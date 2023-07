ซีรีส์การแข่งขันเรียลลิตี้ที่แยกออกมาจาก The Challenge—ซึ่งเป็นภาคแยกของ The Real World และ Road Rules— ซีรีส์ The Challenge: แข่งขันชิงแชมป์โลก นำผู้ชนะและผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับเลือกจาก The Challenge Argentina: El Desafío, The Challenge: ออสเตรเลีย, The Challenge: สหราชอาณาจักร และ The Challenge: สหรัฐอเมริกา ผู้เข้าแข่งขันจากนอกแฟรนไชส์ Challenge หลักยังได้รับคัดเลือกจากรายการทีวีเรียลลิตี้อื่น ๆ ของ MTV เช่น Are You the One?, Ex on the Beach, Geordie Shore และแม้แต่รายการที่ไม่ใช่ของ MTV อีกด้วย ทีมจะประกอบด้วยผู้เข้าร่วมแข่งขันหรือหลายคู่ที่ต้องวางแผนเพื่อไปสู่ชัยชนะ