Challenge'ın ve uyarlamaları olan The Challenge: Champs vs. Stars, The Challenge: All Stars, The Challenge Argentina: El Desafío, The Challenge: Australia, The Challenge: UK ve The Challenge: USA şovlarının önceki sezonlarının tamamını da içermektedir. Paramount+'ta yedi günlük ücretsiz denemenin olduğunu unutmayın!

‘The Challenge: World Championship’ yarışmacıları

The Challenge: World Championship, The Challenge'ın daha önceki sezonlarının kazananlarını ve seçkin yarışmacıları bir araya getiriyor. İşte The Challenge: World Championship yarışmasının tüm yarışmacıları:

The Challenge: World Championship yarışmacıları.

Challenge efsaneleri

  • Amber Borzotra

  • Darrell Taylor

  • Jodi Weatherton

  • Johnny "Bananas" DeVenanzio

  • Jonna Stephens

  • Jordan Wiseley

  • Kaycee Clark

  • KellyAnne Judd

  • Nelson Thomas

  • Nia Moore

  • Theo Campbell

  • Tori Deal

  • Wes Bergmann

  • Yes Duffy

Global'de en iyi oyuncular

  • Ben Driebergen

  • Danny McCray

  • Justine Ndiba

  • Sarah Lacina

  • Emily Seebohm

  • Grant Crapp

  • Kiki Morris

  • Troy Cullen

SSS: The Challenge: World Championship

The Challenge: World Championship düzmece mi?
The Challenge yarışmacıları ne kadar kazanıyor?
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