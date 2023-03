The Challenge: World Championship är en spin-off av tävlingsserien The Challenge, som i sin tur är en spin-off av The Real World och Road Rules, och i tävlingen ställs vinnare och utvalda deltagare från The Challenge Argentina: El Desafío, The Challenge: Australia, The Challenge: UK och The Challenge: USA mot varandra. Tävlande som inte ingår i Challenge-serierna har också rekryterats från andra realityserier från MTV som Are You the One?, Ex on the Beach, Geordie Shore och andra program utanför MTV. Teamen utgörs av flera deltagare eller par som ska intrigera sig fram till seger.