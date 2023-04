Um spin-off do reality de competições The Challenge — que, por sua vez, é um spin-off de The Real World e Road Rules — a série The Challenge: Campeonato Mundial reúne vencedores e participantes selecionados de The Challenge Argentina: El Desafío, The Challenge: Austrália, The Challenge: Reino Unido e The Challenge: E.U.A. Participantes externos ao núcleo da franquia The Challenge também foram recrutados de outros realities da MTV como Are You the One?, Ex on the Beach, Geordie Shore e, até mesmo de programas fora da MTV. As equipes são compostas de múltiplis participantes ou pares que devem tramar seu caminho para a vitória.