Een spin-off van de realitywedstrijd The Challenge - die zelf een spin-off is van The Real World en Road Rules - The Challenge: World Championship-serie brengt winnaars en geselecteerde deelnemers van The Challenge Argentina: El Desafío, The Challenge: Australia, The Challenge: UK en The Challenge: USA. Er zijn ook deelnemers van buiten de Challenge-franchise gerekruteerd uit andere MTV-reality-tv-shows zoals Are You the One?, Ex on the Beach, Geordie Shore, en zelfs niet-televisieprogramma's. Teams bestaan uit meerdere deelnemers of paren die hun weg naar de overwinning moeten uitstippelen en plannen.