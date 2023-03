Kilpailureality The Challengen, joka on itse asiassa sarjojen The Real World ja Road Rules spin-off, pohjalta luotu spin-off-sarja The Challenge: World Championship tuo yhteen voittajia ja muita kilpailijoita kansainvälisistä versioista The Challenge Argentina: El Desafío, The Challenge: Australia, The Challenge: UK ja The Challenge: USA. Kilpailijoita on tuotu myös Challenge-sarjan ulkopuolelta lähinnä MTV:n tosi-tv-ohjelmista, kuten

Are You The One?, Ex on the Beach, Geordie Shore sekä joistain MTV:n ulkopuolisista ohjelmista. Joukkueet koostuvat useista osallistujista tai pareista, joiden täytyy juonitella tiensä voittoon.